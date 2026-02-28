”Noi avem probleme la club. Nu investim în aşa ceva”. Răspunsul serii oferit de CFR, după ce a fost acuzată că a avut arbitraj favorabil cu Farul | VIDEO EXCLUSIV
Primasport.ro, 1 martie 2026 00:10
”Noi avem probleme la club. Nu investim în aşa ceva”. Răspunsul serii oferit de CFR, după ce a fost acuzată că a avut arbitraj favorabil cu Farul | VIDEO EXCLUSIV
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
00:20
VIDEO | Inter - Genoa 2-0. Cristi Chivu câştigă duelul cu Dan Şucu
00:10
”Noi avem probleme la club. Nu investim în aşa ceva”. Răspunsul serii oferit de CFR, după ce a fost acuzată că a avut arbitraj favorabil cu Farul | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
”Noi avem probleme la club. Nu investim în aşa ceva”. Răspunsul serii oferit de CFR, după ce a fost acuzată că a avut arbitraj favorabil cu Farul | VIDEO EXCLUSIV
Acum o oră
23:50
„Dacă nu mai avem şanse, nu mai intrăm!” Gigi Becali ameninţă cu un boicot fără precedent dacă ratează play-off-ul | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
„Dacă nu mai avem şanse, nu mai intrăm!” Gigi Becali ameninţă cu un boicot fără precedent dacă ratează play-off-ul | VIDEO EXCLUSIV
23:40
Gigi Popescu, discurs manifest după meciul Farului contra celor de la CFR: ”O să ajungem să scoatem echipa de pe teren. Am ajuns la capătul răbdării!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Popescu, discurs manifest după meciul Farului contra celor de la CFR: ”O să ajungem să scoatem echipa de pe teren. Am ajuns la capătul răbdării!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
23:10
Ianis Zicu, discurs vehement la adresa arbitrajului: „Să-l suspende 30 de etape. Pare rea intenţie” # Primasport.ro
Ianis Zicu, discurs vehement la adresa arbitrajului: „Să-l suspende 30 de etape. Pare rea intenţie”
23:10
Pancu nu a venit la interviu, după meciul aprins cu Farul: ”A cerut nişte vitamine!” # Primasport.ro
Pancu nu a venit la interviu, după meciul aprins cu Farul: ”A cerut nişte vitamine!”
23:00
Fostul jucător Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor şi tentativă de omor. Victimele, socrii săi # Primasport.ro
Fostul jucător Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor şi tentativă de omor. Victimele, socrii săi
22:50
VIDEO | Dennis Man continuă seria excelentă! A ajuns la 6 reuşite stagionale în campionatul Olandei # Primasport.ro
VIDEO | Dennis Man continuă seria excelentă! A ajuns la 6 reuşite stagionale în campionatul Olandei
22:40
VIDEO | Farul – CFR Cluj 1-2! Ardelenii se califică în play-off după a zecea victorie consecutivă, gazdele acuză dur arbitrajul # Primasport.ro
VIDEO | Farul – CFR Cluj 1-2! Ardelenii se califică în play-off după a zecea victorie consecutivă, gazdele acuză dur arbitrajul
22:40
„Am fost singurul care a crezut în asta”! Andrei Cordea nu este în extaz după calificarea în play-off: „Obiectivul e câştigarea campionatului” # Primasport.ro
„Am fost singurul care a crezut în asta”! Andrei Cordea nu este în extaz după calificarea în play-off: „Obiectivul e câştigarea campionatului”
22:40
VIDEO | Marele Mircea Lucescu e arma secretă pentru meciul cu Turcia. ”Eu cred că va risca în bine şi ne vom califica” # Primasport.ro
VIDEO | Marele Mircea Lucescu e arma secretă pentru meciul cu Turcia. ”Eu cred că va risca în bine şi ne vom califica”
Acum 4 ore
22:00
VIDEO | Farul – CFR Cluj, 1-2! Ardelenii se califică în play-off după a zecea victorie consecutivă # Primasport.ro
VIDEO | Farul – CFR Cluj, 1-2! Ardelenii se califică în play-off după a zecea victorie consecutivă
21:50
VIDEO | Borussia Dortmund - Bayern Munchen 2-3. Un nou episod spectaculos din ”Der Klassiker” # Primasport.ro
VIDEO | Borussia Dortmund - Bayern Munchen 2-3. Un nou episod spectaculos din ”Der Klassiker”
21:40
VIDEO | Verona - Napoli 1-2. Victorie smulsă la ultima fază
21:30
VIDEO | Farul – CFR Cluj, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Işfan reduce din diferenţă # Primasport.ro
VIDEO | Farul – CFR Cluj, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Işfan reduce din diferenţă
21:10
Giovanni Becali, reacţie tranşantă după eliminarea lui Cristi Chivu din Champions League: ”Nu credeam niciodată” # Primasport.ro
Giovanni Becali, reacţie tranşantă după eliminarea lui Cristi Chivu din Champions League: ”Nu credeam niciodată”
21:10
Fostul jucător din MLB Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor şi tentativă de omor în cazul socrilor săi # Primasport.ro
Fostul jucător din MLB Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor şi tentativă de omor în cazul socrilor săi
Acum 6 ore
20:20
FIFA monitorizează situaţia din Iran în perspectiva Cupei Mondiale
20:10
VIDEO | Farul – CFR Cluj, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă # Primasport.ro
VIDEO | Farul – CFR Cluj, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
19:30
Antrenorul Craiovei nu s-a abţinut, după ce a făcut remontada cu Metaloglobus: ”Este prima dată!” # Primasport.ro
Antrenorul Craiovei nu s-a abţinut, după ce a făcut remontada cu Metaloglobus: ”Este prima dată!”
19:20
„Am avut o discuţie cu el. Mi-a explicat ce a vrut să zică!” Gino Iorgulescu, apel de urgenţă după declaraţia care a inflamat fotbalul românesc # Primasport.ro
„Am avut o discuţie cu el. Mi-a explicat ce a vrut să zică!” Gino Iorgulescu, apel de urgenţă după declaraţia care a inflamat fotbalul românesc
19:00
VIDEO | Como - Lecce 3-1. Doar doi jucători italieni în echipele de start!
18:40
Cassano îi ia apărarea lui Chivu în faţa valului de critici: „Antrenează de 15 minute şi creează o capodoperă în Serie A!” # Primasport.ro
Cassano îi ia apărarea lui Chivu în faţa valului de critici: „Antrenează de 15 minute şi creează o capodoperă în Serie A!”
Acum 8 ore
18:30
Nicuşor Bancu a tras semnalul de alarmă, după meciul cu Metaloglobus: ”Ne-am gândit cu toţii că vom câştiga cu 3 sau 4-0!” # Primasport.ro
Nicuşor Bancu a tras semnalul de alarmă, după meciul cu Metaloglobus: ”Ne-am gândit cu toţii că vom câştiga cu 3 sau 4-0!”
18:20
Antrenorul Craiovei nu s-a abţinut, după ce a făcut remontata cu Metaloglobus: ”Este prima dată!” # Primasport.ro
Antrenorul Craiovei nu s-a abţinut, după ce a făcut remontata cu Metaloglobus: ”Este prima dată!”
17:40
VIDEO | Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1-1. Andrei Raţiu, integralist într-un meci dominat clar de echipa sa # Primasport.ro
VIDEO | Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1-1. Andrei Raţiu, integralist într-un meci dominat clar de echipa sa
17:40
Kennedy Boateng le dă speranţe „câinilor”? Fundaşul a negat înţelegerea cu formaţia din China: „Obiectivul meu e să joc pentru Dinamo” # Primasport.ro
Kennedy Boateng le dă speranţe „câinilor”? Fundaşul a negat înţelegerea cu formaţia din China: „Obiectivul meu e să joc pentru Dinamo”
17:40
Mihai Teja şi-a reziliat contractul cu Metaloglobus! Cine e favorit să îi ia locul
17:00
Dinamo, ”blat” cu FC Argeş? ”Situaţia este foarte simplă!”
17:00
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, 2-1! Formaţia lui Filipe Coelho întoarce rezultatul şi obţine cele trei puncte. # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, 2-1! Formaţia lui Filipe Coelho întoarce rezultatul şi obţine cele trei puncte.
16:50
Israelul şi SUA au atacat Iranul! Liga israeliană de baschet îşi suspendă activitatea, meciurile din Euroligă au fost relocate # Primasport.ro
Israelul şi SUA au atacat Iranul! Liga israeliană de baschet îşi suspendă activitatea, meciurile din Euroligă au fost relocate
16:50
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Formaţia lui Filipe Coelho întoarce rezultatul # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Formaţia lui Filipe Coelho întoarce rezultatul
Acum 12 ore
16:20
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii restabilesc egalitatea # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii restabilesc egalitatea
15:50
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Rezultat şocant în Bănie după primele 45 de minute # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Rezultat şocant în Bănie după primele 45 de minute
15:20
Schi alpin: Emma Aicher a câştigat proba de Super G de la Soldeu
15:10
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor în Bănie # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor în Bănie
15:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău 1-0! Victorie importantă pentru trupa lui Eusebiu Tudor # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău 1-0! Victorie importantă pentru trupa lui Eusebiu Tudor
14:20
Elias Charalambous, anunţ teribil înainte de UTA - FCSB: "E out! Nu ştim când va reveni" # Primasport.ro
Elias Charalambous, anunţ teribil înainte de UTA - FCSB: "E out! Nu ştim când va reveni"
14:00
Neymar nu s-a mai abţinut şi a intervenit în scandalul dintre Vinicius şi Prestianni: "I-am spus că dacă marchează din nou cu Benfica să sărbătorească la fel" # Primasport.ro
Neymar nu s-a mai abţinut şi a intervenit în scandalul dintre Vinicius şi Prestianni: "I-am spus că dacă marchează din nou cu Benfica să sărbătorească la fel"
13:50
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Raul Rotund deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Raul Rotund deschide scorul
13:40
Răsturnare de situaţie cu transferul lui Boateng în China! Fundaşul lui Dinamo a făcut anunţul: "Sunt fotbalist profesionist" # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie cu transferul lui Boateng în China! Fundaşul lui Dinamo a făcut anunţul: "Sunt fotbalist profesionist"
13:20
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început meciul # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început meciul
13:00
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa 5-0! Covăsnenii s-au dezlănţuit în repriza secundă
12:10
EXCLUSIV | Coubiş, transferat definitiv de U Cluj, de la Sampdoria. Cât plăteşte clubul şi pe pe perioadă va fi contractul # Primasport.ro
EXCLUSIV | Coubiş, transferat definitiv de U Cluj, de la Sampdoria. Cât plăteşte clubul şi pe pe perioadă va fi contractul
12:00
Sezon încheiat pentru un jucător de la CFR Cluj! S-a accidentat şi e OUT
Acum 24 ore
11:30
Ofertă oficială lansată pentru Octavian Popescu! Gigi Becali nu a stat pe gânduri şi a luat imediat decizia # Primasport.ro
Ofertă oficială lansată pentru Octavian Popescu! Gigi Becali nu a stat pe gânduri şi a luat imediat decizia
11:20
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii sunt favoriţi # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii sunt favoriţi
11:10
Lovitură de teatru la clubul care a fost lider în Superliga! Antrenorul e pe făraş şi ar putea rămâne fără finanţare: "E deschisă orice variantă în acest moment" # Primasport.ro
Lovitură de teatru la clubul care a fost lider în Superliga! Antrenorul e pe făraş şi ar putea rămâne fără finanţare: "E deschisă orice variantă în acest moment"
11:10
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
11:00
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa, de la 11:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa, de la 11:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.