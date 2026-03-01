Motivul pentru care nepotul ayatollahului Khamenei se bucură de moartea unchiului său. ”Sunt foarte mulțumit”
StirileProtv.ro, 1 martie 2026 18:20
Moartea ayatollahului Khamenei reprezintă o speranță pentru Iran, a declarat nepotul fostului lider suprem, un medic opozant al acestuia, care trăiește în Franța.
Ministerul român al Afacerilor Externe precizează că, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile din Cipru, insula nu a fost ținta atacurilor lansate de Iran.
MApN: Nu există o ameninţare militară la adresa teritoriului naţional, pe fondul situaţiei din Iran # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) informează că din datele pe care le are la acest moment, pe fondul evoluţiei situaţiei de securitate din Iran, nu rezultă o ameninţare militară la adresa teritoriului naţional.
Prima reacție a Chinei după moartea ayatollahului Ali Khamenei. „O încălcare gravă a suveranităţii şi a securităţii Iranului” # StirileProtv.ro
China a ''condamnat ferm'' duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, cerând încă o dată ''oprirea imediată a acţiunilor militare'', relatează AFP şi Reuters.
Câți soldați americani au murit în timpul atacului asupra Iranului. Anunț oficial al Armatei Statelor Unite # StirileProtv.ro
Trei soldaţi americani au fost ucişi şi alţi cinci au fost grav răniţi în cadrul operaţiunii împotriva Iranului, a anunţat duminică Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), acestea fiind primele victime americane cunoscute.
Consiliul de tranziție după moartea lui Khamenei și-a început activitatea. Când ar urma să fie ales un nou lider # StirileProtv.ro
Consiliul însărcinat să asigure tranziţia după uciderea sâmbătă a liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, într-un atac israeliano-american, şi-a început activitatea, anunţă duminică preşedintele iranian Massoud Pezeshkian, relatează AFP.
Teheranul a ieșit în stradă după anunțul morții ayatollahului Khamenei. Bucurie și în SUA, Marea Britanie și Spania. VIDEO # StirileProtv.ro
Martori oculari au declarat pentru Reuters că iranieni din mai multe cartiere ale Teheranului au sărbătorit pe străzi după ce Donald Trump a anunțat moartea liderului suprem al regimului iranian, ayatollahul Ali Khamenei.
Iranienii din București au sărbătorit în parc moartea ayatollahului Khamenei | FOTO # StirileProtv.ro
Iranienii din România au sărbătorit duminică, în parcul bucureștean Herăstrău, moartea ayatollahului Khamenei și loviturile aplicate în aceste zile regimului criminal de la Teheran.
Un bărbat a fost găsit mort și parțial carbonizat într-un apartament din Galați. Polițiștii au deschis o anchetă # StirileProtv.ro
Polițiștii au deschis o anchetă după ce un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost găsit mort într-un apartament din județul Galați, în urma unui apel la 112 care anunța fum dens.
Țările arabe anunță un ”răspuns unificat” împotriva Iranului, după ce Teheranul a atacat cu rachete toate statele vecine # StirileProtv.ro
Ţările arabe din Golf vor organiza duminică o reuniune prin videoconferinţă pentru a discuta despre un ''răspuns unificat'' în a doua zi a loviturilor iraniene efectuate ca ripostă la atacurile israeliano-americane asupra Iranului, transmite AFP.
Rusia a lansat în februarie cel mai mare val de rachete și drone împotriva Ucrainei din 2023 # StirileProtv.ro
Rusia a lansat în februarie mai multe rachete împotriva Ucrainei decât în orice altă lună din 2023, vizând în special rețeaua energetică în atacuri nocturne, arată o analiză AFP bazată pe date ucrainene.
Nicușor Dan: ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică faptul că ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, în contextul războiului din Iran.
Primarii și inteligența artificială. Ce instituții își iau abonamentele la Chat GPT și pentru ce le folosesc # StirileProtv.ro
Primării, consilii județene și companii în care statul este acționar încep să plătească abonamente la ChatGPT.
Un complex din Abu Dhabi care găzduia ambasade a fost avariat de fragmente de la drone interceptate # StirileProtv.ro
Fragmente de la drone interceptate au avariat un complex din Abu Dhabi care găzduia ambasada Israelului și alte misiuni internaționale, provocând răni minore unei femei și unui copil, informează duminică biroul pentru media de la Abu Dhabi.
După atacurile pe teritoriul său, Iranul ar intenţiona să se retragă de la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite # StirileProtv.ro
Iranul ar intenționa să se retragă din Cupa Mondială din 2026, după ce Statele Unite și Israelul au desfășurat sâmbătă o amplă campanie de bombardamente pe teritoriul iranian, informează Marca.
Analiză: Pariul militar al lui Donald Trump ar putea decide viitorul Orientului Mijlociu. „Zarurile au fost aruncate” # StirileProtv.ro
Prin atacul asupra Iranului și uciderea liderului suprem, președintele american Donald Trump a pariat că poate reuși unde predecesorii săi au eșuat, folosind forța militară americană pentru a remodela Orientul Mijlociu, scrie BBC.
Ungaria a ridicat nivelul de amenințare teroristă în urma războiului din Iran, potrivit unui anunț făcut de premierul Viktor Orban, aflat în campanie electorală. În România, nivelul este păstrat la ”precaut”.
Israelul susţine că a ucis 40 de înalt gradaţi iranieni în lovitura sa iniţială asupra Teheranului # StirileProtv.ro
Armata israeliană a anunţat duminică faptul că a ucis 40 de înalţi gradaţi iranieni, între care şi ghidul suprem Ali Khamenei, sâmbătă, în lovitura sa iniţială asupra Iranului, relatează AFP.
Analiză: Războiul din Iran ar putea avea ”consecințe catastrofale” în economia lumii. Avertisment pentru companiile românești # StirileProtv.ro
Un război prelungit în Iran ar putea genera, în cel mai pesimist scenariu, consecințe economice catastrofale la nivelul întregii lumi, arată o analiză Frames. Experții recomandă companiilor românești să se pregătească pentru o volatilitate extremă.
NYT: Agenţia Centrală de Informaţii a SUA l-a urmărit pe Ali Khamenei timp de mai multe luni înainte să-l elimine # StirileProtv.ro
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe sâmbătă dimineaţă la o reuniune la nivel înalt. Informaţia a schimbat cursul operaţiunii militare aflate în pregătire.
Donald Trump ia în calcul retragerea sau escaladarea atacului din Iran. „Pot prelua controlul asupra a tot” # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat că analizează mai multe „opțiuni de ieșire” privind atacul comun cu Israelul împotriva Iranului.
Ce ținte din țările arabe a lovit Iranul. Oman, atacat în premieră. Expert: „Sunt posibile noi negocieri săptămâna viitoare” # StirileProtv.ro
Iranul ripostează prin lovituri directe către mai multe ținte din țările arabe învecinate. Televiziunea de stat iraniană a confirmat că armata a lansat rachete și drone către cel puțin 27 de obiective din regiune.
VIDEO cu momentul în care Israelul a bombardat Iranul în plină zi. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis în biroul său # StirileProtv.ro
Armata israeliană a difuzat imagini cu ceea ce a declarat a fi un atac asupra sediului regimului iranian din Teheran.
Noapte de coșmar pentru românii din Orientul Mijlociu. Unde s-au refugiat: „Am primit mesaje să căutăm adăpost” # StirileProtv.ro
Sunt ore de incertitudine și tensiune pentru românii aflați în Orientul Mijlociu. În Israel s-au refugiat rapid în buncăre, iar în statele care găzduiesc baze militare americane, precum Emiratele Arabe Unite și Qatar, au rămas cât mai mult în locuințe.
Cetățenii români din Orientul Mijlociu sunt în siguranță, spun autoritățile. Reuniune extraordinară a miniștrilor de externe # StirileProtv.ro
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, participă duminică la reuniunea extraordinară a Consiliului de Afaceri Externe, convocată în urma atacurilor militare împotriva Iranului.
Moartea lui Khamenei este o oportunitate pentru poporul iranian, afirmă șefa diplomației Uniunii Europene # StirileProtv.ro
Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, înseamnă că există „acum o cale deschisă către un Iran diferit, unul pe care poporul său ar putea avea mai multă libertate să-l modeleze”, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas.
Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar” # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei şi a unor membri ai familiei sale a fost o crimă "cinică" ce a încălcat toate normele moralităţii umane şi legii internaţionale, relatează Reuters şi AFP.
Armata islamică din Iran amenință că va lansa ”cea mai devastatoare operațiune ofensivă" împotriva SUA. Răspunsul lui Trump # StirileProtv.ro
La Teheran, Gărzile Revoluționare islamice au promis o răzbunare devastatoare pentru moartea liderului suprem, ayatolahul Khamenei, ucis în biroul său în cursul bombardamentlor comune, americane și israeliene.
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România # StirileProtv.ro
Secretarul britanic al Apărării anunță că două rachete iraniene au fost lansate în direcția Ciprului, unde Londra are baze militare.
Cristian Tudor Popescu: ”Trump este un dictator dezgustător, dar a anihilat doi dictatori scăldați în sânge și droguri” # StirileProtv.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu este de părere, într-un mesaj publicat pe Facebook, că, deși președintele Donald Trump ”este un dictator dezgustător”, trebuie remarcat faptul că el ”a anihilat doi dictatori scăldați în sânge și droguri”.
Cum a fost localizat Khamenei: SUA şi Israelul au modificat planul atacului pe baza datelor CIA # StirileProtv.ro
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune de înalt nivel sâmbătă dimineaţă la Teheran, ceea ce a permis armatelor americană şi israeliană să-l lovească, informează duminică New York Times.
VIDEO. ”Lovitură dură”. Forţele Speciale ale Belgiei au capturat un petrolier din ”flota fantomă” a Rusiei # StirileProtv.ro
O navă din ”flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de către Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, anunţă duminică autorităţile belgiene, relatează AFP, potrivit News.ro.
Cum oferi corect primul ajutor până la sosirea ambulanței. Primii pași pentru salvarea unei vieți # StirileProtv.ro
Primul ajutor până când vine ambulanta - cine îl oferă? Fiecare dintre noi, cu o minimă pregătire. Iată cum acționează voluntarii înainte de sosirea echipajului de pe salvare.
Iranul susține că cel puțin 100 de copii aflați într-o școală au fost uciși de bombele americano-israeliene # StirileProtv.ro
Oficiali iranieni susțin că cel puțin 100 de copii dintr-o școală au fost uciși de bombele americano-israeliene care au căzut asupra unei școli de fete din sudul Iranului.
Ana Maria Bărbosu, lider detașat la votul pentru Gimnasta Anului 2025: peste 7.700 de voturi înainte de finalul campaniei # StirileProtv.ro
Ana Maria Bărbosu conduce, duminică, cu 7.787 voturi, cursa pentru titlul de Gimnasta anului 2025, în campania lansată de forul european de profil (European Gymnastics).
28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă # StirileProtv.ro
Douăzeci şi opt de elevi de la un liceu din Focşani, aflaţi într-o excursie în Dubai, nu se pot întoarce acasă, după ce autorităţile din Emiratele Arabe Unite au închis spaţiul aerian, iar zborurile au fost suspendate.
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică va organiza o reuniune extraordinară la cererea Rusiei # StirileProtv.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) va organiza, luni, o reuniune extraordinară la cererea Rusiei, în urma atacurilor militare ale SUA și Israel în Iran.
Israelul anunță lovituri masive în „inima Teheranului”, Iranul susține că a atacat 27 de baze americane # StirileProtv.ro
Armata israeliană a oferit duminică un scurt bilanț al războiului. În cadrul a ceea ce a numit Operațiunea „Roar of the Lion” (Răgetul Leului), armata susține că lovește regimul din „inima Teheranului”.
Parfumurile de cameră sau mașină pot fi un adevărat pericol. Avertismentul medicilor despre poluarea din interior # StirileProtv.ro
Parfumurile de cameră ori de mașină conțin uleiuri volatile, combinații chimice, care mimează structura hormonilor. Îi păcălesc și se comportă, de fapt, în mod nedorit tot ca hormoni.
Legătura dintre grăsimea abdominală și rinichi. Care este momentul în care kilogramele în plus ne afectează funcțiile renale # StirileProtv.ro
Grăsimea de pe abdomen le spune rinichilor să rețină sodiu și apă. Urmarea este sigură - crește tensiunea arterială și apare boala numită hipertensiune.
Cine a fost Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului încă din 1989. A murit la 86 de ani după atacuri americane și israeliene # StirileProtv.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit, a confirmat presa de stat iraniană, după ce Statele Unite şi Israelul au lansat un atac de amploare asupra Iranului sâmbătă.
Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 1 martie 2026. Premiul la Joker se apropie de 55 de milioane de lei # StirileProtv.ro
Duminică, 1 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 26 februarie, Loteria Română a acordat 25.580 de câştiguri în valoare totală de 2,16 milioane de lei.
Semnificația Mărțișorului – tradiții și obiceiuri românești. Zonele din țară în care fetele oferă mărțișoare băieților # StirileProtv.ro
Atunci când spui mărțișor te gândești clar la primăvară. Acest obicei este păstrat de generații, însă puțini știu că acel firicel alb cu roșu nu este doar un simbol decorativ.
Secretul bucătarilor italieni: făina de roșii, ingredientul care transformă orice rețetă de focaccia, paste sau sosuri # StirileProtv.ro
Pulberea de roșii deshidratate, cunoscută drept făină de roșii, este un produs care, datorită versatilității sale, îți permite să asezonezi preparatele foarte ușor.
