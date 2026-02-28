Numărul americanilor care părăsesc SUA a atins un nivel record. Sunt luate în calcul și țări mai puțin ofertante, precum Albania

07:10

Autoritățile locale declară război păcănelelor. Mai mulți primari din România au anunțat deja că vor să interzică sălile de jocuri de noroc pe raza orașelor lor. Inițiativa vine după ce Guvernul a modificat legislația privind păcănelele, obligând operatorii să obțină, pe lângă licența națională, și o autorizație de la primăriile orașelor sau comunelor pe raza cărora își desfășoară activitatea. Deși recunosc că au pierdut o mulțime de bani, sunt și români dependenți de jocurile de noroc care se gândesc deja la soluții.