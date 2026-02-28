Craiova – Metaloglobus, 15:00, LIVE SCORE. Cu o victorie, oltenii îşi asigură locul 1 la finalul sezonului regular
Antena Sport, 28 februarie 2026 13:20
Meciul Universitatea Craiova – Metaloglobus e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 15:00. Cu o victorie, echipa antrenată de Filipe Coelho îşi asigură locul 1 la finalul sezonului regular. Înaintea duelului, Craiova este mare favorită. Oltenii sunt pe primul loc, cu 56 de puncte, în timp ce Metaloglobus e "lanterna" clasamentului, cu […]
Zeljko Kopic a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu George Puşcaş după ce atacantul a semnat cu Dinamo: # Antena Sport
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a dezvăluit că George Puşcaş, noul atacant al "câinilor", nu va juca prea curând pentru formaţia din Ştefan cel Mare. Atacantul de 29 de ani vine după o pauză lungă fără meciuri, de 9 luni, ceea ce înseamnă că mai are nevoie de timp pentru a ajunge la un nivel […]
Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) pregăteşte o convocare-surpriză la echipa naţională, pentru barajul tricolorilor cu Turcia. Turcia – România se dispută pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea va înfrunta învingătoarea disputei Slovacia – Kosovo în finala barajului pentru Mondial. Şi acest meci România ar urma să îl dispute […]
Lovitură teribilă pentru FCSB din partea jucătorului pe care Gigi Becali l-a dorit, dar Mihai Stoica nu l-a vrut # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) i l-a propus lui Mihai Stoica (60 de ani) pe Macalou pentru un transfer la FCSB, dar preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a considerat că ivorianul nu e de valoarea campioanei României. Macalou a deschis scorul în meciul U Cluj – Oţelul 4-0, care a dus echipa lui Bergodi […]
Cristi Chivu, sfat de la un fost campion mondial: “Ar fi incredibil! A dovedit asta”. Ce trebuie să facă Inter # Antena Sport
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, trebuie să îş facă jucătorii să treacă peste dezamăgirea trăită la mijlocul săptămânii, atunci când Bodo/Glimt a eliminat liderul din Serie A, în play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League. Inter are acum 10 puncte avans în Serie A şi este calificată în semifinalele Cupei Italiei, unde o va […]
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) pregăteşte o convocare-surpriză la echipa naţională, pentru barajul tricolorilor cu Turcia. Turcia – România se dispută pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea va înfrunta învingătoarea disputei Slovacia – Kosovo în finala barajului pentru Mondial. Şi acest meci România ar urma să îl dispute […]
România are doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă! Mihăiţă Papară şi Andrei-Sorin Popa # Antena Sport
Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se desfăşoară în perioada 6-15 martie 2026, reunind aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de ţări, în şase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheaţă şi wheelchair curling. Competiţiile se desfăşoară în mai multe locaţii din nordul Italiei, cu zona […]
Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! # Antena Sport
Dan Şucu (62 de ani) l-a cooptat pe fostul premier al României, Florin Cîţu (53 de ani), în afacerea imobiliară Redport, pe care patronul Rapidului şi al clubului italian Genoa o are alături de avocatul Cosmin Savu-Cristescu. În vara anului trecut, Şucu şi Savu-Cristescu obţineau primele avize pentru un proiect imobiliar de amploare lângă Petrom […]
Benfica a ieşit la atac, după FC Porto – Arouca 3-1: “Penalty inexistent. Victorie frauduloasă”. Scandal uriaş în Liga Portugal # Antena Sport
Benfica a fost eliminată din UEFA Champions League de Real Madrid, iar titlul din Liga Portugal pare din ce în se mai departe, după ce FC Porto a învins-o pe Arouca, scor 3-1, LIVE în AntenaPLAY. Porto s-a impus pe final, în urma unui penalty controversat, şi are un avans de 10 puncte faţă de […]
Benfica a fost eliminată din UEFA Champions League de Real Madrid, iar titlul din Liga Portugal pare din ce în se mai departe, după ce FC Porto a învins-o pe Arouca, scor 3-1, LIVE în AntenaPLAY. Porto s-a impus pe final, în urma unui penalty controversat, şi are un avans de 10 puncte faţă de […]
Lionel Messi este aşteptat la Casa Albă! Donald Trump a invitat toată echipa lui Inter Miami # Antena Sport
Lionel Messi este aşteptat să meargă la Casa Albă. Aşa cum se întâmplă în cazul tuturor campioanelor din Statele Unite, Inter Miami este şi ea invitată de Preşedintele Statelor Unite ale Americii. Echipa din Florida a cucerit în premieră titlul din MLS în decembrie, după ce a învins-o în finală pe Vancouver Whitecaps. Lionel Messi […]
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat o schimbare radicală la FCSB, în ceea ce priveşte modul în care se vor face, de acum, transferurile la echipă. Becali a mărturisit că, până acum, nu a luat deloc în calcul parametrii sportivi atunci când a adus jucători la FCSB. Acest lucru se va schimba. Gigi Becali […]
Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 121-127. Intensitate de play-off într-un meci superb. Jokic, la un pas de bătaie # Antena Sport
Meci cu intensitate de playoff decis în prelungiri la prima întâlnire în Oklahoma City între cele două echipe care au oferit o serie ce a necesitat meci decisiv în playoff-ul precedent. Oklahoma City s-a impus cu 127-121. Cu Shai Gilgeous-Alexander revenit pe parchet dupa nouă meciuri în care a absentat din cauza unei accidentări la […]
Grand Prix, ediţia 38 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat din Bahrain sezonul 2026 de Formula 1 # Antena Sport
The post Grand Prix, ediţia 38 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat din Bahrain sezonul 2026 de Formula 1 appeared first on Antena Sport.
“Nebunie” după ce Ronaldo a devenit patronul unui club de fotbal spaniol! Ce s-a întâmplat la o zi de la anunţ # Antena Sport
Contul de Instagram al formaţiei Almeria, din liga a 2-a spaniolă, a "explodat" după anunţul că Ronaldo (41 de ani) a preluat 25% din acţiunile clubului. În 24 de ore de la anunţ, mai mult de 2 milioane de oameni au dat follow clubului Almeria pe Instagram. Almeria speră să promoveze în La Liga. După […]
Meci cu intensitate de playoff decis în prelungiri la prima întâlnire în Oklahoma City între cele două echipe care au oferit o serie ce a necesitat meci decisiv în playoff-ul precedent. Oklahoma City s-a impus cu 127-121. Cu Shai Gilgeous-Alexander revenit pe parchet dupa nouă meciuri în care a absentat din cauza unei accidentări la […]
Emoţii înainte de UTA – FCSB! Arbitrajul a devenit spaima echipelor din Liga 1: “Sigur” # Antena Sport
UTA – FCSB se joacă duminică, de la ora 21:00, iar meciul de la Arad poate fi extrem de important în ceea ce priveşte lupta pentru un loc de play-off. Ultimele etape din Liga 1 au fost marcate de greşeli de arbitraj şi mulţi oameni de fotbal sunt de părere că aceste scandaluri pot influenţa […]
Ce mesaj i-a dat primarul Clujului, Emil Boc, lui Cristiano Bergodi, după ce U s-a calificat în play-off # Antena Sport
U Cluj a obţinut calificarea în play-off-ul Ligii 1 pentru al doilea an la rând. Cristiano Bergodi (61 de ani) nu a putut fi pe bancă, ispăşind o suspendare de o lună în urma scandalului de la finalul derby-ului cu CFR. Fără Bergodi pe bancă, U Cluj s-a distrat cu Oţelul, învingând-o cu 4-0, mai […]
Sezonul 2026 va începe în weekend-ul 6-8 martie, cu Marele Premiu al Australiei, şi va fi transmis exclusiv în România în Universul Antena. Încă din testele presezon au fost observate câteva inovații tehnologice extraordinare. Dacă ne ridicăm deasupra gândirii partinice, nu putem decât să le aplaudăm pentru saltul în performanțe pe care fiecare l-ar determina. […]
Optimea extremelor în Champions League: 3.500 de kilometri distanță, 20 de grade Celsius diferență și o echipă în vacanță # Antena Sport
După ce a eliminat Interul lui Cristi Chivu cu două victorii, 3-1 și 2-1, Bodø/Glimt va da piept cu Sporting Lisabona în optimile UEFA Champions League. „Dubla" dintre norvegieni și portughezi va fi una a contrastelor geografice și climatice, în contextul în care se vor întâlni o echipă aflată în apropierea Cercului Polar Arctic și […]
Patru echipe pe două locuri de play-off. Programul complet al luptei infernale pentru Top 6 # Antena Sport
CFR Cluj, FC Argeș, FCSB și UTA sunt cele patru echipe rămase în cursa pentru play-off. Acestea se luptă pentru ultimele două locuri rămase neocupate din Top 6. După primele două meciuri disputate din etapa a 28-a din Liga 1, s-a aflat și a patra echipă calificată matematic în play-off, U Cluj. De asemenea, s-au […]
„Mizerii”. Președintele de la Oțelul, răbufnire în direct după eșecul categoric cu U Cluj: „Eram echipa care juca pentru FCSB” # Antena Sport
Președintele de la Oțelul a răbufnit în direct, după eșecul categoric cu U Cluj, scor 0-4, din etapa a 28-a din Liga 1. Cristi Munteanu a avut un discurs dur, cu privire la acuzațiile care i-au fost aduse echipei sale. Concret, Cristi Munteanu le-a dat replica celor care credeau că Oțelul va lupta și pentru […]
„Bem o bere”. Alexandru Chipciu, savuros după ce U Cluj s-a calificat în play-off: „Nu mai fac party, sunt cam bătrân” # Antena Sport
Alexandru Chipciu a oferit prima reacție, după ce U Cluj și-a asigurat matematic prezența în play-off. Clujenii au învins-o categoric pe Oțelul, scor 4-0, și au acumulat 51 de puncte. Alexandru Chipciu a recunoscut că rezultatul este o ușurare, dat fiind faptul că U Cluj s-a calificat pentru al doilea sezon la rând în play-off. […]
Conducerea Botoşaniului vorbeşte despre demiterea lui Grozavu şi oprirea finanţării după ratarea play-off-ului! # Antena Sport
Petru Parfenov, asociat al lui Valeriu Iftime în compania Elsaco, principalul finanţator al Botoşaniului, a transmis că Leo Grozavu ar putea fi demis după ratarea play-off-ului. Totodată, Parfenov a tras un semnal de alarmă în privinţa finanţelor clubului, în condiţiile în care Botoşani se confruntă cu un deficit anual de 4-5 milioane de euro. Asociatul […]
Mesajul pe care l-a transmis Cristiano Bergodi jucătorilor săi, după ce U Cluj s-a calificat în play-off! # Antena Sport
Suspendat, Cristiano Bergodi (61 de ani) nu şi-a putut conduce de pe margine echipa în meciul în urma căruia U Cluj a obţinut calificarea matematică în play-off. Chiar şi fără el, U Cluj s-a distrat cu Oţelul, pe care a învins-o cu 4-0. Macalou, Lukic, Coubiş şi Drammeh au marcat pentru U. "Şepcile roşii" au […]
Laszlo Balint, la pământ după ce Oțelul a fost umilită de U Cluj: „Să înțelegem realitatea” # Antena Sport
Laszlo Balint a oferit prima reacție, după ce U Cluj a umilit-o pe Oțelul, scor 4-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul gălățenilor a declarat că echipa sa și-a dorit să obțină un loc în Top 6, în acest sezon. U Cluj și-a asigurat prezența în play-off, după victoria cu Oțelul. Gălățenii, de […]
Reacţia lui Dan Nistor după calificarea lui U Cluj în play-off: “Merităm”! Ce a spus despre titlu # Antena Sport
Dan Nistor (37 de ani) a spus că U Cluj merită calificarea în play-off. Echipa lui Bergodi a învins-o fără drept de apel pe Oţelul, cu 4-0 şi a obţinut calificarea matematică în play-off. Dan Nistor se gândeşte acum la meciul cu Hermannstadt, de marţi, din sferturile Cupei României. Vrea neapărat calificarea în semifinale. Dan […]
“Nebunie” pe Cluj Arena după calificarea lui U în play-off! Jucătorii lui Bergodi au sărbătorit cu fanii # Antena Sport
U Cluj a învins-o la scor, cu 4-0, pe Oţelul şi a obţinut matematic calificarea în play-off. Echipa lui Bergodi a ajuns la 51 de puncte şi va termina sezonul regular în primele 6 echipe, indiferent de rezultatul din ultima etapă, atunci când va juca împotriva lui FCSB, în deplas
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană # Antena Sport
U Cluj a învins-o categoric pe Oțelul, scor 4-0, în etapa a 28-a din Liga 1, iar succesul reprezintă o veste proastă pentru FCSB. Campioana avea nevoie de un pas greșit din partea clujenilor, în vederea luptei pentru play-off. Grație succesului cu gălățenii, U Cluj și-a asigurat matematic prezența în play-off, pentru al doilea sezon […] The post Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Noua tehnologie din Formula 1 iese pe circuit şi cu ajutorul românilor # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Noua tehnologie din Formula 1 iese pe circuit şi cu ajutorul românilor appeared first on Antena Sport.
Doi jucători de la Liverpool, pe lista lui Cristi Chivu. Ce transferuri vrea să facă Inter # Antena Sport
Curtis Jones şi Giovanni Leoni, jucătorii lui Liverpool, sunt în vizorul lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu putând încerca să obţină serviciile lor în vară. Potrivit Corriere dello Sport şi Calciomercato.com, Inter ar putea reveni la masa negocierilor pentru mijlocaşul Curtis Jones, în mercato de vară. Numele fotbalistului englez a fost vehiculat în legătură cu un transfer la clubul italian în […] The post Doi jucători de la Liverpool, pe lista lui Cristi Chivu. Ce transferuri vrea să facă Inter appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Fiica lui Mihai Covaliu, Amalia, e de neoprit! Visează la medalia olimpică # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Fiica lui Mihai Covaliu, Amalia, e de neoprit! Visează la medalia olimpică appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Mihăiţă Papară, la a treia sa participare la Jocurile Paralimpice # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Mihăiţă Papară, la a treia sa participare la Jocurile Paralimpice appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Doi alpinişti români au câştigat lupta cu muntele, în Patagonia! # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Doi alpinişti români au câştigat lupta cu muntele, în Patagonia! appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Jucătorii Rapidului pregătesc o regie la petrecerea de titlu, dacă ajung campioni # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Jucătorii Rapidului pregătesc o regie la petrecerea de titlu, dacă ajung campioni appeared first on Antena Sport.
Pentru prima dată în istorie! Schimbare la Real Madrid, înaintea „dublei” cu Manchester City din Champions League # Antena Sport
Real Madrid o va înfrunta din nou pe Manchester City, în Champions League. Cele două se vor întâlni în faza optimilor de finală, partidele urmând să se dispute pe 11, respectiv 17 martie. Ca urmare a programării UEFA, cei de la La Liga s-au văzut și ei nevoiți să modifice programul etapei 27. Schimbare importantă […] The post Pentru prima dată în istorie! Schimbare la Real Madrid, înaintea „dublei” cu Manchester City din Champions League appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Jucătorii Craiovei vor să-l facă să zâmbească pe Coelho, cu medalia de campion la gât # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Jucătorii Craiovei vor să-l facă să zâmbească pe Coelho, cu medalia de campion la gât appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Gică Craioveanu e de părere că FCSB nu prinde play-off-ul appeared first on Antena Sport.
Prăbuşire totală pentru fostul jucător al lui Dinamo, ce a marcat împotriva lui FCSB! Cu cine a ajuns să semneze # Antena Sport
Andrei Sin (34 de ani), fost jucător al lui Dinamo, a ajuns în Liga a 3-a. El a semnat cu SC Popești-Leordeni, prima în Seria a 3-a a Ligii 3. Andrei Sin a marcat pentru “câini” în victoria, cu 2-1, a acestora cu FCSB din februarie 2020. Aceasta a fost ultima victorie a “câinilor” în […] The post Prăbuşire totală pentru fostul jucător al lui Dinamo, ce a marcat împotriva lui FCSB! Cu cine a ajuns să semneze appeared first on Antena Sport.
„Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo # Antena Sport
Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre situația lui George Pușcaș (29 de ani), noul jucător al lui Dinamo. Președintele „câinilor” s-a declarat surprins de forma bună în care se află atacantul care nu a mai bifat un meci oficial de aproape nouă luni. George Pușcaș a semnat cu Dinamo în această săptămână. El a […] The post „Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo appeared first on Antena Sport.
Jucătorul de la FCSB, OUT de la World Cup 2026. Mihai Stoica a făcut anunțul: „E un caz unic!” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat că Siyabonga Ngezana nu va mai putea participa alături de naționala sa la World Cup 2026, turneu care se vede live exclusiv în Universul Antena. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că fundașul sud-african refuză în continuare să se opereze. Mihai Stoica a transmis că nu s-a mai confruntat cu un astfel […] The post Jucătorul de la FCSB, OUT de la World Cup 2026. Mihai Stoica a făcut anunțul: „E un caz unic!” appeared first on Antena Sport.
Dorinel Munteanu, categoric după ce Hermannstadt a învins-o pe Botoșani: „Să fim ca o haită de lupi” # Antena Sport
Dorinel Munteanu a oferit prima reacție, după ce Hermannstadt a învins-o pe Botoșani, scor 3-1, în etapa a 29-a din Liga 1. Sibienii au obținut prima victorie, după cinci eșecuri suferite la rând. Dorinel Munteanu a declarat că victoria este una extrem de importantă în vederea moralului echipei sale. Antrenorul sibienilor speră ca echipa sa să lege […] The post Dorinel Munteanu, categoric după ce Hermannstadt a învins-o pe Botoșani: „Să fim ca o haită de lupi” appeared first on Antena Sport.
“Întrebări de România” Discuţia care l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după ce Botoşani a ratat play-off-ul! # Antena Sport
Leo Grozavu (58 de ani) a fost foarte nervos după ce Botoşani a fost învinsă cu 3-1 de Hermannstadt şi a ratat matematic play-off-ul în Liga 1. La un moment dat, FC Botoşani a fost liderul Ligii 1. În condiţiile în care Botoşani a făcut numai 4 puncte în ultimele 8 meciuri în Liga 1, […] The post “Întrebări de România” Discuţia care l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după ce Botoşani a ratat play-off-ul! appeared first on Antena Sport.
Porto – Arouca (20:45) și Sporting – Estoril (22:45) LIVE VIDEO. Programul etapei a 24-a din Liga Portugal # Antena Sport
Porto – Arouca (20:45) și Sporting – Estoril (22:45) sunt meciurile care deschid etapa a 24-a din Liga Portugal. Ambele confruntări vor fi live video în AntenaPLAY. Porto țintește victoria pe teren propriu, în meciul cu Arouca, pentru a-și mări avansul în fruntea campionatului. „Dragonii” au 62 de puncte, după 23 de meciuri jucate. Abonații […] The post Porto – Arouca (20:45) și Sporting – Estoril (22:45) LIVE VIDEO. Programul etapei a 24-a din Liga Portugal appeared first on Antena Sport.
Vinde Gigi Becali echipa dacă nu intră în play-off?! Patronul FCSB, mesaj tranşant: “Atât pot să spun că vreau” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă îl mai interesează echipa în condiţiile în care FCSB nu ar prinde play-off-ul în acest sezon. Becali a transmis că e în continuare interesat, că va încerca să facă în aşa fel încât echipa lui să meargă în Europa. Dacă nu prinde play-off-ul, singura şansă ca […] The post Vinde Gigi Becali echipa dacă nu intră în play-off?! Patronul FCSB, mesaj tranşant: “Atât pot să spun că vreau” appeared first on Antena Sport.
Daniel Paraschiv, reacție fermă despre șansele la titlu ale Rapidului: „Nu are rost să facem calcule” # Antena Sport
Daniel Paraschiv a oferit o reacție fermă privind șansele Rapidului de a cuceri titlul, în acest sezon de Liga 1. Atacantul giuleștenilor nu-și face calcule pentru moment, mărturisind că este cu gândul doar la următorul meci, cu Unirea Slobozia. “Mai sunt multe etape de jucat, campionatul adevărat începe în play-off, aşa că nu are rost […] The post Daniel Paraschiv, reacție fermă despre șansele la titlu ale Rapidului: „Nu are rost să facem calcule” appeared first on Antena Sport.
Veste proastă pentru Radu Drăgușin la Tottenham. Decizia luată de Igor Tudor, după umilința cu Arsenal # Antena Sport
Radu Drăgușin (24 de ani) a primit o veste proastă din partea englezilor. Aceștia anunță că fundașul român urmează să fie scos din echipa de start a lui Tottenham de Igor Tudor, noul său antrenor. Radu Drăgușin a fost integralist în ultimul meci disputat de Tottenham. Spurs a fost umilită în derby-ul cu Arsenal, scor […] The post Veste proastă pentru Radu Drăgușin la Tottenham. Decizia luată de Igor Tudor, după umilința cu Arsenal appeared first on Antena Sport.
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Tabloul campionilor S-a tras la sorți tabloul complet al fazelor eliminatorii din Liga Campionilor. Capul de afiș din optimi e Real Madrid – Manchester City. Putem avea un El Clasico în marea finală. 2. Povești cu blaturi Sabin Ilie a povestit […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 februarie appeared first on Antena Sport.
Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City o va înfrunta din nou pe Real Madrid în Champions League: „Asta e important” # Antena Sport
Pep Guardiola a reacționat, după ce a aflat că Manchester City o va înfrunta din nou pe Real Madrid, în Champions League. Cele două echipe se vor duela în faza optimilor din acest sezon. În ultimii șase ani, Manchester City și Real Madrid s-au întâlnit de nu mai puțin de 11 ori. Ultima dată, cele două s-au duelat […] The post Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City o va înfrunta din nou pe Real Madrid în Champions League: „Asta e important” appeared first on Antena Sport.
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni” # Antena Sport
Dumitru Dragomir (79 de ani) a reacţionat furibund când a auzit că ferma de vite Black Angus a lui Gigi Neţoiu (66 de ani) ar funcţiona fără aviz de la Apele Române, iar instituţia ar urma să închidă afacerea fostului acţionar al lui Dinamo. Gigi Neţoiu se află în conflict cu Apele Române, după ce […] The post Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni” appeared first on Antena Sport.
