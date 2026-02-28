Cursele aeriene spre Orientul Mijlociu, afectate de războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului
Toate zborurile Bucureşti - Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, a anunţat sâmbătă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). Compania Wizz Air a suspendat deja toate zborurile spre mai multe destinații din regiune până la data de 7 martie.
Acum 15 minute
12:10
„Marea încercare a istoriei a sosit”, a declarat Ministerul iranian de Externe într-o declarație lungă ca răspuns la atacurile de sâmbătă ale Israelului și SUA asupra Iranului. MAE iranian a acuzat Statele Unite că au lansat din nou un atac în timp ce cele două părți se aflau în negocieri, așa cum s-a întâmplat și înainte de războiul din iunie.
12:10
„Pacificatorul și-a arătat din nou fața”. Dmitri Medvedev acuză că negocierile cu Iranul „au fost de fațadă”, după atacurile SUA-Israel # Digi24.ro
Israelul și Statele Unite au lansat, sâmbătă, atacuri asupra Iranului, aruncând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară, în timp ce președintele Donald Trump a promis că va distruge arsenalul de rachete al Teheranului și că va împiedica Republica Islamică să dezvolte o armă nucleară. O reacție la operațiune a venit și din Rusia, prin intermediul lui Dmitri Medvedev, care a afirmat că „nimeni nu a vrut, cu adevărat, să negocieze nimic”, transmite Reuters.
Acum o oră
11:50
Cursele aeriene spre Orientul Mijlociu, afectate de războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului # Digi24.ro
Toate zborurile Bucureşti - Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, a anunţat sâmbătă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). Compania Wizz Air a suspendat deja toate zborurile spre mai multe destinații din regiune până la data de 7 martie.
11:40
Reacția MAE după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului. Recomandări esențiale pentru românii din cele două țări # Digi24.ro
Ministrul de externe Oana Țoiu a lansat o recomandare pentru Românii din Iran cât și pentru cei din Israel în contextul atacului „preventiv” al SUA și Tel Aviv-ului asupra Iranului. Până la această oră numărul românilor care au cerut să părăsească cele două țări este mic, însă Oana Țoiu se așteaptă să crească.
11:40
Ce poate face noua rachetă balistică FP-7, testată de producătorul rachetei „Flamingo”. Imagini cu noua armă a Ucrainei # Digi24.ro
Controversata companie ucraineană de apărare Fire Point, cunoscută pentru producerea rachetei „Flamingo”, a publicat, vineri, imagini cu un nou tip de armament: racheta balistică FP-7, relatează Kyiv Independent.
Acum 2 ore
11:00
Benjamin Netanyahu: Atacurile SUA-Israel împotriva Iranului vor permite iranienilor să răstoarne regimul ayatollahului # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un discurs înregistrat către națiune, afirmând că atacurile comune ale SUA și Israelului împotriva Iranului vor permite poporului iranian să răstoarne regimul și să instaureze un „Iran liber, care să caute pacea”, potrivit BBC.
10:50
Mesajul lui Reza Pahlavi, fiul fostului şah, după atacul asupra Iranului. Ce i-a transmis lui Donald Trump # Digi24.ro
Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului înlăturat de la putere în 1979, a transmis un mesaj, sâmbătă, pe X, după atacul asupra Iranului. Acesta le-a spus iranienilor că „a sosit” ajutorul SUA și i-a tranmis liderului american Donald Trump să acționeze cu prudență pentru a proteja viețile civililor.
10:40
Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel asupra Iranului. Operațiunea, denumită „Răcnetul Leului” # Digi24.ro
Momentul atacului SUA și Israelului asupra Iranului are o semnificație simbolică în iudaism. Înaintea sărbătorii evreiești Purim, credincioșii citesc o parte specifică din Vechiul Testament, cunoscută sub numele de Zachor, notează CNN.
Acum 4 ore
10:10
Donald Trump, primele declarații după atacul asupra Iranului: SUA au început „operaţiuni militare majore” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
10:00
Pericol la munte: risc mare de avalanșă în mai multe masive montane. Avertismentul lansat de salvamontiști și meteorologi # Digi24.ro
Salvamontiştii şi meteorologii avertizează că în această perioadă, în munţii Bucegi, Făgăraş, Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu riscul de producere a unor avalanşe este foarte mare, cotat la 4 din 5 la altitudini de peste 1800 de metri, iar sub această altitudine riscul este cotat cu 3 din 5.
09:40
Comisia Europeană lansează agenda pentru prevenirea și combaterea terorismului. Noile priorități ale oficialilor de la Bruxelles # Digi24.ro
Comisia Europeană a prezentat o nouă agendă pentru prevenirea şi combaterea terorismului, stabilind direcţiile de acţiune pentru consolidarea răspunsului colectiv al Europei la ameninţările teroriste şi extremiste violente aflate în evoluţie.
09:30
Ayatollahul Ali Khamenei, mutat într-o „locație sigură” după ce Israelul a atacat Iranul. El ar fi fost una dintre principalele ținte # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, după ce Israelul a atacat Iranul sâmbătă dimineaţă, într-un atac care, potrivit unor surse israeliane din domeniul apărării, ar fi fost planificat de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.
08:50
Israelul a lansat „un atac preventiv” asupra Iranului: trei explozii au fost auzite la Teheran # Digi24.ro
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce numește „un atac preventiv” asupra Iranului, transmite BBC News. Trei explozii au fost auzite la Teheran. Atacul, care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie 2025, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice, scrie Reuters.
08:50
Nereguli grave, descoperite la Spitalul Județean Călărași. Vicepreședintele CJ susține că telefonul pentru programări era pe silențios # Digi24.ro
Nereguli la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” din Călărași. În urma unui control s-a descoperit că telefonul pentru programări era dat pe silențios și site-ul pentru programări era neactualizat. S-au luat măsuri imediate în acest caz, potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Călărași, Bogdan Mihai.
08:40
Bobby J. Brown, cunoscut din „The Wire”, a murit. Este al treilea actor din acest serial care moare din decembrie încoace # Digi24.ro
Actorul Bobby J. Brown, din serialul „The Wire”, a murit recent într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinţei sale din statul Maryland, devenind al treilea membru al distribuţiei apreciatului serial HBO care a decedat începând din decembrie.
Acum 6 ore
08:10
„Superalimentele” românești care susțin imunitatea și reduc inflamația. Specialiștii explică ce produse înlocuiesc variantele procesate # Digi24.ro
Într-un context în care produsele ultraprocesate și fructele exotice acaparează tot mai mult spațiul de pe rafturile magazinelor, alimentele autohtone sunt adesea trecute în plan secund. Legumele, cerealele și fructele cultivate în România, accesibile și proaspete, constituie surse importante de vitamine și fibre.
08:10
Accident de avion în Bolivia: cel puțin 15 morți. Aeronava transporta bani: confruntări între poliție și oamenii care adunau bancnotele # Digi24.ro
Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit vineri în apropierea capitalei Boliviei, avariind mai multe vehicule pe o autostradă şi împrăştiind bancnote pe carosabil, a declarat un oficial, scrie News.ro.
08:00
Infotrafic: ceață în zece județe, restricții de circulație pe A1 Deva - Sibiu din cauza unui incendiu la un autoturism # Digi24.ro
Traficul rutier este afectat de ceaţă în zece judeţe sâmbătă dimineaţă, anunţă Centrul Infotrafic din IGPR. De asemenea, sunt restricţii de trafic pe A1 Sibiu - Deva, din cauza unui incendiu izbucnit la un autoturism.
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 28 februarie.
07:40
Neil Sedaka a murit. Cântărețul și compozitorul american faimos pentru cântecul „Breaking Up Is Hard to Do” avea 86 de ani # Digi24.ro
Neil Sedaka a murit. Cântărețul și compozitorul american faimos pentru cântecul „Breaking Up Is Hard to Do” avea 86 de ani
07:10
„E jale”. Povestea celor șase kilometri de drum județean, care nu au fost asfaltați niciodată. O ambulanță a rămas împotmolită în noroi # Digi24.ro
Localnicii unei comune din Iași sunt, la propriu, captivi în noroaie după fiecare ploaie sau ninsoare. Drumul din Mădârjac, deși este unul județean, este și astăzi tot din pământ. Autoritățile spun că e inutil să pună piatră pentru că nu rezistă și nici bani de asfaltare nu au. Așa se face că inclusiv ambulanțele rămân împotmolite în drum spre pacienții care așteaptă în zadar ajutor.
07:10
Numărul americanilor care părăsesc SUA a atins un nivel record. Sunt luate în calcul și țări mai puțin ofertante, precum Albania # Digi24.ro
În al 250-lea an de existență, Statele Unite ale Americii asistă la o inversare rară a tendinței. Anul trecut, numărul americanilor care s-au mutat din țară a fost mai mare decât cel al celor care s-au mutat în țară, o schimbare nemaiîntâlnită de la Marea Depresiune, potrivit unui important cotidian financiar.
07:10
Afacerile exotice care l-au îmbogățit pe premierul unei țări europene: conflictul de interese, banii UE și compania prezentă în România # Digi24.ro
O analiză publicată de Politico prezintă pilonul mai puțin cunoscut al imperiului financiar al premierului ceh Andrej Babiš și lacunele legislative care îl înconjoară.
07:10
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc # Digi24.ro
Autoritățile locale declară război păcănelelor. Mai mulți primari din România au anunțat deja că vor să interzică sălile de jocuri de noroc pe raza orașelor lor. Inițiativa vine după ce Guvernul a modificat legislația privind păcănelele, obligând operatorii să obțină, pe lângă licența națională, și o autorizație de la primăriile orașelor sau comunelor pe raza cărora își desfășoară activitatea. Deși recunosc că au pierdut o mulțime de bani, sunt și români dependenți de jocurile de noroc care se gândesc deja la soluții.
07:10
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract # Digi24.ro
Ministerul Apărării (MApN) a detaliat situația contractului pentru vehiculele blindate ușoare Cobra II, după ce Digi24.ro a relatat pe larg, aici, despre implicarea în derularea lui a unor afaceriști care, în trecut, au investit sau au ocupat poziții de conducere în companii din Federația Rusă. În același timp, reprezentanții Alianței Nord-Atlantice (NATO) au furnizat pentru Digi24.ro un punct de vedere cu privire la această situație.
07:10
Când nu se fac nunți în 2026: Lista completă a perioadelor de post și a zilelor în care biserica interzice cununiile religioase # Digi24.ro
Cuplurile care își programează nunta în 2026 trebuie să verifice cu atenție calendarul religios înainte de a stabili data evenimentului din biserică. În mai multe perioade ale anului, marcate de posturi și sărbători importante, biserica ortodoxă română nu oficiază slujba de cununie.
07:10
Adolescentele din Europa au cea mai mare rată de consum de tutun din întreaga lume la categoria lor de vârstă. Datele, bazate pe analiza Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), arată, așadar, că Europa este pe cale să își mențină statutul de cel mai mare consumator de tutun din lume până în 2030 și relevă tendințe „îngrijorătoare” în ceea ce privește consumul de tutun în rândul femeilor și tinerilor, anunță The Guardian.
07:10
Un caz la 100.000. O femeie din Timișoara a născut tripleți din sarcină naturală. Mărturia mamei: „Am fost șocată. Era să leșin” # Digi24.ro
Triplu miracol în maternitatea din Timișoara. O femeie a născut tripleți din sarcină naturală, un eveniment extrem de rar, spun medicii. Statisticile mondiale indică o astfel de posibilitate ca fiind 1 la 100.000. Ultima naștere de acest fel a fost înregistrată, în vestul țării, acum 8 ani. Dalia, Timotei și Luca au greutăți aproape de normalul unui nou-născut. „Am fost șocată. Era să leșin”, mărturisește mama tripleților.
07:10
Premiile Oscar 2026: Ce trebuie să știi despre cea mai așteptată gală a cinematografiei. Când începe ceremonia și cine sunt favoriții # Digi24.ro
Ediția din 2026 a Premiilor Oscar, a 98-a gală a prestigioaselor Academy Awards, este programată în noaptea de 15 spre 16 martie, la Dolby Theatre din Los Angeles, unde industria cinematografică mondială își va desemna laureații pentru producțiile anului 2025
07:10
„Fără Crocs şi fără pijamale. Ne-am săturat.” Mesajul postat de reprezentanții unui aeroport a stârnit valuri de reacții # Digi24.ro
Aeroportul Internaţional Tampa, Florida, a fost nevoit să rectifice un anunţ comunicat joi pe reţelele de socializare referitor la interzicerea pijamalelor în incinta aeroportului. Mesajul publicat joi pe contul aeroportului de pe reţeaua X spunea că după ce a reuşit să interzică papucii din plastic Crocs din aeroport, a sosit vremea interzicerii pijamalelor.
07:10
Chatboții cu inteligență artificială au ales escaladarea nucleară în 95% din jocurile de război simulate, arată un studiu # Digi24.ro
Inteligența artificială ar putea schimba dramatic modul în care sunt gestionate crizele nucleare, potrivit unui nou studiu realizat de King's College London. Acesta a pus față în față ChatGPT de la OpenAI, Claude de la Anthropic și Gemini Flash de la Google în jocuri de război simulate. Fiecare model lingvistic mare a preluat rolul unui lider național care comandă o superputere înarmată nuclear într-o criză de tip Război Rece, potrivit Euronews.
07:10
Când sunt Rusaliile în 2026: Weekend prelungit pentru angajații din România. Ce trebuie să știe salariații # Digi24.ro
Rusaliile reprezintă una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, celebrată la 50 de zile după Paște. În anul 2026, evenimentul va fi marcat la începutul lunii iunie, oferind credincioșilor prilejul de a participa la slujbe religioase, dar și de a respecta tradițiile populare.
07:10
De la sicrie la crematorii: industria funerară din Rusia „duduie”, pe fondul creșterii mortalității. Sunt căutate coșciugele de carton # Digi24.ro
Mortalitatea în Rusia este în creștere, la fel și industria funerară a țării – unul dintre puținele sectoare care înregistrează o creștere constantă la patru ani după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei.
Acum 12 ore
00:20
Trump declară că „nu este foarte mulţumit” de negocierile cu Iranul. Ce spune despre decizia unei intervenţii militare # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri că „nu este foarte mulţumit” de conţinutul negocierilor în curs cu Iranul, relatează AFP.
27 februarie 2026
23:40
MAE: Vizita oficială a ministrului Oana Ţoiu în Slovenia, prima la acest nivel după cinci ani # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a încheiat vineri vizita oficială în Republica Slovenia, la invitaţia viceprim-ministrului şi ministrului Afacerilor Externe şi Europene, Tanja Fajon, care a marcat o etapă de consolidare a dialogului politic şi de dinamizare a cooperării economice şi sectoriale între Bucureşti şi Ljubljana, fiind prima vizită la acest nivel din ultimii cinci ani.
Acum 24 ore
23:20
„Acest comportament nu este surprinzător”. Cum i-au prins suedezii pe ruși cu drona în apropierea portavionului Charles de Gaulle # Digi24.ro
Drona neutralizată de armata suedeză nu departe de portavionul francez Charles de Gaulle, aflat în escală la Malmo, este de origine rusă, au confirmat vineri forţele armate suedeze. Potrivit reprezentanților armatei suedeze, rușii au folosit drona în tip ce traversau strâmtoarea Oresund dintre Danemarca și Suedia.
23:10
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio pleacă luni în Israel, în contextul tensiunilor cu Iranul. Vizita fără reporteri acreditați # Digi24.ro
Secretarul de stat Marco Rubio va călători în Israel, luni și marți, unde va discuta o serie de priorități regionale, inclusiv situația din Iran și Liban, precum și eforturile continue de implementare a Planului de Pace în 20 de puncte pentru Gaza al președintelui Donald Trump, a anunțat Departamentul de Stat al SUA.
22:50
O mașină a fost cuprinsă de flăcări pe o stradă din municipiul Arad. Pompierii au intervenit la timp. Șoferul a reușit să se salveze. Focul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric.
22:50
Un ghid a fost arestat în Egipt după ce a desenat pe o piramidă, în timp ce explica unui grup de turiști # Digi24.ro
Poliţia din Egipt a anunţat că a arestat un ghid turistic sub suspiciunea că a desenat pe o piramidă de lângă Cairo în timp ce dădea explicaţii unui grup de turişti străini.
22:40
Momentul în care tramvaiul deraiează și intră în vitrina unui magazin, la Milano. Imaginile surprinse de o cameră auto # Digi24.ro
Momentul în care tramvaiul liniei 9 a luat curba cu viteză mare și a ieșit de pe șine, izbindu-se de colțul unei clădiri, în Piazza Vittorio Veneto, zona Porta Venezia din Milano a fost surprins în imagini de o cameră de pe bordul unei mașini aflate în apropiere.
22:20
Bill Clinton, audiat în cazul Epstein: „Nu am văzut nimic și nu am făcut nimic greșit”. Ce a spus în fața comisiei din Congresul SUA # Digi24.ro
Fostul președinte american Bill Clinton a început vineri să dea explicații în fața unei comisii parlamentare de anchetă privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein, în timp ce democrații insistă ca și actualul președinte, Donald Trump, să fie chemat la audieri. „Ne adresăm președintelui greșit”, au declarat membri ai opoziției.
22:10
Donald Trump sugerează o „preluare prietenoasă” a Cubei: „Nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite ar putea ajunge la o „preluare prietenoasă” a Cubei, în contextul tensiunilor dintre Washington și Havana și al crizei energetice care afectează insula. „Nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare”, a spus liderul de la Casa Albă, susținând că SUA ar putea face „ceva foarte pozitiv” pentru cubanezi.
21:50
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent suspectat că plănuia un atentat împotriva unei structuri NATO # Digi24.ro
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul ţării, a informat vineri postul public de televiziune NRK.
21:50
USR a lansat proiectul strategic „România 2036”. Fritz: „Suntem în guvernare pentru a distruge statu-quo-ul” # Digi24.ro
USR a lansat, vineri la Sibiu, în Congresul Național 2026 „Viitorul, împreună”, proiectul strategic „România 2036”, un amplu proces de planificare pe termen lung pentru viitorul țării, eveniment la care peste 500 de delegați au dezbatut direcțiile politice și modificări ale statutului partidului. Președintele Dominic Fritz a declarat că formațiunea este „o amenințare pentru profitorii statu-quo-ului” și că participă la guvernare „pentru a-l distruge”, iar vicepremierul și ministrul Apărării, Radu Miruță, a susținut că membrii USR trebuie încurajați să își asume funcții publice, inclusiv prin numire politică, pentru a putea reforma instituțiile statului.
21:40
Donald Trump ar fi luat în considerare opţiuni de a declara stare de urgenţă pentru a controla alegerile # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump ar fi luat în considerare proiectul unui ordin executiv redactat de avocaţi apropiaţi care i-ar acorda prerogative de urgenţă pentru a exercita control asupra alegerilor pe baza unei interferenţe dezminţite a Chinei în scrutinul prezidenţial din 2020, potrivit informaţiilor apărute în mass-media, transmite vineri EFE.
21:20
Elevii români au câștigat medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Oana Țoiu: „Sunt cei mai buni ambasadori” # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că, în timpul vizitei oficiale la Ljubljana, s-a întâlnit la sediul Ambasadei României cu membrii echipei naționale care au reprezentat țara la Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială (IAIO 2026).
21:00
Un bulgar condamnat în România pentru trafic de droguri şi dat în urmărire internaţională a fost arestat în Africa de Sud # Digi24.ro
Poliţia sud-africană a anunţat vineri arestarea la Cape Town a unui bărbat bulgar dat în urmărire internaţională prin Interpol şi care a fugit în anul 2009 după ce a fost condamnat în România la 16 ani de închisoare pentru trafic de droguri, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres.
20:50
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin conducte de pe teritoriul său # Digi24.ro
Compania croată Janaf, care operează conducta petrolieră Adria, a respins vineri cererea companiei petroliere ungare MOL de a asigura transportul de petrol rusesc prin această conductă. Budapesta caută alternative pentru a substitui livrările prin conducta Drujba, care este oprită din 27 ianuarie în Ucraina, din cauza a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc. Ungaria acuză însă un şantaj politic ucrainean împotriva sa.
20:50
Controversatul fost rege al Spaniei, Juan Carlos, este rechemat în țară după 5 ani de exil # Digi24.ro
Familia regală a Spaniei vede deschisă calea pentru controversatul fost rege Juan Carlos să se întoarcă în patria sa după cinci ani şi jumătate petrecuţi în exil, în Orientul Mijlociu, informează DPA și Agerpres. Regele-emerit spaniol, în vârstă de 88 de ani, care locuieşte în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, ar putea să se întoarcă în orice moment şi să locuiască permanent în Spania, a anunţat Palatul Regal din Madrid.
20:50
O tânără voluntară ISU a salvat viața unui bărbat inconștient la Baia Mare: „Primele minute sunt critice” # Digi24.ro
O tânără voluntară de 20 de ani, Maria Petrișor, a demonstrat miercuri cât de importantă este pregătirea temeinică și curajul în situații de urgență, salvând viața unui bărbat căzut inconștient pe asfalt în Baia Mare.
