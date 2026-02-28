FOTO. Ziua Protecției Civile, la Timișoara: demonstrații de prim-ajutor, intervenții de salvare și exerciții interactive

21:30

Uniunea Teatrală din România a anunțat astăzi cine sunt laureații Premiilor Senatului UNITER și lista nominalizărilor pentru Premiile Galei din acest an. Trei dintre nominalizări vizează actori și spectacole din Timișoara. Ioana Iacob (Teatrul German de Stat) și Sorin Leoveanu sunt nominalizați pentru cea mai bună interpretare a unui rol secundar. Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin a fost nominalizat la categoria Cel mai bun spectacol de teatru de animație/teatru pentru copii, pentru spectacolul intitulat ”The window”.