”Noi avem probleme la club. Nu investim în aşa ceva”. Răspunsul serii oferit de CFR, după ce a fost acuzată că a avut arbitraj favorabil cu Farul | VIDEO EXCLUSIV

Primasport.ro, 1 martie 2026 00:10

”Noi avem probleme la club. Nu investim în aşa ceva”. Răspunsul serii oferit de CFR, după ce a fost acuzată că a avut arbitraj favorabil cu Farul | VIDEO EXCLUSIV

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
00:20
VIDEO | Inter - Genoa 2-0. Cristi Chivu câştigă duelul cu Dan Şucu Primasport.ro
VIDEO | Inter - Genoa 2-0. Cristi Chivu câştigă duelul cu Dan Şucu
00:10
”Noi avem probleme la club. Nu investim în aşa ceva”. Răspunsul serii oferit de CFR, după ce a fost acuzată că a avut arbitraj favorabil cu Farul | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
”Noi avem probleme la club. Nu investim în aşa ceva”. Răspunsul serii oferit de CFR, după ce a fost acuzată că a avut arbitraj favorabil cu Farul | VIDEO EXCLUSIV
Acum o oră
23:50
„Dacă nu mai avem şanse, nu mai intrăm!” Gigi Becali ameninţă cu un boicot fără precedent dacă ratează play-off-ul | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
„Dacă nu mai avem şanse, nu mai intrăm!” Gigi Becali ameninţă cu un boicot fără precedent dacă ratează play-off-ul | VIDEO EXCLUSIV
23:40
Gigi Popescu, discurs manifest după meciul Farului contra celor de la CFR: ”O să ajungem să scoatem echipa de pe teren. Am ajuns la capătul răbdării!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Gigi Popescu, discurs manifest după meciul Farului contra celor de la CFR: ”O să ajungem să scoatem echipa de pe teren. Am ajuns la capătul răbdării!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
23:10
Ianis Zicu, discurs vehement la adresa arbitrajului: „Să-l suspende 30 de etape. Pare rea intenţie” Primasport.ro
Ianis Zicu, discurs vehement la adresa arbitrajului: „Să-l suspende 30 de etape. Pare rea intenţie”
23:10
Pancu nu a venit la interviu, după meciul aprins cu Farul: ”A cerut nişte vitamine!” Primasport.ro
Pancu nu a venit la interviu, după meciul aprins cu Farul: ”A cerut nişte vitamine!”
23:00
Fostul jucător Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor şi tentativă de omor. Victimele, socrii săi Primasport.ro
Fostul jucător Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor şi tentativă de omor. Victimele, socrii săi
22:50
VIDEO | Dennis Man continuă seria excelentă! A ajuns la 6 reuşite stagionale în campionatul Olandei Primasport.ro
VIDEO | Dennis Man continuă seria excelentă! A ajuns la 6 reuşite stagionale în campionatul Olandei
22:40
VIDEO | Farul – CFR Cluj 1-2! Ardelenii se califică în play-off după a zecea victorie consecutivă, gazdele acuză dur arbitrajul Primasport.ro
VIDEO | Farul – CFR Cluj 1-2! Ardelenii se califică în play-off după a zecea victorie consecutivă, gazdele acuză dur arbitrajul
22:40
„Am fost singurul care a crezut în asta”! Andrei Cordea nu este în extaz după calificarea în play-off: „Obiectivul e câştigarea campionatului” Primasport.ro
„Am fost singurul care a crezut în asta”! Andrei Cordea nu este în extaz după calificarea în play-off: „Obiectivul e câştigarea campionatului”
22:40
VIDEO | Marele Mircea Lucescu e arma secretă pentru meciul cu Turcia. ”Eu cred că va risca în bine şi ne vom califica” Primasport.ro
VIDEO | Marele Mircea Lucescu e arma secretă pentru meciul cu Turcia. ”Eu cred că va risca în bine şi ne vom califica”
Acum 4 ore
22:00
VIDEO | Farul – CFR Cluj, 1-2! Ardelenii se califică în play-off după a zecea victorie consecutivă Primasport.ro
VIDEO | Farul – CFR Cluj, 1-2! Ardelenii se califică în play-off după a zecea victorie consecutivă
21:50
VIDEO | Borussia Dortmund - Bayern Munchen 2-3. Un nou episod spectaculos din ”Der Klassiker” Primasport.ro
VIDEO | Borussia Dortmund - Bayern Munchen 2-3. Un nou episod spectaculos din ”Der Klassiker”
21:40
VIDEO | Verona - Napoli 1-2. Victorie smulsă la ultima fază Primasport.ro
VIDEO | Verona - Napoli 1-2. Victorie smulsă la ultima fază
21:30
VIDEO | Farul – CFR Cluj, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Işfan reduce din diferenţă Primasport.ro
VIDEO | Farul – CFR Cluj, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Işfan reduce din diferenţă
21:10
Giovanni Becali, reacţie tranşantă după eliminarea lui Cristi Chivu din Champions League: ”Nu credeam niciodată” Primasport.ro
Giovanni Becali, reacţie tranşantă după eliminarea lui Cristi Chivu din Champions League: ”Nu credeam niciodată”
21:10
Fostul jucător din MLB Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor şi tentativă de omor în cazul socrilor săi Primasport.ro
Fostul jucător din MLB Dan Serafini a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor şi tentativă de omor în cazul socrilor săi
Acum 6 ore
20:20
FIFA monitorizează situaţia din Iran în perspectiva Cupei Mondiale Primasport.ro
FIFA monitorizează situaţia din Iran în perspectiva Cupei Mondiale
20:10
VIDEO | Farul – CFR Cluj, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă Primasport.ro
VIDEO | Farul – CFR Cluj, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
19:30
Antrenorul Craiovei nu s-a abţinut, după ce a făcut remontada cu Metaloglobus: ”Este prima dată!” Primasport.ro
Antrenorul Craiovei nu s-a abţinut, după ce a făcut remontada cu Metaloglobus: ”Este prima dată!”
19:20
„Am avut o discuţie cu el. Mi-a explicat ce a vrut să zică!” Gino Iorgulescu, apel de urgenţă după declaraţia care a inflamat fotbalul românesc Primasport.ro
„Am avut o discuţie cu el. Mi-a explicat ce a vrut să zică!” Gino Iorgulescu, apel de urgenţă după declaraţia care a inflamat fotbalul românesc
19:00
VIDEO | Como - Lecce 3-1. Doar doi jucători italieni în echipele de start! Primasport.ro
VIDEO | Como - Lecce 3-1. Doar doi jucători italieni în echipele de start!
18:40
Cassano îi ia apărarea lui Chivu în faţa valului de critici: „Antrenează de 15 minute şi creează o capodoperă în Serie A!” Primasport.ro
Cassano îi ia apărarea lui Chivu în faţa valului de critici: „Antrenează de 15 minute şi creează o capodoperă în Serie A!”
Acum 8 ore
18:30
Nicuşor Bancu a tras semnalul de alarmă, după meciul cu Metaloglobus: ”Ne-am gândit cu toţii că vom câştiga cu 3 sau 4-0!” Primasport.ro
Nicuşor Bancu a tras semnalul de alarmă, după meciul cu Metaloglobus: ”Ne-am gândit cu toţii că vom câştiga cu 3 sau 4-0!”
18:20
Antrenorul Craiovei nu s-a abţinut, după ce a făcut remontata cu Metaloglobus: ”Este prima dată!” Primasport.ro
Antrenorul Craiovei nu s-a abţinut, după ce a făcut remontata cu Metaloglobus: ”Este prima dată!”
17:40
VIDEO | Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1-1. Andrei Raţiu, integralist într-un meci dominat clar de echipa sa Primasport.ro
VIDEO | Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1-1. Andrei Raţiu, integralist într-un meci dominat clar de echipa sa
17:40
Kennedy Boateng le dă speranţe „câinilor”? Fundaşul a negat înţelegerea cu formaţia din China: „Obiectivul meu e să joc pentru Dinamo” Primasport.ro
Kennedy Boateng le dă speranţe „câinilor”? Fundaşul a negat înţelegerea cu formaţia din China: „Obiectivul meu e să joc pentru Dinamo”
17:40
Mihai Teja şi-a reziliat contractul cu Metaloglobus! Cine e favorit să îi ia locul Primasport.ro
Mihai Teja şi-a reziliat contractul cu Metaloglobus! Cine e favorit să îi ia locul
17:00
Dinamo, ”blat” cu FC Argeş? ”Situaţia este foarte simplă!” Primasport.ro
Dinamo, ”blat” cu FC Argeş? ”Situaţia este foarte simplă!”
17:00
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, 2-1! Formaţia lui Filipe Coelho întoarce rezultatul şi obţine cele trei puncte. Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, 2-1! Formaţia lui Filipe Coelho întoarce rezultatul şi obţine cele trei puncte.
16:50
Israelul şi SUA au atacat Iranul! Liga israeliană de baschet îşi suspendă activitatea, meciurile din Euroligă au fost relocate Primasport.ro
Israelul şi SUA au atacat Iranul! Liga israeliană de baschet îşi suspendă activitatea, meciurile din Euroligă au fost relocate
16:50
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Formaţia lui Filipe Coelho întoarce rezultatul Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Formaţia lui Filipe Coelho întoarce rezultatul
Acum 12 ore
16:20
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii restabilesc egalitatea Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii restabilesc egalitatea
15:50
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Rezultat şocant în Bănie după primele 45 de minute Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Rezultat şocant în Bănie după primele 45 de minute
15:20
Schi alpin: Emma Aicher a câştigat proba de Super G de la Soldeu Primasport.ro
Schi alpin: Emma Aicher a câştigat proba de Super G de la Soldeu
15:10
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor în Bănie Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor în Bănie
15:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău 1-0! Victorie importantă pentru trupa lui Eusebiu Tudor Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău 1-0! Victorie importantă pentru trupa lui Eusebiu Tudor
14:20
Elias Charalambous, anunţ teribil înainte de UTA - FCSB: "E out! Nu ştim când va reveni" Primasport.ro
Elias Charalambous, anunţ teribil înainte de UTA - FCSB: "E out! Nu ştim când va reveni"
14:00
Neymar nu s-a mai abţinut şi a intervenit în scandalul dintre Vinicius şi Prestianni: "I-am spus că dacă marchează din nou cu Benfica să sărbătorească la fel" Primasport.ro
Neymar nu s-a mai abţinut şi a intervenit în scandalul dintre Vinicius şi Prestianni: "I-am spus că dacă marchează din nou cu Benfica să sărbătorească la fel"
13:50
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Raul Rotund deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Raul Rotund deschide scorul
13:40
Răsturnare de situaţie cu transferul lui Boateng în China! Fundaşul lui Dinamo a făcut anunţul: "Sunt fotbalist profesionist" Primasport.ro
Răsturnare de situaţie cu transferul lui Boateng în China! Fundaşul lui Dinamo a făcut anunţul: "Sunt fotbalist profesionist"
13:20
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început meciul Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Metalul Buzău, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început meciul
13:00
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa 5-0! Covăsnenii s-au dezlănţuit în repriza secundă Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa 5-0! Covăsnenii s-au dezlănţuit în repriza secundă
12:10
EXCLUSIV | Coubiş, transferat definitiv de U Cluj, de la Sampdoria. Cât plăteşte clubul şi pe pe perioadă va fi contractul Primasport.ro
EXCLUSIV | Coubiş, transferat definitiv de U Cluj, de la Sampdoria. Cât plăteşte clubul şi pe pe perioadă va fi contractul
12:00
Sezon încheiat pentru un jucător de la CFR Cluj! S-a accidentat şi e OUT Primasport.ro
Sezon încheiat pentru un jucător de la CFR Cluj! S-a accidentat şi e OUT
Acum 24 ore
11:30
Ofertă oficială lansată pentru Octavian Popescu! Gigi Becali nu a stat pe gânduri şi a luat imediat decizia Primasport.ro
Ofertă oficială lansată pentru Octavian Popescu! Gigi Becali nu a stat pe gânduri şi a luat imediat decizia
11:20
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii sunt favoriţi Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Metaloglobus, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii sunt favoriţi
11:10
Lovitură de teatru la clubul care a fost lider în Superliga! Antrenorul e pe făraş şi ar putea rămâne fără finanţare: "E deschisă orice variantă în acest moment" Primasport.ro
Lovitură de teatru la clubul care a fost lider în Superliga! Antrenorul e pe făraş şi ar putea rămâne fără finanţare: "E deschisă orice variantă în acest moment"
11:10
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
11:00
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa, de la 11:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Sepsi – CSM Reşiţa, de la 11:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.