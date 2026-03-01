Mesajul MAE către românii blocați în Orientul Mijlociu: Să asculte instrucțiunile autorităților; Când s-ar putea întoarce acasă
Digi24.ro, 1 martie 2026 12:20
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea, a declarat că prioritatea ministerului în acest moment este siguranța românilor blocați în Orientul Mijlociu. El le-a recomandat acestora să rămână în țările care se află, în siguranță, și să urmeze instrucțiunile autorităților din țările de reședință.
• • •
Acum 5 minute
12:50
Hamasul a condamnat, duminică, ca pe o „crimă abominabilă" atacul americano-israelian care s-a soldat, sâmbătă, cu moartea ayatollahului Ali Khamenei, ghidul suprem iranian şi un susţinător fervent al mişcării islamiste palestiniene.
12:50
Lider suprem interimar la Teheran: ayatollahul Alireza Arafi va prelua temporar atribuțiile lui Ali Khamenei # Digi24.ro
Iranul are un nou lider suprem interimar , după ce ayatollahul Alireza Arafi a fost selectat ca membru al consiliului de conducere interimar, alături de președintele interimar și de șeful sistemului judiciar, anunță Digi24.
Acum 30 minute
12:30
Cum influențează războiul din Orientul Mijlociu piața petrolului: la ce se pot aștepta românii legat de prețul benzinei # Digi24.ro
Depăşirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanţi devine realistă în România, dacă preţul ţiţeiul se stabilizează la 90 - 100 de dolari/baril, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce aduce costuri mai mari pentru transport, presiune pe lanţurile logistice, scumpirea alimentelor şi inflaţie persistentă, atenţionează preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, expert în piața de energie și fost membru în Consiliul de administrație al Romgaz.
Acum o oră
12:20
12:10
O navă din „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de Forțele Speciale belgiene în Marea Nordului # Digi24.ro
O navă din „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de către Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, anunţă duminică autorităţile belgiene, relatează AFP, preluată de News.ro.
12:00
Armata israeliană a publicat duminică o înregistrare video care prezintă momentul în care ținte din Teheran sunt distruse în explozii uriașe.
Acum 2 ore
11:40
„Pe cer sunt rachete, drone, unele explodează deasupra hotelurilor”. Mărturia unui român blocat în Dubai după atacurile Iranului # Digi24.ro
Ștefan Amza, un român blocat în Dubai după represaliilor Iranului, a vorbit în direct, duminică, la Digi24, și a descris panica de la hotel, sirenele anti-rachetă și atmosfera tensionată, spunând că „toată lumea este în stand-by, într-o teamă” și că românii sunt cei mai speriați.
11:20
Președinta PE, Roberta Metsola, despre eliminarea lui Ali Khamanei: „După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate” # Digi24.ro
Sfârşitul ayatollahului trebuie să fie semnalul încheierii epocii dictatorilor în Iran, a afirmat preşedinta Parlamentului European într-o postare pe pe platforma X, afirmând că „după 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate”.
Acum 4 ore
10:50
Pakistan: cel puțin opt morți la Karachi, după ce manifestanți pro-iranieni au atacat Consulatul SUA # Digi24.ro
Cel puţin opt persoane au murit duminică la Karachi, în Pakistan, în ciocniri care s-au produs în timpul unei manifestaţii la consulatul american împotriva loviturilor SUA şi Israelului în Iran, au anunţat salvatorii, citaţi de AFP.
10:30
Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, ucis de SUA și Israel. El a întruchipat un regim antioccidental de temut # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, care a fost ucis sâmbătă în atacurile americano-israeliene, a fost un duşman declarat al Occidentului, zdrobind opoziţia internă şi sprijinind forţele aliate din întreaga regiune, în speranţa de a face ca ţara sa să fie respectată şi temută, relatează Reuters.
10:30
Oana Țoiu, după confirmarea morții ayatollahului Khamenei: România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul # Digi24.ro
Anunţul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură, afirmă ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, oficialul adăugând că România susţine dreptul iranienilor de a-şi alege viitorul, dreptul la libertate şi dreptul de a fi în siguranţă.
10:00
Irak: protestatarii încearcă să ia cu asalt Zona Verde, unde își are sediul ambasada SUA în Bagdad # Digi24.ro
În capitala irakiană Bagdad, protestatarii au încercat să ia cu asalt Zona Verde fortificată, unde se află ambasada SUA, ca răspuns la uciderea liderului suprem al Iranului, transmite CNN.
10:00
Hackerii au spart o aplicație iraniană de rugăciuni pentru a transmite mesaje împotriva regimului: „Ajutorul a sosit” # Digi24.ro
Una din cele mai populare aplicaţii de rugăciuni din Iran, care însuma peste cinci milioane de download-uri pe Android şi iPhone a fost spartă. Accesul a fost folosit pentru a trimite mesaje prin care personalul militar din Iran era încurajat să dezerteze şi să se alăture luptei împotriva regimului de la Teheran.
09:50
Zeci de zboruri au fost anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Anunțul CNAB # Digi24.ro
Un număr de 34 de zboruri spre şi dinspre cinci destinaţii au fost anulate duminică, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, informează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).
09:30
Operațiune grea în Maramureş: trei ucraineni, recuperați de la mare altitudine. Aproape 100 de oameni, salvați de pe munte în ultima zi # Digi24.ro
Salvamontiştii din Maramureş au intervenit duminică noaptea pentru salvarea a trei cetăţeni ucraineni rătăciţi la peste 1.600 de metri altitudine. Cei trei, doi cu vârste de 25 de ani şi unl de 27 de ani 27 de ani au fost predaţi Poliţiei de Frontieră. Ei erau epuizaţi fizic, deshidrataţi şi în stare de hipotermie uşoară.
09:30
Abdolrahim Mousavi, numit şef al statului major al forţelor armate iraniene în iunie 2025, a fost ucis în timpul atacurilor americane şi israeliene, alături de alţi generali de rang înalt, potrivit televiziunii de stat iraniene, informează AFP, potrivit News.ro.
09:30
Oficial de la Teheran, amenințare către SUA: Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă şi noi îi vom înjunghia în inimă # Digi24.ro
Una dintre cele mai puternice personalităţi din Iran a promis să „înjunghie” America în inimă, în urma atacurilor care l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei, relatează CNN.
09:20
Iranul ar urma să se retragă de la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite ca urmare a atacurilor de pe teritoriul său # Digi24.ro
Iranul ar urma să se retragă de la Cupa Mondială din 2026, organizată în Statele Unite, transmite Marca. Informația a venit în contextul în care teritoriul iranian a fost bombardat sâmbătă de către forțele SUA și ale Israelului. Fifa a precizat că urmărește cu atenție evoluția situației.
09:10
Rezultate LOTO - Duminică, 1 martie 2026: Report la 6/49 de peste 653.500 de euro. La Joker depășește 10,78 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 1 martie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 26 februarie, Loteria Română a acordat 25.580 de câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei.
09:00
Războiul din Orientul Mijlociu. Marile companii de transport maritim suspendă navigaţia prin Golf # Digi24.ro
Marile companii de transport maritim au suspendat navigaţia prin Golf, invocând situaţia de securitate în continuă schimbare din Orientul Mijlociu, informează The Guardian.
Acum 6 ore
08:50
„Moarte Americii!”, „Moarte Israelului!”. Mii de iranieni au ieșit în stradă la Teheran, după uciderea liderului suprem Ali Khamenei # Digi24.ro
Mii de oameni s-au adunat, duminică, în emblematica piaţă Enghelab din Teheran, după anunţarea morţii liderului suprem Ali Khamenei, care a fost ucis sâmbătă în atacurile Israelului şi al Statelor Unite împotriva Iranului. Este haos în regiune, Teheranul ripostând cu rachete împotriva Israelului şi statelor din Golf.
08:50
Iranul s-a pregătit pentru „toate scenariile”, anunță președintele Parlamentului de la Teheran. Mesaje pentru Trump și Netanyahu # Digi24.ro
Iranul s-a pregătit pentru „toate scenariile”, inclusiv moartea liderului suprem Ali Khamenei, a declarat, duminică, preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf.
08:30
În Iran, liderul suprem este centrul unei teocrații complexe de împărțire a puterii și are ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat. Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, după aproape 37 de ani la putere, ridică întrebări extrem de importante cu privire la viitorul țării. Contururile unui proces complex de succesiune au început să se contureze în dimineața de după asasinarea lui Khamenei, scrie The Washington Post.
08:10
Obiceiul din timpul somnului care poate distruge dantura. Medicii avertizează: „Provocă dureri de cap și zgomote la nivelul urechii” # Digi24.ro
Bruxismul este o afecțiune tot mai frecvent întâlnită în societatea modernă, caracterizată prin activitatea involuntară, repetitivă și uneori intensă a mușchilor masticatori. De cele mai multe ori, aceasta se manifestă prin scrâșnitul sau încleștarea dinților, în special pe timpul nopții,
08:10
Ce simbolizează culorile mărțișorului. Povestea firului alb-roșu care vestește primăvara pe 1 Martie # Digi24.ro
În fiecare an, la începutul lunii martie, mărțișorul se impune ca unul dintre cele mai răspândite și purtate simboluri din România. Dincolo de valoarea sa estetică, el transmite o semnificație profundă, păstrată vie prin tradiție de-a lungul generațiilor.
07:20
Ali Khamenei a fost ucis. Teheranul a confirmat moartea ayatollahului. Operațiunea americano-israeliană împootriva Iranului continuă # Digi24.ro
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă în atacurile Israelului şi al Statelor Unite împotriva Iranului, a anunţat Donald Trump şi ulterior presa iraniană de stat, în timp ce regiunea se afundă în haos, Teheranul ripostând cu rachete împotriva Israelului şi statelor din Golf. Operațiunile Epic Fury a SUA și Roaring Lion a Israel continua pentru a doua zi.
07:10
Război în Orientul Mijlociu: Iranul, atacat de Israel și SUA. Teheranul a ripostat cu raiduri masive în regiune. Ali Khamenei, eliminat # Digi24.ro
Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă un atac militar de amploare asupra Iranului, vizând infrastructura militară și lideri ai regimului de la Teheran. Raidurile, descrise drept cele mai mari din istoria forțelor aeriene israeliene, au provocat sute de victime, în timp ce Iranul a ripostat cu rachete și drone, alimentând temerile unui conflict regional extins, anunță Sky News.
07:10
Copilul „cel mai iubit” al Coreei de Nord: ce a scos la iveală congresul-cheie despre planurile de succesiune ale lui Kim Jong-un # Digi24.ro
Când partidul de guvernământ din Coreea de Nord a organizat o reuniune la nivel înalt în această lună, au existat, așa cum era de așteptat, declarații privind dezvoltarea nucleară de neoprit și, mai surprinzător, o sugestie din partea lui Kim Jong-un că țara sa și SUA „ar putea să se înțeleagă” – cu condiția ca Washingtonul să recunoască Coreea de Nord ca putere nucleară legitimă. Dar pentru mulți observatori ai Coreei de Nord, congresul Partidului Muncitorilor – organizat o dată la cinci ani și care durează câteva zile – a reprezentat o ocazie rară de a specula asupra identității viitorului lider al țării, notează The Guardian.
07:10
O componentă esențială folosită pe frontul din Ucraina și-a dublat prețul în doar un an. Cine câștigă cel mai mult din această afacere # Digi24.ro
Prețul mediu pe un kilometru de cablu din fibră optică s-a dublat în China în interval de doar un an, iar pe unele piețe spot creșterea a ajuns la 400%, scrie Kyiv Post. Cauza este cererea mare pentru această componentă esențială folosită la dronele de atac pe frontul din Ucraina, care le face imune la tentativele de bruiaj.
07:10
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa # Digi24.ro
La mijlocul anilor 1980, o sferă gigantică din fibră de sticlă a apărut în adâncul pădurilor din regiunea Tver din Rusia. Nimeni nu putea explica de unde provenea sau la ce servea. În următoarele patru decenii, cupola abandonată a devenit o atracție pentru șoferii de off-road, muzicieni și teoreticieni ai conspirației. Apoi, într-o zi, în 2021, s-a prăbușit în cele din urmă, lăsând doar resturi pe solul pădurii. Publicația independentă Takie Dela a discutat cu localnicii pentru a afla mai multe despre misterul care înconjoară acest reper, conform Meduza.
07:10
„Babele” de martie 2026: Cum se calculează și ce semnificație au primele nouă zile de primăvară # Digi24.ro
Luna martie, vestitoare a primăverii, ocupă un loc aparte în tradiția populară românească prin legătura sa cu sărbătoarea Babei Dochia, figură mitologică ce marchează renașterea naturii după sezonul rece. Intervalul 1 - 9 martie, cunoscut sub denumirea de „zilele babelor”, este încărcat de semnificații.
07:10
Mesaje de 1 Martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți de Mărțișor # Digi24.ro
Mesaje de 1 Martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți de Mărțișor
07:10
De la palatul liderului de la Kremlin la fundațiile presupusei amante a lui Putin: traseul unui surplus de milioane de dolari # Digi24.ro
Compania care a finanțat construcția celebrei vile a lui Vladimir Putin de la Marea Neagră a încheiat proiectul cu un surplus de 6,5 miliarde de ruble (aproximativ 84 de milioane de dolari în prezent). Această sumă a fost transferată presupusei amante a liderului de la Kremlin, Alina Kabaeva, potrivit unei noi investigații realizate de Fundația Anticorupție (FBK), relatează Meduza.
07:10
Tot mai mulți superbogați din întreaga lume adoptă noi țări ca reședință principală. Principalele lor motive sunt instabilitatea politică, legislația fiscală și calitatea vieții. Câteva destinații neașteptate atrag persoanele cu avere foarte mare, potrivit Business Insider.
07:10
Război la viteză extremă: rolul inteligenței artificiale militare în evoluția conflictelor. Amenințări pentru stabilitatea strategică # Digi24.ro
AI poate accelera războiul, dar arhitectura de securitate trebuie să accelereze și să se aprofundeze în același ritm, construind o nouă generație de capacități. În caz contrar, fragilitatea stabilității strategice va crește în cadrul ciclurilor de decizie de milisecunde ale tehnologiei de război de ultimă generație propulsată de inteligența artificială, arată, într-o analiză, experți citați de Anadolu.
07:10
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat # Digi24.ro
Încrederea zdruncinată a Uniunii Europene în angajamentul Washingtonului față de NATO a determinat apeluri pentru reexaminarea clauzei de apărare reciprocă a blocului comunitar, potrivit Euractiv.
07:10
Calendar ortodox martie 2026: Sărbători cu cruce roșie și praznice importante în Postul Paștelui # Digi24.ro
Luna martie 2026 aduce în prim-plan un calendar ortodox bogat în semnificații liturgice și momente de reflecție spirituală, marcate atât de sărbători cu cruce roșie, zile de mare însemnătate pentru credincioși, cât și de numeroase pomeniri ale sfinților înscrise cu cruce neagră.
07:10
Cât timp se poartă Mărțișorul pentru noroc și protecție. Ce semnificație are tradiția de 1 Martie # Digi24.ro
Marcat la începutul lunii martie, gestul de a oferi mărțișorul cu șnur alb-roșu se regăsește printre reperele definitorii ale patrimoniului cultural românesc, simbolizând trecerea către primăvară și reînnoirea naturii. Acesta este dăruit persoanelor apropiate ca expresie a urărilor de noroc, sănătate și protecție.
07:10
1 Martie 2026: Semnificația primei zile de primăvară. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite tradiții românești # Digi24.ro
Data de 1 Martie marchează începutul primăverii și simbolizează renașterea naturii și un nou început. În această zi, mărțișorul este dăruit și purtat ca semn al aprecierii, transmițând urări de sănătate, noroc și prosperitate, dar și bucuria specifică acestui anotimp.
Acum 12 ore
00:00
Haos pe rutele aeriene: Pasageri întorși din drum și zboruri anulate în Orientul Mijlociu. Ce spun românii care au ajuns acasă # Digi24.ro
Români întorși din drum, zboruri anulate și ore de așteptare în aeronave sau aeroporturi din Orientul Mijlociu, acesta este bilanțul unei zile de haos pe rutele aeriene, după închiderea spațiului aerian în mai multe zone ale regiunii. Pasagerii reveniți la București povestesc momente de panică, redirecționări de ultim moment și ore întregi petrecute fără apă și mâncare. 28 de elevi din Focșani au rămas blocați pe aeroportul din Dubai, după închiderea spațiului aerian.
Acum 24 ore
23:50
Aeroportul din Dubai a fost lovit de o dronă iraniană sâmbătă seara, fiind evacuat de urgență. Incidentul are loc după ce un incendiu puternic a izbucnit la hotelul Fairmont The Palm, de cinci stele, după ce clădirea ar fi fost lovită de o rachetă iraniană, patru persoane fiind rănite. Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat hub internațional din lume, a suspendat toate operațiunile de zbor pe termen nelimitat, în urma seriei de atacuri cu rachete iraniene asupra statelor arabe din Golf.
22:30
Departamentul de Stat al SUA a lansat un avertisment pentru cetăţenii americani din întreaga lume, după atacul asupra Iranului # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA a emis sâmbătă o alertă, îndemnând cetăţenii americani din întreaga lume să dea dovadă de extremă prudenţă în urma atacului comun americano-israelian asupra Iranului, informează EFE, potrivit Agerpres.
22:10
Alertă maximă în SUA: FBI ridică nivelul de amenințare teroristă după atacul asupra Iranului # Digi24.ro
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru postul Fox News.
21:50
Kamala Harris îl acuză pe Donald Trump că „târăște SUA” într-un război cu Iranul. Democrații cer limitarea puterilor președintelui # Digi24.ro
Fosta vicepreședintă Kamala Harris îl acuză pe Donald Trump că a implicat Statele Unite într-un conflict nedorit cu Iranul, calificând atacurile recente drept „imprudente și nejustificate”. În același timp, liderii democrați cer Congresului să adopte urgent o rezoluție care să limiteze puterile președintelui în declanșarea unui război.
21:40
Ilie Bolojan, despre războiul din Orientul Mijlociu: „Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, sâmbătă seară, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, că prioritatea autorităţilor este siguranţa fiecărui cetăţean român.
21:30
Netanyahu promite „pace adevărată” după atacul asupra Iranului: „Ajutăm poporul iranian să se descătușeze de tiranie” # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat sâmbătă seară, într-o conferință de presă, că atacurile asupra Iranului vor continua „până la pacea adevărată”. Liderul de la Tel Aviv a transmis un mesaj direct poporului iranian să se ridice împotriva regimului Khamenei.
21:10
MAE, despre războiul din Orientul Mijlociu: Nu există români răniţi în regiune şi nu sunt solicitări de repatriere din Iran # Digi24.ro
Ministerul de Externe a precizat, sâmbătă seară, în legătură cu situaţia românilor aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu, că la acest moment nu sunt români răniţi în regiune şi nu sunt solicitări de repatriere din Iran. Potrivit MAE, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetăţeni români.
20:50
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a luat măsuri în eventualitatea propriei eliminări încă de zilele trecute. Surse apropiate liderului au fi dezvăluit pentru New York Times că Ali Khamenei a schițat un plan de succesiune în etape. Și a numit până la patru înlocuitori pentru fiecare poziție-cheie din armată și aparatul guvernamental. Inclusiv pe aliatul său apropiat, Ali Larijani, drept lider de facto al țării.
20:40
USR își schimbă statutul la Congres: criterii stricte de performanță pentru filiale și reformă în sistemul de vot intern # Digi24.ro
Uniunea Salvaţi România (USR) a adoptat, în cadrul congresului desfăşurat sâmbătă, la Sibiu, o serie de modificări la statutul partidului, fiind introduse condiţii de performanţă pentru filialele judeţene, primul criteriu de performanţă fiind rezultatele alegerilor locale şi naţionale.
20:10
Român blocat pe aeroportul din Doha, după atacurile iraniene: „Suntem confuzi, nu știm la ce să ne așteptăm” # Digi24.ro
Iranul a lansat sâmbără atacuri în Orientul Mijlociu, ca ripostă la loviturile primite de la SUA și din partea Israelului. Explozii au fost și în Doha, unde cetățeni români au rămas blocați pe aeroport. Printre ei se află și Mihnea, care a descris situația de acolo într-o intervenție la Digi24.
