Raport CIA, citat de Reuters: Khamenei ar putea fi înlocuit de un lider și mai radical
Gândul, 1 martie 2026 15:20
După asasinarea lui Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, un raport al serviciului de informații central al SUA (CIA), citat de Reuters, arată că puterea în țară ar putea fi preluată de reprezentanți radicali ai Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC). Raportul CIA arată că preluarea puterii în Iran de către figurile radicale din cadrul IRGC […]
• • •
Ciocniri între susținătorii lui Khamenei și forțele de ordine, în fața consulatului SUA din Karachi, Pakistan. Cel puțin 9 morți și zeci de răniți # Gândul
Ciocniri între protestatari și forțele de ordine în fața consulatului Statelor Unite din Karachi, Pakistan. După ce mulțimea furioasă a spart geamurile, forțele de ordine au folosit bastoane și gaze lacrimogene pentru a o dispersa, au declarat oficialii. Agenții de securitate ai consulatului american au deschis apoi focul asupra protestatarilor. Nouă persoane au fost ucise, […]
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, considerat cel mai mare dușman al Israelului, a fost ucis în atacurile israeliene desfășurate sâmbătă, la Teheran. Știre în curs de actualizare
Câte zile libere sunt de Paște anul acesta. Cât durează minivacanța angajaților și vacanța elevilor # Gândul
Românii încep deja să își facă planuri pentru zilele libere de Paște 2026, iar anul acesta veștile sunt bune atât pentru angajați, cât și pentru elevi, ei vor avea parte de câteva zile de pauză la mijlocul primăverii. În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, ceea ce înseamnă un weekend prelungit pentru […]
Alte două localităţi din ţară au decis comasarea. E vorba despre Veţel şi Peştişu Mic din Hunedoara # Gândul
Alte două primării au ales să-şi unească destinele şi locuitorii, în procesul de reorganizare administrativă. Alte două localităţi conduse de liberali au decis comasarea: Veţel şi Peştişu Mic din judeţul Hunedoara. Două administrații liberale au făcut deja pași concreți spre reforma administrativă: Beltiug și Socond în Satu Mare, iar acum alte două administrații liberale au […]
În timp ce autorităţile de la Bucureşti dau din colţ în colţ, Emiratele Arabe anunţă că asigură plata cazării turiştilor captivi în Dubai. Gândul a obţinut documentul prin care sunt informaţi # Gândul
În timp ce autorităţile de la Bucureşti par să fie lovite brusc de muţenie, cele din Emiratele Arabe rezolvă problema românilor care aşteaptă un semn din ţară. Gândul a obţinut documentul prin care se certifică faptul că toate turiştilor, de cazare, până la redeschiderea aeroporturilor, vor fi suportate de către Departamentul de Cultură şi Turism […]
Două proiectile iraniene ar fi fost lansate în direcția Ciprului, acolo unde se află baze britanice. Președintele a convocat Consiliul de Securitate # Gândul
Într-un moment de escaladare fără precedent în conflictul din Orientul Mijlociu, autoritățile britanice au anunțat că Iranul a lansat două rachete în direcția Ciprului, unde se află baze militare britanice și aliate, în timp ce alte proiectile au vizat ținte multiple în regiune. Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a dezvăluit că două rachete lansate […]
Inteligența artificială, precum ChatGPT, ridică numeroase semne de întrebare, inclusiv una la care nu se aștepta nimeni. Ar trebui să fim sau nu politicoși când vorbim cu AI? Este sau nu un reflex inutil folosirea unor expresii precum „te rog” sau „mulțumesc”. „Mulți oameni cred că există un set magic de cuvinte pe care le […]
O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în apropierea Strâmtorii Ormuz. 150 de petroliere sunt blocate în apele Golfului # Gândul
O navă aflată în apropierea Strâmtorii Ormuz a fost lovită de un „proiectil necunoscut”, potrivit Organizației Maritime Comerciale din Marea Britanie (UKMTO), relatează Al Jazerra. „Deși inițial s-a raportat că sala motoarelor era în flăcări, acum s-a anunțat că incendiul este sub control”, se arată în declarația publicată pe X, adăugându-se că autoritățile investighează incidentul. […]
Cine este ayatollahul Alireza Arafi, înlocuitorul temporar al lui Khamenei și omul-cheie al unei tranziții care poate redefini Iranul # Gândul
Moartea lui Ali Khamenei a deschis cea mai delicată etapă politică din Iran din ultimele trei decenii. În centrul acestei tranziții se află un nume mai puțin cunoscut în afara țării, dar extrem de influent în interior: ayatollahul Alireza Arafi. Profilul său este mai puțin cunoscut publicului larg decât al altor oficiali, dar în interiorul […]
Persia, cunoscută și sub numele de Imperiul Achaemenid sau Imperiul Persan, a fost cel mai mare imperiu între anii 550 – 330 î.e.n. Alexandru cel Mare. El a înfrânt Persia și a pus capăt dominației acestei civilizații. Persia antică a fost un centru al culturii, religiei, științei, tehnologiei și artei. Multe dintre lucrurile și cunoștințele […]
Delicatesa care se vinde cu 8000 de euro kilogramul. Această fermă a dat lovitura în afaceri: abia mai face față comenzilor # Gândul
Într-un mic sat din sudul Spaniei se produce „primul caviar organic din lume”. La ferma de sturioni Caviar Riofrío, această delicatesă este obținută din doar două ingrediente: icre de sturion și sare. Nu se adaugă aditivi, nici conservanți, după cum relatează un reportaj realizat de Euronews. Condițiile de producție sunt atent controlate la ferma din […]
Gigi Becali a găsit cine e de vină pentru ARBITRAJELE slabe din Superliga. „E direct de la capii capilor” # Gândul
Gigi Becali susține că cei de la CFR Cluj au ajuns în play-off cu arbitraje favorabile, orchestrate de oameni influenți. CFR Cluj s-a calificat în play-off după meciul cu Farul, partidă în care au fost două faze în care gazdele au cerut două penlaty-uri. FCSB e aproape de a pierde locul de play-off, iar Gigi […]
Intervenție a jandarmilor în comuna Berislăvești, după ce un bărbat a fost rănit de un urs. „În această dimineață, un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost rănit de un urs în timp ce se afla în zona împădurită Valea Ogrăzii, din satul Scăueni, comuna Berislăvești. Din primele informații, victima a suferit leziuni […]
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran # Gândul
Autorităţile din România păstrează tăcerea cu privire la situaţia românilor rămaşi blocaţi în schimbul de focuri din Dubai, în atacul SUA şi Israel asupra Iranului. Oamenii rămaşi captivi într-un război străin, peste graniţă, se agaţă de orice informaţie pe care ar putea s-o primească de la autorităţile din ţară cu privire la readucerea lor pe […]
Cea mai ieftină garsonieră din București, costă doar 16.000 de euro în 2026. În ce cartier este # Gândul
Piața imobiliară din București a venit cu o surpriză în plină criză economică: o garsonieră este scoasă la vânzare pentru 16.000 de euro. Aceasta a devenit rapid subiect de discuții printre cei dornici de o locuință la cel mai mic preț posibil. Într-o perioadă în care costurile pentru trai sunt în creștere, iar TVA-ul majorat […]
Netanyahu îndeamnă la proteste după moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei: „ Cetățeni iranieni, nu ratați această oportunitate” # Gândul
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj după moartea liderului suprem iranian, Ali Khamenei. El a calificat momentul drept „o oportunitate care apare doar o dată la o generație”. Într-o declarație către populația iraniană, Netanyahu a anunțat intensificarea acțiunilor împotriva regimului de la Teheran și a făcut apel la mobilizare populației pentru răsturnarea regimului […]
Reacția lui Vladimir Putin la uciderea lui Khamenei: „O crimă cinică care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional“ # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin a declarat duminică că uciderea liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei și a membrilor familiei sale a fost o crimă „cinică” care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional. „Vă rog să acceptați condoleanțele mele sincere în legătură cu asasinarea liderului suprem al Republicii Islamice Iran, Seyed Ali […]
Belgia a capturat un petrolier care ar aparține „flotei fantomă” a Rusiei cu ajutorul Franței. Macron se felicită pentru „o lovitură dură“ # Gândul
Forțele speciale belgiene au interceptat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Marea Nordului o navă despre care se crede că ar aparține „flotei fantomă” a Rusiei. O operațiune la care a contribuit Marina Franceză, potrivit lui Emmanuel Macron. „În prezent, nava este escortată către portul Zeebruges, unde va fi confiscată”, a precizat ministrul belgian […]
Reacții în lanț pe scena internațională după moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. Ce spun liderii lumii # Gândul
Lumea s-a trezit duminică cu un tablou geopolitic complet schimbat după moartea liderului suprem Ali Khamenei. Administrația de la Teheran a recunoscut decesul. Ei spun că a devenit un martir și că urmează 40 de zile de doliu național pentru o figură care a dominat politica iraniană timp de peste trei decenii. Iar reacțiile nu […]
1-9 martie, perioada în care ne alegem baba. Tradiția care îți arată cum îți va merge tot anul # Gândul
Perioada cuprinsă între 1 și 9 martie ocupă un loc special în tradiția românească, fiind asociată cu renașterea naturii, instabilitatea climatică și influența asupra parcursului personal din anul care începe. Zilele acestea sunt cunoscute sub denumirea de „Babe” și sunt strâns legate de mitologia autohtonă și simbolizează trecerea de la anotimpul rece la sezonul cald, […]
Promovat drept un aliment minune pentru sănătate, oțetul de mere are numeroase beneficii, mai multe decât am putea crede și ne poate ajuta să slăbim. Pe lângă asta, este și ieftin. Este vorba despre un ingredient pe care probabil toată lumea îl are deja în bucătărie, însă nu îl folosește la potențialul real: oțetul de […]
În ultima sa pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu remarcă „un pericol pentru întreaga lume”. Este vorba despre „megalomania lui Donald Trump”, ale cărui ambiții împing omenirea spre marginea unui război catastrofal. Totuși, Cristoiu observă că, dincolo de retorica aprigă, autoritățile de la Teheran nu au forța necesară de a escalada conflictul până la nivelul apocaliptic despre […]
Atacuri în Oman: Iranul a lovit cu drone portul Duqm și un petrolier. Cel puțin cinci răniți # Gândul
Un muncitor străin a fost rănit, după ce două drone au lovit portul comercial Duqm de pe coasta de est a Omanului, a raportat duminică presa de stat din Oman, relatează BFMTV și Anadolu Agency. Agenția de știri de stat ONA, citând o sursă oficială, a declarat că portul, situat în orașul Duqm, a fost […]
În 2026, deschiderea unui SRL în România vine cu reguli noi implementate. Cea mai semnificativă privește reintroducerea capitalului social minim obligatoriu, stabilit acum la 500 de lei. Acest prag a fost eliminat în trecut pentru a simplifica procesul demarării unei afaceri, dar noile reguli readuc această condiție, alături de o serie de costuri pe care […]
Vedeta din „Tânărul papă” lansează „Acel Martie”, la Piteşti. Mădălina Bellariu revine în oraşul natal alături de alte vedete internaţionale # Gândul
Caravana filmului „Acel Martie” pornește din Cluj și ajunge și România. Gala oficială are loc pe 5 martie, la București, cu acces pentru public. Pe 4 martie, va avea loc la Piteşti avanpremiera filmului, pentru că actriţa care interpăretează rolul principal este piteşteancă. Pelicula este regizată de Iura Luncaşu după o carte semnată tot de […]
Mai multe sectoare din Uniunea Europeană se confruntă cu dificultăți în ocuparea locurilor de muncă care au rămas libere după pandemia de COVID-19, în timp ce pentru altele rata posturilor vacante a scăzut, ceea ce înseamnă că recrutarea a devenit mai ușoară. Domeniile cu cele mai multe posturi libere din Uniunea Europeană Piața muncii din […]
Iranul râde cu un ochi şi cu celalt plânge, după moartea lui Khamenei. Proteste de amploare în toată țara și în lume # Gândul
Proteste de amploare au izbucnit în tot Iranul, duminică dimineața, după anunțul că liderul suprem al țării ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacurile militare ale SUA și Israelului. Guvernul a instituit, de asemenea, o perioadă de doliu național de 40 de zile și o sărbătoare oficială de șapte zile, sau șapte zile libere. […]
Digi RCS-RDS oferă acest produs pentru doar 5.08 lei. Toți abonații TV din România sunt vizați # Gândul
Operatorul de telecomunicații Digi RCS‑RDS lansează o ofertă „imbatabilă” de primăvară, accesibilă dedicată pasionaților de sport și de conținut la rezoluție înaltă. Concret, compania propune o extraopțiune 4K, disponibilă la prețul de 5,08 lei pe lună, adresată tuturor clienților care au activ serviciul de televiziune. Conținut sportiv la calitate Ultra HD Noua opțiune promite o […]
Stațiunea care este considerată „Polul Nord” al țării vine cu o experiență unică. Prețurile pornesc de la 120 de euro # Gândul
Chiar dacă în calendar primăvara și-a intrat în drepturi, la Harghita Băi este iarnă în toată regula. Stațiunea cunoscută drept „polul nord al țării” oferă vizitatorilor săi un peisaj de poveste. Pe lângă schi, turiștii s-au bucurat și de alte activități pe zăpadă. Stațiunea care este considerată „Polul Nord” al țării Plimbări cu săniile trase […]
Dan Dungaciu: „România nu mai putea să refuze invitația lui Trump. Cei din Sistem au crezut că prin primirea șefilor Serviciilor în SUA, se compensează și partea politică” # Gândul
Dan Dungaciu, în emisiunea Marius Tucă Show din 24 februarie 2026, comentează episodul politic legat de vizita lui Nicușor Dan în SUA. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. În ediția Marius Tucă Show din 24 februarie 2026, analistul Dan Dungaciu a oferit o interpretare incisivă asupra motivului pentru care România nu a putut refuza […]
De astăzi a venit primăvara oficial în calendar, de luna mărțișorului. Tot de astăzi, pentru bunăstare și noroc, este bine să purtăm talismanul cu șnur alb și roșu. Mărțișorul a devenit unul dintre cele mai populare obiceiuri românești. Sărbătoarea este născută din credințele și obiceiurile ale strămoșilor noștri, ea marchează renașterea naturii și intrarea în […]
Ali Khamenei a fost ultimul lider cu care s-a întâlnit Nicolae Ceaușescu. Care a fost relația celor doi # Gândul
Ultimul lider străin cu care s-a întâlnit Nicolae Ceaușescu înainte de prăbușirea regimului comunist a fost Ali Khamenei. Vizita în Iran a fostului președinte al României a avut loc pe 18 decembrie 1989, într-un moment în care la Timișoara izbucnise, deja, revolta ce avea să ducă, doar câteva zile mai târziu, la schimbarea puterii în […]
Ce urmează pentru politica tarifară a SUA. 8 întrebări esențiale și răspunsurile experților de la Atlantic Council # Gândul
Donald Trump a impus tarife de 10% pentru majoritatea importurilor globale, în ciuda anunțului anterior pe rețelele de socializare că taxele vor fi stabilite la 15%. Acest ultim anunț tarifar vine imediat după decizia Curții Supreme a SUA, care a stabilit că președintele nu are autoritatea de a impune taxe de import în temeiul Legii privind puterile […]
Ion Cristoiu: „Reprezentanții României nu s-au dus azi la Kiev. Deja s-a dat semnalul de la Cotroceni să o ia mai ușor cu Ucraina” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat reacțiile apărute în spațiul public după absența unor reprezentanți ai României de la un eveniment organizat la Kiev. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „S-a tras concluzia la Cotroceni” Cristoiu afirmă că lipsa participării la Kiev ar indica […]
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 33 de ani cu carte de muncă # Gândul
Pentru românii care caută să afle ce pensie vor primi în funcție de meseria practicată, după 33 de ani de muncă, am făcut calculul. Pornind de la regulile actuale și de la indicatorii economici estimați pentru anul 2026, am realizat o simulare pentru 25 dintre cele mai populare profesii de la noi din țară. Rezultatele […]
Valentin Stan: Într-o reuniune multilaterală, discursul celor prezenți este extrem de important # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a continuat analiza intervenției președintelui României la Board of Peace. Profesorul a comparat discursul acestuia cu alte intervenții susținute în cadrul aceleiași reuniuni multilaterale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Exact același mesaj Profesorul susține […]
Ianis Zicu tună la adresa arbitrajului după Farul – CFR Cluj 1-2: „ E anormal. Ar trebui suspendați” # Gândul
CFR Cluj a câștigat cu Farul 2-1 și s-a calificat în play-off, dar gazdele au contestat arbitrajul. Antrenorul Ianis Zicu a spus că echipei sale nu i s-au acordat două penalty-uri. Cele două faze controversate au fost în minutul 69, când Matei Ilie l-a lovit cu capul pe Gustavo Marins, și în prelungiri, când Huja […]
Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ucis în atacurile SUA-Israel # Gândul
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac al Israelului și al Statelor Unite, pe data de 28 februarie, la vârsta de 86 de ani, relatează Al Jazeera. Mass-media de stat iraniană a confirmat decesul la primele ore ale zilei de duminică, după ce președintele american Donald Trump a declarat că […]
Valentin Stan: Raportul Comisiei Juridice ne spune că TikTok-ul nu a găsit dovezi care leagă cele 25.000 de conturi cu Georgescu # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a comentat datele oficiale privind acuzațiile aduse fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, privind mii de conturi care l-ar fi promovat în mediul online în timpul campaniei electorale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a analizat datele oficiale […]
Speriaţi şi surprinşi într-un război străin, românii din Dubai i-au scris deputatului Adrian Cozma. Nici la Consulatul României nu se ştiu prea multe # Gândul
Noapte de groază pentru românii plecaţi în vacanţă în Dubai, surprinşi de bombardamentele SUA şi Israelului asupra Iranului. Alarma i-a coborât de urgenţă pe toţi într-un adăpost aflat la subsol, la -3. Printre aceştia se află şi vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma şi familia acestuia(soţia şi cei doi copii). Alţi români aflaţi pe teritoriul Dubaiului […]
CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Superligii, după a zecea victorie consecutivă, 2-1 cu Farul, în etapa 29. Au marcat Alexandru Ișfan (65), respectiv Alibek Aliev (16) și Gustavo Marins (autogol, 27). Antrenorului Daniel Pancu i s-a făcut rău la meci și la conferința de presă de după meci a apărut Laurențiu Rus, secundul său. […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a comentat discursul susținut de președintele României într-un context internațional. Fostul oficial a criticat atât conținutul intervenției, cât și promisiunile făcute. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a promis lucruri pe care nu le […]
Gigi Becali s-a enervat și dă peste cap Superliga de fotbal! „Dacă nu avem șanse, să nu mai jucăm meciurile” # Gândul
Gigi Becali, patronul FCSB, ia în calcul posibilitatea ca echipa bucureșteană să iasă de pe teren în viitor dacă arbitrajul va fi unul ostil. Declarațiile au survenit după Farul – CFR Cluj, 1-2, meci cu multe probleme de arbitraj. Au fost două faze clare în care Farul, antrenată de Ianis Zicu, a fost privată de […]
Aeroportul Internațional din Dubai, lovit în timpul atacurilor iraniene. Patru persoane au fost rănite # Gândul
Aeroportul Internațional din Dubai și hotelul său celebru Burj Al Arab au suferit daune în urma atacurilor de represalii iraniene care s-au extins peste noapte în statele din Golf și în Orientul Mijlociu, depășind bazele și interesele SUA, relatează Reuters. Patru persoane au fost rănite la aeroport, a declarat duminică dimineața biroul de presă al […]
Cine conduce Iranul, după moartea lui Ali Khamenei? Ali Larijani, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională, anunță noua putere de la Teheran # Gândul
Întrebarea zilei în marile cancelarii din lume este cine conduce acum Iranul, la câteva ore după eliminarea lui Ali Khamenei, ucis în atacurile de sâmbătă ale forțelor reunite israeliano-americane. Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem pentru Securitate Națională, a anunțat noua putere de la Teheran. În cea mai așteptată luare de poziție din Iran, la scurt […]
Gică Popescu pune tunurile pe Kyros Vassaras! „De ce mai avem VAR? Ca să ai arbitraje bune trebuie să faci scandal, aşa funcţionează la noi” # Gândul
Gică Popescu, președintele de la Farul Constanța, a răbufnit la finalul partidei dintre Farul și CFR Cluj! Fostul internațioal a amenințat că, dacă echipa lui mai e dezavantajată, o scoate de pe teren. După meciul Farul – CFR Cluj, scor 1-2, au acuzat faptul că nu au primit două penalty-uri. A fost scandal mare la […]
Silviu Predoiu: „Cea mai mare amenințare a războiului a fost incompetența liderilor europeni. Au blocat negocierile care mergeau în direcția bună, pentru interese personale” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a analizat impactul războiului din Ucraina asupra societăților europene și asupra echilibrului de securitate din interiorul NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Europa credea că războaiele sunt pentru lumea a treia Predoiu susține că războiul a distrus […]
Khamenei, ucis. Trump ameninţă că va lovi Iranul „cu o forţă nemaiîntâlnită până acum”. Susținătorii liderului iranian ies în stradă # Gândul
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și înalți oficiali din domeniul securității au fost uciși în atacurile continue ale SUA și Israelului de sâmbătă, împreună cu fiica, ginerele și nepotul ayatollahului, relatează AL Jazeera. Garda Revoluționară Iraniană a promis răzbunare și afirmă că a lansat atacuri asupra a 27 de baze care găzduiesc trupe americane […]
Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană este un fals, nu se identifică cu Europa. Trebuie să faci Statele Unite ale Europei” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu și-a prezentat viziunea privind viitorul Uniunii Europene, sugerând că lipsa de unitate a țărilor europene ar putea fi rezolvată prin federalizarea acestora. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu a discutat despre cum va reuși Uniunea Europeană […]
