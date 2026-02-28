Benjamin Netanyahu susține că Ali Khamenei este mort

22:50

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă, la hotelul Fairmont The Palm, de cinci stele, din Dubai, după ce clădirea ar fi fost lovită de o rachetă iraniană. Patru persoane au fost rănite și au fost transportate la spital. Mai multe videoclipuri filmate de martori și postate pe rețelele sociale arată momentul în care intrarea în […] Articolul VIDEO Hotel de cinci stele din Dubai, cuprins de flăcări după ce a fost lovit de o rachetă iraniană apare prima dată în PS News.