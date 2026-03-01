Meciurile din sferturile Cupei României! Rapid s-a distrat cu o echipă din liga a doua

Sport.ro, 1 martie 2026 11:00

Acum 15 minute
11:10
Florin Prunea a dat verdictul dur despre Marius Șumudică: „Vine acasă, nu?” Sport.ro
Marius Șumudică ar putea fi demis de Al‑Okhdood.
Acum 30 minute
11:00
11:00
Pancu, spectaculos după Farul - CFR Cluj: "Un penalty se putea da / Echipa asta retrograda, acum e favorită la locul 2" Sport.ro
Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a făcut declarații la o zi după victoria cu Farul Constanța, de la Ovidiu, scor 2-1. 
Acum o oră
10:50
Dinamo - FC Argeș, meciul în care FCSB ține cu marea rivală! ”Câinii”, lideri în Superligă la două capitole Sport.ro
Continuă lupta pentru calificarea în play-off-ul din Superligă.
10:50
Arsenal - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 18:30. Derby londonez cu miză uriașă Sport.ro
Arsenal primește vizita lui Chelsea, de la 18:30, în runda cu numărul 28 din Premier League. Partida de pe Emirates va fi transmisă în direct de VOYO.
10:40
Lamine Yamal a dezvăluit ce va face după hattrick-ul cu Villarreal: „Cu siguranță!” Sport.ro
Lamine Yamal a avut o prestație de zile mari în partida cu Villarreal din La Liga.
10:40
CSO Voluntari, victorie clară! Ilfovencele devin lider provizoriu în Divizia A1 Sport.ro
CSO Voluntari 2005 a urcat provizoriu pe primul loc în clasamentul Diviziei A1 la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 3-0 (25-14, 25-22, 25-19), sâmbătă, în deplasare, în etapa a 17-a.
10:30
Iureș după Farul - CFR Cluj: "Meciul nu trebuia să înceapă! Suntem călcați în picioare" Sport.ro
Reacții vehemente din tabăra constănțeană după ce Farul a fost învinsă de CFR Cluj, 1-2, iar ardelenii și-au asigurat calificarea în play-off.
Acum 2 ore
10:10
Chindia Târgoviște - FC Bihor pe Sport.ro! Echipa care se poate califica matematic astăzi în play-off Sport.ro
Luptă palpitantă pentru accederea în play-off-ul de promovare în Superligă.
09:50
Cristiano Ronaldo a ieșit accidentat: Al-Nassr, în alertă! Starul lusitan a ratat și un penalty Sport.ro
Cristiano Ronaldo a avut un meci de coșmar în Arabia Saudită.
09:40
Dinamo câștigă grație prieteniei româno-maghiare și lucrurile reintră în normal la vârful clasamentului! Sport.ro
09:40
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc! Emisiunea se vede la PRO TV, de la 13:30 Sport.ro
Emisiunea Fața la Joc se vede în direct la PRO TV, de la 13:30.
09:40
Adrian Porumboiu a dat verdictul după scandalul uriaș de la Farul - CFR Cluj: "Nu pot să-mi explic de ce!" Sport.ro
CFR Cluj și-a asigurat calificarea în play-off după 2-1, la Ovidiu, contra celor de la Farul. Constănțenii au reclamat însă două penalty-uri neacordate.
Acum 4 ore
09:20
"Nu mă așteptam la asta de la Chivu!" Reacția lui Daniele De Rossi după Inter - Genoa 2-0 Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a învins Genoa, scor 2-0, în runda a 27-a din Serie A.
09:00
Iran vrea să se retragă de la Campionatul Mondial din 2026 după atacurile SUA! Liderul suprem Ali Khamenei, ucis Sport.ro
SUA și Israel au lansat mai multe atacuri asupra Iranului.
09:00
Manchester United - Crystal Palace, LIVE pe VOYO de la 16:00. "Diavolii" au șansa de a urca pe podium Sport.ro
Manchester United - Crystal Palace se joacă duminică, de la 16:00, în runda cu numărul 28 din Premier League, LIVE pe VOYO.
09:00
Daniel Pancu de negăsit! De ce a lipsit antrenorul de la flash-interviu, după Farul - CFR Cluj 1-2 Sport.ro
Daniel Pancu nu a fost prezent la flash-interviul de după meciul Farul - CFR Cluj.
08:50
Gigi Becali i-a pus gând rău lui Kyros Vassaras: „Nimeni nu-l dă afară pe el?” Sport.ro
Gigi Becali a fost furios după faza controversată de la Farul - CFR Cluj.
08:50
Borussia Dortmund - Bayern Munchen, ”Der Klassiker” fabulos cu 5 goluri! Sport.ro
A fost din nou spectacol în marele derby din Bundesliga.
08:30
Italienii au rămas mască după ce au văzut ce a făcut Chivu: "O tiranie teribilă cum rar există" Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a făcut un nou pas către titlul de campioană din Serie A, după 2-0 contra celor de la Genoa, sâmbătă seară.
08:30
Steaua ”mai face un pas spre promovare”! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni, foarte aproape de prima ligă Sport.ro
În ciuda trecutului strălucit, prezentul din Ghencea este unul dezolant.
08:00
Decizie anunțată în miez de noapte! Se prezintă FCSB la ultimele două meciuri din sezonul regulat? Sport.ro
Revoltat de arbitrajul de la meciul Farul - CFR Cluj 1-2, Gigi Becali a amenințat că FCSB nu se va prezenta la ultimele două meciuri din sezonul regulat, cu FC Argeș și U Cluj.
Acum 12 ore
00:10
Ce notă a primit Cristi Chivu în Italia după ce a învins-o pe Genoa și și-a consolidat prima poziție în Serie A Sport.ro
Inter s-a impus cu 2-0 în fața formației Genoa, iar Cristi Chivu a fost lăudat de presa din Peninsulă.
00:00
Cât s-a terminat Burnley - Brentford, thriller cu scor fluviu și două goluri anulate, decis în minutul 90+3 Sport.ro
Brentford s-a impus cu 4-3, după un final dramatic. Partida fost transmisă în direct și în exclusivitate pe VOYO.
28 februarie 2026
23:50
Ce lovitură! Victorie uriașă în Arabia Saudită pentru Marius Șumudică Sport.ro
Românul antrenează în Saudi Pro League de la începutul anului.
23:40
FCSB riscă să fie OUT din Superligă dacă Gigi Becali se ține de cuvânt! Sport.ro
CFR Cluj a învins-o și pe Farul Constanța, scor 2-1, astfel că și-a asigurat prezența în play-off, indiferent de rezultatul din ultima etapă a sezonului regulat.
23:20
Fotbalistul refuzat de Becali, prezent la thriller-ul etapei din Serie A! Gol marcat în minutul 90+6 Sport.ro
SSC Napoli a câștigat dramatic, scor 2-1, pe terenul celor de la Hellas Verona, la capătul unui meci tensionat, cu nouă cartonașe galbene și un gol decisiv în minutul 90+6.
23:20
Scandal uriaș după Farul - CFR Cluj 1-2. Ianis Zicu iese la atac și cere suspendări drastice pentru arbitri Sport.ro
Farul Constanța a pierdut acasă cu CFR Cluj, scor 1-2, sâmbătă seara, într-un meci tensionat.
23:10
Gigi Becali s-a enervat și e gata să ia o decizie radicală după Farul - CFR: ”Nu ne mai prezentăm” Sport.ro
CFR Cluj a învins-o și pe Farul Constanța, scor 2-1, astfel că și-a asigurat prezența în play-off, indiferent de rezultatul din ultima etapă a sezonului regulat.
23:00
Ioan Varga exultă după ce CFR s-a calificat în play-off și l-a descris într-un singur cuvânt pe Pancu: ”O să mă țin de cuvânt” Sport.ro
Farul - CFR Cluj s-a încheiat 1-2.
22:50
Tensiuni la vestiare! Jucătorii și staff-ul Farului i-au cerut explicații arbitrului după eșecul cu CFR Sport.ro
Farul a pierdut cu 1-2 meciul cu CFR Cluj, sâmbătă seară, însă spiritele s-au încins la final.
22:40
Gică Popescu s-a dezlănțuit după eșecul cu CFR Cluj: ”O să scot echipa de pe teren data viitoare! Cât să mai suportăm asta?” Sport.ro
Farul Constanța a pierdut cu CFR Cluj acasă, la Ovidiu, scor 1-2.
22:40
Lui Daniel Pancu i s-a făcut rău și nu s-a prezentat la interviuri după meciul cu Farul: „A cerut niște vitamine în timpul meciului” Sport.ro
Tensiune maximă la Ovidiu.
22:30
CFR Cluj, în play-off după o fază controversată! Verdictul specialistului: ”Penalty!” Sport.ro
CFR Cluj a învins-o și pe Farul Constanța, scor 2-1, astfel că și-a asigurat prezența în play-off, indiferent de rezultatul din ultima etapă a sezonului regulat.
Acum 24 ore
22:20
Cui i-a dedicat Andrei Cordea victoria care a trimis-o pe CFR în play-off: „Pentru el am câștigat astăzi” Sport.ro
CFR Cluj a învins-o pe Farul Constanța, scor 2-1, în etapa a 29-a din Superligă și și-a asigurat matematic prezența în play-off. 
22:00
Ianis Hagi, neputincios în fața lui Galatasaray. Câte minute a bifat românul și ce notă a primit Sport.ro
Ianis Hagi a intrat azi pe teren o jumătate de oră în eșecul suferit de Alanyaspor cu Galatasaray, scor 1-3.
22:00
Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR Sport.ro
FCSB are șanse infime să mai prindă play-off-ul SuperLigii după victoria lui CFR Cluj, 2-1 în deplasare cu Farul Constanța. 
21:40
„Torționarul” Reghecampf: „Am stat o oră și jumătate în vestiar. Nu puteam să ne ridicăm” Sport.ro
Fosta „perlă” de la Craiova a rememorat pentru Sport.ro amintiri dure sub comanda lui „Reghe”.
21:30
Floare la ureche! Dennis Man a înscris superb în Heracles - PSV, iar olandezii au reacționat imediat Sport.ro
PSV a condus-o cu 3-0 la pauză pe Heracles.
21:30
Legenda lui Inter, încredere oarbă în Cristi Chivu după eșecul din Europa: „Cea mai bună echipă” Sport.ro
Cristi Chivu e susținut de o legendă a Interului.
21:10
Ioan Becali intervine în duelul de la distanță dintre Gigi Becali și Denis Alibec: „Nu e el!” Sport.ro
Ioan Becali nu l-a iertat pe Denis Alibec după atacul fotbalistului la adresa lui Gigi Becali.
21:10
A plecat de la Liverpool și a semnat pe patru ani cu noua sa echipă! Sport.ro
20:50
Ce i-a făcut pe englezi să exclame ”Fabulos!” după Liverpool - West Ham: ”A încercat mereu să facă asta” Sport.ro
Liverpool - West Ham s-a încheiat 5-2.
20:30
Ofertă de 7.000.000 de euro din Bundesliga pentru golgheterul din Liga 1! Sport.ro
Fostul golgheter din Liga 1 a fost foarte aproape de FC Koln.
20:20
„100%!” Fostul portar anunță revenirea Rusiei și pune tunurile pe FIFA și UEFA: „Cele mai corupte!” Sport.ro
Exclusă din 2022, Rusia ar putea reveni în competițiile internaționale. 
20:10
Lamine Yamal a răbufnit: ”Oamenii vor să marchez 100 de goluri!” Sport.ro
FC Barcelona a învins-o cu 4-1 pe Villarreal.
20:10
Un jucător de la Manchester City poate ajunge la o rivală din Premier League! Sport.ro
20:00
Cristi Chivu și-a făcut lista de mercato! Cine pleacă de la Inter și ce nume sunt pe lista de dorințe Sport.ro
Inter Milano traversează un sezon excelent sub comanda lui Cristi Chivu. 
19:50
Mitică Dragomir a intrat în vestiarul echipei din SuperLigă și a făcut iureș: „Băi, needucaților!” Sport.ro
Poveste de pus în ramă cu fostul șef LPF.
19:50
Barcelona mai face un pas spre titlu! A ”spulberat-o” pe Villarreal cu ”hat-trick-ul” lui Yamal Sport.ro
Barcelona face un pas important spre titlu în La Liga.
