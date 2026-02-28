Mihai Teja, out de la Metaloglobus Antrenorul și-a anunțat plecarea, după înfrângerea cu U Craiova: „Nu pot să stau așa” + Cine i-ar putea lua locul
Golazo.ro, 28 februarie 2026 17:50
U CRAIOVA - METALOGLOBUS 2-1. Mihai Teja (47 de ani), antrenorul oaspeților, a anunțat că meciul de pe „Ion Oblemenco” a fost ultimul pentru el ca antrenor al grupării bucureștene.
• • •
Acum 15 minute
18:00
U Cluj l-ar fi transferat definitiv pe Andrei Coubiș (22 de ani), după calificarea în play-off-ul Superligii.
Acum 30 minute
17:50
U CRAIOVA - METALOGLOBUS 2-1. Mihai Teja (47 de ani), antrenorul oaspeților, a anunțat că meciul de pe „Ion Oblemenco” a fost ultimul pentru el ca antrenor al grupării bucureștene.
Acum o oră
17:40
Mihăilă, un nou gol în Turcia VIDEO. Atacantul naționalei, formă de zile mari înaintea barajului pentru CM 2026 # Golazo.ro
Valentin Mihăilă (26 de ani), internaționalul român de la Rizespor, a marcat în victoria cu Kasimpașa, scor 3-0.
17:30
Țări calificate la competiția găzduită de SUA, Mexic și Canada sunt în prima linie a războiului. Războiul va provoca atentate teroriste, deci insecuritate (și) pentru suporteri. Cui îi va mai arde de fotbal, când o parte a planetei arde la propriu?
17:30
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia # Golazo.ro
Nadia Comăneci, la 64 de ani, amintiri legate de marea performanță a carierei sale, primul aur și primul 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976. Simone Biles, 28 de ani, steaua ultimului deceniu, o vede pe Nadia o deschizătoare de drumuri
Acum 2 ore
17:00
„Trebuie să se retragă” Fost campion mondial cu Argentina, sfat pentru Edinson Cavani: „M-a durut să-l văd așa” # Golazo.ro
Oscar Ruggeri (64 de ani), fost campion mondial cu Argentina în anul 1986, i-a sugerat lui Edison Cavani (39 de ani) să se retragă.
16:50
„A fost hărțuire” Continuă conflictul între Alexandra Piscupescu și Irina Deleanu, de data aceasta după decizia CNCD # Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătura atât cu Alexandra Piscupescu, cât și cu Irina Deleanu pentru a vedea când și dacă acest conflict de va opri. Ce spun cele două, în rândurile următoare.
16:30
Angajatul lui FC Argeș a comis-o Moment bizar la conferința de presă: „Hai, Dinamo!”. Cum și-a explicat gafa # Golazo.ro
Ofițerul de presă al celor de la FC Argeș a comis o gafă impardonabilă la conferința de presă premergătoare duelului cu Dinamo.
Acum 4 ore
16:00
Relatări din Abu Dhabi Un antrenor portughez a vorbit despre atacul coordonat al SUA și Israel asupra Iranului: „Au existat indicii, dar totul este în arabă” # Golazo.ro
Joao Mota (59 de ani), antrenorul portughez al echipei Al Ittihad din Abu Dhabi, a fost luat prin surprindere de atacul SUA și Israel asupra Iranului.
15:30
„Pușcaș e acum pe teren” VIDEO. Zeljko Kopic a lămurit situația noului atacant de la Dinamo: „Să fie pregătit” # Golazo.ro
DINAMO - FC ARGEȘ. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a oferit ultimele detalii cu privire la situația lui George Pușcaș (29 de ani), noua achiziție a formației din „Ștefan cel Mare”
15:00
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc” # Golazo.ro
Ministrul Apărării Radu Miruță a vorbit despre neregulile grave pe care le-ar fi găsit la CSA Steaua, oferind drept exemplu chiria cerută pentru Stadionul Steaua, care ar fi mai mare decât cea percepută pentru Arena Națională.
14:30
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu” # Golazo.ro
DINAMO - FC ARGEȘ. Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul „câinilor”, a negat zvonurile privind o înțelegere cu gruparea chineză Shandong Taishan.
14:20
Dispar jocurile de noroc din Cluj? Primarul Emil Boc anunță: „Să eliminăm efectul nociv pe care-l au în special asupra tinerilor” # Golazo.ro
Emil Boc, primarul din Cluj Napoca, a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre posibilitatea ca jocurile de noroc să dispară din oraș.
Acum 6 ore
14:00
Chivu e peste Conte După 5 ani, Inter retrăiește 2020-2021. Și în Europa, și în Serie A. Dar Chivu e mai bun. Ce poate reuși în plus! # Golazo.ro
Cristi Chivu a fost în conflict permanent cu Antonio Conte, antrenorul lui Napoli. Dar are un traseu asemănător cu actualul său rival la Inter Milano
13:20
„N-are sens să mai vorbesc și eu” VIDEO. Ngezana, subiect TABU pentru la FCSB + Charalambous a anunțat o nouă absență înainte de partida cu UTA # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat duelul cu UTA Arad.
13:10
„E mai bună decât Drăgușin!” FOTO. Internetul a „explodat” după ce Sydney Sweeney a coborât pe gazon la meciul lui Sporting. Ce a făcut actrița # Golazo.ro
Suporterii clubului portughez Sporting Lisabona au avut parte de un moment special vineri seara, când actrița americană Sydney Sweeney (28 de ani) și-a etalat talentul fotbalistic pe gazonul stadionului „Jose Alvalade”.
12:50
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat # Golazo.ro
International Board are un set de modificări ale legilor jocului pentru acest weekend, la reuniunea din Țara Galilor. Schimbările au legătură cu VAR și cu lupta împotriva simulărilor
12:30
Probleme înainte de Finalissima Conducerea AFA, anchetată pentru corupție , cu o lună înainte meciul Argentina - Spania # Golazo.ro
Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) este anchetată pentru corupție, cu o luna înainte de Finalissima și cu patru luni înainte de Cupa Mondială.
Acum 8 ore
11:20
„FCSB poate să rupă audiența și în play-out” Legenda lui Dinamo îi ironizează pe roș-albaștri, după declarațiile lui Gino Iorgulescu # Golazo.ro
Claudiu Vaișcovici (63 de ani), legendarul atacant al lui Dinamo, a reacționat după declarațiile lui Gino Iorgulescu (69 de ani).
11:00
Formula 1, an cu venituri record! Raportul financiar pe 2025: venituri totale generate în creștere cu 14% față de 2024! Ce sumă a primit fiecare echipă # Golazo.ro
Liberty Media, compania care deține drepturile pentru Formula 1 și MotoGP, a făcut publice cifrele anului financiar 2025. Sumele sunt impresionante!
11:00
A refuzat să iasă de pe teren! VIDEO + FOTO. Fostul jucător al lui Atletico Madrid, protagonistul unui moment cum rar se vede în fotbal # Golazo.ro
Matias Kranevitter (32 de ani), jucătorul celor de la Karagumruk, a refuzat să fie înlocuit în confruntarea cu Trabzonspor, pierdută de formația sa cu 1-3, în etapa a 24-a a campionatului Turciei.
10:20
„Era apocalipsa” Mărturia unui fotbalist rănit grav în incendiul din Crans-Montana: „Țipetele s-au transformat în tăcere. Moartea a bătut la ușa mea” # Golazo.ro
Fotbalistul Hugo Hare a suferit arsuri grave la față și mâini în timpul incendiului produs la un bar din stațiunea Crans-Montana, Elveția, pe 31 decembrie. 41 de persoane au murit și alte 116 au fost rănite.
Acum 12 ore
10:00
Sâmbătă este zi plină în campionatele naționale de fotbal, așa că oferta pentru Biletul Zilei este una foarte generoasă. Membrii echipei XBets.ro s-au oprit asupra a 4 pronosticuri care, sperăm noi, să ne aducă profit.
09:50
Emil Boc, exultă După ce „șepcile roșii” s-au calificat în play-off, primarul din Cluj mai are o dorință: „O așteptăm și pe CFR” + mesaj pentru Bergodi # Golazo.ro
Vineri, U Cluj s-a impus fără emoții în meciul cu Oțelul Galați, scor 4-0, și a obținut calificarea în play-off-ul Ligii 1, pentru al doilea an consecutiv.
09:10
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA # Golazo.ro
Dan Petrescu a făcut recurs în litigiul de 120.000 de euro cu Rapid și CFR Cluj, după ce CNSL a decis că FRF nu este competentă să judece disputa.
Acum 24 ore
23:00
„Nu avem soluții, ce să facem?” Unde ar putea juca Dinamo în cupele europene: „Ghencea, Giulești? Nu există!” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a explicat unde ar putea juca „alb-roșii” în cupele europene, în cazul în care vor câștiga campionatul sau Cupa României.
22:50
„Bem o bere și o luăm de la capăt” Alex Chipciu, după o nouă calificare în play-off cu U Cluj: „S-a ridicat presiunea, dar nu e timp de sărbătorit” # Golazo.ro
U Cluj - Oțelul 4-0. Alex Chipciu (36 de ani), căpitanul ardelenilor, a vorbit despre victoria care i-a asigurat echipei sale matematic prezența în play-off.
22:50
„Nu le-am dat nicio șansă” Dan Nistor, euforic după ce calificarea în play-off cu U Cluj: „Clubul crește, asta mă bucură” # Golazo.ro
U CLUJ - OȚELUL GALAȚI 4-0. Dan Nistor (37 de ani), veteranul „studenților”, a vorbit despre calificarea lui U în play-off-ul Ligii 1, pentru al doilea an consecutiv.
22:00
„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, și Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, au vorbit despre declarația lui Gino Iorgulescu (69 de ani), cu privire la un play-off fără gruparea „roș-albastră”.
22:00
„Am aflat cu profundă indignare” Membri ai Federației, arestați la 5 dimineața: „Lipsă de respect față de demnitatea umană! FIFA a fost informată” # Golazo.ro
Federația Congoleză de Fotbal (FECOFOOT) a reclamat faptul că doi membri ai săi au fost arestați vineri, la ora 5 dimineața. Cei doi sunt acuzați că au deturnat, alături de președintele FECOFOOT, fonduri acordate de FIFA.
21:50
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele # Golazo.ro
U Cluj a obținut matematic biletele pentru play-off, iar șansele ca FCSB să mai ajungă în lupta pentru titlu au scăzut dramatic.
21:00
Explicații după revolta fanilor Corvinul, comunicat cu 5 motive pentru mutarea echipei din Hunedoara: „Performanța ar fi fost compromisă” # Golazo.ro
Corvinul Hunedoara și-a reafirmat dorința de a juca meciurile din prima ligă la Petroșani, pe stadionul „Petre Libardi”
20:50
Haos cu Ngezana FCSB, pierdere de sute de mii de euro provocată de sud-african: „I-am explicat că nu va juca! Ce pot să fac?” # Golazo.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani) o poate costa pe FCSB o sumă importantă pentru că refuză să se opereze la genunchi.
20:50
„Ne așteptam la altceva” Andrei Nicolescu, despre forma lui George Pușcaș: „Abia atunci va juca la Dinamo” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a oferit detalii despre George Pușcaș (29 de ani), noul atacant al „câinilor”.
20:50
Se întâmplă și în Norvegia! Meciuri trucate în campionatul în care evoluează revelația Ligii Campionilor » Au fost arestați și fotbaliști # Golazo.ro
Șapte persoane au fost arestate miercuri, în Norvegia, pentru trucare de meciuri. Au fost reținuți și doi jucători ai unei echipe din prima ligă a țării.
20:00
Închisoare pentru rasism Fanul care a făcut gesturi jignitoare la adresa lui Kylian Mbappe poate ajunge după gratii! Ce pedeapsă poate primi # Golazo.ro
Procuratura spaniolă solicită pedeapsa de un an de închisoare pentru fanul care a făcut gesturi rasiste la adresa lui Kylian Mbappe (27 de ani), în timpul meciului cu Real Oviedo, din luna august a anului trecut.
19:50
„Nu mi-am imaginat că va deveni antrenor” Adriano, uimit de Cristi Chivu: „A fost o noutate pentru mine” # Golazo.ro
Adriano (44 de ani), fostul atacant de la Inter, a vorbit despre Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul grupării milaneze.
19:40
A plecat de la Rapid Giuleștenii au oficializat despărțirea + mesajul de adio: „Sper că am lăsat în urmă lucruri pozitive” # Golazo.ro
Rapid a anunțat, oficial, încheierea contractului cu Daniel Sandu. Acesta a ocupat funcția de director de scouting în Giulești.
19:20
Chivu vrea un star Inter Milano se duelează cu cluburile de top ale Europei pentru semnătura unui mijlocaș # Golazo.ro
Leon Goretzka este unul dintre jucătorii pe care Inter Milano dorește să-i transfere în această vară. Echipa antrenată de Cristi Chivu se va lupta pentru semnătura mijlocașului central cu nume importante din fotbal.
19:20
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale # Golazo.ro
Tribunalul Brașov a decis, miercuri, 26 februarie, intrarea în procedura simplificată de faliment a Asociaţia Clubul Sportiv Fotbal Club Braşov - Steagul Renaşte.
19:00
„Cădeau jos din picioare” Sabin Ilie, detalii de la meciul suspect de blat din Liga 2: „Am primit un telefon la 12 noaptea...” + Ce spunea antrenorul echipei # Golazo.ro
Sabin Ilie (50 de ani) a dezvăluit un alt blat care a avut loc în ligile inferioare ale fotbalului românesc.
18:30
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo” # Golazo.ro
Ciprian Ciucu (47 de ani), primarul general al Capitalei, a vorbit despre posibilitatea de a interzice jocurile de noroc în București, după ordonanța de urgență adoptată marți de Guvern.
Ieri
18:10
„N-are rost să facem calcule” Daniel Paraschiv, despre lupta pentru titlu din Liga 1: „Adevăratul campionat începe în play-off” # Golazo.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul Rapidului, a vorbit despre lupta la titlu în Liga 1, dar și despre ce va urma pentru echipa sa în play-off.
18:10
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou” # Golazo.ro
Neymar a fost decisiv pentru Santos în meciul cu Vasco Da Gama, scor 2-1, marcând ambele goluri. Starul brazilian a dedicat una dintre reușite conaționalului Vinicius Junior, care s-a aflat în centrul unui scandal de rasism în Liga Campionilor.
16:50
„Dacă nu bați UTA, stai acasă!” Becali a analizat toate scenariile prin care FCSB poate prinde play-off-ul: „Am vorbit cu jucătorii. S-au crezut campioni” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre ce șanse are echipa pe care o deține să se califice în play-off-ul Ligii 1.
16:10
Liga 1, etapa #29 LIVE de la 17:00, Hermannstadt - FC Botoșani » Programul complet + clasamentul actualizat # Golazo.ro
Duel Hermannstadt - FC Botoșani deschide etapa #29 din Liga 1, cu începere de la ora 17:00.
15:50
FRF, chemată în instanță să valideze un bilet de pariuri Un parior a apelat la Federație să numere șuturile pe poartă dintr-un derby FCSB - U Craiova. Detalii din proces # Golazo.ro
În timp ce FRF și autoritățile desfășoară o campanie puternică împotriva meciurilor aranjate pentru pariuri, într-un dosar civil a apărut o situație atipică: un parior a încercat să implice FRF într-un proces pentru validarea unui bilet de pariuri.
15:30
Fost sponsor în Liga 1, actual nr. 1 ca profit! O companie care a susținut un club dispărut a devenit, în 2025, cea mai profitabilă în sectorul energetic # Golazo.ro
Gaz Metan Mediaș a intrat în faliment în urmă cu 3 ani, după ce a intrat în incapacitate de plată. Unul dintre sponsorii principali ai clubului a fost compania de stat Romgaz, un colos în industria energetică românească.
15:10
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș # Golazo.ro
„Oh, nu din nou!” au exclamat microbiștii când au văzut că Real Madrid o va înfrunta din nou pe Manchester City, în Champions League. Fanii n-au stat degeaba. S-au întrecut în glume. Cele mai tari meme-uri, mai jos.
15:10
Blănuță, situație critică la Dinamo Kiev Presa din Ucraina anunță dezastrul pentru atacantul român: „Nu mai are șanse” # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, nu mai face parte din planurile antrenorului Igor Kostyuk (50 de ani) pentru acest sezon.
