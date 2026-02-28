Arădeni blocați în Dubai: „Ne simțim în siguranță / Nu a fost un atac direct asupra orașului”

11:40

Pe fundalul tensiunilor cu administrația Trump legate de controlul asupra insulei arctice Groenlanda, regiune autonomă din Regatul Danemarca, premierul social-democrat Mette Frederiksen a anunțat alegeri generale anticipate pentru 24 martie. Cu o șansă foarte bună de a la câștiga. Nu pentru că danezii ar fi mai mulțumiți cu politica ei, după ce social-democrații au reușit […]