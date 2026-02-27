Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur, este dezgustător și distruge căsniciile"

11:00

După o pauză de doi ani, Jurnalul de Științe se întoarce pe micile ecrane cu un nou sezon, mai dinamic, mai cuprinzător și mai conectat la marile transformări de la frontiera cunoașterii. La aproape un deceniu de la prima ediție, emisiunea fanion dedicată progresului științific își reia misiunea de a aduce în prim-plan descoperiri și idei care modelează lumea în care trăim. Începând din 6 martie, săptămână de săptămână, realizatoarea Teodora Safta prezintă pe înțelesul tuturor cele mai importante noutăți din sfera tehnologiei sau a cercetării și ne arată cum ne pot influența acestea viitorul.