Stațiunea care este considerată „Polul Nord” al țării vine cu o experiență unică. Prețurile pornesc de la 120 de euro
Gândul, 1 martie 2026 11:00
Chiar dacă în calendar primăvara și-a intrat în drepturi, la Harghita Băi este iarnă în toată regula. Stațiunea cunoscută drept „polul nord al țării” oferă vizitatorilor săi un peisaj de poveste. Pe lângă schi, turiștii s-au bucurat și de alte activități pe zăpadă. Stațiunea care este considerată „Polul Nord” al țării Plimbări cu săniile trase […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
11:00
Stațiunea care este considerată „Polul Nord” al țării vine cu o experiență unică. Prețurile pornesc de la 120 de euro # Gândul
Chiar dacă în calendar primăvara și-a intrat în drepturi, la Harghita Băi este iarnă în toată regula. Stațiunea cunoscută drept „polul nord al țării” oferă vizitatorilor săi un peisaj de poveste. Pe lângă schi, turiștii s-au bucurat și de alte activități pe zăpadă. Stațiunea care este considerată „Polul Nord” al țării Plimbări cu săniile trase […]
Acum o oră
10:40
Dan Dungaciu: „România nu mai putea să refuze invitația lui Trump. Cei din Sistem au crezut că prin primirea șefilor Serviciilor în SUA, se compensează și partea politică” # Gândul
Dan Dungaciu, în emisiunea Marius Tucă Show din 24 februarie 2026, comentează episodul politic legat de vizita lui Nicușor Dan în SUA. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. În ediția Marius Tucă Show din 24 februarie 2026, analistul Dan Dungaciu a oferit o interpretare incisivă asupra motivului pentru care România nu a putut refuza […]
10:40
De astăzi a venit primăvara oficial în calendar, de luna mărțișorului. Tot de astăzi, pentru bunăstare și noroc, este bine să purtăm talismanul cu șnur alb și roșu. Mărțișorul a devenit unul dintre cele mai populare obiceiuri românești. Sărbătoarea este născută din credințele și obiceiurile ale strămoșilor noștri, ea marchează renașterea naturii și intrarea în […]
10:30
Ali Khamenei a fost ultimul lider cu care s-a întâlnit Nicolae Ceaușescu. Care a fost relația celor doi # Gândul
Ultimul lider străin cu care s-a întâlnit Nicolae Ceaușescu înainte de prăbușirea regimului comunist a fost Ali Khamenei. Vizita în Iran a fostului președinte al României a avut loc pe 18 decembrie 1989, într-un moment în care la Timișoara izbucnise, deja, revolta ce avea să ducă, doar câteva zile mai târziu, la schimbarea puterii în […]
Acum 2 ore
10:10
Ce urmează pentru politica tarifară a SUA. 8 întrebări esențiale și răspunsurile experților de la Atlantic Council # Gândul
Donald Trump a impus tarife de 10% pentru majoritatea importurilor globale, în ciuda anunțului anterior pe rețelele de socializare că taxele vor fi stabilite la 15%. Acest ultim anunț tarifar vine imediat după decizia Curții Supreme a SUA, care a stabilit că președintele nu are autoritatea de a impune taxe de import în temeiul Legii privind puterile […]
10:10
Ion Cristoiu: „Reprezentanții României nu s-au dus azi la Kiev. Deja s-a dat semnalul de la Cotroceni să o ia mai ușor cu Ucraina” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat reacțiile apărute în spațiul public după absența unor reprezentanți ai României de la un eveniment organizat la Kiev. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „S-a tras concluzia la Cotroceni” Cristoiu afirmă că lipsa participării la Kiev ar indica […]
09:50
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 33 de ani cu carte de muncă # Gândul
Pentru românii care caută să afle ce pensie vor primi în funcție de meseria practicată, după 33 de ani de muncă, am făcut calculul. Pornind de la regulile actuale și de la indicatorii economici estimați pentru anul 2026, am realizat o simulare pentru 25 dintre cele mai populare profesii de la noi din țară. Rezultatele […]
09:40
Valentin Stan: Într-o reuniune multilaterală, discursul celor prezenți este extrem de important # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a continuat analiza intervenției președintelui României la Board of Peace. Profesorul a comparat discursul acestuia cu alte intervenții susținute în cadrul aceleiași reuniuni multilaterale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Exact același mesaj Profesorul susține […]
09:30
Ianis Zicu tună la adresa arbitrajului după Farul – CFR Cluj 1-2: „ E anormal. Ar trebui suspendați” # Gândul
CFR Cluj a câștigat cu Farul 2-1 și s-a calificat în play-off, dar gazdele au contestat arbitrajul. Antrenorul Ianis Zicu a spus că echipei sale nu i s-au acordat două penalty-uri. Cele două faze controversate au fost în minutul 69, când Matei Ilie l-a lovit cu capul pe Gustavo Marins, și în prelungiri, când Huja […]
09:30
Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ucis în atacurile SUA-Israel # Gândul
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac al Israelului și al Statelor Unite, pe data de 28 februarie, la vârsta de 86 de ani, relatează Al Jazeera. Mass-media de stat iraniană a confirmat decesul la primele ore ale zilei de duminică, după ce președintele american Donald Trump a declarat că […]
Acum 4 ore
09:10
Valentin Stan: Raportul Comisiei Juridice ne spune că TikTok-ul nu a găsit dovezi care leagă cele 25.000 de conturi cu Georgescu # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a comentat datele oficiale privind acuzațiile aduse fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, privind mii de conturi care l-ar fi promovat în mediul online în timpul campaniei electorale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a analizat datele oficiale […]
09:10
Speriaţi şi surprinşi într-un război străin, românii din Dubai i-au scris deputatului Adrian Cozma. Nici la Consulatul României nu se ştiu prea multe # Gândul
Noapte de groază pentru românii plecaţi în vacanţă în Dubai, surprinşi de bombardamentele SUA şi Israelului asupra Iranului. Alarma i-a coborât de urgenţă pe toţi într-un adăpost aflat la subsol, la -3. Printre aceştia se află şi vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma şi familia acestuia(soţia şi cei doi copii). Alţi români aflaţi pe teritoriul Dubaiului […]
09:00
CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Superligii, după a zecea victorie consecutivă, 2-1 cu Farul, în etapa 29. Au marcat Alexandru Ișfan (65), respectiv Alibek Aliev (16) și Gustavo Marins (autogol, 27). Antrenorului Daniel Pancu i s-a făcut rău la meci și la conferința de presă de după meci a apărut Laurențiu Rus, secundul său. […]
08:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a comentat discursul susținut de președintele României într-un context internațional. Fostul oficial a criticat atât conținutul intervenției, cât și promisiunile făcute. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a promis lucruri pe care nu le […]
08:40
Gigi Becali s-a enervat și dă peste cap Superliga de fotbal! „Dacă nu avem șanse, să nu mai jucăm meciurile” # Gândul
Gigi Becali, patronul FCSB, ia în calcul posibilitatea ca echipa bucureșteană să iasă de pe teren în viitor dacă arbitrajul va fi unul ostil. Declarațiile au survenit după Farul – CFR Cluj, 1-2, meci cu multe probleme de arbitraj. Au fost două faze clare în care Farul, antrenată de Ianis Zicu, a fost privată de […]
08:40
Aeroportul Internațional din Dubai, lovit în timpul atacurilor iraniene. Patru persoane au fost rănite # Gândul
Aeroportul Internațional din Dubai și hotelul său celebru Burj Al Arab au suferit daune în urma atacurilor de represalii iraniene care s-au extins peste noapte în statele din Golf și în Orientul Mijlociu, depășind bazele și interesele SUA, relatează Reuters. Patru persoane au fost rănite la aeroport, a declarat duminică dimineața biroul de presă al […]
08:30
Cine conduce Iranul, după moartea lui Ali Khamenei? Ali Larijani, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională, anunță noua putere de la Teheran # Gândul
Întrebarea zilei în marile cancelarii din lume este cine conduce acum Iranul, la câteva ore după eliminarea lui Ali Khamenei, ucis în atacurile de sâmbătă ale forțelor reunite israeliano-americane. Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem pentru Securitate Națională, a anunțat noua putere de la Teheran. În cea mai așteptată luare de poziție din Iran, la scurt […]
08:20
Gică Popescu pune tunurile pe Kyros Vassaras! „De ce mai avem VAR? Ca să ai arbitraje bune trebuie să faci scandal, aşa funcţionează la noi” # Gândul
Gică Popescu, președintele de la Farul Constanța, a răbufnit la finalul partidei dintre Farul și CFR Cluj! Fostul internațioal a amenințat că, dacă echipa lui mai e dezavantajată, o scoate de pe teren. După meciul Farul – CFR Cluj, scor 1-2, au acuzat faptul că nu au primit două penalty-uri. A fost scandal mare la […]
08:10
Silviu Predoiu: „Cea mai mare amenințare a războiului a fost incompetența liderilor europeni. Au blocat negocierile care mergeau în direcția bună, pentru interese personale” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a analizat impactul războiului din Ucraina asupra societăților europene și asupra echilibrului de securitate din interiorul NATO. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Europa credea că războaiele sunt pentru lumea a treia Predoiu susține că războiul a distrus […]
08:10
Khamenei, ucis. Trump ameninţă că va lovi Iranul „cu o forţă nemaiîntâlnită până acum”. Susținătorii liderului iranian ies în stradă # Gândul
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și înalți oficiali din domeniul securității au fost uciși în atacurile continue ale SUA și Israelului de sâmbătă, împreună cu fiica, ginerele și nepotul ayatollahului, relatează AL Jazeera. Garda Revoluționară Iraniană a promis răzbunare și afirmă că a lansat atacuri asupra a 27 de baze care găzduiesc trupe americane […]
07:40
Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană este un fals, nu se identifică cu Europa. Trebuie să faci Statele Unite ale Europei” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu și-a prezentat viziunea privind viitorul Uniunii Europene, sugerând că lipsa de unitate a țărilor europene ar putea fi rezolvată prin federalizarea acestora. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu a discutat despre cum va reuși Uniunea Europeană […]
07:40
Trump, despre Khamenei: „Una dintre cele mai malefice persoane din istorie”. Ce mesaj a trimis Gardienilor Revoluției # Gândul
Moartea lui Ali Khamenei a fost descrisă de Donald Trump drept sfârșitul uneia dintre „cele mai malefice persoane din istorie”. Președintele SUA a confirmat, într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, preluată și de agențiile internaționale de presă, eliminarea liderului suprem din Iran. „Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci și pentru toți marii […]
Acum 6 ore
07:20
1 Martie, calendarul zilei: Roger Daltrey împlinește 82 de ani, Javier Bardem 57. Mark-Paul Gosselaar face 52 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 1 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Roger Daltrey s-a născut pe 1 martie 1944, în Hammersmith, Londra, și este unul dintre cei mai importanți cântăreți britanici ai rockului clasic. Este cunoscut în special ca solist şi membru fondator […]
07:10
Ion Cristoiu: „Când rușii ajung la linia Donbasului, Putin va declara încheierea operațiunii speciale” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a explicat cum vede deznodământul conflictului din Ucraina, susținând că, atunci când armata rusă va ajunge la linia Donbasului, operațiunea se va încheia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu oferă un context istoric pentru a explica […]
06:40
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali Khamenei, ucis de bombardamentele comune SUA-Israel # Gândul
Moartea lui Ali Khamenei deschide calea spre un proces mult mai complicat decât se credea. Vidul de putere existent la vârful Republicii Islamice reprezintă, la momentul de față, un risc pentru întreaga securitate regională. Iranul a decretat 40 de zile de doliu național, iar după acest interval se va alege noul lider suprem al țării. […]
06:10
Povestea femeii care creează mărțișoare pentru bebeluși. „Un mărțișor se ia în mână cam de 30 de ori până ajunge la varianta finală” # Gândul
De 1 Martie, tradiția mărțișorului intră în casele tuturor românilor. Nu este doar un mic simbol de prins în piept, ci și vestitorul primăverii și o ocazie de a dărui oamenilor din jurul nostru o poveste împletită în alb și roșu. În ziua de astăzi, mărțișoarele sunt dedicate tuturor, indiferent de vârstă. Mai mult decât […]
06:00
Cea mai înaltă clădire din lume, Burj al-Khalifa din Dubai, a fost lovită de o dronă iraniană # Gândul
În timpul valurilor de atacuri balistice iraniene asupra bazelor americane din Emiratele Arabe Unite, s-a raportat că o dronă a vizat cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa din Dubai. Din filmare se poate observa cum drona Shahed provoacă o explozie. Într-o altă filmare se pot vedea mai multe drone pe fundal, în apropiere […]
05:30
Un incendiu devastator s-a declanșat la o clădire rezidențială din Bahrain după ce a fost lovită de o dronă iraniană „kamikaze” # Gândul
O dronă iraniană a lovit o clădire rezidențială din Manama, capitala Bahrainului. A izbucnit un incendiu de amploare. Unii dintre susținătorii regimului iranian au scandat de bucurie când au filmat zgârie-norul cuprins de flăcări după ce a fost lovit de o dronă iraniană. Drone iraniene Shahed-136 au continuat sâmbătă seară să atace bazele americane din Bahrain. […]
Acum 8 ore
05:10
Cât costa o fată în bordelurile de care se ocupa văduva lui Gabriel Cotabiță. Ce fel de servicii făceau ca prețul să explodeze # Gândul
La o săptămână după ce polițiștii bucureșteni au destructurat o grupare de proxeneți din care ar fi făcut parte și văduva lui Gabriel Cotabiță, ies la lumină noi detalii legate de modul în care era administrată afacerea, metoda prin care erau recrutate fete noi și care erau criteriile în funcție de care era negociat prețul […]
Acum 12 ore
01:50
Mesajul Oanei Țoiu, ministra de Externe a României, după anihilarea liderului iranian Khamenei: „Reprezintă un moment de cotitură” # Gândul
Oana Țoiu, ministra de Externe a României, a dat un mesaj pe rețeaua X, legat de anihilarea liderului suprem din Iran, Ali Khamenei. „Anunțul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură. România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță. În absența predictibilității […]
00:20
Hotelul de 321 de metri de 5 stele din Dubai, Burj Al Arab, construit din 1994, a fost lovit de o dronă iraniană. Știre în curs de actualizare
00:00
MAE lucrează intens pentru asigurarea protecției românilor din Orientul Mijlociu: „Știm că există în continuare un nivel ridicat de îngrijorare” # Gândul
Se lucrează intens la Ministerul Afacerilor Externe, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a venit cu precizări referitoare la discuția care a avut loc în cadrul celulei de criză MAE. „Suntem acum la minister, pregătim ziua de mâine, şi ne-am dat seama că poate fi utilă centralizarea informațiilor […]
28 februarie 2026
23:30
Președintele Trump a declarat pentru Axios sâmbătă a motivat lansarea campaniei împotriva Iranului, prin Operațiunea Epic Fury. „Pot să merg pe poziții lungi și să preiau totul în control sau pot să închei totul în două sau trei zile și să le spun iranienilor: «Ne vedem din nou peste câțiva ani dacă începeți să reconstruiți […]
23:20
Gigi Nețoiu, blocat în Dubai din cauza atacurilor iraniene cu drone: „Eu cred că a început Al Treilea Război Mondial” # Gândul
Fostul om de afaceri și politician Gigi Nețoiu a relatat momentele trăite în Dubai. Gigi Nețoiu, blocat în Dubai din cauza atacurilor iraniene cu drone Potrivit relatărilor sale, s-au auzit bubuituri puternice, iar în anumite zone s-au ridicat coloane de fum. Cu toate acestea, el a spus că traficul și activitatea din oraș nu au […]
Acum 24 ore
22:20
28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai după ce spațiul aerian din Emiratele Arabe Unite a fost închis # Gândul
28 de copii din Vrancea care sunt plecați în excursie în Dubai în vacanța intersemestrială au rămas blocați acolo. Este vorba despre elevi din clasele V-XII, ei participau la o deplasare organizată în Emiratele Arabe Unite, însă escaladarea bruscă a conflictului din Orientul Mijlociu a dus la închiderea completă a spațiului aerian al EAU, iar […]
22:10
Românii blocați în Dubai și Abu Dhabi sunt încurcați și de birocrația autorităților. Formularul ”de noaptea minții” solicitat de MAE # Gândul
Mai multe zone din Dubai au fost lovite masiv, sâmbătă, de rachetele iraniene. Hotelurile de lux au devenit ținta rachetelor lansate de regimul de la Teheran, care pune presiune pe statele arabe aliate ale SUA. Astfel, zborurile au fost anulate și zeci de români au rămas blocați în Dubai. Așa cum a scris Gândul, Dubai […]
21:50
Khamenei este declarat mort de israelieni. Iranienii spun că Liderul Suprem va da un mesaj „în scurt timp” # Gândul
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în urma unui atac israelian asupra reședinței sale. Conform Axios, această informație a fost transmisă oficialilor americani de către ambasadorul Israelului la Washington, Yehiel Leiter.. Oficialii israelieni, inclusiv premierul Benjamin Netanyahu, susțin că sunt „multe indicii care arată că dictatorul iranian Ali Khamenei” este mort. Știre […]
21:40
Daniel David, în primul interviu după demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării, vorbește despre ceea ce rămâne din reforma sa în învățământ, discuțiile purtate cu Ilie Bolojan înainte de demisie și despre planurile guvernamentale de austeritate în Educație și Cercetare, potrivit oficiuldeștiri. De asemenea, explică ce urmează după clasificarea universităților și institutelor […]
21:40
Scriitor român, martor la infernul din Palm Jumeirah, simbolul Dubaiului: ‘Am zărit ceva ce semăna a avion de vânătoare’ # Gândul
Un scriitor român aflat în vacanță în Dubai a fost martor ocular la asaltul iranian asupra insulei artificiale Palm Jumeirah, perla Dubaiului. O dronă sau rachetă a lovit o clădire din această zonă emblematică a metropolei arabe. Nicolae Băciuț și-a relatat experiența cu detalii cutremurătoare pe rețelele sociale. Românul se afla în vizită la ultimul nivel […]
21:40
Ilie Bolojan, mesaj pentru românii blocați în războiul din Orient: „Să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale” # Gândul
Ilie Bolojan a venit cu un mesaj pe contul său de Facebook, referitor la faptul că România urmărește atent situația de securitate din Orientul Mijlociu și că prioritatea este siguranța românilor din zonă. Personalul diplomatic și consular este pregătit să ofere sprijin, iar cetățenii sunt sfătuiți să respecte autoritățile locale, să evite călătoriile neesențiale și […]
21:10
Lovitură de proporții a Iranului. Embargou petrolier prin închiderea strâmtorii Ormuz, principala arteră de transport pentru petrolul țărilor arabe # Gândul
Iranul a pregătit o ripostă pe măsură după atacul devastator al SUA și Israelului de sâmbătă dimineață. Presa din Israel relatează că Gardienii Revoluției au închis în cursul serii Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol. Blocarea sa ar putea genera un adevărat cutremur pe piețele energetice internaționale. […]
21:10
Dubai, din destinație de vis, în coșmar după atacurile iraniene. Zeci de români sunt blocați, după ce zborurile au fost anulate # Gândul
Mai multe zone din Dubai au fost lovite sâmbătă de rachetele iraniene care au vizat bazele militare ale SUA din Emiratele Arabe Unite. Hotelurile de lux în care se aflau turiștii s-au trezit dintr-o dată sub teroarea rachetelor lansate de regimul ayatollahului Khamenei care pune presiune pe statele arabe aliate cu SUA, care a inițiat […]
20:40
Ministerul Afacerilor Externe, recomandări de ultimă oră pentru românii din Orient. Alertele de călătorie au fost actualizate # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a încheiat Celula de Criză, la care a participat și premierul Ilie Bolojan. Aceasta a inclus o teleconferință cu șefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite. Potrivit precizărilor MAE, nu există niciun român rănit în regiune la acest […]
20:20
Cauzele războiului dintre SUA și Iran explicate de Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu: „Iranul semnalează clar – nu îi vom oferi lui Trump conflictul ușor și controlat pe care și-l dorește”. Ce fac Rusia și China # Gândul
Timp de 47 de ani Republica Islamică Iran și Statele Unite au conviețuit într-un status quo pe care niciun președinte american nu l-a provocat dincolo de lovituri chirurgicale sau prin aplicarea unui regim dur de sancțiuni. Nici măcar bombardamentele americane din 21-22 iunie 2025 nu au zguduit profund acel status quo. Până azi. Atacul Israelului […]
20:20
Macron acuză faptul că Franța nu a fost prevenită în legătură cu atacul asupra Iranului. Soluția urgentă pe care o propune liderul francez # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a luat atitudine și a informat că țara sa nu a fost informată în legătură cu atacul de anvergură declanșat de SUA și Israel asupra Iranului. Anterior, tot sâmbătă, președintele francez avertizase că escaladarea conflictului „este periculoasă pentru toți”, motiv pentru care trebuie să înceteze. Liderul Franței a propus o soluție […]
19:50
Președintele Turciei, a doua armată din NATO, primele declarații despre războiul din Orient: „E nevoie ca lumea islamică să reacționeze” # Gândul
Președintele Erdoğan a făcut primele sale comentarii cu privire la conflictele dintre SUA, Israel și Iran. Erdoğan a declarat: „Condamnăm SUA și Israelul. Suntem profund întristați de aceste atacuri.” De asemenea, el a reacționat la atacurile Iranului asupra țărilor din Golf, spunând: „Atacurile Iranului sunt, de asemenea, inacceptabile”. Președintele Turciei, a doua armată din NATO, […]
19:50
Cancelarul german Merz: Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție negociată cu Iranul # Gândul
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că Statele Unite au căutat mai multe săptămâni la rând soluții pentru a negocia cu Iranul, înaintea lansării atacurilor. Israelul și SUA au lansat, sâmbătă dimineață, o serie de atacuri asupra Iranului. În contextul operațiunii militare, autoritățile israeliene au instituit stare de urgență la nivel național, anticipând posibile represalii […]
19:40
Miza scutului de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict Uniunea Europeană – Iran. Ce rol va avea România # Gândul
Atacul militar de anvergură lansat de SUA și Israel, sâmbătă dimineață, asupra Iranului, readuce în actualitate rolul pe care l-ar putea juca scutul de la Deveselu. Acesta are toate șansele să fie o piesă cheie în apărarea Europei, în contextul unui posibil conflict deschis între SUA și Iran cu repercusiuni și în Uniunea Europeană. Scutul […]
19:20
Primele imagini din Israel: Cum sunt respinse atacurile cu rachetele iraniene din Tel Aviv și Haifa # Gândul
Au fost publicate primele imagini de la bombardamentele cu rachetele iraniene asupra orașelor israeleien Tel Aviv și Haifa. Sistemul de apărare antiaeriană pare să funcționeze. Știre în curs de actualizare
19:10
Alexandru Cazan, președintele Gremium Nomads România, invitat la MARTORII – duminică, 1 martie, ora 19:00 # Gândul
Duminică, 1 martie, invitat la emisiunea MARTORII este Alexandru Cazan, președintele Clubului de Motocicliști Gremium Nomads România. Într-un dialog cu Andrei Dumitrescu, senior editor Gândul, liderul Gremium dezvăluie detalii incredibile despre cum era să fie asasinat la București de un ucigaș plătit, adus tocmai din America, dar și despre celebra confruntare cu membrii Hell Angels […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.