Două rachete iraniene au fost lansate spre Cipru, anunță Marea Britanie, care are baze militare pe insulă
HotNews.ro, 1 martie 2026 12:20
Oficialii britanici citați de Sky News au spus că nu este clar care era ținta rachetelor și au atras atenția asupra riscului unei escaladări regionale mai ample, în contextul războiului din Iran. Secretarul britanic al…
12:40
INTERVIU. „Toți suntem produsul propriei noastre gândiri. Dacă nu gândim…” Un cunoscut medic neurolog explică care e vârsta sub care copiii nu ar trebui să aibă telefon mobil – efectele asupra creierului # HotNews.ro
„Părinții trebuie să explice copiilor, trebuie să le ia dispozitivul. Copiii au dreptul la iubire, la educație, la explicații, dar nu au dreptul să își otrăvească propriile creiere doar pentru că toți ceilalți își otrăvesc…
12:20
Două rachete iraniene au fost lansate spre Cipru, anunță Marea Britanie, care are baze militare pe insulă # HotNews.ro
Oficialii britanici citați de Sky News au spus că nu este clar care era ținta rachetelor și au atras atenția asupra riscului unei escaladări regionale mai ample, în contextul războiului din Iran. Secretarul britanic al…
12:20
Președintele Iranului: Răzbunarea morții lui Ali Khamenei este „dreptul și datoria legitimă a țării” # HotNews.ro
Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a transmis că uciderea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în atacurile americane și israeliene, este o „declarație de război împotriva musulmanilor”, iar răzbunarea Iranului este „un drept și o datorie legitimă”.…
12:10
Drona americană de recunoaștere MQ-4C Triton a dispărut de pe radar deasupra Strâmtorii Ormuz # HotNews.ro
Drona americană de recunoaștere MQ-4C Triton culegea informații în apropierea Iranului. Pe 22 februarie, a transmis un semnal de urgență, apoi a dispărut brusc de pe radar în timp ce zbura deasupra Strâmtorii Ormuz, în…
12:10
Războiul din Iran: În România, prețul carburanților ar putea depăși 10 lei la pompă. Ce vești se așteaptă # HotNews.ro
Analiștii se așteaptă ca luni dimineață, la deschiderea burselor, cotațiile petroliere să urce la valori foarte ridicate. Aceasta deoarece prin Strâmtoarea Ormuz trec aproximativ 20% dintre cantitățile de țiței la nivel mondial. Membrii organizației țărilor…
12:10
De ce digitalizarea nu mai e opțională pentru micile afaceri. Antreprenoarea IT Roxana Epure: „Adaptează-te sau rămâi în urmă!” # HotNews.ro
Digitalizarea nu mai este doar „nice to have” pentru antreprenorii români, ci o condiție de funcționare și un avantaj major în competiția din piață. Asta spune Roxana Epure, CEO-ul NextUp, care a discutat în cadrul…
11:30
VIDEO „Pentru prima dată în operațiunea Răgetul Leului”: Armata israeliană a anunțat ce face acum după ce și-a deschis calea spre Teheran # HotNews.ro
Armata Israelului (IDF) a publicat pe X un mesaj în care anunță că lovește ținte din centrul Teheranului după ce de ieri dimineață și până acum a desfășurat atacuri care i-au deschis calea spre capitala…
10:50
Iranul a lansat sâmbătă un atac cu rachete asupra orașului Tel Aviv din Israel, în răspuns la atacurile aeriene lansate de Israel și SUA. Imaginile cu urmările bombardamentelor sunt dramatice și arată dimensiunea dezastrului provocat de…
10:50
După atacul SUA din Iran, unul dintre cei mai mari critici ai lui Trump recunoaște că „a luat cea mai importantă decizie”. Cum ajută americanii Israelul în apărarea Tel Avivului # HotNews.ro
John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump în primul său mandat, a ajuns să fie urmărit penal, după ce l-a criticat frecvent pe liderul de la Casa Albă. Acum însă, Bolton a…
10:40
VIDEO Două drone au lovit într-un port din Oman, țară care nu fusese atacată până acum de Iran # HotNews.ro
Portul comercial Duqm din Oman a fost lovit de două drone, rănind un muncitor străin, a anunțat duminică agenția de știri de stat, preluată de Reuters. Resturile unei alte drone au căzut într-o zonă situată…
10:40
Zelenski vorbește despre moartea ayatollahului Khamenei, după ce a prezentat bilanțul atacurilor rusești din iarnă. „Majoritatea au fost drone ruso-iraniene” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat duminică, într-o postare pe X, un bilanț al ultimelor trei luni de conflict militar cu Rusia. El spune că în această perioadă Rusia a atacat teritoriul Ucrainei cu peste…
10:40
Șefa Parlamentului European, după moartea ayatollahului Khamenei: „Acum, Iranul trebuie să fie liber” # HotNews.ro
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj duminică dimineața pe rețeaua X, după moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului. Metsola spune că moartea acestuia trebuie să însemne „sfârșitul epocii dictatorilor în…
09:50
Un șoc pentru aviație. Efecte în lanț la nivel mondial după blocarea spațiului aerian din Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Călătoriile aeriene globale au rămas grav perturbate duminică, după ce loviturile aeriene continue au menținut închise principalele aeroporturi din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, cel mai aglomerat hub internațional din lume, într-unul dintre cele mai severe…
09:50
VIDEO Sute de oameni au luat cu asalt zona în care se află ambasada americană din Bagdad # HotNews.ro
Sute de manifestanți au încercat duminică dimineață să ia cu asalt zona ultra-securizată în care se află ambasada Statelor Unite la Bagdad, după moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei, potrivit France Presse, care are un…
09:20
Atacul din Iran: Cum l-au depistat și omorât SUA și Israel pe ayatollahul Khamenei. De obicei, în acel moment, nu se atacă / Cui au arătat fotografia # HotNews.ro
Primul val al bombardamentul SUA – Israel asupra Iranului a avut loc pe lumină, lucru care a uimit. Chiar și Trump a spus că e posibil să existe pierderi de vieți omenești ale soldaților americanilor.…
09:10
Ce zboruri sunt anulate duminică pe Aeroportul Otopeni din cauza războiului în Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, 34 de zboruri spre și dinspre 5 destinații sunt anulate duminică, anunță Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). Potrivit CNAB, este vorba despre: Tel Aviv: 21 de zboruri, Dubai: 6 zboruri, Doha:…
09:00
VIDEO Coloane de fum la un cunoscut hotel de cinci stele din Bahrain. „A fost lovit cu drone” # HotNews.ro
Hotelul Crowne Plaza din Manama, Bahrain, a fost lovit duminică de drone în timpul unei serii de atacuri de represalii ale Iranului în Golful Persic, pentru moartea lui Ali Khamenei, relatează India TV. Crowne Plaza…
08:50
Ieșire la TV a celui mai important oficial de securitate iranian: „Vom înjunghia America în inimă” / Amenințări și către grupuri interne: „Nu vom tolera asta” # HotNews.ro
Unul dintre cei mai importanți lideri de la Teheran care au scăpat de atacurile Israelului și Statelor Unite de până acum a spus că Iranul va „înjunghia în inimă America” după uciderea ayatollahului Ali Khamenei,…
08:30
LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 1 martie 2026. Report de peste 10 milioane de euro la Joker # HotNews.ro
Duminică, 1 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 26 februarie, Loteria Română a acordat 25.580 de câștiguri…
07:50
Plimbarea câinilor pe spațiul public fără lesă este metoda la care apelează majoritatea deținătorilor de animale de companie, pentru confort personal și/sau dorința de a-i lăsa câinelui mai multă libertate de mișcare. Citește mai mult…
07:50
Statele Unite vor lovi Iranul „cu o forță nemaiîntâlnită până acum”, a amenințat duminică președintele american Donald Trump, în cazul în care această țară din Orientul Mijlociu va riposta la atacurile americane. „Iranul tocmai a…
07:40
Artiștii și absintul: Manet, Degas, Toulouse-Lautrec, Van Gogh s-au confruntat cu „Zâna Verde” # HotNews.ro
La fel ca Édouard Manet, mulți artiști au băut absint și l-au ridicat la rang de simbol al modernității urbane, oscilând între viață boemă și declin. Pânzele lor – de la „Băutorul de absint”, de…
07:30
FOTO VIDEO Doliu și sărbătoare pe străzile din Iran după moartea ayatollahului Ali Khamenei # HotNews.ro
În noaptea care a urmat anunțului că liderul suprem Ali Khamenei a murit în atacurile Israelului și SUA, iranienii au ieșit pe stăzi în centrul Teheranului. Unii au sărbătorit moartea ayatollahului. Alții, în număr de…
07:30
Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei. Liderul suprem al Iranului, timp de aproape patru decenii, ucis într-un atac al SUA-Israel # HotNews.ro
În vârstă de 86 de ani, Ali Khamenei era liderul suprem al Iranului din 1989, succedându-i fondatorului Republicii Islamice, primul ayatollah Ruhollah Khomeini. El a fost ucis, sâmbătă, în urma unui atac al SUA și…
07:20
A doua zi de război. Iranul a început dimineață „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria sa” / Ce s-a întâmplat peste noapte în regiune, ultimele informații # HotNews.ro
Iranul a lansat duminică un nou val de atacuri asupra Israelului și bazelor americane din regiune după ce a anunțat dimineață că urmează „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice…
07:00
FOTO Un român, martor al exploziei de la hotelul din Dubai. Ce i-a atras atenția / „Stau la etajul 15 al unui hotel și văd că lumea se plimbă” # HotNews.ro
Jurnalistul Nicolae Băciuț a surprins momentul în care o dronă a lovit Hotelul Fairmont, aflat pe insula artificială Palm Jumeirah din Dubai. Românul a văzut cum a decurs atacul de la ultimul etaj al unei…
06:20
Trei înalți responsabili, printre care președintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei, a anunțat duminică unul dintre consilierii acestuia, Mohammad Mokhber, citat de televiziunea de stat, potrivit AFP.…
04:30
După ce a devenit oficial că Ali Khamenei a fost ucis, Garda Revoluționară Iraniană reacționează: „Mâna răzbunării națiunii iraniene… nu îi va lăsa să scape” # HotNews.ro
Garda Revoluționară Iraniană a reacționat la moartea lui Khamenei, spunând că „am pierdut un mare lider și îl plângem”, potrivit unei declarații difuzate de agenția de știri Fars, citate de Al Jazeera. Aceasta a adăugat…
04:20
Deși moartea ayatollahului iranian a fost anunțată sâmbătă seara de Israel și SUA și abia duminică noaptea de presa din Iran, acesta a fost ucis sâmbătă dimineața. Agenția de știri iraniană Fars a oferit primele…
03:50
„Liderul suprem al Iranului a ajuns la martiriu”. Cum a anunțat presa din Iran moartea lui Ali Khamenei # HotNews.ro
Mai multe mass-media de stat iraniene confirmă moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a anunțat duminică noaptea CNN. „Liderul suprem al Iranului a ajuns la martiriu”, a raportat duminică dimineață postul public de…
03:30
VIDEO. Sal Da Vinci câștigă Festivalul de la Sanremo 2026: „Dedic acest premiu familiei și orașului meu, Napoli” # HotNews.ro
Cea de-a 76-a ediție a Festivalului muzicii italiene s-a încheiat duminică noaptea cu victoria lui Sal Da Vinci. „Doresc să dedic acest premiu familiei mele, care m-a ajutat atât de mult, și orașului meu, Napoli”,…
03:10
Fiica, ginerele și nepotul ayatollahului Ali Khamenei au fost uciși în atacurile americane și israeliene, anunță presa de stat iraniană # HotNews.ro
Mai mulți membri ai familiei ayatollahului Ali Khamenei au fost uciși în atacuri, relatează mass-media de stat iraniană, citată de The Guardian. Teheranul nu a confirmat oficial moartea lui Ali Khamenei, anunțată deja de președintele…
02:40
„Dacă ucideți sau amenințați americani oriunde în lume, atunci vă vom vâna și vă vom ucide”. Amenințarea lansată de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth # HotNews.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a lăudat atacurile SUA asupra Iranului într-o postare pe rețelele sociale în această seară, descriind atacurile ca fiind „consecințele” refuzului Iranului de a încheia un acord cu SUA, scrie…
02:30
O voce din rândurile republicanilor, reacție după atacul asupra Iranului: „Nu am făcut campanie pentru asta. Nu am donat bani pentru asta. Nu am votat pentru asta, nici la alegeri, nici în Congres” # HotNews.ro
Marjorie Taylor Greene, fosta congresmenă republicană din Georgia, a denunțat atacul asupra Iranului ca fiind o trădare a mișcării MAGA a lui Donald Trump într-o serie de postări pe rețelele sociale sâmbătă, relatează ziarul britanic…
02:10
O nouă serie de atacuri ale Israelului asupra Iranului duminică noaptea: „Am împiedicat zeci de lansări” # HotNews.ro
Într-o postare pe X, Forțele Aeriene Israeliene au anunțat duminică noaptea că au finalizat o nouă serie de atacuri asupra sistemelor de rachete balistice și de apărare aeriană din vestul și centrul Iranului, transmite Al…
01:40
Un mort și mai mulți răniți într-un incident la cel mai important aeroport din Abu Dhabi # HotNews.ro
Aeroportul din Abu Dhabi a anunțat că o persoană a murit în urma unui „incident” la Aeroportul Internațional Zayed, relatează Al Jazeera. Agenția aeroportuară a declarat că incidentul de la Aeroportul Internațional Zayed „a dus…
01:30
Anunț așteptat. Noul star al televiziunii din Italia va fi noul co-prezentator al Festivalului de la Sanremo # HotNews.ro
Ediția de anul viitor, cea cu numărul 77 a Festivalului de la Sanremo, va avea un nou prezentator. Numele său a fost anunțat sâmbătă seara pe scena teatrului Ariston de gazda ultimelor două ediții, Carlo…
01:10
VIDEO Primele manifestări de bucurie ale iranienilor după moartea lui Khamenei. Din nou în stradă după represiunea din ianuarie # HotNews.ro
Informațiile neoficiale despre moartea ayatollahului Ali Khamenei i-au făcut pe iranieni să iasă la ferestre și să strige de bucurie. După ce uciderea liderului suprem al Iranului a fost anunțată și de Donald Trump, grupuri…
01:00
Secretarul de stat american Marco Rubio nu se va mai deplasa în Israel luni, așa cum anunțase, după atacul comun americano-israelian lansat sâmbătă împotriva Iranului și riposta Teheranului în regiune, a informat Departamentul de Stat.…
00:40
Moartea ayatollahului Ali Khamenei a fost anunțată de Donald Trump și de oficiali iranieni. Iranul nu a ieșit public cu o declarație despre soartea liderului suprem, iar unele publicați semi-oficiale au insistat că el este…
00:40
Aeroportul din Dubai, avariat de riposta Iranului. Patru oameni răniți, călători evacuați și clădire plină de fum – VIDEO # HotNews.ro
Patru persoane au fost rănite după producerea unui „incident” la Aeroportul Internațional Dubai, au anunțat sâmbătă noapte autoritățile din emirat, în timp ce Iranul continua să lanseze lovituri asupra bazelor americane din regiunea Golfului Persic.…
00:00
Anunțul oficial al lui Donald Trump: „Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort” / Despre ce urmează: „Bombardamentele intense și precise vor continua” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social. Iranul nu a anunțat nimic până la această oră, iar unele…
23:50
Explozie puternică în Tel Aviv, orașul a fost lovit de o rachetă iraniană. Imagini cu momentul atacului și urmările – VIDEO # HotNews.ro
Cel puțin una dintre rachetele lansate de Iran a străpuns apărarea antiaeriană a Israelului și a lovit zona orașului Tel Aviv, provocând o explozie de proporții. Potrivit autorităților israeliene, citate de CNN, șapte persoane au…
23:20
FBI ridică nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, după atacul contra Iranului. Securitate sporită și pentru Donald Trump # HotNews.ro
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru posturile CNN şi Fox…
23:00
„Ali Khamenei a murit”, anunță un oficial israelian, un oficial american și o publicație iraniană de opoziție. Trump spune și el: „Credem că informația e corectă” / Ce spune Teheranul # HotNews.ro
Mai multe informații despre soarta liderului suprem al Iranului au apărut în mai multe publicații, fără să fie încă în acest moment un anuț oficial legat de soarta ayatollahului Ali Khamenei. Liderul suprem al Iranului…
22:40
Trump, despre ce urmează după loviturile contra Iranului: Ar putea dura mult sau pot să le spun acum: „Ne vedem din nou peste câțiva ani” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump afirmă că are mai multe „opțiuni de ieșire” în ceea ce privește operațiunea militară lansată în Iran, el arătând că ar putea „să prelungească acțiunea și să preia totul sau să…
22:20
Pentru că există oameni mult mai informați și mai pricepuți să interpreteze Orientul Mijlociu decât mine, în aceste ore importante, citez din câteva puncte de vedere care se referă la războiul SUA – Israel –…
21:50
Pentagonul anunță că a folosit pentru prima dată drone explozive în atacul contra Iranului. „De unică folosinţă şi la costuri reduse” # HotNews.ro
Armata americană a afirmat sâmbătă că a utilizat pentru prima dată în luptă drone explozive pentru a ataca Iranul, recurgând astfel la o tehnologie folosită în special în războiul dintre Ucraina şi Rusia, scrie AFP.…
21:50
REPORTAJ. O reuniune PSD, dedicată problemelor UE, s-a transformat în concurs de atacuri la Bolojan: „Premier vremelnic care se victimizează” / „Păsăroiul în praștie” # HotNews.ro
Aproximativ 700 de membri și simpatizanți PSD s-au reunit sâmbătă într-o sală de evenimente din Pipera pentru un eveniment organizat de activiștii Partidului Socialiștilor Europeni (PES). Pe scenă, au urcat mai multe figuri de la…
21:30
Antreprenor român, în Dubai: „Se aud constant bubuituri afară – interceptările de rachete/drone” # HotNews.ro
Antreprenorul român Adrian Dragomir, fondator al platformei de business intelligence Termene.ro și al startup-ului de inteligență artificială Sferal.ai, aflat în Dubai cu familia și prietenii, zilele acestea, a fost martor la „interceptările de rachete sau…
