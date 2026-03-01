MApN: Evoluția situației din Iran nu indică o amenințare militară la adresa României. Au fost activate măsuri suplimentare de pregătire
Digi24.ro, 1 martie 2026 18:10
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au anunţat că din datele deţinute până în prezent nu rezultă o ameninţare militară la adresa teritoriului naţional, pe fondul evoluţiei situaţiei de securitate din Iran. MApN a adăugat că au fost dispuse măsuri de creştere a vigilenţei şi de pregătire a sistemelor care completează forţele de reacţie imediată.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
18:30
Oana Țoiu: „România este solidară cu partenerii săi din Orientul Mijlociu”. Ministrul de Externe, discuții cu omologul din Kuweit # Digi24.ro
Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis duminică un mesaj de solidaritate față de statele din Orientul Mijlociu, în contextul atacurilor recente din regiune. În dialogul cu omologul din Kuweit, E.S. Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, oficialul român a subliniat necesitatea coordonării strânse și a comunicării constante pentru gestionarea situației de securitate.
Acum 30 minute
18:10
MApN: Evoluția situației din Iran nu indică o amenințare militară la adresa României. Au fost activate măsuri suplimentare de pregătire # Digi24.ro
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au anunţat că din datele deţinute până în prezent nu rezultă o ameninţare militară la adresa teritoriului naţional, pe fondul evoluţiei situaţiei de securitate din Iran. MApN a adăugat că au fost dispuse măsuri de creştere a vigilenţei şi de pregătire a sistemelor care completează forţele de reacţie imediată.
18:10
Benjamin Netanyahu confirmă noi atacuri în Iran: „Forțele noastre lovesc în inima Teheranului” # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat duminică intensificarea operațiunilor militare împotriva Iranului, afirmând că armata israeliană lovește „în inima Teheranului”, la o zi după atacul în care, potrivit Israelului, a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei.
18:10
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump (Surse Axios) # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump au început să discute detaliile unui alt atac asupra Iranului la sfârșitul lunii decembrie, în timpul întâlnirii lor la reședința prezidențială Mar-a-Lago, au declarat surse pentru Axios.
Acum o oră
17:40
Armata Statele Unite ale Americii susține că a lovit o corvetă iraniană din clasa Jamaran, în Golful Oman. Potrivit oficialilor americani, nava s-a scufundat la scurt timp după ce a fost bombardată. Operațiunile militare ale SUA împotriva țintelor iraniene continuă în regiune, anunță Sky News.
17:40
Ambasadorul României la Washington: „Susțin acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva regimului de la Teheran” # Digi24.ro
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a transmis duminică, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, că susține operațiunea militară a SUA și a Israelului împotriva regimului de la Teheran.
17:40
Mesajul președintelui Masoud Pezeshkian după moartea lui Khamenei: Forțele armate ale Iranului „distrug bazele inamice” # Digi24.ro
Președintele Masoud Pezeshkian a apărut duminică la televiziunea de stat cu un mesaj ce părea înregistrat, în care a transmis condoleanțe pentru moartea ayatollahului Ali Khamenei și a anunțat că structura de conducere interimară a Iranului și-a început oficial activitatea, în încercarea de a preveni un vid de putere.
Acum 2 ore
16:40
China a „condamnat ferm” duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, cerând încă o dată „oprirea imediată a acţiunilor militare”, relatează AFP şi Reuters.
16:40
Gardienii Revoluției anunță că au atacat portavionul american Abraham Lincoln, aflat în Golful Persic # Digi24.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou nivel critic după ce Gardienii Revoluției au anunțat duminică lansarea unui atac asupra portavionului american USS Abraham Lincoln, aflat în Golful Persic. Atacul este prezentat drept o reacție directă la operațiunea militară americană și israeliană în urma căreia liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost ucis.
Acum 4 ore
16:20
Fostul preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis într-un atac aerian asupra Teheranului # Digi24.ro
Fostul preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenţia de presă Ilna, citată de DPA.
16:00
Avertisment dur al unui oficial german: Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma uciderii lui Khamenei # Digi24.ro
Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma atacurilor americane şi israeliene în care a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, avertizează preşedintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann, citat de Reuters.
15:50
Președintele Nicușor Dan a afirmat duminică, cu privire la războiul din Orientul Mijlociu, că „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. Mesajul vine la o zi după ce SUA și Israelul au lansat un atac comun asupra Iranului.
15:30
Culisele operațiunii de eliminare a ayatollahului Ali Khamenei. CIA a aflat informația care a schimbat planul atacului (NYT) # Digi24.ro
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune de înalt nivel sâmbătă dimineaţă la Teheran, ceea ce a permis armatelor americană şi israeliană să-l lovească, informează duminică New York Times (NYT).
15:10
Iosif Stalin, dictatorul Uniunii Sovietice și unul dintre cei mai temuți oameni de pe glob, suferă o hemoragie cerebrală. Un servitor îl găsește întins pe jos, în cameră.
15:00
Șase morți în Israel după ce o rachetă iraniană a lovit Beit Shemesh, la 35 de kilometri de Ierusalim # Digi24.ro
Șase persoane au fost ucise duminică după ce o rachetă balistică iraniană a lovit în localitatea Beit Shemesh, aflată la circa 35 de kilometri vest deIerusalim, scrie Times of Israel care citează serviciul de ambulanță Magen David Adom (MDA).
14:50
Liderul Hezbollah, Naim Qasem, l-a comemorat pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, numindu-l un martir care lasă în urmă zeci de milioane de adepți, transmite BBC.
14:40
Un bărbat de 64 de ani din comuna Berislăveşti a ajuns duminică la spital după ce a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din localitate, informează reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Vâlcea.
Acum 6 ore
14:20
Diaspora iraniană sărbătorește moartea ayatollahului Khamenei: Mulțumim președintelui Trump # Digi24.ro
Diaspora iraniană din Los Angeles, cea mai mare comunitate iraniană în exil din lume, sărbătoreşte fluturând cu steaguri iraniene de dinaintea Republicii islamice şi dansează în stradă, bucurându-se de uciderea liderului Ali Khamenei în atacuri americano-israeliene, un eveniment istoric, relatează AFP într-un reportaj preluat de News.ro.
14:10
De ce pariul lui Trump pe schimbarea regimului iranian ar putea fi cel mai mare risc al său: „Zarurile au fost aruncate” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut un pariu uriaș prin atacul asupra Iranului și uciderea liderului suprem al regimului, ayatollahul Ali Khamenei: că va reuși acolo unde predecesorii săi au eșuat, folosind forța militară americană pentru a remodela Orientul Mijlociu, relatează BBC.
13:50
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre Cipru, unde se află baze britanice # Digi24.ro
Secretarul britanic al Apărării John Healey a dezvăluit că două rachete lansate de Iran au fost trase în direcţia Ciprului, unde,se află baze militare ale Regatului Unit. „Suntem aproape siguri că nu au vizat bazele noastre”, a adăugat el, conform The Independent.
13:50
Statul Oman a anunțat că un petrolier din strâmtoarea Hormuz, importantă din punct de vedere strategic, a fost atacat,iar patru marinari aflați la bord sunt răniți, scrie The Guardian.
13:10
Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțele pentru asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei, relatează agenția de știri rusă TASS, potrivit BBC.
12:50
Hamasul a condamnat, duminică, ca pe o „crimă abominabilă" atacul americano-israelian care s-a soldat, sâmbătă, cu moartea ayatollahului Ali Khamenei, ghidul suprem iranian şi un susţinător fervent al mişcării islamiste palestiniene.
12:50
Lider suprem interimar la Teheran: ayatollahul Alireza Arafi va prelua temporar atribuțiile lui Ali Khamenei # Digi24.ro
Iranul are un nou lider suprem interimar , după ce ayatollahul Alireza Arafi a fost selectat ca membru al consiliului de conducere interimar, alături de președintele interimar și de șeful sistemului judiciar, anunță Digi24.
Acum 8 ore
12:30
Cum influențează războiul din Orientul Mijlociu piața petrolului: la ce se pot aștepta românii legat de prețul benzinei # Digi24.ro
Depăşirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanţi devine realistă în România, dacă preţul ţiţeiul se stabilizează la 90 - 100 de dolari/baril, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce aduce costuri mai mari pentru transport, presiune pe lanţurile logistice, scumpirea alimentelor şi inflaţie persistentă, atenţionează preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, expert în piața de energie și fost membru în Consiliul de administrație al Romgaz.
12:20
Mesajul MAE către românii blocați în Orientul Mijlociu: Să asculte instrucțiunile autorităților; Când s-ar putea întoarce acasă # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea, a declarat că prioritatea ministerului în acest moment este siguranța românilor blocați în Orientul Mijlociu. El le-a recomandat acestora să rămână în țările care se află, în siguranță, și să urmeze instrucțiunile autorităților din țările de reședință.
12:10
O navă din „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de Forțele Speciale belgiene în Marea Nordului # Digi24.ro
O navă din „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de către Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, anunţă duminică autorităţile belgiene, relatează AFP, preluată de News.ro.
12:00
Armata israeliană a publicat duminică o înregistrare video care prezintă momentul în care ținte din Teheran sunt distruse în explozii uriașe.
11:40
„Pe cer sunt rachete, drone, unele explodează deasupra hotelurilor”. Mărturia unui român blocat în Dubai după atacurile Iranului # Digi24.ro
Ștefan Amza, un român blocat în Dubai după represaliilor Iranului, a vorbit în direct, duminică, la Digi24, și a descris panica de la hotel, sirenele anti-rachetă și atmosfera tensionată, spunând că „toată lumea este în stand-by, într-o teamă” și că românii sunt cei mai speriați.
11:20
Președinta PE, Roberta Metsola, despre eliminarea lui Ali Khamanei: „După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate” # Digi24.ro
Sfârşitul ayatollahului trebuie să fie semnalul încheierii epocii dictatorilor în Iran, a afirmat preşedinta Parlamentului European într-o postare pe pe platforma X, afirmând că „după 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate”.
10:50
Pakistan: cel puțin opt morți la Karachi, după ce manifestanți pro-iranieni au atacat Consulatul SUA # Digi24.ro
Cel puţin opt persoane au murit duminică la Karachi, în Pakistan, în ciocniri care s-au produs în timpul unei manifestaţii la consulatul american împotriva loviturilor SUA şi Israelului în Iran, au anunţat salvatorii, citaţi de AFP.
Acum 12 ore
10:30
Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, ucis de SUA și Israel. El a întruchipat un regim antioccidental de temut # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, care a fost ucis sâmbătă în atacurile americano-israeliene, a fost un duşman declarat al Occidentului, zdrobind opoziţia internă şi sprijinind forţele aliate din întreaga regiune, în speranţa de a face ca ţara sa să fie respectată şi temută, relatează Reuters.
10:30
Oana Țoiu, după confirmarea morții ayatollahului Khamenei: România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul # Digi24.ro
Anunţul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură, afirmă ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, oficialul adăugând că România susţine dreptul iranienilor de a-şi alege viitorul, dreptul la libertate şi dreptul de a fi în siguranţă.
10:00
Irak: protestatarii încearcă să ia cu asalt Zona Verde, unde își are sediul ambasada SUA în Bagdad # Digi24.ro
În capitala irakiană Bagdad, protestatarii au încercat să ia cu asalt Zona Verde fortificată, unde se află ambasada SUA, ca răspuns la uciderea liderului suprem al Iranului, transmite CNN.
10:00
Hackerii au spart o aplicație iraniană de rugăciuni pentru a transmite mesaje împotriva regimului: „Ajutorul a sosit” # Digi24.ro
Una din cele mai populare aplicaţii de rugăciuni din Iran, care însuma peste cinci milioane de download-uri pe Android şi iPhone a fost spartă. Accesul a fost folosit pentru a trimite mesaje prin care personalul militar din Iran era încurajat să dezerteze şi să se alăture luptei împotriva regimului de la Teheran.
09:50
Zeci de zboruri au fost anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Anunțul CNAB # Digi24.ro
Un număr de 34 de zboruri spre şi dinspre cinci destinaţii au fost anulate duminică, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, informează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).
09:30
Operațiune grea în Maramureş: trei ucraineni, recuperați de la mare altitudine. Aproape 100 de oameni, salvați de pe munte în ultima zi # Digi24.ro
Salvamontiştii din Maramureş au intervenit duminică noaptea pentru salvarea a trei cetăţeni ucraineni rătăciţi la peste 1.600 de metri altitudine. Cei trei, doi cu vârste de 25 de ani şi unl de 27 de ani 27 de ani au fost predaţi Poliţiei de Frontieră. Ei erau epuizaţi fizic, deshidrataţi şi în stare de hipotermie uşoară.
09:30
Abdolrahim Mousavi, numit şef al statului major al forţelor armate iraniene în iunie 2025, a fost ucis în timpul atacurilor americane şi israeliene, alături de alţi generali de rang înalt, potrivit televiziunii de stat iraniene, informează AFP, potrivit News.ro.
09:30
Oficial de la Teheran, amenințare către SUA: Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă şi noi îi vom înjunghia în inimă # Digi24.ro
Una dintre cele mai puternice personalităţi din Iran a promis să „înjunghie” America în inimă, în urma atacurilor care l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei, relatează CNN.
09:20
Iranul ar urma să se retragă de la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite ca urmare a atacurilor de pe teritoriul său # Digi24.ro
Iranul ar urma să se retragă de la Cupa Mondială din 2026, organizată în Statele Unite, transmite Marca. Informația a venit în contextul în care teritoriul iranian a fost bombardat sâmbătă de către forțele SUA și ale Israelului. Fifa a precizat că urmărește cu atenție evoluția situației.
09:10
Rezultate LOTO - Duminică, 1 martie 2026: Report la 6/49 de peste 653.500 de euro. La Joker depășește 10,78 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 1 martie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 26 februarie, Loteria Română a acordat 25.580 de câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei.
09:00
Războiul din Orientul Mijlociu. Marile companii de transport maritim suspendă navigaţia prin Golf # Digi24.ro
Marile companii de transport maritim au suspendat navigaţia prin Golf, invocând situaţia de securitate în continuă schimbare din Orientul Mijlociu, informează The Guardian.
08:50
„Moarte Americii!”, „Moarte Israelului!”. Mii de iranieni au ieșit în stradă la Teheran, după uciderea liderului suprem Ali Khamenei # Digi24.ro
Mii de oameni s-au adunat, duminică, în emblematica piaţă Enghelab din Teheran, după anunţarea morţii liderului suprem Ali Khamenei, care a fost ucis sâmbătă în atacurile Israelului şi al Statelor Unite împotriva Iranului. Este haos în regiune, Teheranul ripostând cu rachete împotriva Israelului şi statelor din Golf.
08:50
Iranul s-a pregătit pentru „toate scenariile”, anunță președintele Parlamentului de la Teheran. Mesaje pentru Trump și Netanyahu # Digi24.ro
Iranul s-a pregătit pentru „toate scenariile”, inclusiv moartea liderului suprem Ali Khamenei, a declarat, duminică, preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf.
08:30
În Iran, liderul suprem este centrul unei teocrații complexe de împărțire a puterii și are ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat. Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, după aproape 37 de ani la putere, ridică întrebări extrem de importante cu privire la viitorul țării. Contururile unui proces complex de succesiune au început să se contureze în dimineața de după asasinarea lui Khamenei, scrie The Washington Post.
08:10
Obiceiul din timpul somnului care poate distruge dantura. Medicii avertizează: „Provocă dureri de cap și zgomote la nivelul urechii” # Digi24.ro
Bruxismul este o afecțiune tot mai frecvent întâlnită în societatea modernă, caracterizată prin activitatea involuntară, repetitivă și uneori intensă a mușchilor masticatori. De cele mai multe ori, aceasta se manifestă prin scrâșnitul sau încleștarea dinților, în special pe timpul nopții,
08:10
Ce simbolizează culorile mărțișorului. Povestea firului alb-roșu care vestește primăvara pe 1 Martie # Digi24.ro
În fiecare an, la începutul lunii martie, mărțișorul se impune ca unul dintre cele mai răspândite și purtate simboluri din România. Dincolo de valoarea sa estetică, el transmite o semnificație profundă, păstrată vie prin tradiție de-a lungul generațiilor.
07:20
Ali Khamenei a fost ucis. Teheranul a confirmat moartea ayatollahului. Operațiunea americano-israeliană împootriva Iranului continuă # Digi24.ro
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă în atacurile Israelului şi al Statelor Unite împotriva Iranului, a anunţat Donald Trump şi ulterior presa iraniană de stat, în timp ce regiunea se afundă în haos, Teheranul ripostând cu rachete împotriva Israelului şi statelor din Golf. Operațiunile Epic Fury a SUA și Roaring Lion a Israel continua pentru a doua zi.
07:10
Război în Orientul Mijlociu: Iranul, atacat de Israel și SUA. Teheranul a ripostat cu raiduri masive în regiune. Ali Khamenei, eliminat # Digi24.ro
Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă un atac militar de amploare asupra Iranului, vizând infrastructura militară și lideri ai regimului de la Teheran. Raidurile, descrise drept cele mai mari din istoria forțelor aeriene israeliene, au provocat sute de victime, în timp ce Iranul a ripostat cu rachete și drone, alimentând temerile unui conflict regional extins, anunță Sky News.
07:10
Copilul „cel mai iubit” al Coreei de Nord: ce a scos la iveală congresul-cheie despre planurile de succesiune ale lui Kim Jong-un # Digi24.ro
Când partidul de guvernământ din Coreea de Nord a organizat o reuniune la nivel înalt în această lună, au existat, așa cum era de așteptat, declarații privind dezvoltarea nucleară de neoprit și, mai surprinzător, o sugestie din partea lui Kim Jong-un că țara sa și SUA „ar putea să se înțeleagă” – cu condiția ca Washingtonul să recunoască Coreea de Nord ca putere nucleară legitimă. Dar pentru mulți observatori ai Coreei de Nord, congresul Partidului Muncitorilor – organizat o dată la cinci ani și care durează câteva zile – a reprezentat o ocazie rară de a specula asupra identității viitorului lider al țării, notează The Guardian.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.