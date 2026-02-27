“Nebunie” pe Cluj Arena după calificarea lui U în play-off! Jucătorii lui Bergodi au sărbătorit cu fanii
Antena Sport, 27 februarie 2026 22:20
U Cluj a învins-o la scor, cu 4-0, pe Oţelul şi a obţinut matematic calificarea în play-off. Echipa lui Bergodi a ajuns la 51 de puncte şi va termina sezonul regular în primele 6 echipe, indiferent de rezultatul din ultima etapă, atunci când va juca împotriva lui FCSB, în deplasare. Imediat după fluierul de final […]
• • •
Acum 10 minute
22:30
Laszlo Balint, la pământ după ce Oțelul a fost umilită de U Cluj: „Să înțelegem realitatea” # Antena Sport
Laszlo Balint a oferit prima reacție, după ce U Cluj a umilit-o pe Oțelul, scor 4-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul gălățenilor a declarat că echipa sa și-a dorit să obțină un loc în Top 6, în acest sezon. U Cluj și-a asigurat prezența în play-off, după victoria cu Oțelul. Gălățenii, de […]
22:30
Reacţia lui Dan Nistor după calificarea lui U Cluj în play-off: “Merităm”! Ce a spus despre titlu # Antena Sport
Dan Nistor (37 de ani) a spus că U Cluj merită calificarea în play-off. Echipa lui Bergodi a învins-o fără drept de apel pe Oţelul, cu 4-0 şi a obţinut calificarea matematică în play-off. Dan Nistor se gândeşte acum la meciul cu Hermannstadt, de marţi, din sferturile Cupei României. Vrea neapărat calificarea în semifinale. Dan […]
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
22:00
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană # Antena Sport
U Cluj a învins-o categoric pe Oțelul, scor 4-0, în etapa a 28-a din Liga 1, iar succesul reprezintă o veste proastă pentru FCSB. Campioana avea nevoie de un pas greșit din partea clujenilor, în vederea luptei pentru play-off. Grație succesului cu gălățenii, U Cluj și-a asigurat matematic prezența în play-off, pentru al doilea sezon […]
21:40
Jurnal Antena Sport | Noua tehnologie din Formula 1 iese pe circuit şi cu ajutorul românilor # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Noua tehnologie din Formula 1 iese pe circuit şi cu ajutorul românilor appeared first on Antena Sport.
21:40
Doi jucători de la Liverpool, pe lista lui Cristi Chivu. Ce transferuri vrea să facă Inter # Antena Sport
Curtis Jones şi Giovanni Leoni, jucătorii lui Liverpool, sunt în vizorul lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu putând încerca să obţină serviciile lor în vară. Potrivit Corriere dello Sport şi Calciomercato.com, Inter ar putea reveni la masa negocierilor pentru mijlocaşul Curtis Jones, în mercato de vară. Numele fotbalistului englez a fost vehiculat în legătură cu un transfer la clubul italian în […]
21:40
Jurnal Antena Sport | Fiica lui Mihai Covaliu, Amalia, e de neoprit! Visează la medalia olimpică # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Fiica lui Mihai Covaliu, Amalia, e de neoprit! Visează la medalia olimpică appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
21:30
Jurnal Antena Sport | Mihăiţă Papară, la a treia sa participare la Jocurile Paralimpice # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Mihăiţă Papară, la a treia sa participare la Jocurile Paralimpice appeared first on Antena Sport.
21:30
Jurnal Antena Sport | Doi alpinişti români au câştigat lupta cu muntele, în Patagonia! # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Doi alpinişti români au câştigat lupta cu muntele, în Patagonia! appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Jucătorii Rapidului pregătesc o regie la petrecerea de titlu, dacă ajung campioni # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Jucătorii Rapidului pregătesc o regie la petrecerea de titlu, dacă ajung campioni appeared first on Antena Sport.
21:20
Pentru prima dată în istorie! Schimbare la Real Madrid, înaintea „dublei” cu Manchester City din Champions League # Antena Sport
Real Madrid o va înfrunta din nou pe Manchester City, în Champions League. Cele două se vor întâlni în faza optimilor de finală, partidele urmând să se dispute pe 11, respectiv 17 martie. Ca urmare a programării UEFA, cei de la La Liga s-au văzut și ei nevoiți să modifice programul etapei 27. Schimbare importantă […]
20:50
Jurnal Antena Sport | Jucătorii Craiovei vor să-l facă să zâmbească pe Coelho, cu medalia de campion la gât # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Jucătorii Craiovei vor să-l facă să zâmbească pe Coelho, cu medalia de campion la gât appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Gică Craioveanu e de părere că FCSB nu prinde play-off-ul appeared first on Antena Sport.
20:40
Prăbuşire totală pentru fostul jucător al lui Dinamo, ce a marcat împotriva lui FCSB! Cu cine a ajuns să semneze # Antena Sport
Andrei Sin (34 de ani), fost jucător al lui Dinamo, a ajuns în Liga a 3-a. El a semnat cu SC Popești-Leordeni, prima în Seria a 3-a a Ligii 3. Andrei Sin a marcat pentru "câini" în victoria, cu 2-1, a acestora cu FCSB din februarie 2020. Aceasta a fost ultima victorie a "câinilor" în […]
20:40
„Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo # Antena Sport
Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre situația lui George Pușcaș (29 de ani), noul jucător al lui Dinamo. Președintele „câinilor" s-a declarat surprins de forma bună în care se află atacantul care nu a mai bifat un meci oficial de aproape nouă luni. George Pușcaș a semnat cu Dinamo în această săptămână. El a […]
Acum 4 ore
20:00
Jucătorul de la FCSB, OUT de la World Cup 2026. Mihai Stoica a făcut anunțul: „E un caz unic!” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat că Siyabonga Ngezana nu va mai putea participa alături de naționala sa la World Cup 2026, turneu care se vede live exclusiv în Universul Antena. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că fundașul sud-african refuză în continuare să se opereze. Mihai Stoica a transmis că nu s-a mai confruntat cu un astfel […]
19:50
Dorinel Munteanu, categoric după ce Hermannstadt a învins-o pe Botoșani: „Să fim ca o haită de lupi” # Antena Sport
Dorinel Munteanu a oferit prima reacție, după ce Hermannstadt a învins-o pe Botoșani, scor 3-1, în etapa a 29-a din Liga 1. Sibienii au obținut prima victorie, după cinci eșecuri suferite la rând. Dorinel Munteanu a declarat că victoria este una extrem de importantă în vederea moralului echipei sale. Antrenorul sibienilor speră ca echipa sa să lege […]
19:40
“Întrebări de România” Discuţia care l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după ce Botoşani a ratat play-off-ul! # Antena Sport
Leo Grozavu (58 de ani) a fost foarte nervos după ce Botoşani a fost învinsă cu 3-1 de Hermannstadt şi a ratat matematic play-off-ul în Liga 1. La un moment dat, FC Botoşani a fost liderul Ligii 1. În condiţiile în care Botoşani a făcut numai 4 puncte în ultimele 8 meciuri în Liga 1, […]
19:20
Porto – Arouca (20:45) și Sporting – Estoril (22:45) LIVE VIDEO. Programul etapei a 24-a din Liga Portugal # Antena Sport
Porto – Arouca (20:45) și Sporting – Estoril (22:45) sunt meciurile care deschid etapa a 24-a din Liga Portugal. Ambele confruntări vor fi live video în AntenaPLAY. Porto țintește victoria pe teren propriu, în meciul cu Arouca, pentru a-și mări avansul în fruntea campionatului. „Dragonii" au 62 de puncte, după 23 de meciuri jucate. Abonații […]
18:50
Vinde Gigi Becali echipa dacă nu intră în play-off?! Patronul FCSB, mesaj tranşant: “Atât pot să spun că vreau” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă îl mai interesează echipa în condiţiile în care FCSB nu ar prinde play-off-ul în acest sezon. Becali a transmis că e în continuare interesat, că va încerca să facă în aşa fel încât echipa lui să meargă în Europa. Dacă nu prinde play-off-ul, singura şansă ca […]
18:50
Daniel Paraschiv, reacție fermă despre șansele la titlu ale Rapidului: „Nu are rost să facem calcule” # Antena Sport
Daniel Paraschiv a oferit o reacție fermă privind șansele Rapidului de a cuceri titlul, în acest sezon de Liga 1. Atacantul giuleștenilor nu-și face calcule pentru moment, mărturisind că este cu gândul doar la următorul meci, cu Unirea Slobozia. "Mai sunt multe etape de jucat, campionatul adevărat începe în play-off, aşa că nu are rost […]
Acum 6 ore
18:20
Veste proastă pentru Radu Drăgușin la Tottenham. Decizia luată de Igor Tudor, după umilința cu Arsenal # Antena Sport
Radu Drăgușin (24 de ani) a primit o veste proastă din partea englezilor. Aceștia anunță că fundașul român urmează să fie scos din echipa de start a lui Tottenham de Igor Tudor, noul său antrenor. Radu Drăgușin a fost integralist în ultimul meci disputat de Tottenham. Spurs a fost umilită în derby-ul cu Arsenal, scor […]
18:00
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Tabloul campionilor S-a tras la sorți tabloul complet al fazelor eliminatorii din Liga Campionilor. Capul de afiș din optimi e Real Madrid – Manchester City. Putem avea un El Clasico în marea finală. 2. Povești cu blaturi Sabin Ilie a povestit […]
18:00
Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City o va înfrunta din nou pe Real Madrid în Champions League: „Asta e important” # Antena Sport
Pep Guardiola a reacționat, după ce a aflat că Manchester City o va înfrunta din nou pe Real Madrid, în Champions League. Cele două echipe se vor duela în faza optimilor din acest sezon. În ultimii șase ani, Manchester City și Real Madrid s-au întâlnit de nu mai puțin de 11 ori. Ultima dată, cele două s-au duelat […]
18:00
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni” # Antena Sport
Dumitru Dragomir (79 de ani) a reacţionat furibund când a auzit că ferma de vite Black Angus a lui Gigi Neţoiu (66 de ani) ar funcţiona fără aviz de la Apele Române, iar instituţia ar urma să închidă afacerea fostului acţionar al lui Dinamo. Gigi Neţoiu se află în conflict cu Apele Române, după ce […]
17:10
Gigi Becali, detalii de ultim moment despre situația lui Florin Tănase. Ce se va întâmpla la UTA – FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre starea lui Florin Tănase, înaintea duelului dintre UTA și FCSB, din penultima etapă a sezonului regular. Patronul campioanei a anunțat că mijlocașul e apt pentru partida de la Arad de duminică, de la ora 21:00. Gigi Becali a dezvăluit că Florin Tănase a efectuat un RMN iar rezultatele […]
17:10
Apelul lui Mihai Covaliu după ce s-a spus că Ana Bărbosu nu a răspuns la 3 apeluri ale comisarilor antidoping! # Antena Sport
Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a făcut apel să nu se emită ipoteze, după ce s-a spus că Ana Bărbosu nu ar fi răspuns la 3 apeluri ale comisarilor antidoping. Covaliu a subliniat că COSR aşteaptă o comunicare oficială, nefiind, până în acest moment, nimic comunicat de la WADA. Mihai Covaliu, după informaţiile "bombă" care au […]
16:40
„E cel mai important meci”. Gigi Becali, ședință cu jucătorii de la FCSB înaintea ultimelor etape: „Așa mi-au zis” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit declarații înaintea ultimelor două etape de Liga 1, decisive pentru FCSB în vederea luptei pentru play-off. Patronul campioanei a transmis că cel mai important meci din această rundă este cel dintre U Cluj și Oțelul, care se va disputa azi, de la ora 20:00. În cazul în care U Cluj se […]
Acum 8 ore
16:30
Gică Hagi (61 de ani) s-a înţeles cu FRF pentru a fi următorul selecţioner al echipei naţionale, după ce Mircea Lucescu (80 de ani) îşi va încheia mandatul. Mircea Lucescu va conduce naţionala la barajul cu Turcia. Turcia – România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea […]
16:20
Andrei Borza își prelungește contractul cu Rapid. Giovanni Becali a confirmat: „Suntem acolo, la o centime” # Antena Sport
Andrei Borza (20 de ani) e la un pas să-și prelungească înțelegerea cu Rapid. Actualul contract al fundașului va expira în vara lui 2027, însă giuleștenii și-au dorit să evite scenariul în care acesta ar fi intrat în ultimul sezon de contract. Giovanni Becali a confirmat faptul că negocierile privind prelungirea contractului lui Andrei Borza […]
15:30
Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic # Antena Sport
În anul 2011, FCSB îl cumpăra pe Gabriel Matei de la Pandurii Târgu Jiu pentru suma de 600.000 de euro. Meme Stoica îl vedea atunci drept viitorul fundaş al naţionalei României. Aventura sa la clubul din București nu a fost însă foarte lungă, parcursul acestuia fiind marcat de o serie de accidentări. Gabi Matei a […]
15:10
Venirea lui George Puşcaş la Dinamo a bucurat suflarea dinamovistă. Dacă iniţial erau vehiculate sume impresionante pentru ca Puşcaş să semneze, fotbalistul a ales să vină în Ştefan cel Mare pe un salariu mult mai mic! Fotbalistul a semnat un contract valabil pe un an și jumătate, până în vara lui 2027, iar salariul lunar […]
Acum 12 ore
14:30
Ce rentă viageră are Marius Urzică. A pierdut premiul cel mare la Power Couple, dar nu duce lipsă de bani # Antena Sport
Cuplul format din Marius și Simona Urzică a impresionat în finala Power Couple 2026. Ultima ediție a show-ului de la Antena 1 a adus "la luptă" trei cupluri, formate din Marius și Simona Urzică, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, respectiv Oase și Maria Pitică. Cu toții au dat dovadă de ambiție, curaj și spirit de […]
14:30
Șase “regine” ale Europei și 31 de trofee VS Barcelona. Tabloul complet dezechilibrat din Champions League # Antena Sport
Tragerea la sorți pentru tabloul fazelor eliminatorii din Champions League a avut loc vineri după-amiaza, iar unul dintre lucrurile care au ieșit în evidență se leagă de cum arată cele două jumătăți de tablou. Cele două părți sunt complet dezechilibrate, pe una fiind cluburi de renume care au scris deja istorie în această competiție, în […]
14:10
“Gigi venea la meciuri şi dormea!” Milionarul care l-a făcut celebru pe Becali, dezvăluiri uluitoare # Antena Sport
Gigi Becali nu a fost pasionat de fotbal, dar acum controlează inclusiv schimbările la FCSB. Cel care l-a dat în vileag pe latifundiar a fost Giovanni Becali. El spune că vărul lui l-a imitat şi aşa a intrat în fotbal. În tinereţe, Gigi Becali şi-a investit toţi banii în terenuri şi aşa s-a îmbogăţit, dar […]
14:00
Real Madrid – Barcelona poate fi finala Champions League. “Galacticii” au un drum infernal, catalanii au noroc # Antena Sport
Ziua de marți a fost marcată de tragerea la sorți a fazelor eliminatorii din Champions League, iar toate cele 16 echipe și-au aflat traseul virtual spre finală. Un aspect interesant este că Real Madrid și Barcelona se pot întâlni în marea finală a competiției, ele fiind pe jumătăți diferite pe tablou. Tragerea la sorți pentru […]
13:40
Fiul lui Dan Şucu s-a lăsat de fotbal şi a intrat într-o afacere de zeci de milioane de euro # Antena Sport

13:20
Jucătorii de la Universitatea Cluj joacă petru o primă uriaşă cu Oţelul Galaţi. Dacă vor trece de gălăţeni, atunci jucătorii lui Cristiano Bergodi sunt matematic în play-off. Pentru această performanţă fiecare jucători ar urma să fie recompensat cu o sumă de aproximativ 15.000 de euro. “Există niște bonusuri de play-off și modul cum se premiază […] The post Jucătorii de la “U” Cluj vor avea o primă uriaşă cu Oţelul Galaţi appeared first on Antena Sport.
12:50
Primarul din Păuleşti, decizie în privinţa echipei de fotbal, după scandaul meciurilor aranjate # Antena Sport
Scandalul meciurilor trucate ia amploare iar Sandu Tudor, primarul din Păulești, se delimitează de ce s-a întâmplat la echipa de fotbal. “Puneți-vă în locul meu, n-ați rămâne șocați să vedeți ce se întâmplă, să face tam-tam și spune că doar sunt martori? Și i-a luat până la poliție și un sfert de oră le-a dat […] The post Primarul din Păuleşti, decizie în privinţa echipei de fotbal, după scandaul meciurilor aranjate appeared first on Antena Sport.
12:40
Echipa cu trecut românesc uimește Europa! Acum șase ani era în liga a treia, acum joacă în optimile Conference League # Antena Sport
UEFA Conference League și-a stabilit, joi seară, toate cele 16 echipe care vor juca în optimile competiției. Printre ele, o echipă care în urmă cu numai șase sezoane plutea în a treia ligă și „cocheta” chiar cu falimentul: Samsunspor. În play-off-ul pentru optimi, turcii au eliminat-o pe Shkëndija, echipa care a scos-o pe FCSB din […] The post Echipa cu trecut românesc uimește Europa! Acum șase ani era în liga a treia, acum joacă în optimile Conference League appeared first on Antena Sport.
12:30
Cristiano Ronaldo se pregătește de retragere! Ultima decizie luată de “CR7”, indiciul major # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a decis să devină acționar la o divizionară secundă din Spania, Almeria, preluând 25% din club. Jurnaliștii de la Daily Mail au interpretat această alegere a starului lusitan drept un pas important către retragerea de pe gazon făcut de “CR7”, care chiar spunea în trecut că și-ar dori să devină proprietar de club. […] The post Cristiano Ronaldo se pregătește de retragere! Ultima decizie luată de “CR7”, indiciul major appeared first on Antena Sport.
12:10
Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” # Antena Sport
Scandalul blaturilor a luat amploare în România, după ce CS Păulești, echipă de Liga 3 este anchetată în prezent pentru trucare de meciuri. Sabin Ilie a venit şi el cu o dezvăluire uluitoare. El a povestit despre un meci trucat care a avut loc în perioada în care se afla la Daco-Getica, anterior Juventus București. […] The post Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” appeared first on Antena Sport.
12:00
Tragerea la sorți a tabloului din Europa League și Conference League (LIVE TEXT, 14:00). Cum pot pica românii # Antena Sport
Ziua de vineri va fi marcată de trei trageri la sorți care urmează să aibă loc la Nyon, la sediul UEFA. Pe lângă evenimentul ce vizează Liga Campionilor, urmează să se stabilească în această după-amiază și tabloul complet al fazelor eliminatorii din Europa League și Conference League. Tragerea la sorți pentru optimile, sferturile și semifinalele […] The post Tragerea la sorți a tabloului din Europa League și Conference League (LIVE TEXT, 14:00). Cum pot pica românii appeared first on Antena Sport.
11:30
Laurenţiu Reghecampf face scandal în Rwanda: “Dacă un jucător moare pe teren, cine-i responsabil?” # Antena Sport
Situaţie tensionată în Rwanda, unde Laurenţiu Reghecampf face scandal la adresa conducătorilor fotbalului nemulţumit de data în care a fost programul meciului de campionat, cu Rayon Sport. Antrenorul formației Al Hilal Omdurman a reproșat organizatorilor din Rwanda faptul că partida a fost fixată în plină perioadă a Ramadanului. Atunci jucătorii musulmani sunt în post, iar […] The post Laurenţiu Reghecampf face scandal în Rwanda: “Dacă un jucător moare pe teren, cine-i responsabil?” appeared first on Antena Sport.
11:30
Lionel Messi, dărâmat pe teren din cauza unui fan. Un bodyguard l-a pus la pământ și pe argentinian # Antena Sport
Disputat în Puerto Rico, un meci amical joi seara dintre Inter Miami şi Independiente del Valle a fost marcat de un incident. Mai mulţi suporteri au intrat pe teren pe finalul partidei, iar unul dintre ei l-a făcut pe Lionel Messi să cadă. Messi, dărâmat după ce un fan l-a luat în brațe La cinci […] The post Lionel Messi, dărâmat pe teren din cauza unui fan. Un bodyguard l-a pus la pământ și pe argentinian appeared first on Antena Sport.
11:20
Un fost campion cu FCSB știe cum roș-albaștrii au ajuns la un pas să rateze play-off-ul: “Aveau nevoie de el” # Antena Sport
Alexandru Bourceanu, omul care a cucerit șapte trofee în carieră alături de FCSB, a vorbit recent despre transferul lui Adrian Șut de la formația roș-albastră și a tras o concluzie: echipa lui Elias Charalambous ar fi avut nevoie în anumite momente de jucătorul care a plecat la Al-Ain în schimbul a 1,5 milioane de euro. […] The post Un fost campion cu FCSB știe cum roș-albaștrii au ajuns la un pas să rateze play-off-ul: “Aveau nevoie de el” appeared first on Antena Sport.
11:00
Thierry Henry, verdict dur după ce l-a văzut jucând pe Radu Drăguşin la Tottenham: “Misiune grea” # Antena Sport
Cu Radu Drăguşin titular Tottenham pierdea cu 4-1 meciul cu Arsenal. Spurs ocupă acum locul 16 în clasamentul din Premier League, cu 29 de puncte, iar Thierry Henry crede că formaţia engleză are şanse minime să scape de retrogradare în acest sezon. Cu toate că echipa este antrenată acum de Igor Tudor, Thierry Henry crede […] The post Thierry Henry, verdict dur după ce l-a văzut jucând pe Radu Drăguşin la Tottenham: “Misiune grea” appeared first on Antena Sport.
10:50
Cosmin Petrescu (Madrid) Real Madrid a trecut de Bayern Munchen cu 93-70 în runda cu numărul 29 din Euroligă, la capătul unui meci controlat în totalitate și în care nemții nu s-au putut baza pe câțiva jucători din rotația de bază, afectați de un virus gripal. La o zi după calificarea în runda următoare a […] The post O zi în inima Euroligii de baschet appeared first on Antena Sport.
10:40
Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB # Antena Sport
Meciul Universitatea Cluj – Oţelul este decisiv atât pentru ardeleni, cât şi pentru FCSB. Un eventual egal sau eşec al ardelenilor ar conta pentru bucureşteni, care ar păstra şanse de play-off. Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a luat o decizie controversată însă la acest meci. Forul condus de Kyros Vassaras l-a delegat în camera VAR […] The post Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB appeared first on Antena Sport.
10:30
Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi LIVE TEXT (ora 20:00). FCSB, cu ochii în Ardeal. Meci decisiv pentru play-off! # Antena Sport
Universitatea Cluj întâlneşte pe Oţelul, vineri seara, pe Cluj Arena, într-un duel care se anunţă decisiv pentru accederea în play-off-ul Ligii 1. Meciul îl poţi vedea în format LIVE TEXT pe as.ro, dar şi în aplicaţia Antena Sport. Ardelenii sunt pe locul 4 înaintea acestei etape, cu 48 de puncte, iar o victorie în această […] The post Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi LIVE TEXT (ora 20:00). FCSB, cu ochii în Ardeal. Meci decisiv pentru play-off! appeared first on Antena Sport.
