Ianis Hagi a prins o jumătate de oră în Galatasaray – Alanyaspor 3-1. Ce notă a primit și cum s-a descurcat Umit Akgdag
Fanatik, 28 februarie 2026 22:50
Ianis Hagi nu a jucat decât o jumătate de oră în meciul Galatasaray - Alanyaspor 3-1. Internaționalul român nu a reușit să schimbe soarta jocului în momentul intrării pe teren.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
23:00
„FCSB nu se va prezenta la ultimele două meciuri!” Gigi Becali, decizie fără precedent după Farul – CFR Cluj 1-2 # Fanatik
Gigi Becali a anunțat o măsură fără precedent după Farul - CFR Cluj 1-2. Patronul FCSB anunță că echipa nu se va prezenta în ultimele două meciuri din SuperLiga.
Acum 30 minute
22:50
Ianis Hagi a prins o jumătate de oră în Galatasaray – Alanyaspor 3-1. Ce notă a primit și cum s-a descurcat Umit Akgdag # Fanatik
Ianis Hagi nu a jucat decât o jumătate de oră în meciul Galatasaray - Alanyaspor 3-1. Internaționalul român nu a reușit să schimbe soarta jocului în momentul intrării pe teren.
22:50
Andrei Cordea, obiectiv nou după Farul – CFR Cluj 1-2 și calificarea în play-off: „Când am venit aici, obiectivul era câștigarea campionatului” # Fanatik
Andrei Cordea a oferit primele reacții după Farul Constanța - CFR Cluj 1-2. Atacantul ardelenilor are obiective mărețe după calificarea matematică în play-off.
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 01 martie 2026. Câștig de 550 de lei cu derby-uri din Premier League, Ligue 1 și Serie A # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 01 martie 2026, poate aduce un câștig de 550 de lei cu trei super-meciuri din campionatele de top ale Europei
Acum o oră
22:10
Controversă uriașă: Farul a cerut penalty la ultima fază cu CFR Cluj. Nici intervenția din VAR nu a schimbat decizia # Fanatik
Ultima fază a meciului dintre Farul Constanța și CFR Cluj, terminat cu victoria oaspeților, 2-1, a adus o fază controversată la care gazdele au cerut penalty.
Acum 2 ore
21:50
Ce se întâmplă cu Adrian Mazilu la Dinamo! Zeljko Kopic l-a băgat în şedinţă: „A acumulat multă frustrare! Trebuie să îşi revină mental” # Fanatik
Adrian Mazilu a fost adus cu surle și trâmbițe la Dinamo, dar, deocamdată, nu convinge. Atacantul în vârstă de 20 de ani a fost băgat în ședință de Zeljko Kopic
21:40
Daniel Pancu, criză de nervi în Farul – CFR Cluj! A primit cartonaș galben și va rata derby-ul cu Dinamo # Fanatik
Deși CFR Cluj se afla în avantaj în duelul cu Farul, Daniel Pancu a fost extrem de nervos și a făcut un gest surprinzător. Cum a reacționat arbitrul Florin Andrei.
21:20
Țara calificată la mondiale care a amenințat cu tortura familiile fotbaliștilor. Ce erau obligați să facă jucătorii care au intrat pe teren # Fanatik
Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic se apropie cu pași repezi, iar diferite probleme apar la unele naționale care și-au asigrat calificarea la turneul final.
21:10
Ajunsă la 34 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a dat vestea cea mare. A uimit pe toată lumea # Fanatik
Și-a serbat ziua de naștere în decembrie, iar acum fosta adversară a Simonei Halep face un anunț uriaș. Ce eveniment a bifat, de fapt, fosta jucătoare de tenis.
Acum 4 ore
21:00
Dennis Man, un nou gol în Olanda. Românul a marcat în Heracles – PSV și este în formă mare înaintea barajului din luna martie cu Turcia # Fanatik
Dennis Man este pe val în Olanda. Românul a marcat din nou pentru PSV în meciul din deplasare cu Heracles. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
20:50
FCSB a ajuns la Arad pentru meciul cu UTA. Cum au fost întâmpinați jucătorii lui Charalambous # Fanatik
UTA și FCSB se întâlnesc duminică seara, de la ora 21, în penultima etapă din Superliga. Jucătorii campioanei au ajuns la Arad și au fost întâmpinați de simpatizanți la hotel.
20:50
Urmărește Inter - Genoa live video în etapa 27 de Serie A pe FANATIK! Aici găsești toate informațiile despre meciul dintre echipa antrenată de Cristi Chivu și cea patronată de Dan Șucu.
20:30
Giovanni Becali, dezamăgit de eşecul lui Chivu în Champions League: “Nu credeam niciodată!”. Dezvăluiri despre venirea lui Diego Simeone la Inter. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali, luat total prin surprindere de eliminarea Interului lui Cristi Chivu din Champions League în fața lui Bodo/Glimt: „Să pierzi și acasă...”
20:10
El este fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte cu doar câteva zile înaintea bombardamentelor. Unde se află acum # Fanatik
Înainte de conflictul militar declanșat de Statele Unite în Iran, un fotbalist local a fost condamnat la moarte din cauza că a participat la proteste împotriva regimului.
19:50
Bancu trage un semnal de alarmă după Craiova – Metaloglobus: „Am crezut că vom câștiga doar dacă intrăm pe teren!” # Fanatik
Unul dintre cei mai buni jucători de la Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, a vorbit după victoria dificilă obținută de formația olteană, 2-1, cu Metaloglobus.
19:20
Denis Alibec, pus la zid după declaraţiile la adresa lui Gigi Becali: “Ăsta nu e comportament de jucător! Nu se face aşa ceva” # Fanatik
Denis Alibec a fost pus la punct la scurt timp după ce l-a ironizat pe Gigi Becali, fostul său patron de la FCSB: „Ți-a dat bani cât ai vrut tu”
19:20
Lamine Yamal, de neoprit în Barcelona – Villarreal! Starul catalanilor a reușit primul hattrick din carieră # Fanatik
Lamine Yamal a fost de neoprit în Barcelona - Villarreal! Tânărul atacant a reușit să marcheze în premieră un hattrick. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Acum 6 ore
18:50
Decizia luată de fostul coleg al lui Cristi Chivu. Adriano a uimit cu declarația sa: ”Am anulat documentul pe care îl semnasem” # Fanatik
Fostul coleg al lui Cristi Chivu, de la Inter Milan, a dezvăluit hotărârea care i-a schimbat cursul vieții. Adriano Leite Ribeiro a șocat cu afirmația sa.
18:40
Mihai Teja s-a dezlănțuit după despărțirea de Metaloglobus: „Nu am făcut eu strategia! Mi s-a cerut minge lungă, că poate câștigăm puncte” # Fanatik
Mihai Teja a oferit prima reacție după ce s-a despărțit de Metaloglobus. Tehnicianul nu s-a abținut și a criticat unele decizii luate de către conducerea clubului.
18:20
Coelho a remarcat probleme Craiovei după victoria cu Metaloglobus: „Am pierdut controlul. Trebuie să învățăm ceva” # Fanatik
Filipe Coelho a dezvăluit care sunt problemele pe care Universitatea Craiova le-a avut în duelul câștigat greu, 2-1, contra celor de la Metaloglobus, din etapa cu numărul 29 din SuperLiga.
18:10
Al-Najma – Al-Okhdood, live blog de la ora 21:00. Toate informațiile despre meciul lui Marius Șumudică # Fanatik
Echipa lui Marius Șumudică, Al-Okhdood Club, joacă în această seară, de la ora 21:00, cu Al-Najma, în deplasare, iar toate informațiile în timp real le găsiți aici.
18:00
FIFA, prima reacție oficială după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacul asupra Iranului! Ce a spus despre Cupa Mondială # Fanatik
Un oficial al FIFA a reacționat la scurt timp după ce Israelul și Statele Unite au atacat Iranul, țară a cărei echipă națională este calificată la Cupa Mondială.
17:40
Cosmin Contra, reacție direct din Qatar după atacurile Iranului asupra bazelor americane din Doha. „Suntem cu echipa la hotel!”. Exclusiv # Fanatik
Războiul pornit de Israel împotriva Iranului a tulburat situația din Orientul Mijlociu. Cosmin Contra a reacționat direct din Qatar după cele mai recente atacuri cu rachete.
17:30
Antrenor demis în SuperLiga! Mihai Teja, dat afara de Metaloglobus după 1-2 cu Universitatea Craiova. Exclusiv # Fanatik
Mihai Teja a demisionat după Universitatea Craiova - Metaloglobus 2-1. Rezultatele slabe l-au împins pe tehnician să părăsească echipa nou-promovată.
17:20
Campionatul Mondial 2026, aruncat în haos după atacul SUA în Iran! Donald Trump se poate răzbuna pe naționala de la Teheran în vară # Fanatik
Campionatul Mondial din 2026 stă pe un butoi cu pulbere după ultimele evenimente! Ce ar putea face Donald Trump pentru a-i potoli pe iranieni
17:10
Gino Iorgulescu, „taxat” după declarațiile pro-FCSB. Ultrașii de la Universitatea Craiova au afișat un mesaj clar # Fanatik
Declarațiile date de Gino Iorgulescu nu au rămas fără ecou, iar fanii Universității Craiova au avut un mesaj clar la partida pe care oltenii au disputat-o contra celor de la Metaloglobus.
Acum 8 ore
16:50
Ultimele detalii despre situaţia lui Ştefan Târnovanu la FCSB! Când va reveni în poartă: “Atunci sigur va juca!”. Exclusiv # Fanatik
Anunț crucial despre viitorul lui Ștefan Târnovanu la FCSB! Când va intra din nou în poarta campioanei României și ce se va întâmpla în cazul unei oferte de transfer
16:40
Cora Schumacher, declarație specială pentru iubitul ei. A postat primele imagini, la un deceniu de la divorțul de Ralf Schumacher # Fanatik
Cora Schumacher nu-și mai ascunde sentimentele pentru partenerul de viață. Fosta soție a lui Ralf Schumacher a distribuit mai multe poze cu bărbatul cu care are o relație.
16:20
Orientul Mijlociu are pare de un nou conflict armat după ce Israel și SUA au atacat Iranul. Ce decizie de ultim moment a fost luată de către autoritățile țării atacate.
16:10
Desertul ce poate duce spre Primăria Cluj. Familia care schimbă scena culturală din fieful lui Emil Boc: Daiszler, în mijlocul unui scandal provocat de PSD în pandemie # Fanatik
Un activist civic din Cluj începe să capete tot mai multă relevanță, iar desertul prin care propune finanțarea culturii locale l-ar putea duce chiar pe scaunul de primar
15:50
Dan Șucu de Turcia! Patronul lui Beșiktaș a mers în peluză alături de suporteri la meciul contra lui Kocaelispor. Video # Fanatik
În Turcia, ca în România! Patronul lui Beșiktaș l-a copiat pe Dan Șucu și a mers să vadă din galerie meciul echipei sale. Imagini de senzație
Acum 12 ore
15:00
Clipe de groază pentru antrenorul român aflat în Abu Dhabi, după ce Iran a atacat bazele americane: „Au fost bubuituri, le-am auzit!”. Exclusiv # Fanatik
Războiul proaspăt-pornit dintre Israel și Iran dă peste cap situația din Orientul Mijlociu din toate punctele de vedere. Ce se întâmplă cu românii din acea zonă. Reacția unui antrenor aflat chiar în Abu Dhabi.
14:40
Revenire importantă la CFR Cluj: „Va fi apt în play-off! O gură de tun, depăşeşte orice jucător din SuperLiga!” # Fanatik
Ce se întâmplă cu jucătorii accidentați de la CFR Cluj. Președintele Iuliu Mureșan a oferit ultimele detalii despre Mohammed Kamara și Simao Rocha.
14:30
Valentin Mihăilă, un nou meci mare în Turcia! Internaționalul român a marcat din nou pentru Rizespor!
14:20
După ce și-a înșelat soția cu prietena acesteia, milionarul a dat lovitura. Afacerea care i-a adus o adevărată avere # Fanatik
I-a fost infidel partenerei de viață, însă milionarul a prins o ofertă uriașă. Iată cum a reușit acesta să adauge în conturile bancare o sumă colosală.
14:00
Italienii de la Inter Milano au pus ochii pe un jucător din Premier League. Colegul lui Radu Drăgușin ar putea face pasul în Serie A. De ce depinde transferul.
13:40
Răsturnare de situație la Dinamo! Kennedy Boateng a făcut anunțul despre viitorul său: „Sunt fericit în fiecare zi aici” # Fanatik
Kennedy Boateng a făcut anunțul despre plecarea sa în China: „E o nebunie! O iau razna”. Rămâne până la urmă la Dinamo și din vară?
13:30
Israelul și SUA au atacat Iranul! Teheranul a ripostat la operațiunea lui Donald Trump și a bombardat bazele americane din Orientul Mijlociu # Fanatik
Israelul și SUA au atacat sâmbătă, 28 februarie, Iranul. Război în toată regula după mai multe avertismente ale americanilor. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
13:20
Motivul pentru care Valentin Costache s-a transferat la Noah: “A fost un câştig de ambele părţi!”. Cât a încasat UTA Arad. Exclusiv # Fanatik
De ce au fost nevoiți cei de la UTA Arad să îl cedeze pe Valentin Costache în Armenia, la Noah. Alexandru Meszar a oferit toate detaliile
13:00
Zeljko Kopic, încântat deja de George Pușcaș: „Îl simt foarte motivat”. Când poate juca și ce a spus croatul despre noi transferuri și plecarea lui Boateng. Video # Fanatik
Zeljko Kopic a făcut anunțul despre George Pușcaș! Când va putea atacantul să joace pentru Dinamo: „Este pregătit să muncească”.
12:50
„E out!”. Elias Charalambous, anunț devastator înainte de UTA – FCSB: „Nu știm când va reveni” # Fanatik
Elias Charalambous a prefațat meciul cu UTA în cadrul unei conferințe de presă. Anunțul devastator făcut de antrenorul FCSB-ului înaintea jocului de la Arad. Cine este titularul incert pentru restul sezonului.
12:40
Jucătorul de la CFR Cluj trece prin momente delicate! Clubul a transmis un mesaj de susținere: „Îți dorim multă putere!”
12:20
Andrei Vochin a găsit adevărul trist care poate salva echipa națională: „Valoroasa Românie de dincolo de granițe” # Fanatik
Andrei Vochin a scris în FANATIK despre importanța pe care o are diaspora în revitalizarea și salvarea echipei naționale de fotbal a României
12:10
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm # Fanatik
Hotărârea care l-a determinat pe Ilie Năstase să refuze milioane de dolari. Fostul mare jucător de tenis a dezvăluit propunerea care i-ar fi schimbat viața.
11:50
Incredibil! Oficialul lui FC Argeș a transmis „Hai, Dinamo” înaintea meciului direct de pe Arena Națională, iar apoi a șters dovada. Video # Fanatik
Moment de uluială la FC Argeș înaintea meciului crucial cu Dinamo! Mesajul transmis de oficialul clubului piteștean: Bogdan Andone și jucătorii săi au rămas fără cuvinte
11:40
Laszlo Dioszegi, dezvăluiri de culise după coşmarul retrogradării lui Sepsi: „Am avut încredere în jucători şi am rămas dezamăgit când mi-au spus asta”. Exclusiv # Fanatik
Laszlo Dioszegi a povestit pentru FANATIK cum a trăit coşmarul retrogradării neaşteaptate a lui Sepsi. Patronul covăsnenilor e cu sufletul la gură în finalul sezonului de regulat din liga secundă, obiectivul fiind promovarea directă.
11:20
Fostul jucător al lui Inter și al naționalei Italiei a auzit că Simone Inzaghi are probleme în Arabia Saudită și a dat un verdict clar cu privire la o revenire a sa la gruparea nerazzurrilor.
10:50
Hunedoara e în delir! Ce se va întâmpla cu Corvinul, imediat după promovarea în SuperLiga României # Fanatik
Corvinul a transmis un comunicat extrem de important pentru hunedoreni! Ce se va întâmpla cu echipa de fotbal după ce va obține promovarea în SuperLiga României
10:40
Dumitru Dragomir a făcut prăpăd în vestiarul unei echipe din SuperLiga: “Băi, nesimţiţilor, băi, needucaţilor! De aia aveţi trei puncte!” # Fanatik
Cum a făcut Dumitru Dragomir iureș în vestiarul echipei din SuperLiga! Dezvăluiri de senzație în direct, în premieră: legătura cu Daniel Pancu
10:10
Duel românesc în Serie A, între echipele lui Cristi Chivu și Dan Șucu! Ce decizie a luat omul de afaceri înainte de Inter - Genoa
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.