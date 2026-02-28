Ministrul Apărării a ieșit din nou la atac, după neregulile găsite la CSA Steaua: „Au plătit diurne de vreo 22-23.000 de euro! O bătaie de joc”

12:00

Cu 27 de zile rămase până la duelul cu Turcia, selecționerul Mircea Lucescu și-a conturat deja formula de start. Doar o accidentare ar putea face ca primul „11” să se schimbe.Deși a trecut prin două luni complicate, cu probleme de sănătate, Mircea Lucescu a fost în permanență atent la jucătorii pe care îi poate convoca la finalul lunii martie, pentru meciurile care ar duce naționala la Mondialul din SUA, Canada și Mexic. ...