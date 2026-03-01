Presa iraniană dezvăluie când a fost ucis de fapt Ali Khamenei
HotNews.ro, 1 martie 2026 04:20
Deși moartea ayatollahului iranian a fost anunțată sâmbătă seara de Israel și SUA și abia duminică noaptea de presa din Iran, acesta a fost ucis sâmbătă dimineața. Agenția de știri iraniană Fars a oferit primele…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
04:30
După ce a devenit oficial că Ali Khamenei a fost ucis, Garda Revoluționară Iraniană reacționează: „Mâna răzbunării națiunii iraniene… nu îi va lăsa să scape” # HotNews.ro
Garda Revoluționară Iraniană a reacționat la moartea lui Khamenei, spunând că „am pierdut un mare lider și îl plângem”, potrivit unei declarații difuzate de agenția de știri Fars, citate de Al Jazeera. Aceasta a adăugat…
04:20
Deși moartea ayatollahului iranian a fost anunțată sâmbătă seara de Israel și SUA și abia duminică noaptea de presa din Iran, acesta a fost ucis sâmbătă dimineața. Agenția de știri iraniană Fars a oferit primele…
Acum o oră
03:50
„Liderul suprem al Iranului a ajuns la martiriu”. Cum a anunțat presa din Iran moartea lui Ali Khamenei # HotNews.ro
Mai multe mass-media de stat iraniene confirmă moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a anunțat duminică noaptea CNN. „Liderul suprem al Iranului a ajuns la martiriu”, a raportat duminică dimineață postul public de…
Acum 2 ore
03:30
VIDEO. Sal Da Vinci câștigă Festivalul de la Sanremo 2026: „Dedic acest premiu familiei și orașului meu, Napoli” # HotNews.ro
Cea de-a 76-a ediție a Festivalului muzicii italiene s-a încheiat duminică noaptea cu victoria lui Sal Da Vinci. „Doresc să dedic acest premiu familiei mele, care m-a ajutat atât de mult, și orașului meu, Napoli”,…
03:10
Fiica, ginerele și nepotul ayatollahului Ali Khamenei au fost uciși în atacurile americane și israeliene, anunță presa de stat iraniană # HotNews.ro
Mai mulți membri ai familiei ayatollahului Ali Khamenei au fost uciși în atacuri, relatează mass-media de stat iraniană, citată de The Guardian. Teheranul nu a confirmat oficial moartea lui Ali Khamenei, anunțată deja de președintele…
Acum 4 ore
02:40
„Dacă ucideți sau amenințați americani oriunde în lume, atunci vă vom vâna și vă vom ucide”. Amenințarea lansată de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth # HotNews.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a lăudat atacurile SUA asupra Iranului într-o postare pe rețelele sociale în această seară, descriind atacurile ca fiind „consecințele” refuzului Iranului de a încheia un acord cu SUA, scrie…
02:30
O voce din rândurile republicanilor, reacție după atacul asupra Iranului: „Nu am făcut campanie pentru asta. Nu am donat bani pentru asta. Nu am votat pentru asta, nici la alegeri, nici în Congres” # HotNews.ro
Marjorie Taylor Greene, fosta congresmenă republicană din Georgia, a denunțat atacul asupra Iranului ca fiind o trădare a mișcării MAGA a lui Donald Trump într-o serie de postări pe rețelele sociale sâmbătă, relatează ziarul britanic…
02:10
O nouă serie de atacuri ale Israelului asupra Iranului duminică noaptea: „Am împiedicat zeci de lansări” # HotNews.ro
Într-o postare pe X, Forțele Aeriene Israeliene au anunțat duminică noaptea că au finalizat o nouă serie de atacuri asupra sistemelor de rachete balistice și de apărare aeriană din vestul și centrul Iranului, transmite Al…
01:40
Un mort și mai mulți răniți într-un incident la cel mai important aeroport din Abu Dhabi # HotNews.ro
Aeroportul din Abu Dhabi a anunțat că o persoană a murit în urma unui „incident” la Aeroportul Internațional Zayed, relatează Al Jazeera. Agenția aeroportuară a declarat că incidentul de la Aeroportul Internațional Zayed „a dus…
01:30
Anunț așteptat. Noul star al televiziunii din Italia va fi noul co-prezentator al Festivalului de la Sanremo # HotNews.ro
Ediția de anul viitor, cea cu numărul 77 a Festivalului de la Sanremo, va avea un nou prezentator. Numele său a fost anunțat sâmbătă seara pe scena teatrului Ariston de gazda ultimelor două ediții, Carlo…
01:10
VIDEO Primele manifestări de bucurie ale iranienilor după moartea lui Khamenei. Din nou în stradă după represiunea din ianuarie # HotNews.ro
Informațiile neoficiale despre moartea ayatollahului Ali Khamenei i-au făcut pe iranieni să iasă la ferestre și să strige de bucurie. După ce uciderea liderului suprem al Iranului a fost anunțată și de Donald Trump, grupuri…
01:00
Secretarul de stat american Marco Rubio nu se va mai deplasa în Israel luni, așa cum anunțase, după atacul comun americano-israelian lansat sâmbătă împotriva Iranului și riposta Teheranului în regiune, a informat Departamentul de Stat.…
Acum 6 ore
00:40
Moartea ayatollahului Ali Khamenei a fost anunțată de Donald Trump și de oficiali iranieni. Iranul nu a ieșit public cu o declarație despre soartea liderului suprem, iar unele publicați semi-oficiale au insistat că el este…
00:40
Aeroportul din Dubai, avariat de riposta Iranului. Patru oameni răniți, călători evacuați și clădire plină de fum – VIDEO # HotNews.ro
Patru persoane au fost rănite după producerea unui „incident” la Aeroportul Internațional Dubai, au anunțat sâmbătă noapte autoritățile din emirat, în timp ce Iranul continua să lanseze lovituri asupra bazelor americane din regiunea Golfului Persic.…
00:00
Anunțul oficial al lui Donald Trump: „Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort” / Despre ce urmează: „Bombardamentele intense și precise vor continua” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social. Iranul nu a anunțat nimic până la această oră, iar unele…
28 februarie 2026
23:50
Explozie puternică în Tel Aviv, orașul a fost lovit de o rachetă iraniană. Imagini cu momentul atacului și urmările – VIDEO # HotNews.ro
Cel puțin una dintre rachetele lansate de Iran a străpuns apărarea antiaeriană a Israelului și a lovit zona orașului Tel Aviv, provocând o explozie de proporții. Potrivit autorităților israeliene, citate de CNN, șapte persoane au…
23:20
FBI ridică nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, după atacul contra Iranului. Securitate sporită și pentru Donald Trump # HotNews.ro
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru posturile CNN şi Fox…
23:00
„Ali Khamenei a murit”, anunță un oficial israelian, un oficial american și o publicație iraniană de opoziție. Trump spune și el: „Credem că informația e corectă” / Ce spune Teheranul # HotNews.ro
Mai multe informații despre soarta liderului suprem al Iranului au apărut în mai multe publicații, fără să fie încă în acest moment un anuț oficial legat de soarta ayatollahului Ali Khamenei. Liderul suprem al Iranului…
Acum 8 ore
22:40
Trump, despre ce urmează după loviturile contra Iranului: Ar putea dura mult sau pot să le spun acum: „Ne vedem din nou peste câțiva ani” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump afirmă că are mai multe „opțiuni de ieșire” în ceea ce privește operațiunea militară lansată în Iran, el arătând că ar putea „să prelungească acțiunea și să preia totul sau să…
22:20
Pentru că există oameni mult mai informați și mai pricepuți să interpreteze Orientul Mijlociu decât mine, în aceste ore importante, citez din câteva puncte de vedere care se referă la războiul SUA – Israel –…
21:50
Pentagonul anunță că a folosit pentru prima dată drone explozive în atacul contra Iranului. „De unică folosinţă şi la costuri reduse” # HotNews.ro
Armata americană a afirmat sâmbătă că a utilizat pentru prima dată în luptă drone explozive pentru a ataca Iranul, recurgând astfel la o tehnologie folosită în special în războiul dintre Ucraina şi Rusia, scrie AFP.…
21:50
REPORTAJ. O reuniune PSD, dedicată problemelor UE, s-a transformat în concurs de atacuri la Bolojan: „Premier vremelnic care se victimizează” / „Păsăroiul în praștie” # HotNews.ro
Aproximativ 700 de membri și simpatizanți PSD s-au reunit sâmbătă într-o sală de evenimente din Pipera pentru un eveniment organizat de activiștii Partidului Socialiștilor Europeni (PES). Pe scenă, au urcat mai multe figuri de la…
21:30
Antreprenor român, în Dubai: „Se aud constant bubuituri afară – interceptările de rachete/drone” # HotNews.ro
Antreprenorul român Adrian Dragomir, fondator al platformei de business intelligence Termene.ro și al startup-ului de inteligență artificială Sferal.ai, aflat în Dubai cu familia și prietenii, zilele acestea, a fost martor la „interceptările de rachete sau…
21:10
După ce Trump și-a anulat discursul prevăzut pentru astăzi, toată lumea urmărește ce spune acum premierul israelian Benjamin Netanyahu # HotNews.ro
Mesajele de dimineață ale președintelui SUA Donald Trump și premierului israelian Benjamin Netanyahu nu au fost înregistrate, însă atacul abia pornise. Acum, primul care va vorbi după atac este premierul israelian. Netanyahu a adresat din…
Acum 12 ore
20:30
Riposta Iranului după atacul coordonat al Statelor Unite și Israelului împotriva sa a lovit mai multe țări din Golf, inclusiv luxosul Dubai. Un hotel de cinci stele de pe emblematica insulă Palm Jumeirah a fost…
20:20
Ultimele date de la MAE despre românii afectați de criza din Orientul Mijlociu: Nu există români răniți / Câte persoane sunt în atenția instituției # HotNews.ro
Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Principala grijă este acordarea asistenței consulare pentru minori și pentru familiile cu copii, a transmis Ministerul român…
19:40
USR a respins cu o covârșitoare majoritate propunerea de a limita câte mandate pot avea parlamentarii și primarii partidului # HotNews.ro
Propunerea a fost făcută de către deputații Claudiu Năsui și Cristina Prună care au cerut ca toți aleșii formaț nu pot ocupa această funcție mai mult de două mandate. La Congresul de sâmbătă, peste 90%…
19:10
Operațiunea Israelului și SUA împotriva Iranului, „mai complexă și mai complicată” decât cele anterioare. Mii de tone de muniții și echipamente mobilizate # HotNews.ro
Șeful Statului Major al armatei israeliene, general-locotenent Eyal Zamir, a declarat sâmbătă că operațiunea împotriva Iranului este „mai complexă și mai complicată” decât cele anterioare, într-un discurs adresat piloților Forțelor Aeriene înainte de lansarea atacurilor.…
18:50
Iran anunță că sunt 85 de morți, într-un atac israelian asupra unei școli de fete din sudul țării # HotNews.ro
Cel puţin 85 de persoane au fost ucise sâmbătă într-un atac care a vizat o școală de fete din sudul Iranului, au anunțat autoritățile de la Teheran, potrivit AFP. Agenția de stat IRNA a anunțat…
18:30
Recomandările ministrului de Externe pentru românii aflați în zona de conflict. Oana Țoiu: „Nu avem niciun caz de români răniți” # HotNews.ro
Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat, la Digi24, că în țările arabe atacate de rachetele și dronele iraniene se află câteva sute de români care s-au înregistrat la reprezentanțele diplomatice ale României, însă niciunul…
18:20
Cine îi ia locul liderului suprem iranian Ali Khamenei, dacă va fi ucis. CIA a analizat scenariul înainte de atacuri # HotNews.ro
În perioada premergătoare atacurilor americane și israeliene, CIA a evaluat că, chiar dacă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, va fi ucis, acesta va fi probabil înlocuit de figuri radicale din Corpul Gărzii Revoluționare…
18:10
O explozie a fost auzită și o coloană mare de fum a putut fi observată, sâmbătă seară, ridicându-se deasupra emblematicei insule artificiale din Dubai, Palm Jumeirah, în momentul în care Iranul riposta în Golf la…
18:00
De ce nu reușește România să colecteze deșeurile textile, deși este obligată să o facă / Exemplul tinerei de 21 de ani care îmbracă și vedete cu creații făcute din haine reciclate # HotNews.ro
România este obligată să colecteze separat deșeurile textile începând cu ianuarie 2025, dar infrastructura lipsește, datele sunt puține, iar hainele ajung în continuare la groapa de gunoi sau la incinerare. Ce se întâmplă în alte…
17:40
La scurt timp după atacurile israeliene și americane, în mediul online au apărut imagini care arată oameni din apropierea locurilor exploziilor alergând cuprinși de panică, în timp ce pe fundal se auzeau țipete și plânsete.…
17:20
Fonduri UE 2026: Câte 100.000-300.000 EUR pentru firme micro din 6 județe. Taxi, brutărie, IT, sală fitness, coafor, turism, after school și alte afaceri eligibile (proiect de ghid) # HotNews.ro
Microîntreprinderile din cele 6 județe ale regiunii Nord-Est vor putea obține noi ajutoare de câte 100.000-300.000 EUR pe proiect, pentru investiții în brutării, IT, săli de fitness, saloane de coafor, agenții de turism, transport taxi,…
17:10
Un amplu studiu dedicat motorizărilor plug-in hybrid (PHEV), realizat de un grup de organizații specializate din Europa, a scos în evidență o concluzie considerată chiar în documentația transmisă public ca fiind „șocantă”. Un milion de…
17:00
Universitatea Craiova învinge greu Metaloglobus, dar se distanțează în fruntea clasamentului # HotNews.ro
Universitatea Craiova a învins echipa Metaloglobus, scor 2-1, într-un meci disputat sâmbătă, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a 29a din SuperLiga. Universitatea Craiova – Metaloglobus 2-1 Echipa antrenată de Mihai Teja a deschis scorul…
17:00
NATO monitorizează conflictul în desfășurare din Orientul Mijlociu / Ce prevede Articolul 6 al Alianței # HotNews.ro
NATO, alianța militară transatlantică formată din 32 de țări, „urmărește îndeaproape evoluțiile din Iran și din regiune”, a declarat purtătoarea de cuvânt Allison Hart, potrivit agenției Associated Press. Aceasta amintește că statele membre NATO, precum…
16:40
Mai mulți oficiali de la vârful puterii din Iran, uciși în atacurile SUA-Israel. Cine sunt # HotNews.ro
Decesele au fost confirmate în rândul unor persoane din guvernul de la Teheran și de la vârful armatei, dar informații despre soarta liderului suprem ayatollahul Ali Khamenei și a președintelui Masoud Pezeshkian sunt încă puține.…
16:30
În Londra, o ciocolată e scoasă la vânzare în cutii securizate în supermarketuri: „Ciocolata este considerată acum o țintă de mare valoare” # HotNews.ro
Batoanele de ciocolată Dairy Milk și Lindt au fost închise în cutii de plastic securizate în supermarketurile din Marea Britanie, după ce ciocolata a devenit o „țintă de mare valoare” a hoților, scrie ziarul britanic…
16:20
Interimatul lui Ilie Bolojan la Educație a expirat. Care e planul premierului / E pentru a doua oară când nu respectă termenul de 45 de zile într-o funcție interimară # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a preluat funcția de ministru interimar al Educației în 14 ianuarie, la peste 20 de zile de când Daniel David își anunțase oficial demisia. Bolojan poate ocupa în mod interimar și funcția…
16:10
Cea mai clară critică a unui stat UE pentru „acțiunea militară unilaterală a SUA și Israelului” în Iran # HotNews.ro
Statele europene au îndemnat la dezescaladarea conflictului din Iran, dar Spania a mers mai departe, cu o poziție critică la adresa SUA și a Israelului, potrivit Reuters. Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat sâmbătă că…
16:00
Rusia denunță atacul asupra Iranului: Trump și Israelul împing Orientul Mijlociu în prăpastie # HotNews.ro
Rusia a criticat sâmbătă Israelul și pe președintele SUA Donald Trump, pentru că s-au lansat într-un „atac periculos și iresponsabil” asupra Iranului, despre care Moscova spune că împinge întregul Orient Mijlociu într-un abis, scrie Reuters.…
15:50
Sorin Grindeanu, un nou atac la Bolojan: „Nu avem o obligație față de un premier vremelnic, care se victimizează” # HotNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie şi doar dacă această guvernare produce rezultate pentru cetăţeni. El a mai precizat că social-democraţii nu au o obligaţie…
Acum 24 ore
15:10
Se spune că numele cartierului Pajura vine din vechime, din vremurile în care acolo a fost un codru plin de păsări răpitoare. O legendă potrivită și optimistă pentru singurul cartier din București în care, pe…
15:10
„Sunt consternat”. Cu câteva ore înainte de atacul SUA, mediatorii din Oman anunțau că un acord cu Iranul este „la îndemână”. Ce spun acum # HotNews.ro
„Negocierile active și serioase au fost din nou subminate”, afirmă oficialii din Oman, care vineri erau convinși că negocierile dintre SUA și Iran sunt aproape de un rezultat pozitiv, potrivit unui interviu acordat CBS. Badr…
15:10
Aproximativ 1.500 de pasageri din România, afectați de atacul asupra Iranului. „Avem deja programări de anulări, cu siguranță vor mai fi” / Sfaturi pentru cei afectați # HotNews.ro
Închiderea spațiului aerian în mai multe țări din Orientul Mijlociu, după atacul Israelului și SUA asupra Iranului, a afectat numai astăzi 12 curse aeriene din România, cu aproximativ 1.500 de pasageri, a anunțat Teo Postelnicu,…
14:50
„E sfârșitul MAGA”. O parte a susținătorilor lui Trump explodează cu furie după atacul SUA din Iran: „Este atât de rău, dezgustător și josnic” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump se confruntă cu o reacție furioasă din partea unor susținători din lumea MAGA (Make America Great Again), după lansarea atacului asupra Iranului, sâmbătă dimineață, scrie publicația americană Daily Beast. Critici dure l-au…
14:40
Patru persoane au fost ucise și alte câteva rănite după ce o rachetă iraniană a lovit o clădire în orașul Sweida, din sudul Siriei, sâmbătă, a informat agenția de știri de stat SANA, prelaută de…
14:20
Atacurile Israelului și ale SUA împotriva Iranului au vizat personalități importante, inclusiv liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, președintele Masoud Pezeshkian și șeful statului major al forțelor armate, Abdolrahim Mousavi, au declarat pentru CNN două surse…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.