Anunț important făcut de FCSB înaintea meciului capital cu UTA Arad!

Sport.ro, 1 martie 2026 14:50

Campioana luptă din greu pentru calificarea în play-off.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum o oră
15:00
Președintele din Superliga o vrea pe FCSB în play-off: „E o mare tragedie” Sport.ro
FCSB are mari emoții cu privire la șansele de a intra în play-off.
14:50
Anunț important făcut de FCSB înaintea meciului capital cu UTA Arad! Sport.ro
Campioana luptă din greu pentru calificarea în play-off.
Acum 2 ore
14:10
Unirea Alba Iulia, calificare în Final 8 din Conference Cup! Amalia Novăcean și-a făcut din nou datoria Sport.ro
Performanță pentru campioana României la polo feminin.
14:10
Șoc la FCSB: titularul incontestabil, amendat drastic și exclus din primul 11 pentru meciul cu UTA Sport.ro
Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat o măsură drastică înaintea meciului cu UTA Arad, care se joacă diseară, de la 21:00.
14:00
Pancu șochează după cele 10 victorii la rând: "Așa se va încheia aventura mea la CFR Cluj, o să vedeți" Sport.ro
Daniel Pancu are un parcurs fabulos la CFR Cluj, dar se așteaptă să fie demis în viitorul apropiat.
Acum 4 ore
13:30
Olympique Marseille - Olympique Lyon, derby exploziv în Ligue 1! Toate meciurile zilei sunt pe VOYO Sport.ro
Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
13:00
Incredibil! Ce a putut să spună Iuliu Mureșan, după scandalul din Farul - CFR Cluj: „Nu investim în aşa ceva” Sport.ro
Iuliu Mureșan a fost întrebat despre momentul controversat din partida Farul - CFR Cluj.
12:50
A făcut vizita medicală la FCSB, dar acum o vrea OUT din play-off: "Argeșul merită!" Sport.ro
FCSB are șanse reduse la top 6, iar astăzi s-ar putea oficializa prima prezență din istorie a formației roș-albastre în play-out.
12:40
Cel mai nebun meci al sezonului din România! ”Tabela nu s-a oprit din scris” în Olimpic Zărnești - Voința Crevedia din Liga 3 Sport.ro
Spectacol total pe Stadionul ”Celuloza” din Zărnești.
12:30
Fulham - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 16:00. Radu Drăgușin, anunțat din nou titular Sport.ro
Fulham primește vizita lui Tottenham, astăzi, de la ora 16:00, în etapa a 28-a din Premier League. Radu Drăgușin este anunțat titular la oaspeți.
12:20
Poli Timișoara, victorie pentru promovare și ironia supremă față de rivala din județ! Un dinamovist a fost omul decisiv Sport.ro
Echipa din Timișoara evoluează acum în Liga 3.
12:10
Chivu s-a săturat de critici și a răbufnit la conferință: "Nu are nicio legătură cu realitatea!" Sport.ro
Cristi Chivu poate reuși eventul în primul său sezon ca antrenor la Inter Milano, însă echipa sa este în continuare criticată.
12:00
UTA - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00! „Roș-albaștrii” nu au voie să facă niciun pas greșit: echipele probabile Sport.ro
UTA - FCSB este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 15:45. 
Acum 6 ore
11:30
Ana Bărbosu, în cursa pentru ”Gimnasta anului 2025” în Europa! Unde o pot vota românii Sport.ro
Sportiva legitimată la Dinamo este campioană continentală en-titre la sol.
11:30
Petrolul - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 15:45 | Duel tare în subsolul Superligii Sport.ro
Petrolul - Csikszereda este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 15:45.
11:10
Florin Prunea a dat verdictul dur despre Marius Șumudică: „Vine acasă, nu?” Sport.ro
Marius Șumudică ar putea fi demis de Al‑Okhdood.
11:00
Meciurile din sferturile Cupei României! Rapid s-a distrat cu o echipă din liga a doua Sport.ro
Partidele din Liga Florilor, Liga Zimbrilor și Cupa României sunt transmise în exclusivitate de VOYO și Pro Arena.
11:00
Pancu, spectaculos după Farul - CFR Cluj: "Un penalty se putea da / Echipa asta retrograda, acum e favorită la locul 2" Sport.ro
Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a făcut declarații la o zi după victoria cu Farul Constanța, de la Ovidiu, scor 2-1. 
10:50
Dinamo - FC Argeș, meciul în care FCSB ține cu marea rivală! ”Câinii”, lideri în Superligă la două capitole Sport.ro
Continuă lupta pentru calificarea în play-off-ul din Superligă.
10:50
Arsenal - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 18:30. Derby londonez cu miză uriașă Sport.ro
Arsenal primește vizita lui Chelsea, de la 18:30, în runda cu numărul 28 din Premier League. Partida de pe Emirates va fi transmisă în direct de VOYO.
10:40
Lamine Yamal a dezvăluit ce va face după hattrick-ul cu Villarreal: „Cu siguranță!” Sport.ro
Lamine Yamal a avut o prestație de zile mari în partida cu Villarreal din La Liga.
10:40
CSO Voluntari, victorie clară! Ilfovencele devin lider provizoriu în Divizia A1 Sport.ro
CSO Voluntari 2005 a urcat provizoriu pe primul loc în clasamentul Diviziei A1 la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 3-0 (25-14, 25-22, 25-19), sâmbătă, în deplasare, în etapa a 17-a.
10:30
Iureș după Farul - CFR Cluj: "Meciul nu trebuia să înceapă! Suntem călcați în picioare" Sport.ro
Reacții vehemente din tabăra constănțeană după ce Farul a fost învinsă de CFR Cluj, 1-2, iar ardelenii și-au asigurat calificarea în play-off.
10:10
Chindia Târgoviște - FC Bihor pe Sport.ro! Echipa care se poate califica matematic astăzi în play-off Sport.ro
Luptă palpitantă pentru accederea în play-off-ul de promovare în Superligă.
09:50
Cristiano Ronaldo a ieșit accidentat: Al-Nassr, în alertă! Starul lusitan a ratat și un penalty Sport.ro
Cristiano Ronaldo a avut un meci de coșmar în Arabia Saudită.
09:40
Dinamo câștigă grație prieteniei româno-maghiare și lucrurile reintră în normal la vârful clasamentului! Sport.ro
Meciurile din Liga Zimbrilor sunt transmise EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena.
09:40
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc! Emisiunea se vede la PRO TV, de la 13:30 Sport.ro
Emisiunea Fața la Joc se vede în direct la PRO TV, de la 13:30.
09:40
Adrian Porumboiu a dat verdictul după scandalul uriaș de la Farul - CFR Cluj: "Nu pot să-mi explic de ce!" Sport.ro
CFR Cluj și-a asigurat calificarea în play-off după 2-1, la Ovidiu, contra celor de la Farul. Constănțenii au reclamat însă două penalty-uri neacordate.
Acum 8 ore
09:20
"Nu mă așteptam la asta de la Chivu!" Reacția lui Daniele De Rossi după Inter - Genoa 2-0 Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a învins Genoa, scor 2-0, în runda a 27-a din Serie A.
09:00
Iran vrea să se retragă de la Campionatul Mondial din 2026 după atacurile SUA! Liderul suprem Ali Khamenei, ucis Sport.ro
SUA și Israel au lansat mai multe atacuri asupra Iranului.
09:00
Manchester United - Crystal Palace, LIVE pe VOYO de la 16:00. "Diavolii" au șansa de a urca pe podium Sport.ro
Manchester United - Crystal Palace se joacă duminică, de la 16:00, în runda cu numărul 28 din Premier League, LIVE pe VOYO.
09:00
Daniel Pancu de negăsit! De ce a lipsit antrenorul de la flash-interviu, după Farul - CFR Cluj 1-2 Sport.ro
Daniel Pancu nu a fost prezent la flash-interviul de după meciul Farul - CFR Cluj.
08:50
Gigi Becali i-a pus gând rău lui Kyros Vassaras: „Nimeni nu-l dă afară pe el?” Sport.ro
Gigi Becali a fost furios după faza controversată de la Farul - CFR Cluj.
08:50
Borussia Dortmund - Bayern Munchen, ”Der Klassiker” fabulos cu 5 goluri! Sport.ro
A fost din nou spectacol în marele derby din Bundesliga.
08:30
Italienii au rămas mască după ce au văzut ce a făcut Chivu: "O tiranie teribilă cum rar există" Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a făcut un nou pas către titlul de campioană din Serie A, după 2-0 contra celor de la Genoa, sâmbătă seară.
08:30
Steaua ”mai face un pas spre promovare”! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni, foarte aproape de prima ligă Sport.ro
În ciuda trecutului strălucit, prezentul din Ghencea este unul dezolant.
08:00
Decizie anunțată în miez de noapte! Se prezintă FCSB la ultimele două meciuri din sezonul regulat? Sport.ro
Revoltat de arbitrajul de la meciul Farul - CFR Cluj 1-2, Gigi Becali a amenințat că FCSB nu se va prezenta la ultimele două meciuri din sezonul regulat, cu FC Argeș și U Cluj.
Acum 24 ore
00:10
Ce notă a primit Cristi Chivu în Italia după ce a învins-o pe Genoa și și-a consolidat prima poziție în Serie A Sport.ro
Inter s-a impus cu 2-0 în fața formației Genoa, iar Cristi Chivu a fost lăudat de presa din Peninsulă.
00:00
Cât s-a terminat Burnley - Brentford, thriller cu scor fluviu și două goluri anulate, decis în minutul 90+3 Sport.ro
Brentford s-a impus cu 4-3, după un final dramatic. Partida fost transmisă în direct și în exclusivitate pe VOYO.
28 februarie 2026
23:50
Ce lovitură! Victorie uriașă în Arabia Saudită pentru Marius Șumudică Sport.ro
Românul antrenează în Saudi Pro League de la începutul anului.
23:40
FCSB riscă să fie OUT din Superligă dacă Gigi Becali se ține de cuvânt! Sport.ro
CFR Cluj a învins-o și pe Farul Constanța, scor 2-1, astfel că și-a asigurat prezența în play-off, indiferent de rezultatul din ultima etapă a sezonului regulat.
23:20
Fotbalistul refuzat de Becali, prezent la thriller-ul etapei din Serie A! Gol marcat în minutul 90+6 Sport.ro
SSC Napoli a câștigat dramatic, scor 2-1, pe terenul celor de la Hellas Verona, la capătul unui meci tensionat, cu nouă cartonașe galbene și un gol decisiv în minutul 90+6.
23:20
Scandal uriaș după Farul - CFR Cluj 1-2. Ianis Zicu iese la atac și cere suspendări drastice pentru arbitri Sport.ro
Farul Constanța a pierdut acasă cu CFR Cluj, scor 1-2, sâmbătă seara, într-un meci tensionat.
23:10
Gigi Becali s-a enervat și e gata să ia o decizie radicală după Farul - CFR: ”Nu ne mai prezentăm” Sport.ro
CFR Cluj a învins-o și pe Farul Constanța, scor 2-1, astfel că și-a asigurat prezența în play-off, indiferent de rezultatul din ultima etapă a sezonului regulat.
23:00
Ioan Varga exultă după ce CFR s-a calificat în play-off și l-a descris într-un singur cuvânt pe Pancu: ”O să mă țin de cuvânt” Sport.ro
Farul - CFR Cluj s-a încheiat 1-2.
22:50
Tensiuni la vestiare! Jucătorii și staff-ul Farului i-au cerut explicații arbitrului după eșecul cu CFR Sport.ro
Farul a pierdut cu 1-2 meciul cu CFR Cluj, sâmbătă seară, însă spiritele s-au încins la final.
22:40
Gică Popescu s-a dezlănțuit după eșecul cu CFR Cluj: ”O să scot echipa de pe teren data viitoare! Cât să mai suportăm asta?” Sport.ro
Farul Constanța a pierdut cu CFR Cluj acasă, la Ovidiu, scor 1-2.
22:40
Lui Daniel Pancu i s-a făcut rău și nu s-a prezentat la interviuri după meciul cu Farul: „A cerut niște vitamine în timpul meciului” Sport.ro
Tensiune maximă la Ovidiu.
22:30
CFR Cluj, în play-off după o fază controversată! Verdictul specialistului: ”Penalty!” Sport.ro
CFR Cluj a învins-o și pe Farul Constanța, scor 2-1, astfel că și-a asigurat prezența în play-off, indiferent de rezultatul din ultima etapă a sezonului regulat.
22:20
Cui i-a dedicat Andrei Cordea victoria care a trimis-o pe CFR în play-off: „Pentru el am câștigat astăzi” Sport.ro
CFR Cluj a învins-o pe Farul Constanța, scor 2-1, în etapa a 29-a din Superligă și și-a asigurat matematic prezența în play-off. 
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.