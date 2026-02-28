Arădeni blocați în Dubai: „Ne simțim în siguranță / Nu a fost un atac direct asupra orașului”
PressHub, 28 februarie 2026 22:20
Printre cei din Orientul Mijlociu care au resimțit emoțiile zilei de 28 februarie, o sâmbătă care va rămâne pentru mult timp pe buzele tuturor, s-a numărat și un grup de arădeni care se aflau în această perioadă în Dubai, chiar în zona turistică Palm Jumeirah unde un luxos hotel a luat foc din cauza unor […] Articolul Arădeni blocați în Dubai: „Ne simțim în siguranță / Nu a fost un atac direct asupra orașului” apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 30 minute
22:20
Arădeni blocați în Dubai: „Ne simțim în siguranță / Nu a fost un atac direct asupra orașului” # PressHub
Printre cei din Orientul Mijlociu care au resimțit emoțiile zilei de 28 februarie, o sâmbătă care va rămâne pentru mult timp pe buzele tuturor, s-a numărat și un grup de arădeni care se aflau în această perioadă în Dubai, chiar în zona turistică Palm Jumeirah unde un luxos hotel a luat foc din cauza unor […] Articolul Arădeni blocați în Dubai: „Ne simțim în siguranță / Nu a fost un atac direct asupra orașului” apare prima dată în PRESShub.
Acum o oră
22:00
Netanyahu spune că există semne evidente că liderul suprem iranian Khamenei „nu mai este” # PressHub
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că există numeroase semne care indică faptul că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, „nu mai este”, informează BBC. Netanyahu a vorbit despre atacul asupra complexului din Teheran al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Există semne tot mai clare că „acest dictator” „nu mai este”, spune […] Articolul Netanyahu spune că există semne evidente că liderul suprem iranian Khamenei „nu mai este” apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
20:50
Un oficial al misiunii navale Aspides a Uniunii Europene a declarat că navele au primit transmisii VHF de la Garda Revoluționară Iraniană în care se spunea că „nicio navă nu are voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”, informează Reuters. Agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime a declarat, de asemenea, că a primit mai multe rapoarte […] Articolul Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută de export de petrol din lume apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
19:50
De la Dubai la Doha, Iranul a lansat o serie de atacuri în întreaga regiune. Explozie în insula artificială Palm Jumeirah # PressHub
După atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, represalii iraniene evidente au fost observate în tot Orientul Mijlociu, în principal în locuri care au baze militare americane sau care sunt aliați ai SUA, informează BBC. În Dubai, în Emiratele Arabe Unite, a fost observată o explozie la hotelul Fairmont The Palm. Autoritățile din Dubai au declarat […] Articolul De la Dubai la Doha, Iranul a lansat o serie de atacuri în întreaga regiune. Explozie în insula artificială Palm Jumeirah apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
17:30
Antonia Diaconu în proiectul de candidatură la șefia DIICOT: „Este nevoie de resetare instituțională” # PressHub
Procurorul-șef al Serviciului Teritorial Pitești din cadrul Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Antonia Diaconu, arată în proiectul de management depus cu ocazia candidaturii pentru șefia DIICOT Central că, în cazul în care va fi selectată, se va concentra pe consolidarea instituțională, pe profesionalizarea conducerii și se va orienta către […] Articolul Antonia Diaconu în proiectul de candidatură la șefia DIICOT: „Este nevoie de resetare instituțională” apare prima dată în PRESShub.
16:50
Ilie Bolojan, despre conflictul izbucnit în Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile sunt în alertă în urma conflictul izbucnit în Iran, iar pentru cetăţenii români aflaţi în ţările care şi-au închis spaţiile aeriene se caută soluţii pentru transportul către casă, „în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile”. „Am încheiat acum câteva minute o discuţie […] Articolul Ilie Bolojan, despre conflictul izbucnit în Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
15:40
Patru ani și patru zile de război în Ucraina: costul reconstrucției estimat la aproape 600 de miliarde de dolari, tendință în creștere # PressHub
„La patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, costul total al reconstrucției și redresării Ucrainei este acum estimat la aproape 588 de miliarde de dolari în următorul deceniu, aproape de trei ori PIB-ul preconizat al țării pentru 2025. În pofida atacurilor fără precedent asupra infrastructurii energetice și locuințelor noastre în această iarnă, […] Articolul Patru ani și patru zile de război în Ucraina: costul reconstrucției estimat la aproape 600 de miliarde de dolari, tendință în creștere apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
13:50
Ministerul de Externe al Iranului a dat publicității sâmbătă o declarație în limba engleză în care condamnă „agresiunea militară criminală” a SUA și Israelului, care în această dimineață au lovit mai multe locații din Iran, potrivit CNN. „Noua agresiune militară a Statelor Unite și a regimului sionist împotriva Iranului are loc în timp ce Iranul […] Articolul Iranul va răspunde „cu autoritate” la atacurile SUA-Israel, afirmă Ministerul de Externe apare prima dată în PRESShub.
11:40
O problemă de încredere: Statele Unite, alături de Rusia, sunt numite de serviciile de informații daneze drept posibili actori, interesați să influențeze alegerile generale din martie # PressHub
Pe fundalul tensiunilor cu administrația Trump legate de controlul asupra insulei arctice Groenlanda, regiune autonomă din Regatul Danemarca, premierul social-democrat Mette Frederiksen a anunțat alegeri generale anticipate pentru 24 martie. Cu o șansă foarte bună de a la câștiga. Nu pentru că danezii ar fi mai mulțumiți cu politica ei, după ce social-democrații au reușit […] Articolul O problemă de încredere: Statele Unite, alături de Rusia, sunt numite de serviciile de informații daneze drept posibili actori, interesați să influențeze alegerile generale din martie apare prima dată în PRESShub.
11:40
Evenimentul pe care nu trebuie să îl ratezi la început de primăvară! „Vin la film”, primul program care combină degustarea de vin cu proiecțiile cinematografice / Unde are loc prima ediție # PressHub
Un nou format dedicat publicului interesat de cultura vinului și de cinema se lansează pe 4 martie, sub titlul „Vin la Film”. Evenimentul are loc la Cinema Europa din București și aduce în același program o degustare de vin, dar și proiecția filmului „A Walk in the Clouds” (1995), într-o formulă care pune în centru […] Articolul Evenimentul pe care nu trebuie să îl ratezi la început de primăvară! „Vin la film”, primul program care combină degustarea de vin cu proiecțiile cinematografice / Unde are loc prima ediție apare prima dată în PRESShub.
11:10
Prima ediție SlanăFest organizată în Mureș, un festivalul dedicat micilor producători de preparate tradiţionale # PressHub
Primul festival din judeţul Mureş dedicat slăninii şi preparatelor tradiţionale din porc, SlanăFest, a debutat, vineri, la Târgu Mureş, iar la acesta participă circa 50 de mici producători, scrie Agerpres. „Lucrez cu mulţi dintre ei pentru că la evenimentele care le organizez, mă aprovizionez de la aceşti mici producători, le cunosc calitatea produselor şi dăruirea […] Articolul Prima ediție SlanăFest organizată în Mureș, un festivalul dedicat micilor producători de preparate tradiţionale apare prima dată în PRESShub.
11:10
Trump și-a încheiat discursul de opt minute pe Truth Social adresându-se poporului iranian și spunându-i să „preia controlul asupra guvernului”, potrivit The Guardian. „În final, marelui și mândrului popor iranian, vă spun în această seară că ora libertății voastre a sosit. Rămâneți în adăposturi. Nu ieșiți din case. Afară este foarte periculos. Bombele vor cădea […] Articolul Trump, mesaj către iranieni: „Preluați controlul asupra guvernului vostru” apare prima dată în PRESShub.
11:00
Premierul Benjamin Netanyahu cere schimbarea regimului de la Teheran în prima declarație privind atacurile SUA-Israel asupra Iranului # PressHub
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut schimbarea regimului de la Teheran, sâmbătă dimineață, în prima sa declarație video despre atacurile SUA-Israel asupra Iranului, informează CNN. Netanyahu a făcut apel la „toate părțile poporului iranian” să „arunce jugul tiraniei și să creeze un Iran liber și pașnic”. El a spus: „Acțiunea noastră comună va crea condițiile […] Articolul Premierul Benjamin Netanyahu cere schimbarea regimului de la Teheran în prima declarație privind atacurile SUA-Israel asupra Iranului apare prima dată în PRESShub.
10:30
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă într-un clip postat pe rețeaua sa socială, Truth Social, că forțele armate SUA au lansat atacuri asupra Iranului pentru a elimina amenințarea regimului de la Teheran. „Armata Statelor Unite a întreprins o operațiune masivă și continuă pentru a împiedica această dictatură radicală și extrem de malefică să amenințe […] Articolul Trump: „Ne vom asigura că Iranul nu va obține arme nucleare” apare prima dată în PRESShub.
10:10
Războiul din Ucraina, provocat de invazia la scară largă a Rusiei, a intrat în al cincilea an, iar opoziția din Rusia, atâta cât este, încearcă să-și găsească un rol și țel, peste „Jos Putin”. O analiză semnată de Angela Grămadă, președinta Asociației Experts for Security and Global Affairs. Decizia lui Vladimir Putin de a rămâne […] Articolul Opoziția rusă în exil. În căutarea unei misiuni și a păcii apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
09:30
Israelul și Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului sâmbătă dimineață, potrivit ministrului israelian al Apărării, Israel Katz, și a doi oficiali americani, informează CNN. Israelul a declarat stare de urgență în toată țara în momentul lansării atacurilor, în anticiparea represaliilor iraniene. Atacurile au avut loc după ce președintele american Donald Trump a amenințat timp […] Articolul Israelul și SUA au lansat atacuri împotriva Iranului apare prima dată în PRESShub.
09:10
Turneu extraordinar în Franța al scriitoarei Ana Blandiana. Întâlniri literare în cinci orașe, despre literatură ca act de rezistență, memorie și libertate # PressHub
Scriitoarea Ana Blandiana se va afla în Franța, în perioada 1-14 martie, pentru un turneu amplu, cu ocazia apariției, în condiții grafice deosebite, a trilogiei bilingve compuse din volumele Poèmes résistants, Poèmes amoureux și Poèmes méditatifs (Jacques André Éditeur, 2024-2026). Un itinerar intens în cinci orașe din Franța, de la Lyon la Paris, prin Marsilia, […] Articolul Turneu extraordinar în Franța al scriitoarei Ana Blandiana. Întâlniri literare în cinci orașe, despre literatură ca act de rezistență, memorie și libertate apare prima dată în PRESShub.
08:10
Comunitatea Europeană a Apărării – plan la fel de actual astăzi ca acum aproape 80 de ani, când a fost abandonat # PressHub
Odată cu schimbarea fundamentală a politicii externe a SUA, statele Uniunii Europene fac pași din ce în ce mai hotărâți în direcția creării unei apărări comune, ca un înlocuitor sau ca o completare a NATO. Din perspectivă istorică, este un fel de ciorbă reîncălzită, despre care mulți nu își amintesc sau nu doresc să își […] Articolul Comunitatea Europeană a Apărării – plan la fel de actual astăzi ca acum aproape 80 de ani, când a fost abandonat apare prima dată în PRESShub.
Ieri
21:40
Alegerea unui cărucior în 2026 spune multe despre stilul de viață al unei familii. Părinții nu mai caută doar un produs care „arată bine” sau care „își face treaba”. Ei vor un echilibru clar între estetică, siguranță și ușurință în utilizare, adaptat ritmului zilnic și nevoilor reale ale copilului. Un cărucior ajunge să fie folosit […] Articolul Cărucioare stylish vs. practice: ce primează în 2026? Descoperă predicțiile BabyNeeds apare prima dată în PRESShub.
21:30
„Ce surpriză neplăcută!” (Macron): Comisia Europeană anunță intrarea provizorie în vigoare a acordului cu țările din Mercosur # PressHub
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Executivul european va trece la aplicarea provizorie a acordului comercial UE–Mercosur, după ce Uruguay și Argentina au devenit primele state din blocul sud-american care l-au ratificat. Șefa Comisiei a descris acordul drept unul dintre cele mai importante din prima jumătate a secolului și a vorbit […] Articolul „Ce surpriză neplăcută!” (Macron): Comisia Europeană anunță intrarea provizorie în vigoare a acordului cu țările din Mercosur apare prima dată în PRESShub.
21:10
Adoptarea recentelor ordonanțe privind reforma administrației publice la nivel național produce efecte directe și în plan local, unde autoritățile administrației publice primesc dreptul de a decide dacă și în ce condiții mai funcționează sălile de jocuri de noroc. La Primăria Municipiului Arad, tema a fost adusă în discuție în ședința de astăzi a Consiliului Local […] Articolul Primăria Arad a lansat un sondaj online referitor la interzicerea jocurilor de noroc apare prima dată în PRESShub.
20:40
Primăria Cluj-Napoca denunţă unilateral contractul centurii metropolitane. Boc: „Sunt suspiciuni de fraudă internaţională” # PressHub
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că denunţă unilateral contractul de proiectare şi execuţie a centurii metropolitane a oraşului, deoarece există suspiciuni de fraudă internaţională, la fel ca în cazul altor contracte similare din ţară. „Acest lucru este legat de existenţa unei suspiciuni de fraudă la licitaţie şi de […] Articolul Primăria Cluj-Napoca denunţă unilateral contractul centurii metropolitane. Boc: „Sunt suspiciuni de fraudă internaţională” apare prima dată în PRESShub.
20:20
Controverse înaintea anunțului privind conducerea DNA și Parchetului General: apel al societății civile către Ministerul Justiției # PressHub
Comunitatea Declic a lansat un apel către cetățeni pentru a transmite mesaje direct pe pagina oficială a Ministerului Justiției, ca urmare a deciziei ministrului Radu Marinescu de a restricționa comentariile pe pagina sa personală de Facebook. Acțiunea vine într-un moment critic: selecția viitorilor șefi ai marilor parchete (DNA și Parchetul General), al căror nume urmează […] Articolul Controverse înaintea anunțului privind conducerea DNA și Parchetului General: apel al societății civile către Ministerul Justiției apare prima dată în PRESShub.
20:00
Dominic Fritz: Mă surprinde Sorin Grindeanu. Este o manevră care ar putea să creeze o criză politică # PressHub
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că este surprins de liderul PSD, Sorin Grindeanu. şi că „manevra” social-democraţilor de a organiza un referendum în partid privind guvernarea „ar putea să creeze o criză politică”. „Pentru noi e clar că am semnat un protocol. Ne ţinem de acest protocol. Suntem un […] Articolul Dominic Fritz: Mă surprinde Sorin Grindeanu. Este o manevră care ar putea să creeze o criză politică apare prima dată în PRESShub.
20:00
Organizarea unui eveniment în aer liber presupune mai mult decât alegerea unei locații atractive și a unui program bine pus la punct. Ai nevoie de spații care se instalează rapid, funcționează previzibil și respectă cerințele de siguranță și confort pentru public și echipe. Acest ghid explică, pas cu pas, cum containerele produse de Containere FDC […] Articolul Cum te ajută Containere FDC să organizezi un eveniment în aer liber de succes? apare prima dată în PRESShub.
19:10
România Curată: Concursul pentru conducerea Romsilva riscă să fie anulat. O modificare a regulamentului permite să devină director general o persoană care NU e aptă medical să ocupe o funcție de conducere # PressHub
Din condițiile de selecție pentru concursul de director general al Romsilva a fost eliminată cea care cerea dovedirea faptului că viitorul câștigător este apt din punct de vedere medical să ocupe o funcție de conducere. Modificarea a oferit pretextul Comisiei Consiliului de Administrație al Romsilva (organizatorul selecției) să elimine cel mai incomod candidat, Ilie Covrig, […] Articolul România Curată: Concursul pentru conducerea Romsilva riscă să fie anulat. O modificare a regulamentului permite să devină director general o persoană care NU e aptă medical să ocupe o funcție de conducere apare prima dată în PRESShub.
17:10
Ai avut vreodată senzația că banii investiți în consumabile dispar mai repede decât paginile printate? Nu ești singurul. Pentru mulți utilizatori, costurile cu tușul pentru imprimantă depășesc, în timp, prețul inițial al echipamentului. Iar atunci când imprimarea devine parte din activitatea zilnică, fie la birou, fie acasă, diferența se simte direct în buget. Vestea bună […] Articolul Prea mulți bani pe tuș de imprimantă? 9 secrete pentru a economisi inteligent apare prima dată în PRESShub.
16:40
Industria de Apărare rămâne parte a jocurilor politice și de interese care se fac în România la diferite niveluri și care le permit inclusiv rușilor să devină jucători la marginea unui război care afectează continentul. Niciunul din oficialii români cu rang înalt nu a putut explica de ce Automecanica SA, unde se produc blindate, a […] Articolul Cum salvează România industria militară? apare prima dată în PRESShub.
16:20
Interviu Aktual24 | Ludovic Orban: „Sunt două televiziuni care au în mod clar un mesaj anti-românesc, anti-democratic și împotriva interesului național” # PressHub
După ultimele evoluții pe „frontul” din coaliție, Aktual24 i-a solicitat fostului premier Ludovic Orban, președintele Forței Drepte, câteva opinii legate de măsurile luate de guvernul Bolojan, de opoziția la ele, dar și despre activitatea, internă și internațională, a președintelui Nicușor Dan, din perspectiva noilor numiri în justiție și servicii și, respectiv, a tot mai dificilei […] Articolul Interviu Aktual24 | Ludovic Orban: „Sunt două televiziuni care au în mod clar un mesaj anti-românesc, anti-democratic și împotriva interesului național” apare prima dată în PRESShub.
15:50
Când grosimea sprâncenei devine politică de stat: cazul Caragea și infantilizarea spațiului public românesc # PressHub
De ce numirea unui administrator special într-o fabrică de armament este transformată într-un spectacol despre fizionomie — și ce spune asta despre sănătatea unei democrații europene. O numire strategică întâmpinată cu bârfe, nu cu argumente Numirea lui Viorel Salvador Caragea, fost șef IPJ Gorj, ca administrator special la Uzina Mecanică Sadu — o fabrică de […] Articolul Când grosimea sprâncenei devine politică de stat: cazul Caragea și infantilizarea spațiului public românesc apare prima dată în PRESShub.
15:40
Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv după ce a fost prins băut la volan și a refuzat probele biologice # PressHub
Starețul mănăstirii Hlincea va merge o bună bucată de vreme pe jos. Condamnat anul trecut, cu suspendare, pentru refuzul prelevării probelor biologice, el a cerut instanței de control judiciar amânarea aplicării pedepsei. În această situație, el ar fi putut conduce în continuare, scrie Ziarul de Iași. Ce a decis instanța? Starețul și-a argumentat cererea prin […] Articolul Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv după ce a fost prins băut la volan și a refuzat probele biologice apare prima dată în PRESShub.
15:10
Pedeapsă ridicolă pentru un agresor: 14 luni de închisoare pentru individul care și-a amenințat mama cu o drujbă # PressHub
Tribunalul Suceava a condamnat, vineri, un bărbat din Ipotești la un an și două luni pentru încălcarea ordinului de protecție. Individul își amenințase mama cu o drujbă pornită. La venirea Poliției, s-a baricadat în podul casei, de unde a fost extras de trupele Serviciului de Acțiuni Speciale. Florin Ceribeac a ispășit deja trei luni din […] Articolul Pedeapsă ridicolă pentru un agresor: 14 luni de închisoare pentru individul care și-a amenințat mama cu o drujbă apare prima dată în PRESShub.
14:10
Compania Starlink, deținută de Elon Musk, a deschis o firmă subsidiară în România. Furnizorul de internet american, controlat de SpaceX, a obținut autorizația de a intra pe piața locală în 2022. Starlink Services Romania (cu sediul la București) va oferi servicii de telecomunicații prin rețelele cu cablu/fără cablu și satelit satelit și wireless, relatează Profit.ro. […] Articolul Compania Starlink, controlată de Elon Musk, deschide o firmă în România apare prima dată în PRESShub.
14:00
Când vine vorba de surprinderea persoanelor dragi, nu toate cadourile sunt create egal. Pentru a impresiona cu adevărat, este nevoie de creativitate și atenție la dorințele destinatarului. În loc să alegi obiecte obișnuite, poți opta pentru experiențe care provoacă emoții și creează amintiri de neuitat. Un gest original și bine gândit va fi apreciat mult […] Articolul Ce alegi când vrei un cadou cu adevărat impresionant – sugestii Experimenteaza.ro apare prima dată în PRESShub.
14:00
De ce a respins Înalta Curte cererea de recuzare formulată de judecătoarea Ana Maria Puiu împotriva unui coleg de la instanța supremă # PressHub
Instanța supremă spune că un judecător este imparțial dacă analizează un dosar în care una dintre părți este angajatorul soției lui. „Bănuiala lipsei de imparțialitate trebuie să fie legitimă”, spune ÎCCJ. Judecătoarea Ana Maria Puiu a contestat, fără succes, la Înalta Curte de Casație și Justiție o hotărâre a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și […] Articolul De ce a respins Înalta Curte cererea de recuzare formulată de judecătoarea Ana Maria Puiu împotriva unui coleg de la instanța supremă apare prima dată în PRESShub.
13:10
Platformele online, un nou pericol pentru copiii din România. Aproape 9 din 10 români sunt de acord cu limitarea accesului minorilor pe rețelele sociale | Studiu Cult Research # PressHub
Un nou studiu realizat de Cult Research, în colaborare cu psihologul Otilia Mantelers, în perioada 17-18 februarie 2026, pe un eșantion de 900 de respondenți, relevă că 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețele sociale, în contextul în care două treimi dintre români cred că, în acest […] Articolul Platformele online, un nou pericol pentru copiii din România. Aproape 9 din 10 români sunt de acord cu limitarea accesului minorilor pe rețelele sociale | Studiu Cult Research apare prima dată în PRESShub.
12:50
Înalta Curte de Casație și Justiție anulează condamnarea Gabrielei Ciuburciu pe motiv de prescripție # PressHub
Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat, miercuri, condamnarea Gabrielei Ciuburciu, pe fondul prescripției. Femeia de afaceri a fost condamnată de CAB pentru luare de mită, spălare de bani și fraudă de fonduri europene la șase de ani și 8 luniînchisoare în 2021 (după care a fost eliberată în 2023). După plata prejudiciului de […] Articolul Înalta Curte de Casație și Justiție anulează condamnarea Gabrielei Ciuburciu pe motiv de prescripție apare prima dată în PRESShub.
11:50
Excedent bugetar în ianuarie, pentru prima dată în șapte ani: plus 850 de milioane de lei # PressHub
Ministerul Finanțelor a anunțat că, în luna ianuarie, s-a înregistrat, pentru prima dată în șapte ani, excedent bugetar. Au fost înregistrate venituri de 55.12 miliarde de lei și cheltuieli de 54.7 de miliarde de lei. Astfel, luna ianuarie s-a încheiat cu un excedent de 850 de milioane de lei, sau 0.04% din PIB. Ministrul Finanțelor […] Articolul Excedent bugetar în ianuarie, pentru prima dată în șapte ani: plus 850 de milioane de lei apare prima dată în PRESShub.
11:40
Ungaria: ajutorul european pentru Ucraina folosit din nou ca monedă de schimb de guvernul Orbán # PressHub
Ungaria pare dispusă, din nou, să aprobe un împrumut cheie de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina dacă obține la rândul său eliberarea unor fonduri europene și continuarea alimentării cu petrol rusesc ieftin prin conducta Drujba. Într-o scrisoare trimisă joi președintelui Consiliului European, António Costa, premierul ungar sugerează că ar putea face un pas […] Articolul Ungaria: ajutorul european pentru Ucraina folosit din nou ca monedă de schimb de guvernul Orbán apare prima dată în PRESShub.
11:10
Vicepreședinte Autorității Electorale Permanente (AEP) Vajda Zsombor, ar fi făcut o sesizare la Parchetul General față de modul de finanțare a campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. AEP a invalidat 870.000 de lei, bani de campanie strânși de președintele Dan. Într-un răspuns către un petent, actualul președinte Adrian Țuțuianu, arată că „cu ocazia controlului finanţării […] Articolul AEP sesizează Parchetul General în cazul finanțării campaniei lui Nicușor Dan apare prima dată în PRESShub.
11:10
Parlamentul European cere integrarea egalității de gen în politica agrară și de coeziune: fond dedicat pentru antreprenoarele din mediul rural # PressHub
Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM) din Parlamentul European a adoptat miercuri, cu 24 de voturi pentru și 6 împotrivă, un raport care solicită integrarea sistematică a dimensiunii de gen în politicile UE privind dezvoltarea rurală, coeziunea și agricultura. Eurodeputații cer măsuri țintite pentru accesul femeilor la teren, eliminarea barierelor legale și […] Articolul Parlamentul European cere integrarea egalității de gen în politica agrară și de coeziune: fond dedicat pentru antreprenoarele din mediul rural apare prima dată în PRESShub.
09:10
România la jazzahead! Bremen 2026, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate profesioniștilor și artiștilor din lumea jazz-ului # PressHub
Institutul Cultural Român (ICR) va organiza, în perioada 22 – 25 aprilie 2026, a patra participare a României cu stand propriu la prestigiosul târg jazzahead! de la Bremen, Germania. Acest eveniment este unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate profesioniștilor și artiștilor din lumea jazz-ului, având o tradiție de peste două decenii în facilitarea […] Articolul România la jazzahead! Bremen 2026, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate profesioniștilor și artiștilor din lumea jazz-ului apare prima dată în PRESShub.
08:10
Banat Regiune Gastronomică Europeană, un proiect care îmbină tradiţia locală cu aromele europene # PressHub
Titlul dobândit de Timişoara în anul 2023, de Capitală Europeană a Culturii, nu a adus prosperitatea sperată de cei care lucrează în serviciul ospitalităţii din municipiu şi din judeţ, afacerile din domeniul HORECA nu au crescut, ci s-a instalat un hiatus pe care, acum, cei din acest sector de activitate încearcă să-l compenseze, prin câştigarea […] Articolul Banat Regiune Gastronomică Europeană, un proiect care îmbină tradiţia locală cu aromele europene apare prima dată în PRESShub.
07:30
„Fără pensie specială” la Avocatul Poporului, criteriul invocat de Grindeanu care nu se aplică oamenilor PSD # PressHub
Întrebat dacă s-a opus numirii unui nou Avocat al Poporului, adică Roxana Rizoiu, funcție care ar reveni USR, liderul PSD Sorin Grindeanu a răspuns: „Da, o să pun o condiție să nu aibă pensie specială. Vorbesc serios. PSD-ul nu o votează dacă are pensie specială. Și eu, din câte știu, asta e propunerea. Le-aș recomanda […] Articolul „Fără pensie specială” la Avocatul Poporului, criteriul invocat de Grindeanu care nu se aplică oamenilor PSD apare prima dată în PRESShub.
26 februarie 2026
23:10
Pe fondul incertitudinilor legate de AI și volatilitatea acțiunilor din piața de tehnologie, rezultatele NVIDIA erau așteptate cu nerăbdare de investitori. La publicarea lor miercuri, a devenit evident că așteptările pieței au fost depășite pe toate planurile, cu venituri record în ultimul trimestru fiscal, care s-a încheiat pe 25 ianuarie anul acesta. Dar și mai […] Articolul NVIDIA continuă să alimenteze boom-ul AI, postează venituri record apare prima dată în PRESShub.
23:00
Aktual24 | Cum au „intensificat” schimbările climatice provocate de om ploile torențiale de iarnă din Europa # PressHub
Un număr neobișnuit de mare de furtuni a adus vânturi de forță uraganică și niveluri de precipitații fără precedent, de la mijlocul lunii ianuarie, în țări precum Portugalia, Spania și Maroc, scrie Aktual24. Precipitațiile „neîncetate” au provocat distrugeri pe scară largă ale infrastructurii vitale, precum drumurile și sursele de energie, și se crede că au […] Articolul Aktual24 | Cum au „intensificat” schimbările climatice provocate de om ploile torențiale de iarnă din Europa apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
My Voice, My Choice: Comisia Europeană permite utilizarea fondurilor UE pentru a asigura accesul la avort sigur și legal. Politica de sănătate este însă competență națională # PressHub
Comisia Europeană a răspuns la Inițiativa Cetățenească Europeană „My Voice, My Choice” pentru acces mai bun la avort sigur și legal, arătând că este posibil ca fonduri UE să fie folosite în acest scop, în măsura în care statele membre doresc acest lucru. Mai mult, Comisia a arătat că nu va crea un mecanism financiar […] Articolul My Voice, My Choice: Comisia Europeană permite utilizarea fondurilor UE pentru a asigura accesul la avort sigur și legal. Politica de sănătate este însă competență națională apare prima dată în PRESShub.
19:40
Scandalul contractului privind centura metropolitană a Clujului. Primăria a trimis consorțiului care a câștigat proiectul preaviz pentru denunțarea unilaterală a contractului # PressHub
Primăria Cluj-Napoca a transmis miercuri un comunicat prin care a informat publicul că a expirat termenul acordat consorțiului DIMEX 2000 COMPANY SRL – HYDROSTROY AD – INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI pentru lămurirea suspiciunilor de fraudă în procedura de achiziție publică pentru construirea Centurii Metropolitane a Clujului și că a notificat Consorțiul cu privire la rezilierea […] Articolul Scandalul contractului privind centura metropolitană a Clujului. Primăria a trimis consorțiului care a câștigat proiectul preaviz pentru denunțarea unilaterală a contractului apare prima dată în PRESShub.
19:20
Bilanțul DNA pe 2025: 60 de milioane de euro prejudicii de recuperat de către Fisc, doar 130.000 de euro recuperați efectiv # PressHub
DNA a anunțat recuperarea efectivă a 130.446 de euro din produsul infracțional ca urmare a deciziilor definitive ale instanțelor pe anul trecut. Fiscul ar trebui să recupereze 60 milioane de euro de la condamnați. Bilanțul DNA pe 2025 menționează recuperarea efectivă, prin hotărârile judecătorești, a peste 130.000 de euro. „Prin hotărârile judecătorești definitive pronunțate în […] Articolul Bilanțul DNA pe 2025: 60 de milioane de euro prejudicii de recuperat de către Fisc, doar 130.000 de euro recuperați efectiv apare prima dată în PRESShub.
18:40
Premierul Bolojan, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: Legea privind pensiile magistraților urmează să fie promulgată în următoarele zile, după care vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea jalonului # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-o conferință de presă la Bruxelles, după întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că Legea privind pensiile magistraților urmează să fie promulgată în următoarele zile și apoi publicată în Monitorul Oficial, după care Guvernul va comunica Comisiei Europene îndeplinirea jalonului, informează G4Media. Premierul a mai afirmat […] Articolul Premierul Bolojan, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: Legea privind pensiile magistraților urmează să fie promulgată în următoarele zile, după care vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea jalonului apare prima dată în PRESShub.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.