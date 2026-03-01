Furt în 30 de secunde într-un apartament Airbnb din București. Hoțul a vrut să plece cu amintiri

19:50

Ayatollahul Ali Khamenei a fost găsit fără viaţă sub dărâmăturile palatului său din Teheran. Liderul suprem a condus Iranul cu o mână de fier timp de 37 de ani, o eră pe care a început-o printr-o vizită în România, la Nicolae Ceauşescu. Astăzi, regimul de la Teheran se confruntă cu un vid de putere fără precedent, iar analiştii avertizează că un război civil riscă, de la o oră la alta, să izbucnească.