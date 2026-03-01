Primarii și inteligența artificială. Ce instituții își iau abonamentele la Chat GPT și pentru ce le folosesc
Primării, consilii județene și companii în care statul este acționar încep să plătească abonamente la ChatGPT. Fenomenul stârnește, în mediul online, nedumerire și îngrijorare. Oare cum iau șefii instituțiilor deciziile importante? Se mai bazează pe expertiză umană calificată sau fac așa cum le „spune” inteligența artificială care – știm deja cu toții – greșește adesea … The post Primarii și inteligența artificială. Ce instituții își iau abonamentele la Chat GPT și pentru ce le folosesc appeared first on spotmedia.ro.
Există sărbători care nu au nevoie de explicații. Le știm din copilărie, le repetăm aproape mecanic și tocmai de aceea riscăm să le golim de sens. Dragobetele și Mărțișorul fac parte din această categorie: ritualuri arhaice, cu rădăcini adânci în antropologia spațiului românesc, care astăzi sunt suprapuse peste etichete moderne, ușor comerciale și ușor simplificatoare. … The post Mărțișorul: între magie, cooperare și feminitate appeared first on spotmedia.ro.
După patru ani de război, președintele rus Vladimir Putin a obținut un dublu eșec: nu a reușit să cucerească Ucraina, nici măcar regiunea Donbas din est. Iar încercările sale de a intimida Europa prin sabotaj și subversiune s-au întors împotriva Rusiei, declanșând o puternică opoziție din partea liderilor europeni. Rezistența tot mai mare a Europei … The post Războiul din umbră care întărește Europa appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a învins, sâmbătă, scor 2-1, Farul în deplasare, în etapa a 29-a din Superliga și a ajuns la a 10-a victorie la rând în Superliga, succes care i-a asigurat matetic calificarea în play-off. CFR Cluj a început bine meciul cu Farul, din deplasare, și a marcat de două ori în prima jumătate de … The post Superliga: CFR Cluj învinge la limită Farul și se califică în play-off appeared first on spotmedia.ro.
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost ucis. Corpul lui, identificat – surse Reuters # SportMedia
Reuters a transmis sâmbătă seara, citând un oficial israelian de rang înalt, că trupul liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost găsit, iar decesul acestuia este confirmat. Informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile iraniene și vine după o zi întreagă de declarații contradictorii și speculații privind soarta celui mai puternic om … The post Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost ucis. Corpul lui, identificat – surse Reuters appeared first on spotmedia.ro.
Verdictul specialistului după faza controversată de arbitraj din Farul – CFR Cluj: Greșeala majoră sesizată # SportMedia
Marius Avram a dat verdictul de specialist după faza controversată de arbitraj din meciul Farul – CFR Cluj 1-2. Farul a cerut penalty, în minutul 90+1, la Ovidiu, după ce Huja l-a tras și l-a dărâmat în careu pe Ișfan. Arbitrul Florin Andrei nu a acordat nimic, în camera VAR a fost analizată faza, dar … The post Verdictul specialistului după faza controversată de arbitraj din Farul – CFR Cluj: Greșeala majoră sesizată appeared first on spotmedia.ro.
Potrivit unei analize publicate de The New York Times, mai multe dintre justificările invocate de președintele Donald Trump pentru lansarea atacului asupra Iranului sunt inexacte sau exagerate. Într-un mesaj video de opt minute, Trump a susținut că operațiunea a fost declanșată de „amenințări iminente”. The New York Times arată însă că trei afirmații-cheie nu sunt … The post Sunt adevărate motivele invocate de Trump pentru atacarea Iranului? Fact-checking NYT appeared first on spotmedia.ro.
USR introduce criterii de performanță pentru filiale. Biroul Național va putea demite conducerile care nu performează # SportMedia
Uniunea Salvați România (USR) a introdus în statutul partidului posibilitatea ca Biroul Național, cu o majoritate de două treimi, să poată demite conducerea unei filiale județene care nu își atinge obiectivele. Primul criteriu de performanță stabilit este reprezentat de rezultatele obținute la alegerile locale și naționale. Modificările au fost adoptate în cadrul Congresului USR desfășurat … The post USR introduce criterii de performanță pentru filiale. Biroul Național va putea demite conducerile care nu performează appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop pentru luna martie 2026. The post Horoscopul lunii martie 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Dennis Man, gol în Heracles – PSV Eindhoven: Repriză de senzație pentru echipa românului # SportMedia
Dennis Man (27 de ani) a înscris, sâmbătă, pentru PSV Eindhoven în campionatul Olandei. Titular în meciul din deplasare cu Heracles, în care PSV a reușit să se desprindă rapid la 2-0, în primul sfert de oră, Man și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj. Ivan Perisic a transformat un penalty în minutul … The post Dennis Man, gol în Heracles – PSV Eindhoven: Repriză de senzație pentru echipa românului appeared first on spotmedia.ro.
Români prinși în atacurile din Orientul MIjlociu: circa 1.000 de cetățeni au cerut asistență consulară # SportMedia
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, a prins la mijloc și cetățeni români. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă seara că aproximativ 1.000 de români au contactat misiunile diplomatice ale României pentru înregistrare sau asistență consulară. La acest moment, nu există cetățeni români răniți … The post Români prinși în atacurile din Orientul MIjlociu: circa 1.000 de cetățeni au cerut asistență consulară appeared first on spotmedia.ro.
Patria Bank (BVB: PBK) a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 milioane lei, în creștere cu 53% față de anul precedent, rezultat care reflectă consolidarea performanței operaționale și capacitatea băncii de a genera profitabilitate într-un context economic și fiscal mai exigent. Evoluția pozitivă a fost susținută de creșterea veniturilor, îmbunătățirea eficienței operaționale … The post Patria Bank, creștere cu 53% a profitului în 2025 appeared first on spotmedia.ro.
The Kyiv Post: Lovitura SUA – Israel asupra Iranului: un game-changer pentru Ucraina sau doar o nouă diversiune? # SportMedia
Lovitura comună a Statelor Unite și Israelului asupra obiectivelor militare iraniene a bulversat calculele strategice de la Washington la Moscova și Kiev. Pentru Ukraina, aflată într-o luptă existențială împotriva agresiunii ruse, operațiunea creează un paradox: slăbirea unui aliat-cheie al Kremlinului este un avantaj clar, dar momentul ales și motivațiile președintelui american Donald Trump ridică semne … The post The Kyiv Post: Lovitura SUA – Israel asupra Iranului: un game-changer pentru Ucraina sau doar o nouă diversiune? appeared first on spotmedia.ro.
OpenAI semnează un acord cu Pentagonul, la câteva ore după ce administrația Trump a interzis Anthropic în agențiile federale # SportMedia
OpenAI a anunțat vineri seară că a semnat un acord cu Pentagonul pentru utilizarea instrumentelor sale de inteligență artificială în sisteme militare clasificate, la doar câteva ore după ce administrația Donald Trump a decis interzicerea folosirii tehnologiilor companiei rivale Anthropic în toate agențiile federale. Informația este relatată de CNN, care subliniază că acordul cu OpenAI … The post OpenAI semnează un acord cu Pentagonul, la câteva ore după ce administrația Trump a interzis Anthropic în agențiile federale appeared first on spotmedia.ro.
FCSB anunță o decizie importantă în privința lui Dennis Politic (25 de ani), împrumutat la Hermannstadt. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a făcut un anunț important legat de Politic. Trimis sub formă de împrumut la Hermannstadt până la finalul sezonului, după ce nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor de când … The post FCSB ia o decizie importantă în privința lui Dennis Politic appeared first on spotmedia.ro.
Tenismanul francez Gael Monfils, care dispută ultimul său sezon în circuitul ATP, a primit o invitație (wild card) pentru a participa la turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (4-15 martie), au anunțat organizatorii competiției din Stratele Unite, citați de AFP. După ce a coborât pe locul 17 în clasamentul ATP, fostul număr șase … The post Gael Monfils, invitat să joace la Indian Wells în ultimul sezon al carierei appeared first on spotmedia.ro.
Certitudinea pe care o are Alessandro Altobelli după ce Inter a fost eliminată prematur din Liga Campionilor # SportMedia
Alessandro Altobelli (70 de ani), fostul fotbalist de legendă al lui Inter, are o certitudine după eliminarea prematură a Interului din Liga Campionilor. Fostul atacant crede că, în acest moment, Inter trebuie să se concentreze pe câștigarea campionatului. „Nerazzurrii” sunt principalii favoriți, având în vedere avansul de 10 puncte pe care îl au în fruntea … The post Certitudinea pe care o are Alessandro Altobelli după ce Inter a fost eliminată prematur din Liga Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
Curtea de Conturi taie sporul de „anticorupție” la Apărare: 11.000 de angajați îl primeau fără bază legală # SportMedia
Aproximativ 14.000 de angajați ai Ministerului Apărării Naționale încasau un spor de 12,5% pentru activități de prevenire și combatere a corupției, deși legea prevede că doar 3.000 de persoane ar avea dreptul la acest beneficiu. Situația a fost constatată de Curtea de Conturi a României, care a dispus corectarea listei beneficiarilor. Anunțul a fost făcut … The post Curtea de Conturi taie sporul de „anticorupție” la Apărare: 11.000 de angajați îl primeau fără bază legală appeared first on spotmedia.ro.
Administrația Națională de Meteorologie anunță un început de martie cu vreme blândă și mult soare. Prima decadă a lunii aduce temperaturi mai ridicate decât media obișnuită pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi puține. Practic, primele zile de primăvară calendaristică vor avea mai degrabă aer de aprilie. Potrivit prognozei, până în jurul datei de 9 … The post Cum va fi vremea în martie. Meteorologii anunță surprizele primei luni de primăvară appeared first on spotmedia.ro.
Il Messaggero: Trump pariază pe prăbușirea regimului de la Teheran. De ce a lovit tocmai acum Iranul # SportMedia
Atacul comun al Israelului și Statelor Unite asupra Iranului a fost prezentat inițial ca o operațiune de prevenție. Mesajele transmise de Donald Trump indică însă un obiectiv politic direct: schimbarea regimului iranian. Momentul ales sugerează că Washingtonul consideră că la Teheran s-a deschis o fereastră de vulnerabilitate. Potrivit unei analize publicate de Il Messaggero, ofensiva … The post Il Messaggero: Trump pariază pe prăbușirea regimului de la Teheran. De ce a lovit tocmai acum Iranul appeared first on spotmedia.ro.
Valentin Mihăilă a înscris în meciul Kasimpasa – Rizespor, din Turcia: Nota primită atacantul român # SportMedia
Valentin Mihăilă (26 de ani) a înscris pentru Rizespor, sâmbătă, în campionatul Turciei. Mihăilă a fost titular în meciul Kasimpașa – Rizespor 0-3 și a înscris al doilea gol al echipei sale, în etapa a 24-a din campionatul turc. Dervișoglu a deschis scorul pentru Rizespor, în minutul 25, apoi Mihăilă a înscris pentru 2-0, în … The post Valentin Mihăilă a înscris în meciul Kasimpasa – Rizespor, din Turcia: Nota primită atacantul român appeared first on spotmedia.ro.
Boardul editorial al NYT, după atacul SUA asupra Iranului: „De ce ați început acest război, domnule președinte?” # SportMedia
Boardul editorial al The New York Times lansează un rechizitoriu dur la adresa președintelui Donald Trump, după ce acesta a ordonat un atac militar împotriva Iranului, în cooperare cu Israelul. Editorialul pune sub semnul întrebării legitimitatea, legalitatea și raționalitatea deciziei, acuzând lipsa unei strategii coerente și o escaladare periculoasă fără acordul Congresului. Promisiunea de a … The post Boardul editorial al NYT, după atacul SUA asupra Iranului: „De ce ați început acest război, domnule președinte?” appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1466 Atac masiv asupra Ucrainei. Sistem Pantsir distrus la Mariupol. Rafinărie rusă în flăcări # SportMedia
În ziua 1466 a războiului, Rusia a lansat un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind o rachetă balistică Iskander-M și 105 drone, majoritatea de tip Shahed. Apărarea ucraineană a neutralizat 96 dintre acestea, însă mai multe lovituri au produs pagube în regiunea Dnipropetrovsk. La Dnipro au fost avariate clădiri înalte și infrastructură de … The post Ziua 1466 Atac masiv asupra Ucrainei. Sistem Pantsir distrus la Mariupol. Rafinărie rusă în flăcări appeared first on spotmedia.ro.
Italianul Flavio Cobolli și americanul Frances Tiafoe s-au calificat în finala turneului masculin de tenis de la Acapulco (Mexic), competiție de categoria ATP 500, dotată cu premii în valoare totală de 2.469.450 de dolari. Vineri, în semifinale, Flavio Cobolli, favoritul numărul 5, a dispus cu 7-6 (7/5), 3-6, 6-4, de sârbul Miomir Kecmanovic, după două … The post S-a stabilit finala turneului de la Acapulco appeared first on spotmedia.ro.
15.000 de lei pentru patru luni în cazarmă. Ministerul Apărării lansează armata voluntară # SportMedia
Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță relansarea armatei voluntare, la aproape două decenii după suspendarea stagiului militar obligatoriu. În 2026, tinerii vor putea intra în Armată de bună voie, nu prin încorporare, iar autoritățile estimează că vor scoate la concurs între 1.000 și 3.000 de poziții, în funcție de fondurile alocate de Ministerul Finanțelor. „Este pentru … The post 15.000 de lei pentru patru luni în cazarmă. Ministerul Apărării lansează armata voluntară appeared first on spotmedia.ro.
Mesajul SUA către România: „NU părăsim NATO”. „Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace” # SportMedia
Statele Unite nu se retrag din NATO, a transmis vineri Ambasada SUA în România, care preia un mesaj al secretarului de stat Marco Rubio. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să o pună la încercare”, spune demnitarul american despre NATO. ”Nu părăsim NATO”, sună mesajul scris cu majuscule pe care Ambasada SUA la București l-a transmis … The post Mesajul SUA către România: „NU părăsim NATO”. „Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace” appeared first on spotmedia.ro.
Război în Orientul Mijlociu. Nicușor Dan convoacă celula de criză. Bolojan: Toate structurile noastre sunt în alertă # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a convocat celula de criză la nivelul Administrației Prezidențiale, după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului. România a activat mecanismele de monitorizare diplomatică, iar șeful statului este informat în timp real despre evoluțiile din regiune, potrivit consilierului prezidențial pentru politică externă, Marius Lazurca. Autoritățile române mențin contact permanent cu misiunile … The post Război în Orientul Mijlociu. Nicușor Dan convoacă celula de criză. Bolojan: Toate structurile noastre sunt în alertă appeared first on spotmedia.ro.
Liderii lumii reacționează după atacurile SUA și Israel asupra Iranului. UE vorbește despre o situație „periculoasă” # SportMedia
Loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra unor obiective din Iran, urmate de riposta Teheranului în Orientul Mijlociu, au declanșat un val de reacții la nivel internațional. Mai mulți lideri europeni și asiatici avertizează asupra riscului unei escaladări majore și cer reținere, scrie CNN. UE: „O evoluție periculoasă” Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a … The post Liderii lumii reacționează după atacurile SUA și Israel asupra Iranului. UE vorbește despre o situație „periculoasă” appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a primit o ofertă concretă pentru Octavian Popescu: Roș-albaștrii au dat răspunsul pe loc # SportMedia
FCSB a primit o ofertă concretă pentru Octavian Popescu (23 de ani). Ieșit din formă și tras aproape complet pe linie moartă la FCSB, Octavian Popescu ar fi putut părăsi campioana României în perioada de transferuri din această iarnă. Pe numele lui Popescu a sosit, la FCSB, o ofertă concretă din partea polonezilor de la … The post FCSB a primit o ofertă concretă pentru Octavian Popescu: Roș-albaștrii au dat răspunsul pe loc appeared first on spotmedia.ro.
Veste excelentă pentru FCSB într-un moment critic al sezonului pentru „roș-albaștri”. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Florin Tănase e 100% apt de joc. Decarul FCSB a acuzat probleme medicale și a fost schimbat devreme în meciul cu Metaloglobus (4-1, în Superliga), dar totul a fost doar sperietură, … The post FCSB confirmă o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
Trump, către Gardienii Revoluției Islamice: Depuneți armele sau veți înfrunta moarte sigură (Video) # SportMedia
Președintele american Donald Trump a confirmat, într-un videoclip de opt minute publicat pe platforma sa Truth Social, că Statele Unite au lansat „operațiuni militare majore” în Iran. Liderul de la Casa Albă susține că regimul de la Teheran ar fi încercat să-și reconstruiască programul nuclear și că reprezintă o amenințare directă pentru securitatea SUA. „Armata … The post Trump, către Gardienii Revoluției Islamice: Depuneți armele sau veți înfrunta moarte sigură (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată la echipa națională: Un jucător cu doar 6 meciuri la seniori # SportMedia
Mircea Lucescu (80 de ani) a pus ochii pe un fotbalist cu doar șase meciuri la nivel de seniori pentru a-l convoca la naționala României. Este vorba despre Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul central de la U Cluj, împrumutat de la AC Milan. Potrivit gsp.ro, Lucescu și stafful naționalei României au remarcat nivelul bun … The post Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată la echipa națională: Un jucător cu doar 6 meciuri la seniori appeared first on spotmedia.ro.
15 morți după ce un avion militar plin cu bani s-a prăbușit în Bolivia. Confruntări între poliție și oamenii veniți să adune bancnote (Video) # SportMedia
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce un avion militar de transport, încărcat cu bancnote, s-a prăbușit vineri în apropiere de La Paz, capitala Boliviei. Aparatul a ieșit de pe pistă la aterizare, a ajuns pe o arteră rutieră intens circulată și a lovit mai multe mașini, înainte de a se opri pe … The post 15 morți după ce un avion militar plin cu bani s-a prăbușit în Bolivia. Confruntări între poliție și oamenii veniți să adune bancnote (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Flavia Husar, cofondatoare Innvoation Labs: Cum faci pasul de la student la viitor fondator de strat-up tech, în numai câteva săptămâni # SportMedia
La finalul lunii martie începe ediția 2026 a Innovation Labs – un program care te învață cum transformi o idee tehnică într-un produs care chiar se vinde. Nu e despre CV-uri sau finanțări rapide, ci despre învățare aplicată, mentori și decizii reale. La Digital Shift, am vorbit cu Flavia Husar, cofondatoare a Innovation Labs, despre ce se rupe între … The post Flavia Husar, cofondatoare Innvoation Labs: Cum faci pasul de la student la viitor fondator de strat-up tech, în numai câteva săptămâni appeared first on spotmedia.ro.
Trump anunță o „decizie importantă” privind Iranul: „Aș prefera o soluție pașnică, dar sunt oameni dificili” # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump a declarat vineri că se apropie o „decizie importantă” privind relația cu Iranul, în contextul în care negocierile diplomatice sunt în desfășurare, dar tensiunile rămân ridicate. Declarațiile au fost făcute în Corpus Christi, Texas, în timp ce liderul de la Casa Albă își promova agenda energetică, relatează CNN și alte agenții … The post Trump anunță o „decizie importantă” privind Iranul: „Aș prefera o soluție pașnică, dar sunt oameni dificili” appeared first on spotmedia.ro.
FCSB are probleme mari cu Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al echipei. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a dezvăluit că Ngezana refuză să se opereze și „trage de timp” în ceea ce privește tratarea problemei la genunchi. Campioana României i-a recomandat lui Ngezana să se opereze, însă fundașul … The post FCSB are probleme cu Ngezana: Roș-albaștrii anunță o decizie drastică appeared first on spotmedia.ro.
Inter a stabilit deja două dintre țintele pe care le va aborda pentru transferuri, în vară, în vederea întăririi lotului condus de Cristi Chivu. Presa din Italia scrie că Inter pregătește o adevărată revoluție în lot, în vară, odată cu deschiderea perioadei de transferuri. Jurnaliștii din „Cizmă” au aflat două dintre numele pe care conducerea … The post Inter pregătește schimbări majore: Cristi Chivu primește jucători de top appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a făcut publică greșeala fatală care i-a ruinat sezonul. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a dezvăluit greșeala care a dus la faptul că echipa „roș-albastră” e cu un picior în play-out după ce în sezonul trecut a luat titlul de campioană. Becali a discutat cu mai mulți jucători de la FCSB … The post Greșeala fatală care a ruinat sezonul FCSB, făcută publică: Dezvăluiri din interior appeared first on spotmedia.ro.
Cod roșu pentru Planetă: Pragul de încălzire de 1,5°C a fost depășit timp de 12 luni consecutive # SportMedia
Planeta se încălzește mult mai rapid decât arătau estimările anterioare, iar mecanismele naturale care au menținut echilibrul climatic timp de milenii încep să dea semne de instabilitate. Aceasta este concluzia alarmantă a unui nou studiu publicat în revista One Earth, care avertizează că ne apropiem rapid de un prag critic. Un an întreg peste limita … The post Cod roșu pentru Planetă: Pragul de încălzire de 1,5°C a fost depășit timp de 12 luni consecutive appeared first on spotmedia.ro.
Israelul a anunțat sâmbătă dimineață că a lansat un atac „preventiv” asupra Iranului. În centrul capitalei iraniene, Teheran, au fost auzite cel puțin trei explozii. Statele Unite s-au alăturat imediat atacului, deși nu este încă clar în ce măsură sunt implicate. Agenția iraniană Fars, citată de BBC, a relatat că mai multe rachete ar fi … The post LIVE Israelul și SUA au atacat Iranul. Explozii în Teheran (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Naționala masculină de baschet a României a fost învinsă fără drept de apel de echipa Portugaliei, cu scorul de 99-82 (25-12, 29-34, 21-15, 24-21), vineri seara, la Coimbra, în Grupa B a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027. În Sala Polivalentă ”Dr. Mario Mexia”, tricolorii nu au arătat bine decât în sfertul al doilea, în rest … The post Baschet: România, învinsă de Portugalia în preliminariile Cupei Mondiale appeared first on spotmedia.ro.
A murit Neil Sedaka, interpretul celebrei piese „Oh! Carol” și unul dintre pionierii rock’n’roll-ului # SportMedia
Cântărețul și compozitorul american Neil Sedaka, autorul unor hituri care au marcat anii ’60 și ’70, a murit vineri, la vârsta de 86 de ani, potrivit CNN. Artistul a fost una dintre figurile emblematice ale primelor decenii ale rock’n’roll-ului și a cunoscut un nou val de succes în anii ’70, după o perioadă de declin. … The post A murit Neil Sedaka, interpretul celebrei piese „Oh! Carol” și unul dintre pionierii rock’n’roll-ului appeared first on spotmedia.ro.
Dinții nu doar influențează aspectul estetic al zâmbetului, ci joacă și un rol crucial în funcționalitatea orală, masticație și vorbire clară. În timp, dinții pot suferi diverse leziuni, cariile se pot extinde sau dinții pot fi pierduți, ceea ce afectează atât confortul, cât și sănătatea generală. Restaurările moderne reprezintă soluția ideală pentru refacerea funcționalității și … The post Restaurări moderne pentru un zâmbet sănătos, la Delta Clinic Dent appeared first on spotmedia.ro.
Augmentarea buzelor: cum îți poate schimba expresia feței fără să îți schimbe identitatea # SportMedia
Buzele au un rol important în armonia feței. Chiar și o mică modificare de volum sau de contur poate schimba felul în care arăți și cum te percepi în oglindă. De aici și interesul tot mai mare pentru procedurile de augmentare a buzelor. Dacă te gândești la această intervenție, e firesc să vrei informații clare. … The post Augmentarea buzelor: cum îți poate schimba expresia feței fără să îți schimbe identitatea appeared first on spotmedia.ro.
Fritz: Reforma adevărată este reorganizarea administrativ-teritorială. PSD și o parte din PNL nu vor, pentru că ei sunt însuși statul nereformat # SportMedia
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a invitat celelalte partide să formeze o comisie parlamentară pentru a găsi ”o formulă transpartinică şi consensuală” pentru o reformă administrativ-teritorială „istorică”. Propunerea este ca din 3.000 de primării care livrează puţin să facem 1.000 care livrează multe. Fritz consideră însă că PSD și parţial PNL nu vor să reformeze statul … The post Fritz: Reforma adevărată este reorganizarea administrativ-teritorială. PSD și o parte din PNL nu vor, pentru că ei sunt însuși statul nereformat appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Donald Trump a afirmat vineri că Statele Unite ar putea opta pentru o „preluare prietenoasă de control asupra Cubei” în contextul tensiunilor cu această insulă din cauza blocadei energetice impuse de Washington. „Nu au nimic în acest moment, dar vorbesc cu noi și poate vom avea o preluare prietenoasă de control asupra Cubei. Am … The post Trump: SUA ar putea opta pentru o „preluare prietenoasă” a controlului asupra Cubei appeared first on spotmedia.ro.
Un test major pentru industria AI: Anthropic refuză să elimine limitările de siguranță, în ciuda presiunilor Pentagonului # SportMedia
Compania americană de inteligență artificială Anthropic a anunțat că nu poate „în bună conștiință” să accepte cererea Pentagonului de a elimina mecanismele de siguranță din modelul său AI, Claude, și de a permite utilizarea nelimitată a tehnologiei de către armata SUA, chiar dacă riscă pierderea unui contract de 200 de milioane de dolari. Potrivit The … The post Un test major pentru industria AI: Anthropic refuză să elimine limitările de siguranță, în ciuda presiunilor Pentagonului appeared first on spotmedia.ro.
Șase planete se aliniază pe cer într-un fenomen astronomic rar, vizibil în următoarele zile # SportMedia
Șase planete – Jupiter, Saturn, Venus, Mercur, Neptun și Uranus – vor putea fi observate simultan pe cerul nopții în următoarele zile, într-un spectacol astronomic rar. Pentru câteva seri la rând, toate cele șase planete vor apărea aliniate într-o linie curbată pe boltă, deși Neptun și Uranus vor putea fi observate doar cu ajutorul unui … The post Șase planete se aliniază pe cer într-un fenomen astronomic rar, vizibil în următoarele zile appeared first on spotmedia.ro.
După ce a fost învins vineri atât de stânga, cât și de dreapta, premierul britanic Keir Starmer a încercat să afișeze un ton sfidător. La scurt timp după rezultatul dezastruos al alegerilor parțiale din circumscripția Gorton and Denton, Starmer a promis că va „continua să lupte… atât timp cât va avea suflare”. Puțini din partidul … The post Keir Starmer, într-un moment critic: mandatul premierului riscă să se încheie prematur appeared first on spotmedia.ro.
Un atac la Nicușor Dan se întoarce împotriva PSD, care e tot mai aproape de ieșirea forțată de la guvernare # SportMedia
Manevrele social-democraților făcute cu scopul de a slăbi autoritatea președintelui României arată din nou că atitudinea împăciuitoare a lui Nicușor Dan a fost greșită, amânând o ruptură inevitabilă. Cu alte cuvinte, pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești. Așa s-ar putea prezenta pe scurt aruncarea pe piață de către Adrian Țuțuianu, … The post Un atac la Nicușor Dan se întoarce împotriva PSD, care e tot mai aproape de ieșirea forțată de la guvernare appeared first on spotmedia.ro.
