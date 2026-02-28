Netanyahu, anunțul momentului despre liderul suprem al Iranului

12:50

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă sâmbătă că, pe fondul evenimentelor din Orientul Mijlociu, este de aşteptat ca toate zborurile Bucureşti – Tel Aviv să fie afectate. Deocamdată nu sunt anulări. În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă sunt programate patru curse spre şi dinspre Tel Aviv. O cursă Animawings Bucureşti – Abu Dhabi, care decolase […] Articolul Israelul a atacat Iranul. CNAB: E de aşteptat ca toate zborurile Bucureşti-Tel Aviv să fie afectate apare prima dată în PS News.