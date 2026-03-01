Furt în 30 de secunde într-un apartament Airbnb din București. Hoțul a vrut să plece cu amintiri
ObservatorNews, 1 martie 2026 19:50
În afaceri, uneori câştigi, alteori pierzi. Proprietarul unui apartament închiriat în regim hotelier ne-a împărtăşit supriza de care a avut parte când i-a închiriat casa unei femei. În doar 30 de secunde, aceasta a smuls televizorul din perete, l-a învelit într-un cearceaf şi dusă a fost. Şi cum mai avea o mână liberă, a mai luat şi un airfryer. Proprietarul a depus plângere la poliție, însă hoaţa încă nu a fost prinsă.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
20:00
Recorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radical # ObservatorNews
A venit primăvara şi în calendar, dar şi în aer. Prima zi nu a dezamăgit. După ce am tremurat zdravăn, în sfârşit ne bucurăm de vreme călduroasă şi soare generos. Vestea bună e că ne răsfaţăm în continuare. Urmează zile însorite cu temperaturi de până la 19 grade Celsius.
Acum 30 minute
19:50
Ce urmează pentru Iran după eliminarea liderului suprem. Țara riscă un război civil # ObservatorNews
Ayatollahul Ali Khamenei a fost găsit fără viaţă sub dărâmăturile palatului său din Teheran. Liderul suprem a condus Iranul cu o mână de fier timp de 37 de ani, o eră pe care a început-o printr-o vizită în România, la Nicolae Ceauşescu. Astăzi, regimul de la Teheran se confruntă cu un vid de putere fără precedent, iar analiştii avertizează că un război civil riscă, de la o oră la alta, să izbucnească.
19:50
Furt în 30 de secunde într-un apartament Airbnb din București. Hoțul a vrut să plece cu amintiri # ObservatorNews
În afaceri, uneori câştigi, alteori pierzi. Proprietarul unui apartament închiriat în regim hotelier ne-a împărtăşit supriza de care a avut parte când i-a închiriat casa unei femei. În doar 30 de secunde, aceasta a smuls televizorul din perete, l-a învelit într-un cearceaf şi dusă a fost. Şi cum mai avea o mână liberă, a mai luat şi un airfryer. Proprietarul a depus plângere la poliție, însă hoaţa încă nu a fost prinsă.
19:50
Cât am putea plăti la pompă în următoarele săptămâni, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu # ObservatorNews
Conflictul din Orientul Mijlociu afectează economia mondială, iar primele efecte le-am putea vedea chiar din următoarele zile la pompă. Am putea plăti chiar 10 lei pe litrul de combustibil. În centrul tensiunilor se află Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume. Pe aici trece aproximativ o treime din petrolul transportat pe mare la nivel global, adică aproape 20% din consumul mondial. Orice blocaj înseamnă un șoc major pentru piețele energetice, întârzieri în aprovizionare şi creșteri rapide ale prețului petrolului.
Acum o oră
19:20
România pregătește repatrierea cetățenilor prinși în conflictul din Orientul Mijlociu: "A fost înfricoșător" # ObservatorNews
Peste o mie de români sunt blocați în țările arabe, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a închis spații aeriene peste noapte. Prinși între rachete, explozii și zboruri anulate, oamenii nu știu când vor ajunge acasă. Autoritățile române au activat celula de criză și caută soluții pentru repatrierea lor, imediat ce zborurile vor putea fi reluate.
Acum 4 ore
18:00
Arhiepiscopul Tomisului, obligat să elibereze vila arhierească din Constanța în 23 de zile # ObservatorNews
Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, trebuie să elibereze vila arhierească din Constanța pe care o folosește ca reședință și situată vizavi de Cazinoul din Constanța în 23 de zile, după ce decretul semnat de Nicolae Ceaușescu, în urmă cu 50 de ani va expira spre sfârșitul lui martie.
17:30
Un șofer străin a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu autoutilitara într-un șanț, în localitatea vâlceană Proieni. Din fericire, bărbatul a scăpat cu viață.
17:30
China critică SUA și Israelul pentru atacurile din Iran și solicită încetarea focului: Este inacceptabil # ObservatorNews
China condamnă atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului și solicită o încetare imediată a focului, avertizând asupra riscului extinderii conflictului în regiune.
17:10
Mai multe vedete din România, aflate în vacanță în Emiratele Arabe Unite, au fost prinse fără voie în conflictul din Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israelul au lansat, sâmbătă, o operațiune împotriva regimului iranian, iar Teheran a ripostat în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit. Printre acestea se numără sorpana Irina Baianț, Anca Țurcașiu, Georgiana Lobonț și Andrei Gavril (GAMI) sau Bogdan de la Ploiești.
16:50
Germania avertizează: Posibile represalii iraniene în Europa după uciderea lui Khamenei # ObservatorNews
Șeful comisiei parlamentare germane care supraveghează serviciile secrete a declarat duminică că nu pot fi excluse represalii, inclusiv prin activarea unor celule iraniene aflate deja pe teritoriul Europei, după ce liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis în urma atacurilor SUA și Israelului, potrivit Reuters.
Acum 6 ore
16:00
Fugar cu mandat european pentru droguri, prins în Târgovişte după o tentativă de fugă ca în filme # ObservatorNews
Un bărbat de 35 de ani, vizat de un mandat de arestare emis de judecătorii din Galați pentru trafic de droguri, a fost depistat de polițiștii din Târgoviște în timp ce conducea un autoturism, deși nu deținea permis de conducere, a anunțat duminică Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, potrivit Agerpres.
16:00
Nicușor Dan: România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă # ObservatorNews
România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă, anunță președintele Nicușor Dan. Șeful statului a ținut să precizeze că prioritarǎ în prezent este siguranța cetățenilor români aflați în zonele de conflict.
15:40
Români blocați în Orientul Mijlociu. MAE: Înregistrarea este esențială. Consulatele nu pot interveni direct # ObservatorNews
MAE anunță că circa 1.000 de români sunt afectați de închiderea spațiului aerian în mai multe țări. Autoritățile fac apel la înregistrare consulară și respectarea instrucțiunilor locale și spun că nu se poate interveni direct.
15:30
Strâmtoarea Ormuz, aproape blocată. FT: Exporturile de gaz încetinesc, piețele europene anticipează scumpiri # ObservatorNews
Bursele din Arabia Saudită și Egipt au deschis în scădere puternică, în timp ce traderii anticipează o explozie a prețurilor la gaze, pe fondul blocajelor din transportul de gaz și al închiderii unor câmpuri de gaze naturale din Israel.
15:00
De ce a lovit Iran Dubaiul? General: Nu a avut nicio legătură cu obiectivele militare # ObservatorNews
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, s-a pregătit pentru propria moarte încă din iunie anul trecut, în momentul în care au fost atacate siturile nucleare şi a urmat războiul cu Israel. Surse apropiate ale fostului lider de la Teheran au declarat că planul pentru succesiunea la putere a fost finalizat, în termeni mari, în urmă cu câteva zile numind inclusiv până la patru înlocuitori pentru fiecare poziţie cheie din armată şi guvern. Generalul în rezervă Cristian Barbu analizează întreaga situaţie, într-un interviu pentru Bianca Iacob, la Observator.
14:30
Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută de export de petrol, blocată de iranieni # ObservatorNews
Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută de export de petrol, blocată de iranieni.
14:20
Două tinere din Suceava, lovite de o maşină pe trecere. Un bătrân de 84 de ani era la volan # ObservatorNews
În Suceava, două tinere de 21 de ani au fost rănite după ce au fost acroşate cu maşina, chiar pe trecerea de pietoni. La volanul autoturismului se afla un şofer senior, de 84 de ani.
14:10
O româncă care a mers în Dubai pentru vacanță povestește cum, în decurs de câteva ore, sejurul de vis s-a transformat în coșmarul vieții ei. A postat fotografii cu turiștii strânși pe holurile hotelului, panicați de bubuituri și și-a povestit experiența, oră de oră, în noaptea de 28 februarie spre 1 martie.
Acum 8 ore
13:50
Uciderea ayatollahului Ali Khamenei este o "crimă cinică", a încălcat toate normele moralităţii umane şi legii internaţionale, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin.
13:40
Ce pot face românii blocaţi în Dubai, după închiderea spaţiului aerian. Recomandările MAE # ObservatorNews
Aproape 1.000 de români sunt blocaţi în Dubai şi alte zone din Orientul Mijlociu, după ce conflictul din Iran a închis mai multe spaţii aeriene. Vorbim despre zboruri anulate peste noapte, aeroporturi aglomerate şi oameni care nu ştiu când vor ajunge acasă. Ministerul de Externe spune că toţi românii aflaţi în zonă sunt în siguranţă.
13:40
28 de elevi români, aflaţi în excursie cu şcoala, rămaşi blocaţi în Dubai din cauza atacurilor iraniene # ObservatorNews
În a doua zi de război în Orientul Mijlociu, Iranul a lovit din nou. Atât baze militare americane din regiune, cât şi zone turistice. Au fost explozii puternice în Dubai, Abu Dhabi, Doha. O bombă a ţintit şi un hotel de cinci stele din Manama, Bahrein. În acest infern sunt prinşi sute de români care-şi petreceau vacanţa în Emirate. Printre ei se numără şi un grup de 28 de elevi, plecaţi în excursie cu profesorii. Toţi aşteaptă soluţii de la autorităţi. Vor să se întoarcă acasă.
13:30
Şefa diplomaţiei europene: "Moartea lui Ali Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului" # ObservatorNews
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a comentat informația privitoare la eliminarea liderului spiritual iranian Ali Khamenei. Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului, a transmis Kallas care a avut un mesaj pentru poporul iranian.
13:10
Succesorul interimar al lui Ali Khamenei a fost decis. Cine este Alireza Arafi şi care sunt sarcinile lui # ObservatorNews
Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit succesor interimar al lui Khamenei, ucis în timpul atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului.
13:10
Ali Khamenei, ultimul lider cu care s-a întâlnit Nicolae Ceauşescu înainte de căderea regimului comunist # ObservatorNews
Ali Khamenei a fost ultimul lider internaţional cu care s-a întâlnit Nicolae Ceauşescu înainte căderii regimului comunist din ţara noastră.
12:40
Marea Britanie anunţă că Iran a lansat rachete spre Cipru, în condiţiile în care Teheranul intră în haos # ObservatorNews
Rachete au fost lansate asupra Ciprului, iar trupele britanice au fost la un pas de impact în Bahrain, în contextul în care Iranul atacă ca răspuns la atacul lui Donald Trump, a dezvăluit astăzi John Healey, Secretar al Apărării în Marea Britanie.
12:30
Războiul din Iran lovește buzunarele românilor. Carburanții ar putea ajunge 10 lei/litru - Analiză AEI # ObservatorNews
Depăşirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanţi devine realistă în România, dacă preţul ţiţeiul se stabilizează la 90 - 100 de dolari/baril, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce aduce costuri mai mari pentru transport, presiune pe lanţurile logistice, scumpirea alimentelor şi inflaţie persistentă, atenţionează preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.
12:10
Preşedintele Iranului susţine că SUA şi Israel au declanşat un "război deschis împotriva musulmanilor" # ObservatorNews
Președintele iranian susține că SUA și Israel au pornit un război împotriva musulmanilor. El a emis o declarație prin care cere răzbunare pentru atacurile asupra Iranului și uciderea liderului suprem Ali Khamenei. Soarta președintelui a fost mult timp necunoscută.
Acum 12 ore
12:00
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac aerian lansat de Israel și Statele Unite, a confirmat duminică presa de stat iraniană. Moartea sa aruncă în incertitudine viitorul Republicii Islamice și amplifică riscul unei destabilizări regionale. CIA a aflat că Ayatollahul urma să participe la o reuniune de nivel înalt sâmbătă dimineaţă la Teheran, ceea ce a permis armatelor americană şi israeliană să-l lovească, scrie New York Times.
11:40
Momentul în care un prezentator al televiziunii de stat anunţă, cu ochii în lacrimi, moartea lui Khamenei # ObservatorNews
Prezentatorul televiziunii de stat din Iran a anunţat duminică, cu ochii în lacrimi, moartea ayatollahului Ali Khamenei. Presa iraniană a anunţat şi moartea fiicei, ginerelui şi a nepoatei liderului suprem.
11:20
Israel a spart o aplicaţie populară de rugăciune din Iran pentru a încuraja militarii să trădeze # ObservatorNews
Israelul a reuşit să spargă una din cele mai populare aplicaţii de rugăciuni din Iran, care însuma peste cinci milioane de download-uri pe Android şi iPhone.
10:50
"Primul caviar organic din lume" este produs într-un sat mic din sudul Spaniei, la ferma de sturioni Caviar Riofrío. Delicatesea este făcută din doar două ingrediente: icre de sturion și sare, fără aditivi, fără conservanți, scrie Euronews.com.
10:50
A dat 1 milion $ pe o casă pe care a văzut-o doar pe internet, în Italia. Ce a găsit pe proprietate # ObservatorNews
O adevărată loterie imobiliară, așa poate fi descrisă decizia unui american care a plătit peste 1 milion de dolari pentru o fermă din Italia pe care o văzuse doar în fotografii. Bărbatul a făcut pasul decisiv și și-a mutat familia într-un sat medieval din Toscana, în căutarea unei vieți mai liniștite și mai apropiate de natură, scrie CNN.
10:50
Iran ia în calcul retragerea de la Campionatul Mondial. Meciurile urmau să se joace în SUA # ObservatorNews
Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal, susțin jurnaliștii din Israel. Competiția va avea loc la vară în SUA, Canada și Mexic. Partidele naționalei iraniene urmau să se joace la Los Angeles și Seattle.
10:10
Sute de manifestanţi au luat cu asalt consulatul SUA din Karachi, Pakistan. Cel puţin o persoană a fost ucisă # ObservatorNews
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, "unul dintre cei mai răi oameni din istorie", este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.
10:10
Cea de-a 46-a ediție a premiilor BRIT Awards a avut loc aseară și a adus surprize. Olivia Dean a câștigat cele mai importante distincții, plecând acasă cu patru trofee, printre care și cel pentru Artistul Anului. Harry Styles a revenit pe scenă, după o pauză pe care fanii au resimțit-o din plin, iar Rosalía a devenit prima artistă de origine spaniolă care cucereşte categoria pentru Cel mai bun artist internațional. Şi pentru prima dată în istoria de aproape 50 de ani a evenimentului, ceremonia s-a desfășurat în afara Londrei, în Manchester.
09:50
Staţiunea considerată "Polul Nord" al ţării care oferă o experienţă unică. Preţurile încep de la 120 de euro # ObservatorNews
Deși calendarul arată 1 martie și primăvara și-a intrat oficial în drepturi, la Harghita Băi e iarnă în toată regula. Stațiunea supranumită "polul nord al țării" oferă un peisaj autentic de poveste. Pe lângă schi, turiştii s-au putut bucura şi de alte activităţi pe zăpadă.
09:50
Promovat ca un aliment minune pentru sănătate, oţetul de mere are mai multe beneficii decât am putea crede şi ne poate ajuta să slăbim. În plus, este şi ieftin.
09:50
Israelul susține că a aruncat peste 1.200 de bombe asupra Iranului într-o singură zi. Forțele aeriene israeliene spun că au aruncat peste 1.200 de bombe asupra Iranului în prima zi a atacului său comun cu SUA, relatează Jerusalem Post.
09:50
Erdogan: "Trebuie evitată vărsarea de sânge". Reacţiile lui Macron şi Starmer după atacurile din Iran # ObservatorNews
Ca orice conflict internaţional care începe brusc şi pare că trage toată planeta în mijlocul războiului, şi acesta, dintre Statele Unite şi Iran a avut ecou pe scena europeană. Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a declarat că dorește protejarea civililor din zonele bombardate. Mâine, adună comisarii europeni pentru a discuta situația din Orient.
09:50
Lista oficialilor iranieni ucişi în urma atacului în tandem SUA-Israel asupra Iranului # ObservatorNews
Mai mulţi oficiali iranieni, printre care şi şeful statului major al forţelor armate iraniene, au fost ucişi în urma operaţiunii în tandem a Statelor Unite şi a Israelului. Totodată, Teheranul a confirmat duminică moartea liderului suprem Ali Khamenei, anunţată încă de sâmbătă de Donald Trump.
09:30
Sute de manifestanţi au încercat să atace ambasada SUA la Bagdad, după moartea lui Ali Khamenei # ObservatorNews
Sute de manifestanţi au încercat să ia cu asalt duminică dimineaţă zona ultrasecurizată care adăposteşte ambasada SUA la Bagdad, după moartea ghidului suprem iranian Ali Khamenei, informează AFP, citând un jurnalist de la faţa locului.
09:30
Celulă de criză la MAE: 1.000 de români, în zona de conflict. "Nu avem cereri de repatriere din Iran" # ObservatorNews
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat sâmbătă noapte că va fi suplimentat numărul operatorilor de la Bucureşti, în contextul situaţiei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu şi al numărului mare de apeluri ale românilor aflaţi în regiune, care "a depăşit numărul de colegi disponibili în misiune". "Este totuşi clar că sunt necesare resurse adiţionale, mai ales în momente sensibile", afirmă Ţoiu. Ministrul recomandă românilor, dat fiind "caracterul fluid" al situaţiei, să-şi amâne călătoriile, chiar dacă în regiune sunt şi ţări cu spaţiul aerian deschis.
09:10
Tradiţii şi obiceiuri de Mărţişor. Motivul pentru care nu e bine să-l aruncăm la gunoi # ObservatorNews
De astăzi ne bucurăm oficial de primăvară, cel puţin în calendar, şi de luna Mărţişorului. Tot de azi, bineînţeles, pentru noroc şi bunăstare e musai să purtăm talismanul cu şnur alb şi roşu.
09:10
Mai multe zboruri de pe Otopeni au fost anulate din cauza conflictului din Orient. Lista completă # ObservatorNews
Tensiunile din jurul Iranului escaladează, iar conflictul schimbă harta zborurilor în timp real. Multe curse au fost brusc anulate după ce s-a închis spaţiul aerian în regiune. Printre cei afectați sunt și mulţi români. Unii sunt în pelerinaj în Israel, alții în vacanță în Dubai. O destinaţie extrem de iubită de români. Ca într-un film de groază, pe plajele luxoase, acum şuieră racheietele. Patru turişti au fost răniţi într-un atac lângă un hotel.
08:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că SUA vor lovi Iranului cu o formă nemaivăzută dacă ţara ripostează la atacul americano-israelian care l-a ucis pe liderul suprem Ali Khamenei.
08:30
Zeci de medici și pompieri i-au învățat pe suceveni cum să acorde primul ajutor: "Orice clipă contează" # ObservatorNews
Într-o situaţie de criză, timpul este cea mai de preţ resursă. Primul ajutor salvează vieţi, chit că vorbim de atacuri de cord, de înec sau de accident. Într-un sfert de oră poţi învăţa cum să devii înger salvator.
08:20
Cerul a fost vedeta serii, ieri, în Cluj Napoca. Zeci de pasionaţi de astronomie s-au adunat pe un câmp de lângă staţia meteo din Feleacu, pentru un spectacol rar. Şase planete au fost vizibile pe cer, imediat după apus.
08:20
Doi tineri, spulberaţi pe marginea drumului de un şofer de 29 de ani. Un bărbat a murit pe loc # ObservatorNews
Accident tragic pe un Drum Expres din Olt. Doi tineri au fost loviţi în plin de o maşină, iar unul dintre ei a murit pe loc, în apropiere de satul Jitaru.
08:00
Mii de oameni s-au adunat în centrul Teheranului pentru a plânge moartea lui Ali Khamenei # ObservatorNews
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, "unul dintre cei mai răi oameni din istorie", este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.
07:50
Cine va conduce Iranul după moartea lui Ali Khamenei, "unul dintre cei mai malefici oameni din istorie" # ObservatorNews
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit, a anunţat președintele Statelor Unite, Donald Trump. După confirmarea morţii "celui mai malefic om din istorie", aşa cum l-a descris Trump în mesajul publicat pe Truth Social, apar tot mai multe detalii despre cine va conduce Iranul în perioada de tranziție.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.