Motivul pentru care nepotul ayatollahului Khamenei se bucură de moartea unchiului său. ”Sunt foarte mulțumit”

Duminică, 1 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 26 februarie, Loteria Română a acordat 25.580 de câştiguri în valoare totală de 2,16 milioane de lei.