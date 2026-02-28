„FCSB poate să rupă audiența și în play-out” Legenda lui Dinamo îi ironizează pe roș-albaștri, după declarațiile lui Gino Iorgulescu
Golazo.ro, 28 februarie 2026 11:20
Claudiu Vaișcovici (63 de ani), legendarul atacant al lui Dinamo, a reacționat după declarațiile lui Gino Iorgulescu (69 de ani).
Acum o oră
11:20
Acum 2 ore
11:00
Formula 1, an cu venituri record! Raportul financiar pe 2025: venituri totale generate în creștere cu 14% față de 2024! Ce sumă a primit fiecare echipă # Golazo.ro
Liberty Media, compania care deține drepturile pentru Formula 1 și MotoGP, a făcut publice cifrele anului financiar 2025. Sumele sunt impresionante!
11:00
A refuzat să iasă de pe teren! VIDEO + FOTO. Fostul jucător al lui Atletico Madrid, protagonistul unui moment cum rar se vede în fotbal # Golazo.ro
Matias Kranevitter (32 de ani), jucătorul celor de la Karagumruk, a refuzat să fie înlocuit în confruntarea cu Trabzonspor, pierdută de formația sa cu 1-3, în etapa a 24-a a campionatului Turciei.
10:20
„Era apocalipsa” Mărturia unui fotbalist rănit grav în incendiul din Crans-Montana: „Țipetele s-au transformat în tăcere. Moartea a bătut la ușa mea” # Golazo.ro
Fotbalistul Hugo Hare a suferit arsuri grave la față și mâini în timpul incendiului produs la un bar din stațiunea Crans-Montana, Elveția, pe 31 decembrie. 41 de persoane au murit și alte 116 au fost rănite.
Acum 4 ore
10:00
Sâmbătă este zi plină în campionatele naționale de fotbal, așa că oferta pentru Biletul Zilei este una foarte generoasă. Membrii echipei XBets.ro s-au oprit asupra a 4 pronosticuri care, sperăm noi, să ne aducă profit.
09:50
Emil Boc, exultă După ce „șepcile roșii” s-au calificat în play-off, primarul din Cluj mai are o dorință: „O așteptăm și pe CFR” + mesaj pentru Bergodi # Golazo.ro
Vineri, U Cluj s-a impus fără emoții în meciul cu Oțelul Galați, scor 4-0, și a obținut calificarea în play-off-ul Ligii 1, pentru al doilea an consecutiv.
09:10
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA # Golazo.ro
Dan Petrescu a făcut recurs în litigiul de 120.000 de euro cu Rapid și CFR Cluj, după ce CNSL a decis că FRF nu este competentă să judece disputa.
Acum 24 ore
23:00
„Nu avem soluții, ce să facem?” Unde ar putea juca Dinamo în cupele europene: „Ghencea, Giulești? Nu există!” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a explicat unde ar putea juca „alb-roșii” în cupele europene, în cazul în care vor câștiga campionatul sau Cupa României.
22:50
„Bem o bere și o luăm de la capăt” Alex Chipciu, după o nouă calificare în play-off cu U Cluj: „S-a ridicat presiunea, dar nu e timp de sărbătorit” # Golazo.ro
U Cluj - Oțelul 4-0. Alex Chipciu (36 de ani), căpitanul ardelenilor, a vorbit despre victoria care i-a asigurat echipei sale matematic prezența în play-off.
22:50
„Nu le-am dat nicio șansă” Dan Nistor, euforic după ce calificarea în play-off cu U Cluj: „Clubul crește, asta mă bucură” # Golazo.ro
U CLUJ - OȚELUL GALAȚI 4-0. Dan Nistor (37 de ani), veteranul „studenților”, a vorbit despre calificarea lui U în play-off-ul Ligii 1, pentru al doilea an consecutiv.
22:00
„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, și Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, au vorbit despre declarația lui Gino Iorgulescu (69 de ani), cu privire la un play-off fără gruparea „roș-albastră”.
22:00
„Am aflat cu profundă indignare” Membri ai Federației, arestați la 5 dimineața: „Lipsă de respect față de demnitatea umană! FIFA a fost informată” # Golazo.ro
Federația Congoleză de Fotbal (FECOFOOT) a reclamat faptul că doi membri ai săi au fost arestați vineri, la ora 5 dimineața. Cei doi sunt acuzați că au deturnat, alături de președintele FECOFOOT, fonduri acordate de FIFA.
21:50
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele # Golazo.ro
U Cluj a obținut matematic biletele pentru play-off, iar șansele ca FCSB să mai ajungă în lupta pentru titlu au scăzut dramatic.
21:00
Explicații după revolta fanilor Corvinul, comunicat cu 5 motive pentru mutarea echipei din Hunedoara: „Performanța ar fi fost compromisă” # Golazo.ro
Corvinul Hunedoara și-a reafirmat dorința de a juca meciurile din prima ligă la Petroșani, pe stadionul „Petre Libardi”
20:50
Haos cu Ngezana FCSB, pierdere de sute de mii de euro provocată de sud-african: „I-am explicat că nu va juca! Ce pot să fac?” # Golazo.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani) o poate costa pe FCSB o sumă importantă pentru că refuză să se opereze la genunchi.
20:50
„Ne așteptam la altceva” Andrei Nicolescu, despre forma lui George Pușcaș: „Abia atunci va juca la Dinamo” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a oferit detalii despre George Pușcaș (29 de ani), noul atacant al „câinilor”.
20:50
Se întâmplă și în Norvegia! Meciuri trucate în campionatul în care evoluează revelația Ligii Campionilor » Au fost arestați și fotbaliști # Golazo.ro
Șapte persoane au fost arestate miercuri, în Norvegia, pentru trucare de meciuri. Au fost reținuți și doi jucători ai unei echipe din prima ligă a țării.
20:00
Închisoare pentru rasism Fanul care a făcut gesturi jignitoare la adresa lui Kylian Mbappe poate ajunge după gratii! Ce pedeapsă poate primi # Golazo.ro
Procuratura spaniolă solicită pedeapsa de un an de închisoare pentru fanul care a făcut gesturi rasiste la adresa lui Kylian Mbappe (27 de ani), în timpul meciului cu Real Oviedo, din luna august a anului trecut.
19:50
„Nu mi-am imaginat că va deveni antrenor” Adriano, uimit de Cristi Chivu: „A fost o noutate pentru mine” # Golazo.ro
Adriano (44 de ani), fostul atacant de la Inter, a vorbit despre Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul grupării milaneze.
19:40
A plecat de la Rapid Giuleștenii au oficializat despărțirea + mesajul de adio: „Sper că am lăsat în urmă lucruri pozitive” # Golazo.ro
Rapid a anunțat, oficial, încheierea contractului cu Daniel Sandu. Acesta a ocupat funcția de director de scouting în Giulești.
19:20
Chivu vrea un star Inter Milano se duelează cu cluburile de top ale Europei pentru semnătura unui mijlocaș # Golazo.ro
Leon Goretzka este unul dintre jucătorii pe care Inter Milano dorește să-i transfere în această vară. Echipa antrenată de Cristi Chivu se va lupta pentru semnătura mijlocașului central cu nume importante din fotbal.
19:20
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale # Golazo.ro
Tribunalul Brașov a decis, miercuri, 26 februarie, intrarea în procedura simplificată de faliment a Asociaţia Clubul Sportiv Fotbal Club Braşov - Steagul Renaşte.
19:00
„Cădeau jos din picioare” Sabin Ilie, detalii de la meciul suspect de blat din Liga 2: „Am primit un telefon la 12 noaptea...” + Ce spunea antrenorul echipei # Golazo.ro
Sabin Ilie (50 de ani) a dezvăluit un alt blat care a avut loc în ligile inferioare ale fotbalului românesc.
18:30
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo” # Golazo.ro
Ciprian Ciucu (47 de ani), primarul general al Capitalei, a vorbit despre posibilitatea de a interzice jocurile de noroc în București, după ordonanța de urgență adoptată marți de Guvern.
18:10
„N-are rost să facem calcule” Daniel Paraschiv, despre lupta pentru titlu din Liga 1: „Adevăratul campionat începe în play-off” # Golazo.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul Rapidului, a vorbit despre lupta la titlu în Liga 1, dar și despre ce va urma pentru echipa sa în play-off.
18:10
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou” # Golazo.ro
Neymar a fost decisiv pentru Santos în meciul cu Vasco Da Gama, scor 2-1, marcând ambele goluri. Starul brazilian a dedicat una dintre reușite conaționalului Vinicius Junior, care s-a aflat în centrul unui scandal de rasism în Liga Campionilor.
16:50
„Dacă nu bați UTA, stai acasă!” Becali a analizat toate scenariile prin care FCSB poate prinde play-off-ul: „Am vorbit cu jucătorii. S-au crezut campioni” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre ce șanse are echipa pe care o deține să se califice în play-off-ul Ligii 1.
16:10
Liga 1, etapa #29 LIVE de la 17:00, Hermannstadt - FC Botoșani » Programul complet + clasamentul actualizat # Golazo.ro
Duel Hermannstadt - FC Botoșani deschide etapa #29 din Liga 1, cu începere de la ora 17:00.
15:50
FRF, chemată în instanță să valideze un bilet de pariuri Un parior a apelat la Federație să numere șuturile pe poartă dintr-un derby FCSB - U Craiova. Detalii din proces # Golazo.ro
În timp ce FRF și autoritățile desfășoară o campanie puternică împotriva meciurilor aranjate pentru pariuri, într-un dosar civil a apărut o situație atipică: un parior a încercat să implice FRF într-un proces pentru validarea unui bilet de pariuri.
15:30
Fost sponsor în Liga 1, actual nr. 1 ca profit! O companie care a susținut un club dispărut a devenit, în 2025, cea mai profitabilă în sectorul energetic # Golazo.ro
Gaz Metan Mediaș a intrat în faliment în urmă cu 3 ani, după ce a intrat în incapacitate de plată. Unul dintre sponsorii principali ai clubului a fost compania de stat Romgaz, un colos în industria energetică românească.
15:10
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș # Golazo.ro
„Oh, nu din nou!” au exclamat microbiștii când au văzut că Real Madrid o va înfrunta din nou pe Manchester City, în Champions League. Fanii n-au stat degeaba. S-au întrecut în glume. Cele mai tari meme-uri, mai jos.
15:10
Blănuță, situație critică la Dinamo Kiev Presa din Ucraina anunță dezastrul pentru atacantul român: „Nu mai are șanse” # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, nu mai face parte din planurile antrenorului Igor Kostyuk (50 de ani) pentru acest sezon.
14:20
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate # Golazo.ro
Un fotbalist care a evoluat la Păulești a vorbit pentru GOLAZO.ro, sub protecția anonimatului, despre scandalul meciurilor suspecte de trucare pentru pariuri.
14:00
Europa și Conference League LIVE de la 14:00 și 15:00, tragerile la sorți ale optimilor » Emoții pentru Ionuț Radu, Răzvan Marin și Andrei Rațiu # Golazo.ro
Astăzi, la Nyon, în Elveția, este programată tragerea la sorți a optimilor de finală ale din Europa League și Conference League, ocazie cu care va fi stabilit și tabloul complet al celor două competiții.
13:50
„Puțini înteleg asta” Portarul „Generației de Aur” a analizat situația lui Ștefan Târnovanu: „Se răsfrânge asupra lui” # Golazo.ro
Bogdan Stelea (58 de ani), fostul mare portar al naționalei României, a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), goalkeperul de la FCSB.
13:30
A plecat de la Rapid Giuleștenii au oficializat despărțirea + mesajul de adio: „Sper că am lăsat în urmă lucruri pozitive” # Golazo.ro
Rapid a anunțat, oficial, încheierea contractului cu Daniel Sandu. Acesta a ocupat funcția de director de scouting în Giulești.
13:20
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” # Golazo.ro
La 38 de ani, Lionel Messi e un om și un fotbalist împlinit. A câștigat tot ce-și putea dori în carieră, iar acum, fără presiunea vreunui țel neatins, se poate bucura de viață. Dar are și un regret.
12:50
Cristiano Ronaldo investește în fotbal Starul portughez a cumpărat 25% dintr-un cunoscut club din Spania: „Vreau să lucrez cu echipa asta” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (41 de ani), superstarul portughez al celor de la Al-Nassr, a achiziționat 25% din acțiunile clubului Almeria, formație ce ocupă locul 3 în La Liga 2.
12:30
Eric vs Firmino Povestea transferului ratat în Bundesliga: „N-au rămas cu mine...” + laudele lui Tuchel: „Trebuie să avem grijă la Eric” # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani) a povestit la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, despre cum a ajuns, la un moment dat pe lista lui Hoffenheim, alături de Roberto Firmino (34 de ani).
12:20
Liga Campionilor LIVE de la 13:00, tragerea la sorți a optimilor de finală » Aflăm tabloul complet din fazele eliminatorii # Golazo.ro
Astăzi, la Nyon, în Elveția, are loc tragerea la sorți a optimilor de finală din Liga Campionilor, ocazie cu care se va stabili și tabloul complet al fazelor eliminatorii.
Ieri
12:00
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre declinul fotbalului din România în Europa.
11:50
„Nu e un lucru pozitiv” Unul dintre liderii lui Dinamo a trecut printr-o schimbare radicală: „Am înțeles că nu dă bine, mai ales la televizor” # Golazo.ro
Raul Opruț, 28 de ani, are o perioadă excelentă la Dinamo și povestește cum și-a schimbat atitudinea începând cu acest sezon
11:30
Ilie Stan a revenit pe bancă FOTO. Poza bizară cu care a fost prezentat antrenorul la noua sa echipă. „Ilie Stan”, recreat cu AI? # Golazo.ro
Ilie Stan (58 de ani) a semnat cu Saham Club, formație ce ocupă locul 8 în Oman.
11:20
PAOK, eliminată din Europa League Răzvan Lucescu știe ce a făcut diferența în parcursul echipei sale: „Am plătit pentru asta” # Golazo.ro
CELTA VIGO - PAOK 1-0 (2-1, în tur). Răzvan Lucescu (57 de ani) a vorbit despre eliminarea echipei sale din Europa League.
11:10
Biletul Zilei Xbets.ro pentru vineri, 27 februarie 2026, este compus din 3 evenimente din fotbal. Am ales selecții din meciurile FC Hermannstadt vs FC Botoșani, U Cluj vs Oțelul Galați și Strasbourg vs Lens.
10:50
Leo Messi, atacat pe teren! FOTO. Momentul în care un fan îl ia în brațe și îl doboară. Totul a pornit de la un agent de securitate prea zelos # Golazo.ro
Lionel Messi a fost doborât la pământ pentru scurt timp de un fan și de un agent de securitate într-un meci amical disputat joi seara, în Puerto Rico.
10:30
Accidentare înfiorătoare FOTO. Căpitanul lui Nottingham Forest și-a dislocat degetul în meciul cu Fenerbahce. Televiziunea a decis să nu difuzeze reluarea! # Golazo.ro
Ryan Yates (28 de ani), căpitanul celor de la Nottingham Forest, a suferit o accidentare gravă în primele minute ale meciului retur cu Fenerbahce, 1-2 (3-0, în tur).
10:00
U Cluj, reacție fermă Anunțul lui Radu Constantea, după ce la meciul cu Oțelul a fost delegat un arbitru cu legături de familie cu un oficial de la FCSB # Golazo.ro
Radu Constantea (42 de ani), președintele celor de la U Cluj, a reacționat după ce CCA l-a delegat pe Iulian Dima în camera VAR la meciul cu Oțelul.
10:00
Polivalenta OZN din România FOTO: Imagini spectaculoase. În ce stadiu sunt lucrările, cât a costat și cine plătește # Golazo.ro
Cea mai mare Sala Polivalentă din România prinde contur. Lucrările au avansat, iar stadiul fizic general al construcției a ajuns la 65%, după cum anunță constructorul.
09:40
„Vreau să mă retrag de la Dinamo” Momentul care l-a convins pe Raul Opruț că locul lui e în alb-roșu: „I-am bătut și chiar i-am spus unui prieten atunci” # Golazo.ro
Fundașul dinamovist Raul Opruț, 28 de ani, are un sezon excelent, cu 6 goluri și 2 assisturi, și este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai „câinilor”
