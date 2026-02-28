Lamine Yamal, după primul hat-trick al carierei: „Am regăsit bucuria de a juca”
Gazeta Sporturilor, 28 februarie 2026 21:20
Lamine Yamal (18 ani), tânărul star al Barcelonei, a reușit primul hat-trick al carierei în victoria echipei sale contra lui Villarreal, scor 4-1. De asemenea, a ajuns la 100 de contribuții decisive în tricoul Barcelonei.La finalul partidei, spaniolul a vorbit despre acest moment important al carierei sale. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
21:20
Lamine Yamal, după primul hat-trick al carierei: „Am regăsit bucuria de a juca” # Gazeta Sporturilor
Lamine Yamal (18 ani), tânărul star al Barcelonei, a reușit primul hat-trick al carierei în victoria echipei sale contra lui Villarreal, scor 4-1. De asemenea, a ajuns la 100 de contribuții decisive în tricoul Barcelonei.La finalul partidei, spaniolul a vorbit despre acest moment important al carierei sale. ...
21:20
Ministrul Apărării a ieșit din nou la atac, după neregulile găsite la CSA Steaua: „Au plătit diurne de vreo 22-23.000 de euro! O bătaie de joc” # Gazeta Sporturilor
Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării, a vorbit despre o serie de probleme identificate la CSA Steaua și despre chiria percepută la stadionul din Ghencea, despre care susține că este chiar mai mare decât cea de la Arena Națională. Acesta a identificat mai multe nereguli și a dezvăluit chiar că echipa de handbal a plătit o sumă de cinci ori mai mare decât ar fi trebuit pentru a închiria sala în care joacă. ...
Acum 2 ore
20:30
Mărturisirea onestă a numărului 5 WTA: „Mi-a plăcut tenisul dinainte să știu că familia mea are bani, echipe” # Gazeta Sporturilor
Jessica Pegula (32 de ani, locul 5 WTA), recent învingătoare în turneul WTA 1000 de la Dubai, a dezvăluit că și-a dorit mereu să fie numărul 1 mondial și că a început să practice tenisul și să-l îndrăgească înainte de a realiza că aparține unei familii foarte bogate.Trei jucătoare americane se află în Top 10, iar Jessica Pegula este una dintre ele – pe treapta a cincea, între Coco Gauff și Amanda Anisimova. ...
20:20
Eugen Neagoe, antrenorul echipei Petrolul Ploiești, a vorbit despre scandalul momentului din fotbalul românesc, cazul unde jucătorii echipei CS Păulești sunt acuzați de trucarea meciurilor.Unul dintre cei implicați în acest scandal este Raul Papp, fratele lui Paul Papp, fundașul Petrolului. În urma audierilor, Raul rămâne cercetat în stare de libertate. ...
20:20
Nu le e frică de Legea 4! Consum de alcool, la Farul - CFR Cluj: ce îi așteaptă pe dobrogeni # Gazeta Sporturilor
După Dinamo, Petrolul și Csikszereda, a venit rândul celor de la Farul Constanța să încalce Legea 4 din 2008. Conform art. 10, lit. k din contestata lege specifică clar că „organizatorul trebuie să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă”. ...
19:40
Acum 4 ore
19:20
Ovidiu Stângă a povestit cum e în Qatar, după bombardarea Teheranului: „Nu mai vine, nu mai pleacă nimeni!”. Cum e viața pe stradă în Doha și de ce este disconfort, nu panică # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Stângă, 53 de ani, a povestit pentru GSP.ro care sunt efectele atacurilor de la Teheran în Doha (Qatar), acolo unde este stabilit din 2020. Olteanul, component al Generației de Aur, a mărturisit că nu este panicat, dar a relatat de ce există o stare de disconfort după ultimele oreStare de panică generală la nivel planetar! Israel și SUA au lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul ...
19:10
Răspuns ferm pentru Stefanos Tsitsipas și absența lui din America de Sud: „Să nu vină aici dacă nu vor” # Gazeta Sporturilor
Argentinianul Francisco Cerundolo (27 de ani, locul 19 ATP) a comentat declarațiile fostului număr 3 mondial Stefanos Tsitsipas, care a declarat că nu participă în turneele de zgură din America de Sud pentru că „nu am primit niciodată oferte bune de acolo”.Calendarul ATP din luna februarie, imediat după încheierea Australian Open, cuprinde în mod tradițional șirul de turnee pe zgură din America de Sud, așa numitul Golden Swing. ...
19:00
Borussia Dortmund și Bayern Munchen se înfruntă, diseară, de la ora 19:30. Partida de pe Signal Iduna Park face parte din etapa a 24-a din Bundesliga și va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2 și DigiSport 2.Borussia a suferit o lovitură grea înainte de „Der Klassiker”, după ce echipa a fost zdrobită cu 1-4 de Atalanta și a fost eliminată din Liga Campionilor. ...
19:00
„Nicăieri nu mai ești în siguranță” » Dinamovistul Amzăr e în Dubai, orașul vizat de rachetele Iranului: „N-ai pe unde să scoți cămașa” # Gazeta Sporturilor
Costin Ionuț Amzăr, fotbalist român aflat în acest moment în Dubai, îi liniștește pe cei de acasă, într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu, declanșat după atacul orchestrat de SUA și Israel asupra Iranului, pare să fi escaladat și spre Emiratele Arabe Unite. „Deocamdată totul e în regulă aici”, a transmis fundașul împrumutat de Dinamo. ...
19:00
Emoții la Constanța înainte de Farul - CFR Cluj » Gazdele în criză, a picat nocturna # Gazeta Sporturilor
Sunt emoții la Ovidiu, înainte de al doilea meci al zilei de sâmbătă din Superliga, Farul - CFR Cluj, confruntare contând pentru runda #29 din Superliga. Nocturna a picat cu aproximativ o oră de start înainte de primul fluier, iar gazdele depun toate eforturile ca jocul să se dispute așa cum a fost programat inițial. ...
18:40
FIFA a oferit propriul răspuns cu privire la conflictul militar din Iran și Israel, având în vedere participarea primei națiuni la Campionatul Mondial din această vară.Israelul și Statele Unite au lansat sâmbătă o operațiune militară comună, masivă împotriva Iranului, lovind ținte în Teheran și în alte orașe. ...
18:20
Craiova este sigură că încheie sezonul regular pe primul loc » Filipe Coelho: „De asta avem nevoie” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul de la Craiova, a vorbit la conferința de presă de la finalul victoriei cu Metaloglobus, scor 2-1, din runda 29 din Superliga. După meciul care i-a fost fatal lui Mihai Teja, Craiova a acumulat 59 de puncte și este sigură că va ocupa fotoliul de lider la finalul sezonului regular. Coelho a vorbit despre lucrul care i-a ajutat mult pe olteni în meciul de pe „Oblemenco”: aportul publicului. ...
18:20
„Suntem cu echipa la hotel” » Meciul antrenorului român, AMÂNAT după bombardamentele Iranului # Gazeta Sporturilor
Tehnicianul român Cosmin Contra (50 de ani), antrenorul celor de la Al-Arabi SC, a reacționat direct din Qatar, după atacurile Iranului asupra bazelor americane. Acesta se afla cu echipa la hotel și spera ca meciul programat pentru sâmbătă seara să se joace conform programului inițial. Clubul a anunțat însă că duelul a fost amânat din rațiuni de siguranță. ...
18:10
Flavius Stoican a răbufnit după umilința lui CSM Reșița: „Mi-am pus speranțe prea mari” # Gazeta Sporturilor
Sepsi OSK și CSM Reșița s-au întâlnit sâmbătă într-un meci din cadrul rundei cu numărul 19 din liga a 2-a, unde covăsnenii s-au impus categoric cu scorul de 5-0. La finalul partidei, Flavius Stoican, antrenorul reșițenilor, a răbufnit la modul în care elevii săi au tratat această partidă. ...
18:00
De ce s-a chinuit Craiova cu Metaloglobus? Marcatorul golului a spus tot după meci: „Alergau ca niște câini în prima repriză” # Gazeta Sporturilor
Adrian Rus (29 de ani), fundașul Universității Craiova, a tras primele concluzii la zona mixtă, după ce echipa lui a reușit un succes chinuit, scor 2-1, contra codașei din Superliga, Metaloglobus, în runda cu numărul 29 din Superliga.Rus a fost unicul marcator al oltenilor în acest meci, în minutul 49, golul victoriei fiind de fapt un autogol al lui Pasagic. ...
17:40
Este „Finalissima” în pericol? » Situația din Iran poate afecta meciul dintre Argentina și Spania # Gazeta Sporturilor
Spania și Argentina urmează să dispute „Finalissima” pe 27 martie la Doha. Deși meciul este confirmat în acest moment, situația s-ar putea schimba, potrivit Mundo Deportivo.Motivul îl reprezintă atacul Statelor Unite și al Israelului asupra Iranului, care a determinat Iranul să riposteze vizând mai multe baze americane din țările vecine, inclusiv Qatar. Statul gazdă a condamnat atacurile cu rachete ale Iranului și și-a rezervat dreptul de a răspunde agresiunilor. ...
Acum 6 ore
17:30
Antrenorul a părăsit echipa după meciul de astăzi: „Am reziliat contractul, am avut divergențe cu președintele” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja (47 de ani) nu mai este antrenorul celor de la Metaloglobus. Acesta a făcut anunțul imediat după eșecul suferit pe terenul Craiovei, scor 1-2, în runda 29 din Superliga. Mihai Teja este istorie la Metaloglobus. Vestea a fost dată chiar de antrenor imediat după eșecul suferit de echipa lui în Bănie, într-un meci în care bucureștenii au condus la pauză cu scorul de 1-0. ...
17:10
Antrenorul român prins în Abu Dhabi de bombardamentele Iranului: „Ne-am speriat, Doamne ajută să fim sănătoși!” # Gazeta Sporturilor
În ultima zi a lunii februarie, Israel împreună cu Statele Unite ale Americii au lansat un atac militar asupra Iranului, denumit „Operațiunea Furia Epică”, având ca scop distrugerea unor părți din capacitățile militare și nucleare a statului condus de Masoud Pezeshkian, din capitala Terehan. ...
17:10
Într-un meci în care nu i-au ieșit prea multe, Universitatea Craiova s-a trezit victorioasă grație unui autogol semnat de Omar Pasagic. S-a terminat 2-1 pentru olteni împotriva lui Metaloglobus.Înaintea meciului, deznodământul acestei partide nu era în discuție. Singura curiozitate era de câte ori aveau să înscrie elevii lui Filipe Coelho, liderii campionatului, în pole-position pentru titlu. ...
17:00
Barcelona - Villarreal, duel pe podium în La Liga » Echipele de start și toate coordonatele # Gazeta Sporturilor
Astăzi, ora 17:15, Barcelona primește vizita lui Villarreal în etapa 26 din La Liga, un duel între liderul campionatului și ocupanta locului 3. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1.AICI, programul și rezultatele etapei 26 din La LigaEtapa trecută, Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga, profitând de înfrângerea suferită de Real Madrid la Osasuna. ...
16:10
Fantastic! Echipa din Superliga cu cel mai tare pressing, în Top 50 din lume! » E peste Manchester City și cu puțin în spatele Barcelonei # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani, echipă care va juca în play-out în acest sezon, surprinde printr-un aspect al jocului, fiind lider în Superliga la cel mai „puternic pressing făcut asupra adversarilor”, în ultimul studiu publicat de CIES Football Observatory. ...
16:10
Daniil Medvedev e câștigătorul turneului de la Dubai după ce adversarul său a declarat forfait # Gazeta Sporturilor
Daniil Medvedev (30 de ani, 11 ATP) și-a apărat trofeul câștigat anul trecut la Dubai fără a juca finala. Adversarul său, Tallon Griekspoor (29 de ani, 25 ATP), a anunțat că nu este apt să dispute ultimul act din cauza unei accidentări la coapsa stângă.Daniil Medvedev a reușit, în sfârșit, să-și apere un trofeu. ...
16:00
Apărat din nou de Cassano: „Cristi Chivu antrenează de un sfert de oră și a făcut deja o capodoperă în Serie A” # Gazeta Sporturilor
Cunoscut ca un susținător al lui Cristi Chivu, Antonio Cassano îi atacă pe cei care l-au criticat pe antrenorul român din cauza eliminării premature din Champions League, 2-5 în „dubla” din play-off cu Bodo/Glimt, dar îi și aduce reproșuri. „Alegerile alea mă fac să cred că a luat lucrurile ușor. Probabil că n-a știut cum să explice echipei că trebuie să joace la maximum”, declară fostul atacant al nerazzurrilor. ...
15:50
Astăzi, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, Metaloglobus a avut parte de cea mai numeroasă asistență de la promovarea în prima ligă.Oficialii Universității Craiova anunțau că așteaptă în tribune undeva la 20.000 de spectatori. Ca argumente în favoarea unei asistențe atât de mari: ziua și ora de disputare a partidei, temperatura pozitivă, dar mai ales contextul sportiv. ...
Acum 8 ore
15:30
La 91 de ani, le dă sfaturi prețioase înainte de UTA - FCSB: „Lăsați individualismele și orgoliile!” » Spune secretul longevității: „Poate e asta” # Gazeta Sporturilor
La aproape 91 de ani, pe care îi va împlini pe 17 iunie, Christos Metskas, fostul jucător al celor de la UTA timp de 12 sezoane, în anii '50-'60, continuă să urmărească echipa lui de suflet, meci de meci, dar se uită cu interes și la fotbalul internațional.Vocea nu-i trădează vârsta, iar când vorbește despre fotbal o face apăsat, cu entuziasm, chiar dacă spune că "nu-mi prea place ce văd, mai ales la noi în campionat. ...
15:30
Galatasaray - Alanyaspor » Ianis Hagi, anunțat titular în fața „leilor” descătușați # Gazeta Sporturilor
Galatasaray primește vizita lui Alanyaspor, în cadrul etapei 24 din campionatul Turciei. Meciul în care Ianis Hagi și Umit Akdag sunt anunțați titulari pentru formația oaspete începe la ora 19:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 4.Înaintea acestei runde, Galatasaray este liderul clasamentului, cu 55 de puncte, având un avans de doar două puncte față de principala urmăritoare, Fenerbahce. ...
15:20
„Când ne oprea un echipaj...” » Amintirile francezului ajuns la Dinamo în 2003: „Nu faceți prostii și bateți Steaua!” # Gazeta Sporturilor
În sezonul 2003/2004, Xavier Meride, fost fundaș central, a fost legitimat la Dinamo, La 22 de ani distanță, francezul ajuns la vârsta de 51 de ani rememorează situații și episoade spumoase din perioada petrecută la București.Fereastra de transferuri premergătoare sezonului 2003/2004 a fost agitată pentru Dinamo. ...
15:10
Valentin Mihăilă înscrie etapă după etapă în Turcia, la mai puțin de o lună înaintea barajului naționalei României # Gazeta Sporturilor
Valentin Mihăilă (26 de ani) a marcat în a doua etapă consecutivă și a contribuit la victoria obținută de Rizespor, în deplasare cu Kasimpasa, scor 3-0, în cadrul rundei cu numărul 24 din prima ligă a Turciei.Astfel, internaționalul român a ajuns la 5 reușite în acest sezon din Turcia, în 13 apariții, timp în care a oferit și o pasă decisivă. ...
14:40
Echipa cu cel mai tare pressing, în Top 50 din lume! » E peste Manchester City și cu puțin în spatele Barcelonei # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani, echipă care va juca în play-out în acest sezon, surprinde printr-un aspect al jocului, fiind lider în Superliga la cel mai „puternic pressing făcut asupra adversarilor”, în ultimul studiu publicat de CIES Football Observatory. ...
14:40
Andrei Coubiș (22 de ani), jucătorul împrumutat de U Cluj în această iarnă de la Sampdoria, va rămâne definitiv la „șepcile roșii” odată cu încheierea acestui sezon.Tânărul fundaș a bifat deja 6 apariții pentru U Cluj, astfel s-a activat clauza prin care va rămâne definitiv jucătorul ardelenilor, care vor plăti 125.000 de euro pentru transfer, potrivit primasport.ro.De altfel, Andrei Coubiș l-a impresionat chiar și pe selecționerul Mircea Lucescu. ...
14:20
Ce final de sezon ar fi: 4 scenarii în care putem avea 3 echipe la egalitate de puncte! » Cine s-ar califica în play-off # Gazeta Sporturilor
Cu două etape rămase din sezonul regulat, echipele care încă se luptă pentru un loc de play-off continuă să-și facă diferite calcule. La finalul primelor 30 de etape putem avea diferte scenarii cu trei echipe la egalitate de puncte.U Cluj și-a asigurat vineri seara prezența în play-off, după victoria cu Oțelul. Alături de ea, Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo sunt și ele sigure de prezența în top 6 pentru a doua parte a sezonului. ...
14:10
„Va juca George Pușcaș în acest sezon?” » Zeljko Kopic a oferit ultimele detalii # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, 48 de ani, a oferit detalii despre situația lui George Pușcaș (29), cel mai recent și totodată ultimul transfer al lui Dinamo în această iarnă.Pușcaș a semnat cu Dinamo din postura de jucător liber de contract și inactiv de aproape 9 luni.Cel mai recent a jucat pe 1 iunie 2025, când îmbrăca pentru ultima dată tricoul turcilor de la Bodrumspor. ...
14:00
Pe cine păcălește Boateng? Înțeles în culise pe un salariu colosal, togolezul a surprins total cu declarațiile de azi # Gazeta Sporturilor
Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș, alături de antrenorul Zeljko Kopic (48 de ani).În ciuda evidențelor, Boateng a susținut că nu a ajuns la un acord cu Shandong, formație din China. Mai mult, nu exclude varianta de a rămâne la Dinamo, deși a refuzat prelungirea de contract.Potrivit informațiilor GSP.ro, fundașul togolez e înțeles cu echipa din China, pe un salariu de 80. ...
13:50
13:40
Căsătoria anulată după doar 24 de zile » „Împăratul” Adriano a dezvăluit, după ani, motivul neobișnuit al deciziei # Gazeta Sporturilor
Considerat unul dintre cei mai mari atacanți ai anilor 2000, Adriano a cucerit Italia prin tehnica și execuțiile sale devastatoare, devenind idolul fanilor lui Inter. Totuși, cariera sa a intrat într-un declin dramatic după moartea tatălui său, un moment care i-a schimbat definitiv viața și parcursul profesional. Ajuns la 44 de ani, brazilianul a povestit un episod din viața sa. ...
13:40
Stupoare în conferința lui FC Argeș, angajatul piteștenilor a strigat: „Hai, Dinamo!” » Ce a urmat # Gazeta Sporturilor
Conferința de presă a celor de la FC Argeș, premergătoare duelului din deplasare cu Dinamo, s-a încheiat cu o gafă a ofițerului de presă. Mai jos, declarațiile antrenorului Bogdan Andone și ale jucătorilor înainte de meciul care o poate scoate pe FCSB din ecuația play-off-ului.Duminică, ora 18:00, Dinamo va primi vizita lui FC Argeș în etapa 29 a Superligii. Dacă CFR Cluj o va învinge astăzi pe Farul, duelul de pe Arena Națională ar putea fi decisiv pentru FCSB. ...
Acum 12 ore
13:30
Zeljko Kopic, luat tare înainte de Dinamo - FC Argeș: „V-ar mulțumi un eșec, să o lăsați pe FCSB în afara play-off-ului?” # Gazeta Sporturilor
Conferința de presă a lui Zeljko Kopic (48 de ani) înainte de Dinamo - FC Argeș a început cu întrebări despre consecințele rezultatului asupra luptei la play-off, în mod special asupra șanselor FCSB-ului de a mai prinde lupta pentru campionat.Asta pentru că o victorie a Argeșului, cuplată cu un succes al CFR-ului în această seară, la Farul, ar scoate-o definitiv pe FCSB din cărțile play-off-ului încă dinainte ca roș-albaștrii să intre pe teren la Arad. ...
13:00
Neymar, simulare dezgustătoare! » Circul făcut de autorul „dublei” în victoria lui Santos a devenit viral # Gazeta Sporturilor
Neymar a fost erou și clovn în meciul FC Santos - Vasco da Gama 2-1 din etapa a 4-a a campionatului Braziliei. Revenit după o operație la genunchi, atacantul gazdelor s-a trântit rușinos pe gazon, prefăcându-se că ar fi fost lovit în față de Thiago Mendes!Neymar a fost protagonistul ultimului meci jucat la FC Santos, la întâia apariție pe teren după accidentarea la genunchi. ...
12:50
Dialog legendar între Nadia Comăneci și Simone Biles despre perfecțiune la aniversarea de 80 de ani a cotidianului L’Equipe # Gazeta Sporturilor
Nadia Comăneci (64 de ani) și Simone Biles (28 de ani) au fost puse față în față de cotidianul francez L’Equipe, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de existență, pentru a discuta despre perfecțiune.Nadia Comăneci și Simone Biles au marcat istoria gimnasticii, iar jurnaliștii de la L’Equipe le-au adus împreună pentru a dialoga despre gimnastică și alte lucruri. ...
12:50
„Trebuie să înfruntăm asta!” » Elias Charalambous, descumpănit de situația de la FCSB: „Am făcut multe greșeli foarte mari” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare meciului din deplasare cu UTA Arad, din cadrul penultimei etape a sezonului regular din Superliga.Tehnicianul cipriot a spus în repetate rânduri că „s-au comis greșeli imense” care au dus la situația în care FCSB, campioana ultimelor două ediții, să nu fie sigură de accederea în play-off. ...
12:30
Cristi Chivu pregătește deja sezonul următor » Doi jucători de top sunt așteptați la Inter # Gazeta Sporturilor
Lider în Serie A cu Inter după 26 de etape, Cristi Chivu (45 de ani) pregătește deja transferurile din vară pentru noul sezon. Tehnicianul român nu a renunțat la varianta Curtis Jones (25 de ani) de la Liverpool, pentru mijlocul terenului, iar pe listă a apărut și portarul de la AS Roma, Mile Svilar (26 de ani). Curtis Jones a fost dorit de Inter și în această iarnă, însă negocierile pentru transferul „cormoranului” au picat. ...
12:30
Borussia Dortmund - Bayern » „Der Klassiker” decisiv pentru titlu în Bundesliga! Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Borussia Dortmund și Bayern Munchen se înfruntă, diseară, de la ora 19:30. Partida de pe Signal Iduna Park face parte din etapa a 24-a din Bundesliga și va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2 și DigiSport 2.Borussia a suferit o lovitură grea înainte de „Der Klassiker”, după ce echipa a fost zdrobită cu 1-4 de Atalanta și a fost eliminată din Liga Campionilor. ...
12:20
Cu ei atacă Mircea Lucescu barajul din Turcia » Selecționerul și-a conturat primul „11”: a ales între Bancu și Opruț # Gazeta Sporturilor
Cu 27 de zile rămase până la duelul cu Turcia, selecționerul Mircea Lucescu și-a conturat deja formula de start. Doar o accidentare ar putea face ca primul „11” să se schimbe.Deși a trecut prin două luni complicate, cu probleme de sănătate, Mircea Lucescu a fost în permanență atent la jucătorii pe care îi poate convoca la finalul lunii martie, pentru meciurile care ar duce naționala la Mondialul din SUA, Canada și Mexic. ...
12:10
„Un criminal stătea lângă patul meu” » Președintele de onoare al lui Bayern, despre perioada din închisoare: „Cazuri cu adevărat dificile” # Gazeta Sporturilor
Au trecut 10 ani de când Uli Hoeness a ieșit din închisoare, unde și-a ispășit pedeapsa pentru evaziune fiscală începând cu iunie 2014. Fostul președinte al lui Bayern München, care a primit și titlul onorific de la marele club bavarez, și-a amintit recent, într-un interviu pentru ziarul Bild, de timpul petrecut în spatele gratiilor. ...
12:10
Bizar: a refuzat schimbarea! » L-a ignorat pe antrenor, care și-a cerut scuze rezervei pregătite să intre # Gazeta Sporturilor
Un episod nemaivăzut s-a întâmplat vineri seară în Super Lig din Turcia. În prima repriză a partidei dintre Trabzonspor și Fatih Karagumruk, mijlocașul oaspeților Matias Kranevitter nu a vrut să mai iasă din teren în minutul 30, deși ceruse înlocuire pentru o problemă fizică! Antrenorul a trimis înapoi pe banca de rezerve jucătorul pregătit de schimbare, în timp ce fanii din tribune l-au huiduit pe argentinian. ...
12:00
Cu ei atacă Mircea Lucescu duelul din Turcia » Selecționerul și-a conturat primul „11”: a ales între Bancu și Opruț # Gazeta Sporturilor
Cu 27 de zile rămase până la duelul cu Turcia, selecționerul Mircea Lucescu și-a conturat deja formula de start. Doar o accidentare ar putea face ca primul „11” să se schimbe.Deși a trecut prin două luni complicate, cu probleme de sănătate, Mircea Lucescu a fost în permanență atent la jucătorii pe care îi poate convoca la finalul lunii martie, pentru meciurile care ar duce naționala la Mondialul din SUA, Canada și Mexic. ...
11:50
Lupta pentru titlu dintre Lando Norris și Max Verstappen a generat venituri-record » Profit colosal în Formula 1 # Gazeta Sporturilor
Sezonul 2025 și lupta pentru titlul mondial dintre Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen au asigurat încasări financiare solide pentru Formula 1. De fapt, campionatul mondial înregistrează încă un sezon record, confirmat de Liberty Media și preluat de sportal.bg.Veniturile Formulei 1 au crescut cu 14%, ajungând la 3,9 miliarde de dolari, iar profitul sportului a înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă, cu 28%, până la 632 de milioane de dolari. ...
11:50
Venit în Superliga în această iarnă, a suferit o accidentare gravă » Operat de doctorul lui Lamine Yamal și Ousmane Dembele # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial că fundașul bosniac Ilija Masic (26 de ani) a suferit o ruptură de tendon ahilian la un antrenament din această săptămână și a plecat de urgență în Finlanda pentru a se trata. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.