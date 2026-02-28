Artileria grea trimisă de SUA în Orientul Mijlociu. Cât de departe este dispus Trump să meargă în confruntarea cu Iranul

11:30

Puțini știu că pe planeta noastră nu pot exista munți mai înalți de 10 km. Chiar dacă pare surprinzător, motivul nu ține doar de tectonica plăcilor sau de eroziune, ci de limitele fizice ale rocilor și de gravitația Pământului. Pe măsură ce un munte crește, greutatea sa apasă tot mai mult asupra rocilor de la […]