Monahia Eufimia sau strădania drumului de la pomelnic spre sinaxar

În cea de‑a treia seară a Canonului cel Mare, 25 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari cu citirea fragmentului aferent acestei zile din creația imnografică a Sfântului Andrei Criteanul, la Catedrala Mitropolitană din Craiova, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La această rugăciune de seară au participat clerici cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, profesori și profesoare, studenți teologi și numeroși credincioși. Pr. lect. dr. Adrian Maziliţa a vorbit studenţilor şi credincioşilor despre importanța postului şi a pocăinţei în viaţa creştinului angajat în procesul curăţirii şi îndumnezeirii.