Incendiu în baza navală Al Salam, la Abu Dhabi, în care sunt staţionate trupe franceze, în urma unui atac iranian cu dronă. EAU şi Franţa anunţă că nu există victime. Parisul denunţă ”atacuri masive şi nejustificate” ale Iranului în O.Mijlociu
Un atac iranian cu dronă împotriva unei baze navale la Abu Dhabi - în care se află forţe franceze - a provocat un incendiu, însă nu s-a soldat cu victime, anunţă duminică Ministerul Apărării al Emiratelor Arabe Unite (EAU), în contextul în care Iranul desfăşoară a doua zi la rând atacuri în Orientul Mijlociu, relatează AFP.
Andrei Ţărnea (MAE): Până acum am primit 1.066 de solicitări de asistenţă consulară de la românii aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu, cifră care nu-i include şi pe românii din Emiratele Arabe Unite, „de ordinul sutelor” # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Român al Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a informat, duminică seară, că până în acest moment au fost primite 1.066 de solicitări de asistenţă consulară de la românii aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu, cifră care nu îi include şi pe românii din Emiratele Arabe Unite, care sunt „de ordinul sutelor”. Ţărnea a explicat că acest număr nu poate fi precizat întrucât este fluctuant.
Fotbal: Căpitanul Borussiei Dortmund, Emre Can, a suferit o ruptură de ligamente încrucişate # News.ro
Emre Can, căpitanul echipei Borussia Dortmund, a suferit o ruptură de ligamente încrucişate şi va lipsi de pe teren o perioadă încă neprecizată, a anunţat duminică gruparea germană.
Federaţia de Fotbal din Qatar a amânat toate mărcile în urma tensiunilor globale generate de atacurile asupra Iranului # News.ro
Federaţia de fotbal din Qatar a amânat toate turneele şi meciurile până la noi ordine, duminică, pe fondul tensiunilor globale după atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului, relatează AP.
Neamţ: Misiune a pompierilor pentru salvarea unei persoane prinse sub un copac pe o stradă din municipiul Roman/ Trunchiul tăiat al copacului era căzut şi peste o ţeavă de gaz/ Rănitul a fost dus la spital FOTO # News.ro
Pompierii din judeţul Neamţ au intervenit, duminică seară, pentru salvarea unei persoane prinse sub un copac, pe o stradă din municipiul Roman. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, trunchiul tăiat al copacului era căzut şi peste o ţeavă de gaz. La această oră, bărbatul, care a fost rănit la un picior, a fost transportat la spital.
OpenAI a încheiat un acord cu Departamentul de Război al SUA, la doar câteva ore după ce rivalul Anthropic a fost pus pe lista neagră de Trump # News.ro
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunţat vineri seară că firma sa a ajuns la un acord cu Departamentul de Război privind utilizarea modelelor sale de inteligenţă artificială, imediat după ce preşedintele Donald Trump a interzis agenţiilor federale să mai folosească tehnologia rivalului Anthropic, transmite CNBC.
Preşedintele american Donald Trump, care şi-a multiplicat duminică interviurile la telefon cu jurnalişti de la reşedinţa sa Mar-a-Lago, în Florida, a declarat revistei The Atlantic că ”va vorbi” cu liderii iranieni, fără să spună când şi cu cine, relatează Le Monde.
SUA au scufundat o corvetă de clasa Jamaran din flota iraniană la Golful Oman, la chei în portul Chabahar, anunţă CENTCOM # News.ro
O navă din flota iraniană a fost scufundată sâmbătă de către Statele Unite la Golful Oman, anunţă duminică Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), prima cunoscută de la începutul atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului, relatează AFP.
MApN, în contextul situaţiei de securitate din Iran: Nu rezultă o ameninţare militară la adresa României / Au fost dispuse măsuri de pregătire a sistemelor care completează forţele de reacţie imediată, inclusiv scutul de la Deveselu # News.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că din datele deţinute până în prezent nu rezultă o ameninţare militară la adresa teritoriului naţional, pe fondul evoluţiei situaţiei de securitate din Iran. MApN precizează că au fost dispuse măsuri de creştere a vigilenţei şi de pregătire a sistemelor care completează forţele de reacţie imediată. „Facilitatea navală a Statelor Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă şi control al NATO, asigură protecţia antibalistică împotriva ameninţărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice”, adaugă MApN.
Echipa italiană Sassuolo a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 27-a din Serie A.
Echipa engleză Tottenham Hotspur, pentru care românul Radu Drăguşin a fost titular, a pierdut duminică, în deplasare, sor 1-2, cu gruparea Fulham, în etapa a 28-a din Premier League.
Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă Netanyahu. Israelul trăieşte ”zile dureroase” în urma ripostei iraniene, soldată cu zece morţi # News.ro
Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă premierul israelian Benjamin Netanyahu duminică, în a doua zi a ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP.
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump declară duminică unei jurnaliste de la Fox News că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi până în prezent în Iran şi subliniază că ofensiva americano-israeliană ”se mişcă repede”.
UPDATE-Cel puţin nouă morţi şi 28 de răniţi în centrul Israelului, într-un atac iranian cu rachetă la Bet Shemesh # News.ro
Cel puţin nouă persoane au fost ucise, iar alte 28 rănite duminică, la Bet Shemesh, în centrul Israelului, unde o clădire s-a surpat în urma unui ”atac direct” iranian cu rachetă, anunţă poliţia israeliană, relatează Le Monde.
Echipa ciucană Csikszereda FK a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a 29-a din Superligă.
MAE: Autorităţile din Cipru au informat că insula nu a fost ţinta atacurilor lansate de Iran. Este important ca românii aflaţi în Cipru să-şi înregistreze prezenţa la oficiul consular al Ambasadei României la Nicosia # News.ro
Ministerul român al Afacerilor Externe precizează că, potrivit informaţiilor comunicate de autorităţile din Cipru, insula nu a fost ţinta atacurilor lansate de Iran. MAE le reaminteşte românilor că este important să-şi înregistreze prezenţa la oficiul consular al Ambasadei României la Nicosia şi le recomandă să urmărească şi să respecte anunţurile şi instrucţiunile autorităţilor cipriote.
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au anunţat că din datele deţinute până în prezent nu rezultă o ameninţare militară la adresa teritoriului naţional, pe fondul evoluţiei situaţiei de securitate din Iran. MApN a adăugat că au fost dispuse măsuri de creştere a vigilenţei şi de pregătire a sistemelor care completează forţele de reacţie imediată.
Trei militari morţi şi alţi cinci răniţi grav în Operaţiunea ”Epic Fury” în Iran, anunţă CENTCOM # News.ro
Trei militari americani au fost ucişi, iar alţi cinci au fost grav răniţi în cadrul Operaţiunii ”Epic Fury” împotriva Iranului, anunţă duminică Comandamentul Militar american în Orientul Mijlociu (CENTCOM), primele victime americane cunoscute, relatează AFP.
Neamţ: O maşină a luat foc după ce a intrat în gardul unei gospodării / Două femei aflate în autoturism au fost transportate la spital # News.ro
O maşină a luat foc, duminică după-amiază, după ce a intrat în gardul unei gospodării din judeţul Neamţ, iar două femei, pasagere în autoturism, au fost rănite. Ele au fost transportate la spital.
Portavionul american USS Abraham Lincoln nu a fost atins de rachete iraniene, anunţă CENTCOM. ”Minciună” # News.ro
Portavionul american USS Abraham Lincoln nu a fost atins de rachete lansate de către Iran, anunţă duminică Comandamentul Militar american în Orientul Mijlociu (CENTCOM), care dezminte astfel afirmaţii ale Gardienilor Revoluţiei potrivit cărora nava a fost atinsă de patru rachete, relatează AFP.
„Este mai bine să nu stabilim un termen”: Arbeloa oferă detalii despre durerile lui Mbappe # News.ro
Obligat să ia o pauză de la Real Madrid din cauza durerilor la genunchiul stâng, Kylian Mbappé „trebuie să se recupereze pentru a reveni la 100%”, afirmă antrenorul Alvaro Arbeloa.
Consiliul însărcinat să asigure tranziţia după uciderea lui Khamenei şi-a început activitatea, anunţă preşedintele Massoud Pezeshkian. Un nou lider suprem va fi ales în una-două zile, anunţă Abbas Araghch # News.ro
Consiliul însărcinat să asigure tranziţia după uciderea sâmbătă a liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, într-un atac israeliano-american, şi-a început activitatea, anunţă duminică preşedintele iranian Massoud Pezeshkian, relatează AFP.
Cel puţin opt morţi şi 28 de răniţi în centrul Israelului, într-un atac iranian cu rachetă la Bet Shemesh # News.ro
Cel puţin opt persoane au fost ucise, iar alte 28 rănite duminică, la Bet Shemesh, în centrul Israelului, unde o clădire s-a surpat în urma unui ”atac direct” iranian cu rachetă, anunţă poliţia israeliană, relatează Le Monde.
Guardiola, deranjat de huiduielile fanilor în timpul pauzei pentru jucătorii care ţin Ramadanul # News.ro
În timpul meciului dintre Leeds şi Manchester City (0-1) de sâmbătă, Premier League, aşa cum face de mai mulţi ani, a autorizat o pauză pentru a permite jucătorilor care ţin Ramadanul să-şi întrerupă postul.
Gardienii Revoluţiei anunţă că au atacat portavionul USS Abraham Lincoln ”cu patru rachete balistice”, la Golful Persic # News.ro
Gardienii Revoluţiei anunţă duminică faptul că au ţintit portavonul american USS Abraham Lincoln, la Golful Persic, în urma atacurilor americane şi israeliene în care a fost ucis liderul suprem iranian Ali Khamenei, relatează AFP.
Polo feminin: Campioana CSM Unirea Alba Iulia, calificare în premieră la Turneul Final 8 al Conference Cup # News.ro
Campioana CSM Unirea Alba Iulia s-a calificat, duminică, la Turneul Final 8 al LEN Conference Cup. FR Polo: ”Istorie pentru poloul românesc!”.
În timpul meciului dintre Leeds şi Manchester City (0-1) de sâmbătă, Premier League, aşa cum face de mai mulţi ani, a autorizat o pauză pentru a permite jucătorilor care ţin Ramadanul să-şi întrerupă postul.
Nicuşor Dan: România este în deplină siguranţă şi nu se află sub niciun fel de ameninţare directă. Prioritară în prezent este siguranţa cetăţenilor români din zonele de conflict/ Mesajul preşedintelui pentru aceştia # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, în contextul conflictului din Orinetul Mijlociu, că România este „în deplină siguranţă şi nu se află sub niciun fel de ameninţare directă”. Şeful statului adaugă că, în prezent, prioritară este siguranţa cetăţenilor români din zonele de conflict, cărora le transmite să rămână calmi şi să urmeze instrucţiunile şi mesajele transmise de către Ministerul de Externe şi de autorităţile locale din statele în care se află.
Anchetă a poliţiştilor din Galaţi după descoperirea unui bărbat decedat într-un apartament din Pechea # News.ro
Poliţiştii au declanşat o anchetă după ce, într-o locuinţă din localitatea Pechea, judeţul Galaţi, a fost descoperit trupul unui bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112 care anunţa că iese fum dintr-un apartament.
Un petrolier se ”scufundă” în Strâmtoarea Ormuz, lovit în timp ce încerca să o traverseze ”ilegal”, anunţă televiziunea iraniană # News.ro
Un petrolier este pe cale să se ”scufunde” după ce a fost lovit în timp ce traversa ”ilegal” Strâmtoarea Ormuz, duminică, în a doua zi de atacuri americano-israeliene în Iran, care au antrenat represalii iraniene în întregul Orient Mijlociu, anunţă duminică televiziunea de stat iraniană, relatează AFP.
Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma uciderii lui Khamenei, avertizează preşedintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete # News.ro
Celule adormite iraniene din Europa pot comite acte de represalii în urma atacurilor americane şi israeliene în care a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, avertizează duminică preşedintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann, relatează Reuters.
Rusia a tras în februarie 288 de rachete în atacuri pe timpul nopţii, cel mai mare număr de când Forţele Aeriene ucrainene înregistrează aceste date în 2023. Precedentul ”record”, de 270 de rachete, în octombrie 2025 # News.ro
Rusia a tras mai multe rachete împotriva Ucrainei în luna februarie decât în orice altă lună cel puţin de la începutul lui 2023, în atacuri nocturne vizând mai ales reţeaua energetică, potrivit unei analize a unor date ucrainene realizată de către AFP.
Formaţia AC Milan a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Cremonese, în etapa a 27- a a campionatului Italiei.
Daniil Medvedev, blocat în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, înaintea turneului Masters 1000 de la Indian Wells # News.ro
Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev, care a câştigat sâmbătă titlul la Dubai, este blocat în Emiratele Arabe Unite din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, în contextul în care urmează să participe la Masters 1000 de la Indian Wells (4-16 martie).
CIA l-a urmărit pe Khamenei timp de mai multe luni înainte să-l elimine, dezvăluie The New York Times. Planul iniţial prevedea un atac pe timpul nopţii. Lovitura la un complex imobiliar al autorităţilor iraniene în centrul Teheranului, dată cu rachete de # News.ro
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune la nivel înalt, sâmbătă dimineaţa, ceea ce i-a determinat pe americani şi israelieni să-şi ajusteze planul iniţial şi să-l ţintească exact la acel moment, dezvăluie duminică din culisele Operaţiunii ”Epic Fury” cotidianul american The New York Times (NYT), relatează AFP.
Putin denunţă ”asasinarea” lui Khamenei, o ”încălcare cinică” a ”moralei şi dreptului internaţional”: În Rusia, Marele Ayatollah Khamenei va rămâne în amintire ca un om de stat remarcabil # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin denunţă duminică uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei în atacuri americane şi israeliene drept un act de ”încălcare cinică” a ”moralei şi dreptului internaţional”.
Italianul Flavio Cobolli a câştigat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, turneul ATP 500 de la Acapulco, după victoria din finală împotriva americanului Frances Tiafoe, scor 7-6 [4], 6-4.
Armata israeliană anunţă că a distrus ”aproape jumătate” dintre stocurile de rachete ale Iranului în Războiul de 12 Zile din iunie 2025 # News.ro
Armata israeliană anunţă duminică faptul că a distrus ”aproape jumătate” dintre stocurile de rachete ale Iranului în Războiul de 12 Zile din iunie 2025, lansat de către Israel, relatează AFP
Armata israeliană difuzează imagini cu atacuri la scară mare în Teheran. Manifestaţii la Teheran, Shiraz şi Isfahan, la începutul unui doliu de 40 de zile după uciderea lui Khamenei # News.ro
Armata israeliană, care îşi continuă duminică ofensiva în Iran printr-un nou val de atacuri vizând obiective ale ”regimului terorist iranian în inima Teheranului”, a difuzat imagini ale acestui atacul la scară mare în capitala iraniană.
UPDATE - Două rachete au fost lansate de Iran în direcţia Ciprului, unde se află baze militare britanice. Secretarul britanic al Apărării: Suntem aproape siguri că nu au vizat bazele noastre / Reacţia autorităţilor cipriote # News.ro
Secretarul britanic al Apărării John Healey a dezvăluit că două rachete lansate de Iran au fost trase în direcţia Ciprului, unde,se află baze militare ale Regatului Unit. „Suntem aproape siguri că nu au vizat bazele noastre”, a adăugat el, conform The Independent. Autorităţile cipriote neagă că ar fi existat o ameninţare la adresa Ciprului.
Handbal feminin: Meciul Israel-Grecia, din preliminariile CE2026, amânat din cauza situaţiei tensionate din Orientul Mijlociu # News.ro
Forul european de handbal (EHF) a anunţat, duminică, amânarea meciului de la Rishon-Le-Zion, dintre Israel şi Grecia, din preliminariile CE2026, din cauza situaţiei tensionate din Orientul Mijlociu şi a închiderii traficului aerian în zonă.
Formaţia Chindia Târgovişte a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Bihor, în etapa a 19-a din Liga II.
Preşedintele rus Vladimir Putin denunţă duminică uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei în atacuri americane şi israeliene drept un act de ”încălcare cinică” a ”moralei şi dreptului internaţional”, relatează AFP.
Două rachete au fost lansate de Iran în direcţia Ciprului, unde se află baze militare britanice. Secretarul britanic al Apărării: Suntem aproape siguri că nu au vizat bazele noastre # News.ro
Secretarul britanic al Apărării John Healey a dezvăluit că două rachete lansate de Iran au fost trase în direcţia Ciprului, unde, la Akrotiri, se află o bază militară a Regatului Unit. „Suntem aproape siguri că nu au vizat bazele noastre”, a adăugat el, conform The Independent.
Diaspora iraniană sărbătoreşte uciderea lui Khamenei la Los Angeles, Atlanta şi Boston. ”Mulţumim, preşedinte Trump” # News.ro
Diaspora iraniană din Los Angeles, cea mai mare diasporă iraniană din lume, sărbătoreşte, cu steaguri de dinaintea Republoicii islamice şi dansează în stradă, pe muzică, uciderea liderului Ali Khamenei în atacuri americano-israeliene, un eveniment istoric, relatează într-un reportaj AFP.
Italianca Sofia Goggia a fost cea mai rapidă duminică în proba de Super G disputată la Soldeu (Andorra), în cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, devansându-le pe Emma Aicher şi Kajsa Vickhoff Lie.
INTERVIU – Nicolae Raţiu, om de afaceri: Nicuşor Dan e pro-Europa! Absolut! El e foarte conştient de pericolul pe care-l reprezintă Rusia şi Putin / Ce crede că ar spune tatăl său, Ion Raţiu, despre România de astăzi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan este un pro-european convins, perfect conştient de pericolul pe care-l reprezintă Putin şi Rusia pentru România, şi împreună cu Ilie Bolojan face tot ce depinde de el pentru a intregra ţara noastră cât mai mult în UE, declară omul de afaceri româno-britanic Nicolae Raţiu (78 de ani), fiul fostului lider ţărănist Ion Raţiu, într-un interviu acordat pentru News.ro.
Omul de afaceri Nicolae Raţiu, fiul lui Ion Raţiu, întrebat despre presa din România: Jurnalismul independent şi investigativ a crescut/ Presa liberă este mai necesară pentru a ţine responsabil guvernul, este mai puternică decât opoziţia # News.ro
Omul de afaceri Nicolae Raţiu, fiul lui Ion Raţiu şi preşedintele Raţiu Family Charitable Foundation a declarat, într-un interviu pentru News.ro, că presa română s-a schimbat mult şi că multe platforme şi emisiuni sunt foarte bune şi obiective, dar sunt şi altele, care sunt ”foarte influenţate politic”. ”Presa liberă este mai necesară pentru a ţine responsabil guvernul, este mai puternică decât opoziţia”, afirmă Nicolae Raţiu.
Cel puţin 17 morţi şi 18 răniţi în vestul Indiei, într-o fabrică de explozibili, la o zi după o explozie la o fabrică de petarde, în sud-estul Indiei, soldată cu 21 de morţi # News.ro
Cel puţin 17 persoane au murit, iar alte 18 au fost rănite într-un accident care a avut loc duminică într-o întreprindere producătoare de explozivi, anunţă oficiali din statul Maharashtra, în vestul Indiei, relatează AFP.
Etiopianul Tadese Takele şi-a păstrat cu succes titlul la maratonul de la Tokyo, duminică, după ce a câştigat un sprint spectaculos în faţa kenyenilor Geoffrey Toroitich şi Alexander Mutiso.
