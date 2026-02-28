Un tânăr a fost salvat după ce a rămas blocat în zăpadă, în afara Domeniului Schiabil Șureanu
StirileProtv.ro, 28 februarie 2026 17:50
Un tânăr de 27 de ani din municipiul Zalău a fost recuperat, sâmbătă, de jandarmii montani, după ce s-a rătăcit şi a rămas blocat în zăpadă în afara Domeniului Schiabil Şureanu, în zona cunoscută sub denumirea "Puru".
Guvernul iranian a cerut sâmbătă locuitorilor Teheranului să părăsească capitala iraniană şi ”să-şi păstreze totodată calmul”, în urma unor atacuri israeliene şi americane, relatează AFP.
Iranul spune că nu are ”nicio intenție de a ataca” țările din Golf. Anunț despre liderul suprem Khamanei # StirileProtv.ro
Liderul suprem iranian, Ali Khamenei, este în viaţă, a anunţat sâmbătă la postul NBC ministrul iranian al afacerilor externe, Abbas Araghchi.
Canada asigură SUA de sprijinul său. „Iran este principala sursă de instabilitate şi de teroare în Orientul Mijlociu” # StirileProtv.ro
Premierul canadian, Mark Carney, a dat asigurări sâmbătă că Washingtonul are sprijinul Ottawa după lansarea unei operaţiuni militare americane împotriva Iranului, transmite France Presse.
Spania rămâne una dintre cele mai căutate destinații turistice din Europa și un loc tot mai popular pentru cei care aleg să trăiască în străinătate.
NATO monitorizează situația din Orientul Mijlociu după atacurile lansate de Israel și SUA asupra Iranului # StirileProtv.ro
NATO a comunicat că monitorizează evenimentele din Orientul Mijlociu după ce Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri de amploare asupra Iranului, relatează dpa.
Grindeanu: PSD nu are nicio obligație ”față de un premier vremelnic care se victimizează”. Analiză a rămânerii la guvernare # StirileProtv.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie şi doar dacă această guvernare produce rezultate pentru cetăţeni.
Cine este vatmanul tramvaiului deraiat din Milano. Primele ipoteze în cazul accidentului # StirileProtv.ro
Vatmanul tramvaiului deraiat vineri în Milano are 60 de ani și peste trei decenii de experiență în transportul public.
Locul din București unde uiți că ești în oraș. Găsești palmieri, orhidee și o grădină japoneză pentru un bilet de doar 15 lei # StirileProtv.ro
În București, în zona Cotroceni, există o oază de verdeață și un loc desprins parcă din altă lume. Este un refugiu de umbră și răcoare pe timp de vară și un loc numai bun de descoperit primăvara
Surse israeliene: S-a pierdut legătura cu liderul suprem Ali Khamenei. Nu există ”nicio certitudine cu privire la soarta lui” # StirileProtv.ro
Liderul suprem Ali Khamenei ar fi fost rănit sau chiar ucis în urma atacului asupra Iranului de sâmbătă dimineață, susțin surse israeliene. Informația nu a fost însă confirmată de nicio autoritate, americană sau israeliană.
„Orașul-capodoperă” din inima Europei care te face să te simți ca într-un basm. „Este diferit de orice altă destinație”. FOTO # StirileProtv.ro
Un oraș fermecător din Europa oferă vizitatorilor senzația că pășesc într-un basm și este „diferit de orice altă destinație europeană”. Mostar, mic dar plin de farmec, se află în Bosnia și Herţegovina, între Croația, Serbia și Muntenegru.
Emmanuel Macron: Teheranul nu are „altă opţiune” decât să negocieze „cu bună-credinţă” în privinţa programului nuclear # StirileProtv.ro
Emmanuel Macron a avertizat că escaladarea din Orientul Mijlociu este periculoasă și a cerut oprirea conflictului și reluarea negocierilor cu Iranul.
Congresmeni americani denunță decizia lui Trump de a ataca Iranul: ”Acte de război neautorizate de Congres” # StirileProtv.ro
Criticii lui Donald Trump denunță atacul asupra Iranului și spun că reprezintă ”acte de război neautorizate de Congres”. ”Putem sprijini mișcarea democratică și poporul iranian fără a ne trimite trupele să moară”, spune senatorul Ruben Gallego.
Rusia condamnă „atacul neprovocat" asupra Iranului. „Constituie o încălcare a principiilor dreptului internaţional” # StirileProtv.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a condamnat sâmbătă atacurile lansate mai devreme în cursul zilei asupra Iranului de SUA şi Israel, în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Abbas Araghchi.
Penelope Cruz, apariție spectaculoasă la premiera „The Bride!” din Londra. Rochia cu care a atras toate privirile. FOTO # StirileProtv.ro
Penelope Cruz a strălucit pe covorul roșu la premiera filmului The Bride! de la Londra, unde a transformat o rochie clasică într-o apariție spectaculoasă.
Spania și ONU condamnă atacurile americano-israeliene, dar și acțiunile Iranului. „Dezescaladare şi dialog” # StirileProtv.ro
Atacurile împotriva Iranului, prezentate de Israel drept „preventive”, „nu sunt conforme” cu dreptul internațional, a declarat sâmbătă ministrul norvegian de externe, făcând apel la o soluție diplomatică, a consemnat AFP.
Panica a cuprins statele din Golful Persic după atacul cu rachete iraniene: „Este ciudat să auzi așa ceva în Abu Dhabi” # StirileProtv.ro
Panica s-a răspândit sâmbătă în mai multe state din regiunea Golfului Persic și în țările vecine, după ce rachetele iraniene au provocat explozii și implementarea unor măsuri de securitate de urgență, informează sâmbătă DPA.
Ministrul Apărării: ”E primul an când vin tineri de bunăvoie în Armată”. Câți bani primesc după 4 luni de pregătire militară # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă că anul acesta este pentru prima oară, după desfiinţarea stagiului militar obligatoriu, când vor fi tineri care vin în Armată de bună voie şi nu fortaţi.
Un ghid turistic a fost arestat după ce a desenat un „omuleț” pe o piramidă veche de 4.000 de ani din Egipt # StirileProtv.ro
Un ghid turistic din Egipt este acuzat că a desenat un „omuleț” pe peretele unei piramide antice, chiar în timp ce le prezenta istoria monumentului unui grup de vizitatori, relatează New York Post.
Neymar, alături de Vinicius în scandalul de rasism: I-am spus că dacă marchează din nou cu Benfica să sărbătorească la fel # StirileProtv.ro
Neymar a mărturisit că l-a sfătuit pe Vinicius să repete celebrarea sa în meciul retur din Liga Campionilor dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul de rasism cu argentinianul Gianluca Prestianni la meciul tur.
Europa, campioană mondială la consumul de tutun în rândul adolescentelor. 1,1 milioane de decese anual din cauza fumatului # StirileProtv.ro
Fetele adolescente din Europa înregistrează cea mai ridicată rată de consum de tutun din grupa lor de vârstă la nivel mondial, iar una din șapte folosește vape-uri sau țigări electronice, potrivit celor mai recente date.
Ministerul Transporturilor: Călătoriile către Israel sau statele limitrofe trebuie anulate sau reprogramate # StirileProtv.ro
Cetăţenii români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict trebuie să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară, recomandă Ministerul Transporturilor.
Pelerini români blocați în Israel, în urma izbucnirii războiului din Iran: ”Au stat până acum la noi în biserică” # StirileProtv.ro
Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflaţi în Israel, în contextul tensiunilor de securitate şi al închiderii temporare a spaţiului aerian, a anunţat, sâmbătă, Basilica.ro.
Ministrul de Externe: România a activat planurile de evacuare pentru cetățenii din Iran. ”Spațiile aeriene civile, închise” # StirileProtv.ro
România a activat planurile de asistență consulară și de evacuare pentru cetățenii din Iran încă de la jumătatea lunii ianuarie, iar personalul diplomatic neesențial a fost deja retras, a declarat ministrul de Externe Oana Țoiu pentru Știrile Pro TV.
„Negocierile au fost o tragere de timp”. Analiști: Miza reală a loviturilor asupra Iranului poate fi schimbarea regimului # StirileProtv.ro
SUA și Israelul au lansat sâmbătă un atac asupra Iranului, în timp ce președintele american Donald Trump a confirmat că sunt în curs „operațiuni militare majore” și solicită o schimbare de regim.
Mărturia unui român, despre situația tensionată din Israel: „Am primit alarmă că a început războiul. Coborâm în buncăr” # StirileProtv.ro
Sunt tensiuni majore în Orientul Mijlociu. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă dimineață Iranul. Potrivit părților implicate, operațiunea botezată ''Răgetul Leului'' ar putea sa dureze câteva zile.
ANALIZĂ: ”Am intrat într-o altă etapă – este vorba despre un adevărat război” între Israel, SUA și Iran # StirileProtv.ro
Israel și Statele Unite au lansat sâmbătă dimineață atacuri asupra Iranului, într-o escaladare fără precedent. Analistul politic Cristian Pîrvulescu avertizează că lumea a intrat „într-un adevărat război", cu implicații majore pentru întreaga regiune.
Atacuri coordonate în Iran: Biroul Liderului Suprem și clădirea președinției, vizate în atacuri | Video # StirileProtv.ro
Numeroase explozii au fost auzite în Teheran și în mai multe orașe din Iran. Biroul Liderului Suprem al Iranului și clădirea președinției din Teheran ar fi fost, de asemenea, vizate, potrivit informațiilor BBC.
Anunțul premierului Ilie Bolojan, după declanșarea războiului în Iran: „Toate structurile noastre sunt în alertă” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că toate structurile sunt în alertă după izbucnirea conflictului din Iran și că se caută soluții pentru întoarcerea românilor aflați în țările cu spațiile aeriene închise, imediat ce zborurile vor fi reluate.
UE face apel la reținere și respectarea dreptului internațional. Șeful diplomației UE avertizează asupra unei crize regionale # StirileProtv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au avertizat că loviturile din Iran sunt „extrem de îngrijorătoare”.
Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă” # StirileProtv.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a denunțat bombardamentele SUA și Israel asupra Iranului, afirmând că Washingtonul și-a arătat „adevărata față”, potrivit AFP și Reuters.
Militarii nu pierd norma de hrană de minimum 34 de lei pe zi. Ministrul Apărării: „S-a pus problema foarte vehement” # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, dă asigurări că nu se taie norma de hrană pentru militari, dar a recunoscut că s-a pus această problemă şi începuseră să se facă scenarii despre cum se poate implementa.
Război în Orientul Mijlociu. Ministerul de Externe al Iranului a declarat că ”a sosit momentul să ne apărăm patria” # StirileProtv.ro
Ministerul de Externe al Iranului a afirmat, potrivit Associated Press, că „a sosit momentul să apărăm patria”, după atacurile comune ale SUA și Israelului.
Iranul atacă baza americană din Bahrain: Explozii în mai multe state din Orientul Mijlociu, EAU închide spațiul aerian # StirileProtv.ro
Cartierul general al celei de-a 5-a Flote a marinei americane (US Navy) a fost atacat cu rachetă, anunţă Bahrainul, relatează The Associated Press.
Război în Orientul Mijlociu. MAE ”recomandă cu fermitate cetăţenilor români să evite orice călătorie în Statul Israel” # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, sâmbătă, după atacul Israelului și al SUA asupra Iranului, că ”recomandă cu fermitate cetăţenilor români să evite orice călătorie în Statul Israel”.
ANM: Zile însorite și temperaturi mai ridicate în prima parte a lunii martie. De când ar putea reveni vremea rea # StirileProtv.ro
Precipitațiile vor fi reduse în prima decadă a lui martie, predomină zilele însorite, cu maxime între 10 și 17 grade, anunță ANM.
Cod roșu pentru Planetă: Pragul de încălzire de 1,5°C a fost depășit timp de 12 luni consecutive # StirileProtv.ro
Planeta se încălzește mult mai rapid decât arătau estimările anterioare, iar mecanismele naturale care au menținut echilibrul climatic timp de milenii încep să dea semne de instabilitate.
Cine va reprezenta România la Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026. Participăm la para schi alpin și para snowboard # StirileProtv.ro
Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se desfăşoară în perioada 6-15 martie 2026, reunind aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de ţări, în şase discipline.
iLikeIT. Emisiunea integrală din 28 februarie 2026
Nicușor Dan a criticat Autoritatea Electorală Permanentă: ”Nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Georgescu” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a criticat Autoritatea Electorală Permanentă, după ce aceasta a transmis din nou informații despre o plângere penală legată de finanțarea campaniei sale.
Un bărbat fără permis a avariat cinci mașini care așteptau la semafor, în Capitală. A fugit cu tramvaiul de la locul faptei # StirileProtv.ro
Un bărbat de 40 de ani, fără permis, a avariat cinci mașini la semafor pe șoseaua Virtuții și a fugit cu tramvaiul 41. A fost arestat preventiv, anunță Poliția Capitalei.
Israelul atacă Iranul: Zborurile București–Tel Aviv, sub semnul incertitudinii. Decocamdată nu sunt anulări # StirileProtv.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă sâmbătă că, pe fondul evenimentelor din Orientul Mijlociu, este de aşteptat ca toate zborurile Bucureşti – Tel Aviv să fie afectate, însă decocamdată nu sunt anulări.
Scenarii tot mai îndrăznețe despre AI. Unii susțin că, în câțiva ani, o mare parte din munca de birou va fi automatizată # StirileProtv.ro
Încep să apară scenarii tot mai îndrăznețe despre inteligența artificială și impactul ei în afaceri.
Horoscop săptămâna 2 - 8 martie 2026. Trei evenimente majore vor influența zodiile în această săptămână # StirileProtv.ro
Săptămâna 2-8 martie 2026 este marcată, din punct de vedere astrologic, de trei evenimente importante: Marte intră în zodia Pești pe 2 martie, iar pe 3 martie este Luna Plină în Fecioară și Eclipsa de Lună.
De ce luna februarie are doar 28 de zile. Originea calendarului și explicația anului bisect # StirileProtv.ro
Februarie, a doua lună a calendarului gregorian, este diferită de toate celelalte luni prin durata sa mai scurtă.
Civilization 7, continuarea seriei legendare de jocuri, disponibil pe toate platformele. Ce noutăți aduce # StirileProtv.ro
Seria Civilization este legendară. Iar de acum avem un nou titlu care ne va face nopțile albe cu scuza „încă o tură”.
Într-un tribunal din Los Angeles se judecă un proces care ar putea schimba regulile jocului pentru marile platforme online # StirileProtv.ro
Într-un tribunal din Los Angeles se judecă un proces care ar putea schimba regulile jocului pentru marile platforme online. Judecătorii analizează dacă rețelele sociale îi fac intenționat dependenți pe copii și dacă le afectează sănătatea mintală.
Ciocolata, păzită precum alcoolul în supermarketurile din UK. Presa britanică: Bandele criminale românești, responsabile # StirileProtv.ro
Rafturile de ciocolată din supermarketurile din Anglia sunt protejate precum alcoolul, după ce furturile organizate, inclusiv de bande românești, au luat amploare, provocând pagube uriașe și forțând magazinele să adopte măsuri de securitate extreme.
Trump confirmă atacul asupra Iranului. ”Depuneți imediat armele. Poporului iranian — ora libertății se apropie” # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump a publicat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care confirmă că Statele Unite au fost implicate în atacul asupra Iranului.
Comisia Europeană lansează o nouă agendă antiterorism: șase piloni pentru combaterea radicalizării și a amenințărilor online # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a prezentat o nouă agendă pentru prevenirea şi combaterea terorismului, stabilind direcţiile de acţiune pentru consolidarea răspunsului colectiv al Europei la ameninţările teroriste şi extremiste violente aflate în evoluţie.
