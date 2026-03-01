Președintele lui CS Păulești, dezvăluiri tulburătoare: ,,Soția a făcut atac de panică după ce au intrat mascații la 7 dimineața!”
Fanatik, 1 martie 2026 14:50
Vasile Vasile, președintele lui CS Păulești, trece prin clipe extrem de dificile după scandalul uriaș de pariuri în care a fost implicat clubul, iar familia sa este extrem de afectată de cele întâmplate
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
15:30
Neluțu Varga, mesaj de la Dubai după a 10-a victorie la rând a lui CFR Cluj: „O să aibă surprize mari Gigi Becali. Bag de 10 ori mai mulți bani!”. Exclusiv # Fanatik
Neluțu Varga e blocat la Dubai în mijlocul războiului din Orientul Mijlociu, însă e cu gândul tot la CFR Cluj după parcursul remarcabil și îl tachinează pe rivalul Gigi Becali.
Acum 30 minute
15:10
Americanii părăsesc SUA în număr alarmant de mare. Exodul către ţările europene a atins niveluri nemaiîntâlnite în ultimii 90 de ani # Fanatik
Pentru prima dată în aproape un secol, plecările depășesc sosirile în SUA, iar tot mai mulți cetățeni își caută stabilitate și costuri mai mici peste hotare.
Acum o oră
15:00
Dialog cu garda jos Marica – Vochin după Farul – CFR Cluj 1-2: „Sunt arbitraje cu intenție, iar FRF nu e străină de ele. Una e greșeala și alta e japca asta!” / ”Dacă știi ceva, vino și spune!”. Acuze fără precedent! Exclusiv # Fanatik
Deciziile arbitrilor de la partida Farul - CFR Cluj 1-2 au dus la un schimb dur de replici între un reprezentant al „marinarilor” și unul al FRF. Ciprian Marica și Andrei Vochin au avut un dialog tensionat la FANATIK.
14:50
Președintele lui CS Păulești, dezvăluiri tulburătoare: ,,Soția a făcut atac de panică după ce au intrat mascații la 7 dimineața!” # Fanatik
Vasile Vasile, președintele lui CS Păulești, trece prin clipe extrem de dificile după scandalul uriaș de pariuri în care a fost implicat clubul, iar familia sa este extrem de afectată de cele întâmplate
Acum 2 ore
14:30
Cum arată, de fapt, avionul fraților Dedeman, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. Aeronava de 9 milioane de euro poate transporta 8 persoane # Fanatik
Cu ce avion de lux se deplasează frații Pavăl în străinătate. Cei doi oameni de afaceri români au făcut o achiziție care se ridică la milioane de euro.
14:10
Daniel Pancu a dezvăluit ce clauză trebuie să plătească dacă pleacă de la CFR Cluj până în vară. Exclusiv # Fanatik
Ce clauză de reziliere are Daniel Pancu în prezent la CFR Cluj. Antrenorul a dat toate detaliile în direct: „Da, plătesc”
14:00
Decizie șoc: amendat de Gigi Becali cu 20.000 de euro și scos din primul 11 înainte de UTA – FCSB. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit înainte de UTA - FCSB că și-a amendat jucătorul și l-a scos din echipă pentru meciul decisiv de la Arad
Acum 4 ore
13:30
Gigi Becali, acuze uluitoare: „Aici e vorba despre capii capilor cu capii capilor! Grupul de la Cluj e de 100 de ori mai tare ca mine. Dar la hoție, nu la altceva! Eu nu accept!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, război total cu CFR Cluj! Acuzații extrem de grave lansate de patronul de la FCSB: s-ar fi intervenit de la cel mai înalt nivel din statul român!
13:10
„Nu l-am văzut pe Gigi Becali să se retragă când nu a primit Craiova penalty la Botoșani”. Mesaj ironic din Oltenia pentru patronul FCSB # Fanatik
Sorin Cârțu, mesaj pentru Gigi Becali după ce patronul de la FCSB a spus că echipa sa nu se va prezenta la ultimele două meciuri din campionat dacă roș-albaștrii nu vor mai avea șanse la play-off
13:00
Mărturii uluitoare din Dubai: „Dezastru total! Dacă nu se oprește acum, avem al Treilea Război Mondial. Toți îi înjură pe americani!”. Exclusiv # Fanatik
Continuă să vină mărturii de groază din Dubai. Gigi Nețoiu trăiește momente grele în Emirate și spune că situația este scăpată de sub control. Totul poate duce la al Treilea Război Mondial dacă se continuă așa, spune el.
12:40
Iuliu Mureșan a comentat declarațiile lui Marius Avram și Adrian Porumboiu, dar și amenințarea lui Gigi Becali. „Nici de glumă nu e bună. E total fals!”. Exclusiv # Fanatik
Iuliu Mureșan a sărit în apărarea CFR-ului după ce a fost acuzată că ar fi intrat în play-off grație greșelilor de arbitraj în favoarea sa. Ce a spus despre Marius Avram, Adrian Porumboiu, dar și despre Gigi Becali.
12:20
Daniel Pancu, prima reacție după ce a calificat CFR Cluj în play-off: „Jucătorii sunt niște lei, orgoliu, mândrie. CFR e club mare, era doar puțin prăfuit”. Exclusiv # Fanatik
Daniel Pancu a avut numai cuvinte de laudă pentru jucătorii săi după victoria 2-1 cu Farul, care i-a asigurat lui CFR Cluj prezența în play-off
12:10
Gigi Nețoiu a povestit în direct din Dubai ce se întâmplă în Orientul Mijlociu: „Au murit peste 400 de oameni! Lucrurile sunt scăpate de sub control. Burj Al Arab e în flăcări”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Nețoiu, dezvăluiri terifiante direct din Dubai despre haosul generat de atacul americano-israelian asupra Iranului: „Au distrus pe o rază de 10 km. tot!”
12:00
„Pentru unii, sunt malefic”. Iuliu Mureșan, discurs tare după 10 victorii consecutive ale CFR-ului cu Pancu antrenor. Ce spune despre penalty-urile cerute de Farul # Fanatik
Iuliu Mureșan a reacționat după cele 10 victorii consecutive obținute de echipa sa, CFR Cluj. ”Pentru unii, sunt malefic”, a spus șeful echipei din Gruia. Cum a văzut acesta fazele controversate din meciul cu Farul.
11:40
Cristi Balaj, verdict fără dubii după ce Farul a cerut două penalty-uri cu CFR Cluj. Gigi Becali va lua foc! # Fanatik
Cristi Balaj nu este de acord cu Gigi Becali! Ce a spus fostul arbitru despre fazele controversate de arbitraj de la Farul - CFR Cluj 1-2
11:40
Daniel Pancu, declarație șoc: „Eu și CFR Cluj nu suntem compatibili. Ne putem despărți după 3 meciuri!”. Exclusiv # Fanatik
Daniel Pancu șochează după 10 victorii consecutive pe banca celor de la CFR Cluj. Antrenorul momentului din SuperLiga spune că oricând ar putea pleca de la echipă: „Nu suntem compatibili”, explică „Pancone”.
Acum 6 ore
11:20
Neluțu Varga a rămas blocat în Dubai: „Era puțin speriat! Trebuia să vină acasă”. Exclusiv # Fanatik
Neluțu Varga a fost afectat de războiul dintre SUA - Israel și Iran. Finanțatorul lui CFR Cluj a rămas blocat în Dubai și nu a mai putut să se întoarcă în România
11:00
Cine a fost, de fapt, Ali Khamenei, ayatollahul Iranului ucis de bombardamentele ordonate de Donald Trump. Ce sumă uluitoare le-a dat fotbaliștilor după prima victorie la Cupa Mondială și de ce le-a interzis medaliaților de la JO să dea mâna cu femeile # Fanatik
Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost ucis sâmbătă de americani și israelieni în atacul de amploare comandat de Donald Trump! Cum a influențat ayatollahul de-a lungul timpului sportul din această țară
10:50
Au ratat prima de la FCSB? Mureșan: „De ce Farul e atât de supărată că a pierdut? Probabil sunt și alte motive”. Exclusiv # Fanatik
Președintele lui CFR Cluj consideră că frustrarea Farului, după meciul pierdut cu CFR Cluj, 1-2, are și alte motive decât problemele de arbitraj
10:40
Campionatul Mondial din 2026, în pericol?! Giovanni Becali trage semnalul de alarmă: “Nici Escobar n-a ieşit să se bată cu Armata! E război şi va interveni Trump” # Fanatik
Giovanni Becali este convins că Donald Trump va interveni în Mexic înainte de Campionatul Mondial din această vară! Țara este în haos din cauza traficanților de droguri
10:10
Partidul Dianei Șoșoacă inițiază din nou anexarea Basarabiei și pune UE să achite costurile unificării. „Este momentul să primim înapoi ce am dat pentru integrare” # Fanatik
Parlamentarii SOS România au depus un proiect de lege prin care Republica Moldova ar urma să fie practic anexată de România, iar Uniunea Europeană să achite toate costurile unificării.
09:50
Legenda celor de la Dinamo, aproape de transferul la Steaua: “Dacă acceptam, eram câștigător de Cupa Campionilor şi eu!” # Fanatik
Cine este legenda clubului Dinamo care s-a aflat la un pas de transferul la marea rivală Steaua. O astfel de mutare i-ar fi adus automat în palmares și trofeul Cupei Campionilor Europeni.
Acum 8 ore
09:30
Ce lovitură pentru americani! L-au ucis pe omul care a zis ca dezlănțuie Iadul și care i-a făcut pe fotbaliștii de la națională să nu își mai cânte imnul # Fanatik
Unul dintre cei mai importanți lideri militari ai Iranului a fost ucis în urma atacurilor lansate de americani și israelieni. Cine este omul care i-a amenințat pe fotbaliștii din naționala iraniană.
09:10
Au schimbat legea pentru Gică Hagi. Gino Iorgulescu și Mircea Lucescu, intervenție la nivel înalt în favoarea „Regelui” # Fanatik
Andrei Vochin a povestit la Oldies but Goldies cum s-a schimbat legea pentru ca Gică Hagi să ajungă la o echipă de tradiție din București. Gino Iorgulescu și Mircea Lucescu au intervenit asupra deciziei.
08:50
Fanii din DDB, reacţie şoc în momentul în care a venit Zeljko Kopic la Dinamo: “Dacă semnează e “wow”!” # Fanatik
Cum au reacționat membrii DDB când Dinamo l-a numit pe Zeljko Kopic antrenor principal la echipă. Cum au simțit trecerea de la mandatul lui Ovidiu Burcă la cel al tehnicianului croat.
08:40
Meciul așteptat de toată lumea fotbalului, în pericol din cauza conflictului dintre Statele Unite și Iran! „O rachetă a zburat în spațiul aerian al stadionului” # Fanatik
Un meci extrem de important programat în următoarea perioadă ar putea fi afectat de cele întâmplate în Asia. Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, iar asiaticii au răspuns.
08:20
În emisiunea ”FANATIK Dinamo”, președintele Programului DDB, o persoană cu un rol fundamental în salvarea clubului, a spus, în trei cuvinte, cum este caracterizat un fan al ”câinilor”.
08:10
Președintele Federației de Fotbal din Iran a făcut anunțul cu privire la Cupa Mondială după atacul Statelor Unite: „E puțin probabil” # Fanatik
Șeful fotbalului din Iran a oferit verdictul cu privire la participarea echipei naționale la Cupa Mondială, după ce gazda turneului, SUA, a atacat orașele importante din țara asiatică.
07:50
Zicu a răbufnit după Farul – CFR Cluj 1-2: „Rea intenție, să-l suspende 20-30 de etape. Nu suntem căzuți din cer!” # Fanatik
Farul Constanța a pierdut meciul disputat pe teren propriu, 1-2, contra celor de la CFR Cluj, iar criza se adâncește pentru trupa condusă de Ianis Zicu.
07:40
Zeljko Kopic propune un jucător pentru naţionala României la barajul cu Turcia: „Este în cea mai bună formă!” # Fanatik
Zeljko Kopic îi face o recomandare lui Mircea Lucescu pentru semifinala barajului de calificare la CM 2026, Turcia - România. Ce jucător de la Dinamo vede printre „tricolori” antrenorul croat
Acum 12 ore
07:20
Daniel Pancu nu a venit la declarații după finalul tensionat de la Farul – CFR Cluj. Motivul absenței # Fanatik
CFR Cluj a reușit să câștige meciul cu Farul, 2-1, iar formația pregătită de Daniel Pancu și-a asigurat calificarea în play-off cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat.
07:10
Leo Messi, întâlnire cu Donald Trump după atacul SUA asupra Iranului. Când va avea loc vizita la Casa Albă # Fanatik
Într-o perioadă extrem de delicată din punct de vedere politic, Leo Messi va merge la Casa Albă pentru a se întâlni cu Donald Trump. Care este, de fapt, scopul vizitei.
05:50
Ce s-a întâmplat pe vremea când Dinamo juca în Liga 2: ”Am plătit echipamentul joi ca să…” # Fanatik
Dinamo, una dintre cele mai în formă echipe din actualul sezon de SuperLiga, a trecut prin clipe extrem de delicate pe când era în Liga 2. Dezvăluiri în premieră făcute de un om cu un rol uriaș în salvarea clubului.
Acum 24 ore
01:00
Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter a învins Genoa lui Dan Șucu: „Am acceptat tot timpul realitatea”. Ce a declarat despre derby-ul cu Milan și eșecul din Champions League # Fanatik
Cristi Chivu a reacționat după victoria obținută de Inter, 2-0 pe San Siro contra celor de la Genoa în Serie A. Antrenorul român a vorbit din nou despre eșecul cu Bodo/Glimt.
00:40
Gigi Becali, comparație uluitoare cu Donald Trump la scurt timp după atacul din Iran: ”Eu sunt singurul care am câștigat toate bătăliile!”” # Fanatik
Gigi Becali este aproape să rateze play-off-ul cu FCSB, dar în continuare are un discurs de lider. Care este, de fapt, motivul pentru care se compară cu Donald Trump.
00:00
Marius Șumudică, prima reacție după un succes uriaș în Arabia Saudită: „Mi-au făcut un cadou de ziua mea”. Cum a sărbătorit alături de jucători după Al Najma – Al Okhdood 1-3. Video # Fanatik
Al Okhdood, gruparea antrenată de Marius Șumudică, a obținut un succes extrem de important, 3-1 pe terenul lui Al Najma. Ce a făcut antrenorul român la finalul partidei.
28 februarie 2026
23:40
Neluțu Varga exultă după a zecea victorie consecutivă și calificarea CFR-ului în play-off: ”Pancu e ca un leu!”. Ce surpriză le-a pregătit jucătorilor # Fanatik
CFR Cluj a obținut a zecea victorie la rând în campionat sub comanda lui Daniel Pancu și și-a asigurat locul în play-off. Cum a reacționat Neluțu Varga după această performanță.
23:30
Ce riscă, de fapt, FCSB dacă nu se prezintă la ultimele două meciuri din sezonul regular. Campioana poate fi exclusă din campionat! # Fanatik
Ce riscă, de fapt, FCSB dacă nu se prezintă la ultimele două partide din sezonul regular. Va continua Gigi Becali cu demersul său? Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
23:20
Pontul zilei de duminică, 1 martie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru UTA – FCSB # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 1 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.75 la meciul dintre UTA și FCSB.
23:20
Cel mai “norocos” antrenor din lume: “A fost doar la echipe mari! La ce contracte are înseamnă că are un manager excepţional” # Fanatik
Cine este, la ora actuală, cel mai ”norocos” antrenor din fotbalul mondial. S-a perindat în ultimii ani numai pe la echipe mari din Ligue 1, Serie A și Premier League.
23:20
Gică Popescu, atac furibund după greșelile de arbitraj din Farul – CFR Cluj 1-2: ”Ajungem să scoatem echipa de pe teren” # Fanatik
Meciul Farul - CFR Cluj 1-2 s-a încheiat cu un scandal de proporții. Gică Popescu și-a ieșit din fire din cauza greșelilor de arbitraj și a amenințat că în viitor va scoate echipa de pe teren.
23:00
„FCSB nu se va prezenta la ultimele două meciuri!” Gigi Becali, decizie fără precedent după Farul – CFR Cluj 1-2 # Fanatik
Gigi Becali a anunțat o măsură fără precedent după Farul - CFR Cluj 1-2. Patronul FCSB anunță că echipa nu se va prezenta în ultimele două meciuri din SuperLiga.
22:50
Ianis Hagi a prins o jumătate de oră în Galatasaray – Alanyaspor 3-1. Ce notă a primit și cum s-a descurcat Umit Akgdag # Fanatik
Ianis Hagi nu a jucat decât o jumătate de oră în meciul Galatasaray - Alanyaspor 3-1. Internaționalul român nu a reușit să schimbe soarta jocului în momentul intrării pe teren.
22:50
Andrei Cordea, obiectiv nou după Farul – CFR Cluj 1-2 și calificarea în play-off: „Când am venit aici, obiectivul era câștigarea campionatului” # Fanatik
Andrei Cordea a oferit primele reacții după Farul Constanța - CFR Cluj 1-2. Atacantul ardelenilor are obiective mărețe după calificarea matematică în play-off.
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 01 martie 2026. Câștig de 550 de lei cu derby-uri din Premier League, Ligue 1 și Serie A # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 01 martie 2026, poate aduce un câștig de 550 de lei cu trei super-meciuri din campionatele de top ale Europei
22:10
Controversă uriașă: Farul a cerut penalty la ultima fază cu CFR Cluj. Nici intervenția din VAR nu a schimbat decizia # Fanatik
Ultima fază a meciului dintre Farul Constanța și CFR Cluj, terminat cu victoria oaspeților, 2-1, a adus o fază controversată la care gazdele au cerut penalty.
21:50
Ce se întâmplă cu Adrian Mazilu la Dinamo! Zeljko Kopic l-a băgat în şedinţă: „A acumulat multă frustrare! Trebuie să îşi revină mental” # Fanatik
Adrian Mazilu a fost adus cu surle și trâmbițe la Dinamo, dar, deocamdată, nu convinge. Atacantul în vârstă de 20 de ani a fost băgat în ședință de Zeljko Kopic
21:40
Daniel Pancu, criză de nervi în Farul – CFR Cluj! A primit cartonaș galben și va rata derby-ul cu Dinamo # Fanatik
Deși CFR Cluj se afla în avantaj în duelul cu Farul, Daniel Pancu a fost extrem de nervos și a făcut un gest surprinzător. Cum a reacționat arbitrul Florin Andrei.
21:20
Țara calificată la mondiale care a amenințat cu tortura familiile fotbaliștilor. Ce erau obligați să facă jucătorii care au intrat pe teren # Fanatik
Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic se apropie cu pași repezi, iar diferite probleme apar la unele naționale care și-au asigrat calificarea la turneul final.
21:10
Ajunsă la 34 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a dat vestea cea mare. A uimit pe toată lumea # Fanatik
Și-a serbat ziua de naștere în decembrie, iar acum fosta adversară a Simonei Halep face un anunț uriaș. Ce eveniment a bifat, de fapt, fosta jucătoare de tenis.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.