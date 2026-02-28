Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au

16:20

Tocmai ai făcut un antrenament rapid, așa că îți pulverizezi părul cu șampon uscat. Te-ai trezit târziu fără timp să faci duș, așa că pulverizezi puțin șampon uscat. Îți simți părul puțin gras în timp ce călătorești, așa că - evident - apelezi la prietenul tău de încredere, șamponul uscat. Dar oare este acesta întotdeauna sigur de folosit? Și cât de bine curăță de fapt părul?