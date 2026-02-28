Numărul de studenți uciși în urma atacului americano-israelian a crescut la 40. Iranul este paralizat
Gândul, 28 februarie 2026 14:50
Numărul victimelor care și-au pierdut viața în urma atacului israelian de sâmbătă dimineața a crescut la 40, transmite ediția în engleză a AlJazeera. Israel și SUA au atacat masiv sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă generală în întreaga țară. Orientul Mijlociu este în alertă. ȘTIREA INIȚIALĂ Agenția de știri iraniană Mehr a […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
15:00
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a făcut mai multe declarații despre armata voluntară, pensiile militarilor, dar și despre norma de hrană a militarilor. Invitat în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, Radu Miruță a vorbit despre programul de pregătire militară voluntară, primul astfel de program după 19 ani. El a precizat că tinerii cu […]
15:00
De ce au bombardat SUA și Israelul Iranul. Cronologia discuțiilor și amenințărilor care au dus la atacuri # Gândul
Atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului își au originea în ani de confruntări legate de programul nuclear al Teheranului, relatează Al Jazeera. Cei doi aliați susțin că activitățile de îmbogățire a uraniului și capacitățile balistice ale Iranului reprezintă „o amenințare existențială“ și au amenințat în repetate rânduri că vor recurge la forță pentru a […]
Acum 30 minute
14:50
Numărul de studenți uciși în urma atacului americano-israelian a crescut la 40. Iranul este paralizat # Gândul
Numărul victimelor care și-au pierdut viața în urma atacului israelian de sâmbătă dimineața a crescut la 40, transmite ediția în engleză a AlJazeera. Israel și SUA au atacat masiv sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă generală în întreaga țară. Orientul Mijlociu este în alertă. ȘTIREA INIȚIALĂ Agenția de știri iraniană Mehr a […]
Acum o oră
14:30
Prima reacție a Rusiei după ce SUA și Israel i-au atacat aliatul Iran: „O aventură periculoasă”. Kremlinul se oferă mediator # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a condamnat ferm loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, pe care le califică drept „un act premeditat și neprovocat de agresiune armată” împotriva unui stat suveran, membru al ONU. Într-un comunicat emis de diplomația rusă se afirmă că în dimineața zilei de 28 februarie, forțe americane și […]
14:30
Pespectiva unui astronaut privind spre Terra. Din spațiu, poți realiza cât de fragilă este soarta omenirii # Gândul
Spațiul se află literalmente într-o lume, sau mai degrabă într-un univers, în sine. Vă puteți doar imagina ce fel de lucruri văd astronauții și cum le-ar transforma perspectiva atunci când se întorc pe Pământ. Pentru fostul cadet spațial NASA, Ron Garan, în vârstă de 63 de ani, un singur lucru îl preocupa atunci când se […]
14:30
Prima reacție a lui Ilie Bolojan la războiul SUA-Iran: „Toate structurile noastre sunt în alertă”. Mesajul premierului pentru românii blocați pe aeroporturi # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a dat câteva declarații în legătură cu poziția guvernului României raportată la atacul SUA asupra Iranului. Toate structurile noastre sunt în alertă. Multe țări și-au închis spațiile aeriene, ceea ce înseamnă că multe zboruri nu vor mai avea loc, iar prin ambasadele noastre vom ține legătura cu cetățenii români care sunt în […]
14:30
Emmanuel Macron, prima reacție după ce SUA și Israel au atacat Iranul: „Escaladarea periculoasă trebuie să înceteze” # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis primul mesaj, după ce SUA și Israel au atacat Iranul, precizând că situația are „consecințe grave pentru pacea și securitatea internațională”. „Escaladarea actuală este periculoasă pentru toată lumea. Ea trebuie să înceteze”, a declarat acesta. Emmanuel Macron a precizat, de asemenea, că Franța este pregătită să mobilizeze resursele necesare […]
14:20
Se extinde „moda” scoaterii sălilor de jocuri de noroc din orașe? Ce vor să facă primarii din județul Iași # Gândul
Primarul Iașului, Mihai Chirica, a transmis că „păcănelele nu au ce căuta” în orașul pe care îl conduce. „Părerea mea e că nu au ce căuta nicăieri, dar dacă tot reușim să acționăm în Iași și vin și alți primari alături de noi, e bine să o facem la nivel național. Nu stăm în banii […]
14:10
Mesajul unui român blocat în Dubai, după atacul american asupra Iranului: „La sol, suntem în siguranță în acest moment / Orașul este intact” # Gândul
Adrian Dragomir, un antreprenor român, care a rămas blocat în Dubai, din cauza faptului că zborurile au fost anulate, pe fondul atacurilor Iranului asupra bazelor americane din Qatar, Bahrain și Emiratele Arabe Unite, spune că Dubaiul nu a fost lovit direct și că exploziile care s-au auzit sunt detonările la mare altitudine ale sistemelor de […]
Acum 2 ore
13:50
Februarie, a doua lună a calendarului gregorian, este diferită de toate celelalte luni pentru este cu cel puțin două zile mai scurtă. În timp ce majoritatea lunilor au 30 sau 31 de zile, februarie are doar 28 de zile în anii obișnuiți și 29 de zile în anii bisecți. Pentru a înțelege particularitățile lunii februarie, […]
13:50
Prima reacție din Ucraina, după ce SUA și Israel au atacat Iranul: „Regimul de la Teheran putea preveni un scenariu violent” # Gândul
Ministerul de Externe al Ucrainei și-a declarat sprijinul pentru poporul iranian, precizând totodată că actualele evenimente sunt cauzate de violența și abuzurile regimului iranian, relatează Ukrainskaia Pravda. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a afirmat sâmbătă că poziția Ucrainei față de Iran este „consecventă și regională”. El a precizat că regimul iranian „terorizează regiunea, sprijină […]
13:50
De ce ne trezim noaptea din somn. Nu este deloc întâmplător, iar psihologia a demonstrat ce face creierul, de fapt # Gândul
Dacă v-ați întrebat vreodată de ce vă treziți noaptea din somn, aflați că acest obicei nu este unul întâmplător. Psihologia chiar a demonstrat ce face creierul, de fapt, și explică de unde apar gândurile din mijlocul nopții, scrie Mediafax. Creierul urmează șase tipare precise de procesare emoțională pe care le suprimă în timpul zilei. „Munca” […]
13:50
Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România, după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană # Gândul
Mai mulți afaceriști iranieni stabiliți în România au fost contactați, cu aproximativ o lună în urmă, de reprezentanții Ambasadei Iranului la București, care i-ar fi convins de faptul că au unele probleme legate de pașapoarte. Când și-au dat seama că au căzut într-o cursă, a fost prea târziu. Protestele de mare amploare care au izbucnit, […]
13:30
Care este marele câștig din reforma administrativă. Suma câștigată din tăieri într-un mare județ al României # Gândul
Publicația Ziarul de Iași continuă serialul „Dosarele ZDI” despre reforma administrativ-teritorială și arată care este marele câștig al județului Iași. Suma de ordinul miliardelor câștigată din tăieri. Profesorul de economie Ionel Bostan, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a UAIC Iași, face o interesantă analiză a beneficiilor directe pentru buget. „Nu apar sume […]
Acum 4 ore
13:00
Arabia Saudită condamnă „agresiunea brutală” a Iranului împotriva țărilor din Golf și Orientul Mijlociu # Gândul
Autoritățile de la Riad au emis o declarație oficială în care Arabia Saudită condamnă în termenii cei mai fermi atacurile lansate de Iran asupra unor state vecine din Peninsula Arabică și Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuwait și Iordania. Riadul a caracterizat aceste acțiuni drept o „agresiune brutală” și o încălcare flagrantă […]
13:00
Ipoteza maimuței bete a fost confirmată științific. Cimpanzeii beau cu moderație alcool din fructe fermentate # Gândul
Un grup de cercetători de la Universitatea Berkeley din California, Statele Unite ale Americii, a efectuat mai multe teste pe teren la maimuţe, prin care au detectat niveluri semnificative de alcool la majoritatea acestor animale. Alcoolul degustat de maimuţe nu este făcut din struguri, ci din mere albe, dar rezultatul este același: fermentație, alcool şi […]
12:50
Ce este serviciul VRTube, care îți „umflă” factura la telefon cu zeci de lei. Pățania unui bărbat din Iași și explicațiile companiei Orange # Gândul
Cu un simplu click, vizionarea unui videoclip într-un abonament neașteptat poate însemna un cost suplimentar de 8-9 euro pe lună la factura de telefonie mobilă, arată Ziarul de Iași. Sursa citată prezintă cazul unui bărbat și explicațiile primite de la operatorul Orange. Sunt clienți care au descoperit că serviciul VRTube apare pe facturile lor deși […]
12:50
UE reacționează la criza din Iran. Von der Leyen și Costa cer „reținere maximă” și protejarea civililor # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au publicat o declarație comună despre evoluțiile din Iran, pe care le descriu drept „extrem de îngrijorătoare”. Liderii europeni arată că Uniunea Europeană se află în contact permanent cu partenerii din regiune. Cei doi reafirmă angajamentul UE pentru securitatea și stabilitatea regională. […]
12:50
Orientul e în flăcări, iar ministrul Apărării din România anunță pe Facebook că și-a plătit impozitul la casă # Gândul
Orientul e în flăcări, iar ministrul Apărării din România, Radu Miruță, anunță pe Facebook că și-a plătit impozitul la casă, într-o postare pe Facebook, pe care a făcut-o în urmă cu puțin timp. Statele Unite și Israel au atacat Iranul, însă, ministrul Apărării nu a abordat, se pare, acest subiect, pe rețeaua sa de socializare. […]
12:40
Israelul şi SUA au atacat Iranul. Lista companiilor aeriene care au suspendat toate zborurile către țări din Orientul Mijlociu # Gândul
Companiile aeriene la nivel global au anulat sâmbătă zborurile din întreaga regiune a Orientului Mijlociu, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, aruncând regiunea într-un nou conflict, relatează Reuters. Spațiul aerian deasupra Iranului și Irakului era gol sâmbătă dimineață, conform hărților serviciului de monitorizare a zborurilor Flightradar24. Potrivit Reuters, următoarele companii […]
12:30
Analistul Ion Crisotiu, în analiza despre atacul SUA împotriva Iranului, nu ar paria că actuala conducere de la Teheran va abandona puterea în favoarea unui guvern pro-american, că iranienii se vor revolta. Dar, în opinia jurnalistului, rezultatul final al războiului va fi favorabil Americii, mai bine zis lui Donald Trump, și Israelului Așadar, războiul, mult […]
12:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre faptul că acesta nu crede că premierul Ilie Bolojan își va mai menține funcția. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Aceeași Coaliție se va prelua, dar cu un alt premier. […]
12:10
Prima reacție din România, după ce SUA și Israel au atacat Iranul. Consilierul prezidențial, Marius Lazurcă, precizări de ultimă oră # Gândul
A venit și prima reacție din România, după ce SUA și Israel au atacat Iranul. Consilierul prezidențial, Marius Lazurcă, precizări de ultimă oră. Consilierul prezidențial, Marius Lazurcă, a postat pe X un mesaj. „In urmă cu doar câteva minute, i-am comunicat domnului Președinte că: – în ciuda disfuncționalitătii rețelelor locale, suntem în măsură să menținem […]
12:10
Cursele aeriene spre Orientul Mijlociu, afectate de atacul SUA și al Israel împotriva Iranului. TAROM suspendă temporar zborurile către Tel Aviv # Gândul
TAROM anunță că suspendă temporar zborurile către Tel Aviv. Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile până la data de 3 martie 2026. TAROM informează că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către și dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada […]
12:00
Consiliul Suprem de Securitate al Iranului, precizări de ultimă oră. „Națiunea înțeleaptă a Iranului a fost atacată în de regimul sălbatic american” # Gândul
Consiliul Suprem de Securitate al Iranului a făcut precizări de ultimă oră, spunând și că școlile și universitățile vor fi închise, instituțiile guvernamentale vor funcționa temporar la 50% din capacitate, iar băncile vor continua să lucreze, în contextul atacului american. Comunicatul numărul unu al Consiliului Suprem de Securitate al Iranului „Națiunea înțeleaptă a Iranului a […]
12:00
Celulă de criză la MAE. Oana Țoiu anunță câți români sunt în Iran. „Am retras personalul neesențial” # Gândul
Într-o primă luare de poziție după evenimentele din Orientul Mijlociu, Oana Țoiu a transmis că numărul românilor care solicită repatrierea din Israel este încă redus. Între timp, la Ministerul de Externe a fost convocată o celulă de criză, care va analiza situația apărută în această dimineață. Oana Țoiu a anunțat că, până în acest moment, […]
11:50
Iranul a atacat bazele americane din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Țările din Golf închid spațiul aerian # Gândul
Există rapoarte privind mai multe explozii auzite în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, Manama, Bahrain, Kuweit și Qatar. Alarmele au sunat în Bahrain, sediul Flotei a V-a a Statelor Unite, după atacurile comune ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, relatează Associated Press. Autoritățile din Bahrain au activat sistemul de alertă și au îndemnat populația […]
11:30
Mesajul lui Reza Pahlavi, prințul moștenitor, pentru Donald Trump, după ce SUA au lansat „operațiuni de luptă majore” în Iran # Gândul
Care este mesajul lui Reza Pahlavi, prințul prințul moștenitor, pentru Donald Trump, după ce SUA au lansat „operațiuni de luptă majore” în Iran. Reza Pahlavi este fiul șahului iranian detronat în Revoluția Islamică din 1979, stabilit în SUA. El îi îndeamnă pe iranieni să-și revendice națiunea. Într-o declarație pe X, tradusă de Copilot din persană, […]
11:30
Motivul nebănuit pentru care pe Terra nu pot exista, niciodată, munți mai înalți de 10.000 m # Gândul
Puțini știu că pe planeta noastră nu pot exista munți mai înalți de 10 km. Chiar dacă pare surprinzător, motivul nu ține doar de tectonica plăcilor sau de eroziune, ci de limitele fizice ale rocilor și de gravitația Pământului. Pe măsură ce un munte crește, greutatea sa apasă tot mai mult asupra rocilor de la […]
11:20
Primele efecte în România ale războiului dintre SUA/Israel și Iran: Zborurile anulate de pe Otopeni # Gândul
Încep să apară primele efecte în România ale războiului dintre SUA-Israel și Iran. Pe aeroportul internațional Henri Coandă, de la București, avem primele zboruri anulate. Reamintim că sâmbătă dimineață trupele israeliano-americane au bombardat puternic Iranul, cu lovituri masive în principal asupra capitalei Teheran. Anunțul CNAB: ce zboruri s-au anulat Israelul și Statele Unite au lansat […]
11:20
O analiză inedită, realizată pe baza datelor de monitorizare a calității aerului și a sondajelor de percepție a cetătenilor din 2025 și începutul lui 2026 (surse precum Numbeo, Agentia Europeana de Mediu și Airly), a realizat un clasament cu cele mai murdare capitale la ora actuala. Igiena, salubritatea și poluarea sunt principale. Acest top al […]
11:10
Silviu Predoiu: „Ucraina nu a fost niciodată o prietenă a României. Chiar dacă sunt atacați, realitatea României nu se schimbă” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a analizat impactul conflictului din Ucraina asupra României. Invitatul a vorbit despre efectele economice, sociale și psihologice generate de război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu: „Ucraina n-a fost niciodată o prietenă a României” Predoiu susține că […]
11:10
Meteorologii Accweather anunță noi ninsori în București. Pe ce dată vine primăvara, de fapt # Gândul
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather anunță noi episoade de ninsori în București, iar primăvara se lasă așteptată. Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt Potrivit meteorologilor Accweather, luna martie va debuta cu temperaturi specifice perioadei și vom avea parte de soare. De atunci, temperaturile vor fi în […]
Acum 6 ore
11:00
Mesajul Mossad pe contul de X: „Suntem alături de voi, împreună vom readuce Iranul la la zilele sale de aur. Aveți grijă de voi!” # Gândul
Într-un mesaj postat pe contul de X, Mossad transmite o îndemnare și o promisiune către poporul iranian, la scurt timp după începerea bombardamentelor israeliano-americane. „Suntem alături de voi”, susține serviciul de informații al Israelului, într-un mesaj adresa iranienilor. Mossadul promite „zile de aur” pentru Iran În timp ce Israelul lansează atacuri asupra Iranului, agenția de […]
11:00
Netanyahu: „A venit timpul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei. Acest regim nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare” # Gândul
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a confirmat că Israelul și Statele Unite au desfășurat o operațiune „pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran”, relatează Sky News. „Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, cu puțin timp în urmă, Israelul și Statele Unite au demarat o operațiune pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată […]
10:50
Salarii bricolaj 2026 | Cât câștigă angajații de la Dedeman, Leroy Merlin și Hornbach. Cine plătește mai bine? # Gândul
Pe piața de bricolaj din România competiția este extrem de dură. În consecință, lupta pentru a atrage personal calificat cu experiență este aprigă. Nu este vorba de simpli vânzători, ci despre experți în domeniul respectiv care știu ce și cui vând, care cunosc domeniul respectiv. Nu poți angajezi instalatori la raionul de gresie și faianță […]
10:40
Ion Cristoiu: „Sistemul, Nicușor Dan nu aveau habar despre poziția de sictir a americanilor” # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” din seara de 24 februarie 2026, Ion Cristoiu a disecat episodul diplomatic recent al lui Nicușor Dan cu oficialii americani. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Ion Cristoiu a început cu o referință la jurnalul lui Carol al II-lea, din 29 august 1940, când regele chemase liderii politici înainte […]
10:40
Explozie de tensiuni în Orientul Mijlociu: Ali Khamenei, mutat într-o locație sigură, după ce casa i-ar fi fost bombardată # Gândul
Au avut loc explozii în apropierea biroului liderului iranian, ayatollahul Ali Khamenei nu se afla la Teheran. Surse israeliene precizează că atacul ar fi fost planificat de luni de zile în coordonare cu Washingtonul. Se pare că liderul în vârstă de 86 de ani a fost transferat într-o locație sigură și nedivulgată, ceea ce ridică […]
10:30
Iranul lansează rachete asupra Israelului. IDF: „Cetățenii să intre într-un spațiu protejat“ # Gândul
Forțele de Apărare Israeliene au declarat că au identificat rachete lansate din Iran către statul Israel, relatează Sky News. Associated Press raportează, de asemenea, că s-au auzit explozii în nordul Israelului. Forțele Aeriene Israeliene au declarat că acționează pentru a intercepta și a lovi amenințările acolo unde este necesar, pentru a elimina pericolul. „Cu puțin […]
10:10
In emisiunea Marius Tucă Show din 24 februarie 2026, analistul Dan Dungaciu discută perspectivele războiului din Ucraina, ofensiva rusă și rolul lui Trump în eventuale negocieri de pace. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Analistul politic Dan Dungaciu a tras un semnal de alarmă în emisiunea Marius Tucă Show de marți seara, prezicând o […]
10:10
„Mindichgate”. Culisele arestării lui Herman Halușcenko, fost ministru al Energiei, figură-cheie în cel mai mare scandal de corupție din Ucraina, acuzat că câștigat 9 milioane dolari din schema „Energoatom” # Gândul
La mijlocul lunii februarie a acestui an, ofițerii Biroului Național Anticorupție (NABU) din Ucraina l-au reținut pe fostul ministru al Energiei, Herman Halușcenko, în timp ce încerca să treacă granița cu un tren spre Varșovia. Acum acuzat de spălare de bani și implicare într-o rețea criminală, Halushchenko este cel mai recent oficial de rang înalt […]
10:10
Trump confirmă atacurile SUA asupra Iranului. „De 47 de ani, regimul iranian strigă: Moarte Americii. Bombe vor cădea peste tot” # Gândul
Președintele american Donald Trump a confirmat că SUA au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului într-un videoclip de opt minute postat pe Truth Social. El a afirmat că „activitățile amenințătoare ale Teheranului pun în pericol direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume”. „De 47 de ani”, adaugă […]
10:10
Bărbat din Dâmbovița, reținut după ce a intrat peste o femeie și a amenințat-o cu moartea fiindcă nu i-a aprobat cererea de prietenie pe Facebook # Gândul
Un bărbat de 48 de ani a fost reținut după ce a intrat noaptea în casa unei femei din comuna dâmbovițeană Nucet și a amenințat-o cu moartea fiindcă nu îi aprobase cererea de prietenie pe Facebook. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița, incidentul a avut loc miercuri. „Risc iminent” pentru viața femeii „Cercetările au […]
09:40
Valentin Stan: Nicușor Dan a avut cel mai prost discurs posibil. Nu a fost scris de un profesionist # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 23 februarie 2026, analistul Valentin Stan a criticat aspru discursul susținut de președintele României, Nicușor Dan, la o reuniune internațională de anvergură. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tuca Show Potrivit lui Stan, discursul a fost un eșec total, cel mai prost discurs în istoria unei reuniuni internaționale, lipsit de […]
09:20
Scene incredibile în Bolivia. După prăbușirea unui avion cu bani, localnicii s-au pus pe strâns bancnotele, printre cadavre și rămășițele aeronavei # Gândul
Scene absolut incredibile au avut loc în Bolivia după prăbușirea unui avion încărcat cu bani. Localnicii s-au înghesuit să strângă bancontele, printre cadavre și resturile aeronavei incendiate după contactul cu solul. În același timp, trupele militare ale țării încearcă să disperseze mulțimea folosind gaze lacrimogene. Cum s-a produs accidentul Cel puţin 15 persoane au decedat […]
09:10
Valentin Stan: Nicușor Dan stă pe cea mai proastă poziționată linie de reprezentare a Consiliului Păcii # Gândul
Profesorul universitar dr. Valentin Stan, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 23 februarie 2026, a analizat o fotografie de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, organizată recent la Washington de președintele SUA Donald Trump, pe tema situației din Gaza. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a subliniat respectarea strictă a […]
Acum 8 ore
09:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 875. Trump insistă că Iranul ar putea lovi SUA, serviciile secrete americane îl contrazic # Gândul
Declarația lui Donald Trump, potrivit căreia Iranul ar pregăti rachete capabile să ajungă „în curând” pe teritoriul SUA, nu este susținută de evaluările serviciilor de informații americane. Surse citate de CNN spun clar că „nu există informații care să indice că Iranul urmărește în acest moment un program de rachete balistice intercontinentale pentru a lovi […]
08:50
Israelul a lansat un atac asupra Iranului, explozii au fost auzite în Teheran. IDF a avertizat cetățenii să rămână în apropierea zonelor protejate # Gândul
Armata israeliană a lansat un atac surpriză asupra Iranului, sâmbătă dimineață, mass-media iraniană de stat raportând că s-au auzit explozii în Teheran, relatează The Jerusalem Post. În momentul atacului, armata israeliană a transmis un avertisment național tuturor cetățenilor să rămână în apropierea spațiilor protejate. „Aceasta este o alertă proactivă pentru a pregăti publicul pentru posibilitatea […]
08:40
Ion Cristoiu: „Ucraina este mult mai puțin independentă ca înainte. Acum este independentă de Rusia, dar total controlată de Bruxelles” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a analizat situația Ucrainei în contextul războiului și al relației cu Occidentul. Invitatul a susținut că problema fundamentală nu este doar pierderea de teritorii, ci pierderea independenței reale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Ucraina este o țară învinsă” […]
08:40
Cântărețul și compozitorul american Neil Sedaka, autor al unor piese celebre precum „Breaking Up Is Hard to Do”, „Oh! Carol”, „Calendar Girl” și „Bad Blood”, a murit la vârsta de 86 de ani. Anunțul oficial a fost făcut chiar de familia artistului, sâmbătă dimineață, 28 februarie. Artistul a fost transportat de urgență la spital în […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.