Premier League: Fulham – Tottenham 2-1, cu Drăguşin titular la învinşi

16:20

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, în contextul conflictului din Orinetul Mijlociu, că România este „în deplină siguranţă şi nu se află sub niciun fel de ameninţare directă”. Şeful statului adaugă că, în prezent, prioritară este siguranţa cetăţenilor români din zonele de conflict, cărora le transmite să rămână calmi şi să urmeze instrucţiunile şi mesajele transmise de către Ministerul de Externe şi de autorităţile locale din statele în care se află.