Atac cu rachete iraniene asupra aeroporturilor din Dubai și Abu Dhabi. Un mort și mai mulți răniți, iar zborurile au fost suspendate
DigiFM.ro, 1 martie 2026 09:20
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a ajuns direct în inima unuia dintre cele mai importante noduri aeriene din lume, după ce Iranul a lansat rachete asupra Aeroportului Internațional din Dubai și a Aeroportului Internațional Zayed din Abu Dhabi, provocând victime, distrugeri și haos în traficul aerian.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum o oră
09:20
Atac cu rachete iraniene asupra aeroporturilor din Dubai și Abu Dhabi. Un mort și mai mulți răniți, iar zborurile au fost suspendate # DigiFM.ro
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a ajuns direct în inima unuia dintre cele mai importante noduri aeriene din lume, după ce Iranul a lansat rachete asupra Aeroportului Internațional din Dubai și a Aeroportului Internațional Zayed din Abu Dhabi, provocând victime, distrugeri și haos în traficul aerian.
09:20
Elevi români, blocați în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Zborurile au fost suspendate # DigiFM.ro
Douăzeci şi opt de elevi de la un liceu din Focşani, aflaţi într-o excursie în Dubai, nu se pot întoarce acasă, după ce autorităţile din Emiratele Arabe Unite au închis spaţiul aerian, iar zborurile au fost suspendate, ca urmare a atacurilor din Orientul Mijlociu. Elevii de clasele V - XII sunt însoţiţi de două profesoare.
09:10
Cine ar putea conduce Iranul după moartea liderului suprem Ali Khamenei? Trump spune că ştie cine vrea să conducă Iranul # DigiFM.ro
Presa de stat iraniană a confirmat, duminică, moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, după ce SUA şi Israelul au anunţat că acesta a fost ucis în urma atacurilor comune asupra Iranului. Nu este clar cine îl va înlocui, deoarece liderul veteran nu are un moştenitor oficial declarat. Un organism ales format din 88 de clerici de rang înalt, cunoscut sub numele de Adunarea Experţilor, va selecta următorul lider. CNN analizează câţiva dintre candidaţii la această funcţie, în opinia experţilor şi analiştilor.
09:00
Ali Khamenei, fiica, ginerele și nepoata sa au murit. Donald Trump: „Unul dintre cei mai răi oameni din istorie” # DigiFM.ro
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.
Acum 4 ore
07:40
Mesaje de 1 Martie. Ce îi spui persoanei dragi de Mărțișor: urări pentru mamă, iubită, prietene și colege # DigiFM.ro
Cele mai frumoase mesaje de 1 Martie 2026 pentru mamă, iubită, soție, prietene și colege. Descoperă și semnificația mărțișorului și tradițiile păstrate de români de secole.
07:10
Pe 1 martie, românii sărbătoresc venirea primăverii oferind mărțișoare — mici talismane legate cu șnur alb și roșu. Descoperă originea sărbătorii, legendele mărțișorului și tradițiile păstrate din cele mai vechi timpuri până azi.
Acum 24 ore
17:30
Risc crescut de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Avertizarea, valabilă până în seara zilei de 2 martie # DigiFM.ro
Salvamontiştii şi meteorologii avertizează că în această perioadă, în munţii Bucegi, Făgăraş, Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu riscul de producere a unor avalanşe este foarte mare, cotat la 4 din 5 la altitudini de peste 1800 de metri, iar sub această altitudine riscul este cotat cu 3 din 5.
17:30
Incendiu la restaurantul unei pensiuni din Slănic-Moldova. La sosirea pompierilor, tot acoperişul clădirii era în flăcări # DigiFM.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la restaurantul unei pensiuni din oraşul Slănic-Moldova. La sosirea pompierilor militari ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” Bacău, tot acoperişul clădirii era în flăcări. La această oră, incendiul este localizat, iar echipajele operative lucrează pentru lichidarea acestuia.
17:00
Bilanțul victimelor atacului asupra școlii din Iran a ajuns la 51 de eleve ucise. Alte 60 au fost rănite în bombardamentul de la Minab # DigiFM.ro
Cel puţin 51 de eleve au fost ucise sâmbătă într-un atac la o şcoală de fete, în sudul Iranului, potrivit televiziunii de stat iraniene, care citează un oficial local care a prezentat un nou bilanţ după lansarea unor atacuri împotriva Iranului de către Israel şi Statele Unite, relatează AFP.
17:00
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene (Surse) # DigiFM.ro
Ministrul iranian al Apărării Amir Nasirzadeh şi comandantul Gardienilor Revoluţiei Mohammad Pakpour ar fi fost ucişi în atacuri israeliene în Iran, declară sâmbătă două surse apropiate operaţiunilor israeliene şi o sursă regională, relatează Le Figaro.
15:30
Facturi mai mari la gaze de la 1 aprilie. Prețurile ar putea crește cu 26% pentru milioane de români după expirarea plafonării # DigiFM.ro
Milioane de români riscă să plătească facturi semnificativ mai mari la gaze naturale începând cu 1 aprilie 2026, odată cu expirarea actualei scheme de plafonare a prețurilor. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, tariful ar putea crește până la 0,39 lei/kWh, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 26% față de nivelul plafonat actual.
15:30
Israelul şi SUA au atacat Iranul. Bolojan: „Mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, iar zborurile spre aceste ţări nu vor mai avea loc” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că în urma conflictului din Orientul Mijlociu, toate structurile noastre sunt în alertă şi a precizat că mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, iar zborurile către acestea nu vor mai avea loc. Bolojan a mai precizat că autorităţile vor ţine legătura cu cetăţenii români din aceste ţări, urmând să fie găsite soluţii pentru transportul acestora către casă, în momentul în care zborurile se vor relua.
13:50
Tragedie la o școală din Iran, unde cinci eleve au murit. Atacurile au provocat victime și în Israel și Emiratele Arabe Unite # DigiFM.ro
Cinci eleve de la o şcoală de fete au fost ucise sâmbătă în sudul Iranului, primele victime cunoscute ale operaţiunii israeliano-americane, anunţă autorităţile iraniene, relatează The Associated Press. Potrivit agenţiei oficiale iraniene de presă Irna, acest atac a avut loc la Minab, în provincia Hormozgan.
13:50
Un avion plin cu bani s-a prăbușit în Bolivia. Polițiștii au folosit gaze să alunge populația care culegea bancnote. Cel puțin 15 persoane au murit # DigiFM.ro
Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit vineri în apropierea capitalei Boliviei, avariind mai multe vehicule pe o autostradă şi împrăştiind bancnote pe carosabil, a declarat un oficial, conform The Guardian.
12:30
Israelul şi SUA au atacat Iranul. TAROM suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv. Ce opţiuni au pasagerii afectaţi # DigiFM.ro
Compania TAROM anunţă că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv , în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv, după ce Israelul şi-a închis spaţiul aerian pentru zborurile civile.
12:30
Neil Sedaka, cântăreţul şi compozitorul a zeci de hituri din anii ’60 şi ’70, a murit la vârsta de 86 de ani # DigiFM.ro
Neil Sedaka, cântăreţ şi compozitor de succes, artist de top în primii ani ai rock ‘n’ roll-ului, cu un al doilea val de popularitate în anii 1970, a murit, anunţă CNN.
11:00
Israelul a atacat Iranul. Teheranul va riposta în mod „copleşitor”, afirmă un oficial iranian # DigiFM.ro
Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul va riposta în mod „copleşitor” la atacurile israeliano-americane. Sirene de alarmă au sunat în Israel în eventualitatea unei astfel de riposte, a indicat armata israeliană.
10:50
Risc crescut de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Avertizarea, valabilă până în seara zilei de 2 matie # DigiFM.ro
Salvamontiştii şi meteorologii avertizează că în această perioadă, în munţii Bucegi, Făgăraş, Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu riscul de producere a unor avalanşe este foarte mare, cotat la 4 din 5 la altitudini de peste 1800 de metri, iar sub această altitudine riscul este cotat cu 3 din 5.
10:50
Jocurile Paralimpice de iarnă. România, reprezentată de doi sportivi. Când vor intra în competiţie # DigiFM.ro
Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se desfăşoară în perioada 6-15 martie 2026, reunind aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de ţări, în şase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheaţă şi wheelchair curling.
10:10
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump confirmă că a fost implicat în atacul Israelului asupra Iranului # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, şi confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
Ieri
09:50
Israelul a atacat Iranul. Operaţiunea ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul # DigiFM.ro
Israelul a lansat sâmbătă dimineață un atac preventiv asupra Iranului, într-o escaladare majoră care riscă să împingă Orientul Mijlociu într-un nou conflict regional de amploare. Operațiunea a fost planificată luni de zile în coordonare cu Washingtonul, potrivit unui oficial israelian din domeniul apărării, citat de Reuters.
09:10
Un tramvai a deraiat la Milano și a lovit un magazin. Două persoane au murit și 38 au fost rănite. Martorii au crezut că este cutremur # DigiFM.ro
Milano a fost zguduit vineri de un accident feroviar grav, după ce un tramvai a deraiat în plină după-amiază și s-a izbit violent de o clădire de pe Viale Vittorio Veneto. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte 38 au fost rănite, unele în stare gravă, potrivit autorităților italiene.
09:00
Bobby J. Brown, actor cunoscut din serialul „The Wire”, a murit într-un incendiu. Este al treilea deces din distribuție în doar două luni # DigiFM.ro
Actorul Bobby J. Brown din „The Wire” a murit recent într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinţei sale din statul Maryland, devenind al treilea membru al distribuţiei apreciatului serial care s-a stins din viaţă începând din decembrie, conform The Guardian.
27 februarie 2026
18:20
De ce nu poți cumpăra prezervative la 16 ani din farmacie? Lucian Mîndruță, despre marea contradicție din educația sexuală românească # DigiFM.ro
Lucian Mîndruță a trecut prin matinalul Digi FM înainte de un nou tur cu bicicleta. A vorbit despre prezervative vândute la ghișeu, dezamăgirile politice ale săptămânii și de ce liderii români ar trebui să privească oamenii în ochi.
17:20
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur, este dezgustător și distruge căsniciile" # DigiFM.ro
Charlotte Divine, o tânără de 22 de ani, câștiga până la 10.000 de lire pe lună din poze deocheate. Apoi însă, dintr-odată, „a avut o revelație”. Și-a șters contul, a renunțat la droguri și a luat-o pe un drum diametral opus. Toate acestea, spune ea, pentru că l-a descoperit pe Dumnezeu.
16:40
E primăvară, doamnelor și domnilor, și ca în fiecare primăvară, Digi FM își deschide laaarg brațele și lansează on air campania „Primăvara-i în aer”!
16:00
Donald Trump rămâne deschis dialogului cu liderul nord-coreean 'fără nicio condiție prealabilă', anunță Casa Albă # DigiFM.ro
Președintele american, Donald Trump, rămâne deschis dialogului cu Coreea de Nord 'fără nicio condiție prealabilă', a comunicat joi Casa Albă, după ce liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a exprimat disponibilitatea Phenianului de a discuta cu Statele Unite dacă acestea renunță la politica 'ostilă' față de regimul său, transmite Yonhap.
16:00
Cancelarul german Merz se va întâlni cu Trump în SUA și îi va prezenta o poziție comună a UE privind taxele vamale # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marți la Washington cu președintele american Donald Trump, căruia îi va prezenta o 'poziție europeană comună' privind taxele vamale și tensiunile comerciale cu SUA, a declarat vineri un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin, citat de AFP.
16:00
Uniunea Europeană va aplica provizoriu acordul de liber-schimb cu Mercosur, anunţă Ursula von der Leyen # DigiFM.ro
Preşedinta Comisiei Europene a anunţat vineri că cele 27 de state membre UE vor aplica provizoriu acordul de liber-schimb încheiat cu Mercosur, care reuneşte mai multe ţări din America Latină, informează AFP.
15:50
Zelenski este dispus să se întâlnească cu Putin pentru negocieri, dar nu va renunţa la teritoriu. Când estimează președintele ucrainean că se va ajunge la pace # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Sky News că este gata să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin pentru discuţii şi vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie.
15:50
O elevă de 17 ani a fost agresată de o colegă, în timpul unei pauze, la un liceu din Slatina. Victima a fost dusă la spital # DigiFM.ro
O elevă în vârstă de 17 ani de la un liceu din Slatina a fost agresată de o colegă, în vârstă de 16 ani, în timpul unei pauze, victima fiind transportată la spital. Poliţiştii fac cercetări în acest caz.
15:50
Guvernul a aprobat modificări la impozitele locale. Cine sunt persoanele care beneficiază de reduceri # DigiFM.ro
Guvernul a adoptat, vineri, ordonanța de urgență care prevede reduceri ale impozitelor locale pentru clădirile vechi, precum și diminuarea unor taxe și impozite locale pentru persoanele cu dizabilități și reprezentanții legali ai acestora.
12:10
Ciordache, despre împăcarea dintre Ciolacu și Toma: Mi-a lăcrimat și lentila de la iPhone când i-am văzut # DigiFM.ro
Unguru' Bulan, în rolul lui Ciordache, disecă împăcarea dintre Marcel Ciolacu și Nicolae Toma: promisiuni, condiții, mărțișor și ghiocei. Umor politic de vineri dimineață, la Digi FM.
12:00
Un tânăr grav rănit în incendiul de Revelion de la Crans-Montana pune întrebări dureroase: "De ce banii sunt mai importanţi decât viaţa?" # DigiFM.ro
Încă internat în spital după incendiul care a avut loc de Revelion la barul "Constellation" din Crans-Montana (Elveţia), tânărul fotbalist Hugo Hare a revenit asupra acelei seri fatidice.
10:40
Instagram îi va avertiza pe părinţi dacă un adolescent vorbeşte de sinucidere sau automutilare # DigiFM.ro
Instagram va notifica părinţii care au activat supravegherea contului pentru adolescentul lor dacă acesta caută în mod repetat informaţii despre sinucidere sau automutilare, a anunţat reţeaua de socializare într-un comunicat, conform AFP.
10:40
Un copil de 10 ani și-a dat tatăl în judecată după ce i-a cheltuit economiile pentru nuntă. Ce decizie a luat instanța # DigiFM.ro
Un băiat de doar 10 ani și-a dat propriul tată în judecată pentru 11.500 de dolari, bani pe care bărbatul i-a retras din contul copilului și i-a folosit pentru a-și plăti a doua nuntă. Potrivit publicației VNExpress International, cazul s-a petrecut în orașul Zhengzhou, din China, și a stârnit un val de reacții după ce instanța a dat verdictul final.
10:40
Părinții care au călătorit cu fiica lor în 17 țări înainte ca ea să împlinească un an. „Cu cât începi mai devreme, cu atât va fi mai ușor” # DigiFM.ro
Unii adoră să joace șah, alții croșetează sau colecționează timbre. Jacob Aldridge (44 de ani) din Brisbane, Australia, și soția sa Harmony Aldridge (44 de ani) sunt pasionați de călătorii, chiar foarte serios. La șase ani, fiica lor, Josette Aldridge, a vizitat deja, alături de ei, 25 de țări, dintre care 17 înainte de a împlini un an.
10:40
Fondul Monetar Internaţional a confirmat joi că va aloca Ucrainei un nou program de ajutor de 8,1 miliarde de dolari pe parcursul a patru ani pentru a stabiliza economia ţării în război, transmite AFP.
10:40
Metroul ar putea ajunge direct în Militari Residence și Domnești. Planul discutat de Metrorex și Primăria Sectorului 6 # DigiFM.ro
O veste așteptată de zeci de mii de locuitori din vestul Capitalei prinde contur. Magistrala M3 de metrou ar putea fi extinsă din stația Preciziei către Militari Residence și Domnești, în urma unor discuții oficiale între Metrorex și Primăria Sectorului 6.
10:30
Bill Clinton dă astăzi explicații cu privire la legăturile cu Jeffrey Epstein. În 2019 spunea că nu mai vorbise cu el de peste 10 ani # DigiFM.ro
Fostul preşedinte american Bill Clinton va trebui să dea explicaţii în faţa unei comisii de anchetă a Congresului cu privire la legăturile sale cu Jeffrey Epstein.
10:00
Cum va fi vremea în luna martie. Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă vreme frumoasă, cu temperaturi peste media acestei perioade, până la finalul lunii martie. În primele două săptămâni, regimul precipitaţiilor va fi deficitar.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților: "Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, 27 februarie, că a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curţii Constituţionale.
26 februarie 2026
16:50
Dorian Popa și-a aflat pedeapsa după ce a condus sub influenţa drogurilor. Vloggerul, obligat să facă muncă în folosul comunităţii şi să urmeze un program de reintegrare socială # DigiFM.ro
Influencerul Dorian Popa, prins în urmă cu trei ani conducând sub influenţa drogurilor, a fost condamnat definitiv, joi, la opt luni de închisoare cu suspendare şi cu un termen de supraveghere de doi ani, pentru conducere sub influenţa substanţelor interzise.
16:20
Ministrul britanic al apărării vrea să trimită trupe de menţinere a păcii în Ucraina. Această măsură va prelungi conflictul, răspunde Rusia # DigiFM.ro
Rusia a răspuns joi Regatului Unit că desfăşurarea unor trupe britanice în Ucraina va prelungi războiul, nicidecum nu-i va pune capăt, după ce ministrul britanic al apărării a vorbit din nou despre o astfel de desfăşurare, în pofida mesajelor repetate ale Moscovei că se opune oricărei prezenţe a trupelor occidentale în Ucraina ca formă de garanţie de securitate pentru această ţară în eventualitatea unui acord de pace, relatează Reuters.
15:40
Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, aprobat. Data limită pentru depunerea cererilor # DigiFM.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că, joi, a fost aprobat calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2026-2027. Astfel, în prima etapă, cererile de înscriere se vor depune la şcoală sau se vor transmite online, în perioada 31 martie - 6 mai. Listele copiilor înscrişi în prima etapă şi numărul locurilor rămase libere se vor afişa în 21 mai.
15:20
Ministrul polonez de externe: „Am fost şi vom continua să fim un 'aliat loial' al SUA. Dar nu putem fi fraieri” # DigiFM.ro
Statele Unite rămân cel mai important partener al Poloniei în cooperarea militară, iar Varşovia a fost şi va fi un aliat loial Washingtonului, dar nu poate fi unul "fraier", a afirmat joi ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-un discurs în faţa parlamentului, relatează Reuters şi EFE.
12:20
Un biciclist din București a rămas fără splină după ce a căzut într-o groapă. Despăgubirea uriașă primită după 12 ani de procese # DigiFM.ro
După mai bine de un deceniu de procese, un biciclist din București care a suferit răni grave după ce a căzut într-o groapă nesemnalizată a obținut în instanță despăgubiri de 100.000 de euro. Decizia este definitivă, iar Administrația Străzilor din București a fost obligată să plătească suma pentru prejudiciul suferit.
12:10
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în cer” # DigiFM.ro
Un bărbat a cheltuit peste 11.000 de euro pentru un bilet la clasa întâi la bordul unui avion Singapore Airlines și spune că a trăit „cea mai bună experiență” din viața lui. Influencerul canadian Antoine, stabilit în Dubai, a documentat întreaga călătorie la bordul unui Airbus A380, iar imaginile au devenit rapid virale pe YouTube.
12:00
Patru români au jefuit vila fostului manager al lui Michael Schumacher și au fugit cu milioane de euro. Au fost prinși în Vaslui # DigiFM.ro
Patru cetățeni români acuzați că au comis mai multe jafuri violente în Germania, inclusiv în vila fostului manager de Formula 1 Willi Weber, au fost arestați în județul Vaslui, în urma unei operațiuni internaționale de amploare.
11:50
Data la care intră pensiile românilor în martie 2026. Calendarul oficial anunțat de autorități # DigiFM.ro
Pensiile românilor vor fi plătite în martie 2026 conform unui calendar oficial stabilit de autorități, însă luna aceasta vine cu o mică modificare față de programul obișnuit, din cauza faptului că prima zi a lunii cade într-o zi nelucrătoare.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.