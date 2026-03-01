Gigi Becali a anunțat când va mai intra în direct dacă FCSB va juca în play-out. „Horia, ține minte!”. Exclusiv
Fanatik, 1 martie 2026 19:50
Gigi Becali a luat decizia! Când va mai vorbi patronul de la FCSB în spațiul public în cazul în care echipa sa ratează play-off-ul din SuperLiga
• • •
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Fanatik SuperLiga, luni, 2 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de top după Dinamo – FC Argeș și UTA – FCSB # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție, luni, 2 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Adrian Ilie, Marius Mitran și Dănuț Lupu.
19:20
Neluțu Varga, super dezvăluiri de la Dubai: „Am vorbit cu șeicul Al-Maktoum!”. Când revine în România. Exclusiv # Fanatik
Neluțu Varga a vorbit din mijlocul Războiului din Orientul Mijlociu. Informații de ultimă oră de la Dubai și când se va întoarce în țară patronul lui CFR Cluj.
19:10
Ciprian Marica a intrat în direct cu statisticile care spun că arbitrii decid 50 la sută dintre locurile de play-off: „Lucrurile sunt mult mai grave. Ne uităm ca fraierii!” # Fanatik
Ciprian Marica a prezentat niște statistici alarmante legate de modul în care arbitrii din SuperLiga decid ierarhiile. Oficialul Farului spune că 50 la sută dintre locurile de play-off sunt decise de arbitraje.
Acum 2 ore
18:50
George Pușcaș, prezentat în fața fanilor înainte de Dinamo – FC Argeș. Aplaudat minute în șir de PCH. Premiu special pentru Zeljko Kopic. Foto # Fanatik
George Pușcaș a avut parte de o primire călduroasă din partea fanilor dinamoviști. Atacantul de națională a fost aplaudat minute în șir de PCH înainte de Dinamo - FC Argeș.
18:50
A ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit 60 de kilograme. Cum arată sportivul la 54 de ani # Fanatik
Un cunoscut sportiv american a trecut printr-o schimbare remarcabilă după ce a dat jos 60 de kilograme. A uimit cu noua înfățișare, ajuns la vârsta de 54 de ani.
18:30
Ultima speranță pentru FCSB: va fi depunctată CFR Cluj? „Avem și prieteni, nu doar dușmani. Trimitem OP-ul”. Exclusiv # Fanatik
FCSB mai are șanse minime să prindă play-off-ul din SuperLiga după ultimele rezultate. Campionii sperau ca CFR Cluj să fie depunctată, însă nici aici lucrurile nu stau bine pentru Gigi Becali & compania.
18:10
Relaxare în ziua marelui meci cu FCSB. Jucătorii de la UTA au împărțit mărțișoare de 1 martie. Foto # Fanatik
UTA Arad joacă în meciul vedetă al zilei cu FCSB, pe 1 martie, de la ora 21:00. Pentru jucătorii lui Adrian Mihalcea, ziua partidei din etapa a 29-a a fost una de relaxare.
Acum 4 ore
17:40
Omul care a lucrat cu Matei Popa la juniori, dezvăluiri despre noua senzație a FCSB: „Poate să ajungă și la echipa națională!”. Exclusiv # Fanatik
Noul star de la FCSB, Matei Popa, a avut un drum interesant în parcursul său încă din vremea junioratului, iar omul cu care a lucrat dezvăluie cum era actualul portar pe când era un copil.
17:20
Lista buncărelor de lângă stadioanele din SuperLiga. Unde să te adăpostești dacă stai în Ghencea, Giulești, Ștefan cel Mare sau în jurul Arenei Naționale # Fanatik
Cum arată lista buncărelor din preajma stadioanelor de fotbal din București. Unde te poți adăposti dacă stai în Ghencea, Giulești, Ștefan cel Mare sau în jurul Arenei Naționale. FANATIK vă pune la dispoziție toate detaliile.
16:50
Cosmin Contra, decizie incredibilă în Qatar din cauza războiului: „Ăsta va fi antrenamentul de azi!”. Când s-ar putea relua campionatul. Exclusiv # Fanatik
Cosmin Contra, prima reacție după amânarea meciului echipei sale din Qatar din cauza războiului! Cum se pregătesc cei de la Al-Arabi în aceste condiții
16:40
Cine e femeia care stârnește controverse cu ipostazele în care apare, la 73 de ani. S-a fotografiat cu unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din lume # Fanatik
Ea este vedeta care reușește să împartă lumea în două datorită imaginilor pe care le realizează, deși are 73 de ani. Cum a apărut alături de un bărbat celebru.
16:20
Daniel Pancu, probleme de sănătate după Farul – CFR Cluj 1-2: „S-a enervat prea tare!”. Ce s-a întâmplat la conflictul cu Panin? „Spor de periculozitate”. Exclusiv # Fanatik
Daniel Pancu a acuzat probleme medicale după Farul - CFR Cluj 1-2! Ce s-a întâmplat cu antrenorul echipei din Gruia: anunțul lui Iuliu Mureșan
Acum 6 ore
15:50
Gigi Nețoiu, în centrul unui Dubai bombardat non-stop: „Când era Covid era de 10 ori mai bine. Pagube de catralioane de dolari! Sunt mii de români cu copii”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Nețoiu se află în Dubai, orașul bombardat de iranieni. Fostul conducător din fotbalul românesc a oferit detalii cutremurătoare în direct despre situația critică.
15:30
Neluțu Varga, mesaj de la Dubai după a 10-a victorie la rând a lui CFR Cluj: „O să aibă surprize mari Gigi Becali. Bag de 10 ori mai mulți bani!”. Exclusiv # Fanatik
Neluțu Varga e blocat la Dubai în mijlocul războiului din Orientul Mijlociu, însă e cu gândul tot la CFR Cluj după parcursul remarcabil și îl tachinează pe rivalul Gigi Becali.
15:10
Americanii părăsesc SUA în număr alarmant de mare. Exodul către ţările europene a atins niveluri nemaiîntâlnite în ultimii 90 de ani # Fanatik
Pentru prima dată în aproape un secol, plecările depășesc sosirile în SUA, iar tot mai mulți cetățeni își caută stabilitate și costuri mai mici peste hotare.
15:00
Dialog cu garda jos Marica – Vochin după Farul – CFR Cluj 1-2: „Sunt arbitraje cu intenție, iar FRF nu e străină de ele. Una e greșeala și alta e japca asta!” / ”Dacă știi ceva, vino și spune!”. Acuze fără precedent! Exclusiv # Fanatik
Deciziile arbitrilor de la partida Farul - CFR Cluj 1-2 au dus la un schimb dur de replici între un reprezentant al „marinarilor” și unul al FRF. Ciprian Marica și Andrei Vochin au avut un dialog tensionat la FANATIK.
14:50
Președintele lui CS Păulești, dezvăluiri tulburătoare: ,,Soția a făcut atac de panică după ce au intrat mascații la 7 dimineața!” # Fanatik
Vasile Vasile, președintele lui CS Păulești, trece prin clipe extrem de dificile după scandalul uriaș de pariuri în care a fost implicat clubul, iar familia sa este extrem de afectată de cele întâmplate
14:30
Cum arată, de fapt, avionul fraților Dedeman, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. Aeronava de 9 milioane de euro poate transporta 8 persoane # Fanatik
Cu ce avion de lux se deplasează frații Pavăl în străinătate. Cei doi oameni de afaceri români au făcut o achiziție care se ridică la milioane de euro.
14:10
Daniel Pancu a dezvăluit ce clauză trebuie să plătească dacă pleacă de la CFR Cluj până în vară. Exclusiv # Fanatik
Ce clauză de reziliere are Daniel Pancu în prezent la CFR Cluj. Antrenorul a dat toate detaliile în direct: „Da, plătesc”
Acum 8 ore
14:00
Decizie șoc: amendat de Gigi Becali cu 20.000 de euro și scos din primul 11 înainte de UTA – FCSB. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit înainte de UTA - FCSB că și-a amendat jucătorul și l-a scos din echipă pentru meciul decisiv de la Arad
13:30
Gigi Becali, acuze uluitoare: „Aici e vorba despre capii capilor cu capii capilor! Grupul de la Cluj e de 100 de ori mai tare ca mine. Dar la hoție, nu la altceva! Eu nu accept!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, război total cu CFR Cluj! Acuzații extrem de grave lansate de patronul de la FCSB: s-ar fi intervenit de la cel mai înalt nivel din statul român!
13:10
„Nu l-am văzut pe Gigi Becali să se retragă când nu a primit Craiova penalty la Botoșani”. Mesaj ironic din Oltenia pentru patronul FCSB # Fanatik
Sorin Cârțu, mesaj pentru Gigi Becali după ce patronul de la FCSB a spus că echipa sa nu se va prezenta la ultimele două meciuri din campionat dacă roș-albaștrii nu vor mai avea șanse la play-off
13:00
Mărturii uluitoare din Dubai: „Dezastru total! Dacă nu se oprește acum, avem al Treilea Război Mondial. Toți îi înjură pe americani!”. Exclusiv # Fanatik
Continuă să vină mărturii de groază din Dubai. Gigi Nețoiu trăiește momente grele în Emirate și spune că situația este scăpată de sub control. Totul poate duce la al Treilea Război Mondial dacă se continuă așa, spune el.
12:40
Iuliu Mureșan a comentat declarațiile lui Marius Avram și Adrian Porumboiu, dar și amenințarea lui Gigi Becali. „Nici de glumă nu e bună. E total fals!”. Exclusiv # Fanatik
Iuliu Mureșan a sărit în apărarea CFR-ului după ce a fost acuzată că ar fi intrat în play-off grație greșelilor de arbitraj în favoarea sa. Ce a spus despre Marius Avram, Adrian Porumboiu, dar și despre Gigi Becali.
12:20
Daniel Pancu, prima reacție după ce a calificat CFR Cluj în play-off: „Jucătorii sunt niște lei, orgoliu, mândrie. CFR e club mare, era doar puțin prăfuit”. Exclusiv # Fanatik
Daniel Pancu a avut numai cuvinte de laudă pentru jucătorii săi după victoria 2-1 cu Farul, care i-a asigurat lui CFR Cluj prezența în play-off
12:10
Gigi Nețoiu a povestit în direct din Dubai ce se întâmplă în Orientul Mijlociu: „Au murit peste 400 de oameni! Lucrurile sunt scăpate de sub control. Burj Al Arab e în flăcări”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Nețoiu, dezvăluiri terifiante direct din Dubai despre haosul generat de atacul americano-israelian asupra Iranului: „Au distrus pe o rază de 10 km. tot!”
Acum 12 ore
12:00
„Pentru unii, sunt malefic”. Iuliu Mureșan, discurs tare după 10 victorii consecutive ale CFR-ului cu Pancu antrenor. Ce spune despre penalty-urile cerute de Farul # Fanatik
Iuliu Mureșan a reacționat după cele 10 victorii consecutive obținute de echipa sa, CFR Cluj. ”Pentru unii, sunt malefic”, a spus șeful echipei din Gruia. Cum a văzut acesta fazele controversate din meciul cu Farul.
11:40
Cristi Balaj, verdict fără dubii după ce Farul a cerut două penalty-uri cu CFR Cluj. Gigi Becali va lua foc! # Fanatik
Cristi Balaj nu este de acord cu Gigi Becali! Ce a spus fostul arbitru despre fazele controversate de arbitraj de la Farul - CFR Cluj 1-2
11:40
Daniel Pancu, declarație șoc: „Eu și CFR Cluj nu suntem compatibili. Ne putem despărți după 3 meciuri!”. Exclusiv # Fanatik
Daniel Pancu șochează după 10 victorii consecutive pe banca celor de la CFR Cluj. Antrenorul momentului din SuperLiga spune că oricând ar putea pleca de la echipă: „Nu suntem compatibili”, explică „Pancone”.
11:20
Neluțu Varga a rămas blocat în Dubai: „Era puțin speriat! Trebuia să vină acasă”. Exclusiv # Fanatik
Neluțu Varga a fost afectat de războiul dintre SUA - Israel și Iran. Finanțatorul lui CFR Cluj a rămas blocat în Dubai și nu a mai putut să se întoarcă în România
11:00
Cine a fost, de fapt, Ali Khamenei, ayatollahul Iranului ucis de bombardamentele ordonate de Donald Trump. Ce sumă uluitoare le-a dat fotbaliștilor după prima victorie la Cupa Mondială și de ce le-a interzis medaliaților de la JO să dea mâna cu femeile # Fanatik
Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost ucis sâmbătă de americani și israelieni în atacul de amploare comandat de Donald Trump! Cum a influențat ayatollahul de-a lungul timpului sportul din această țară
10:50
Au ratat prima de la FCSB? Mureșan: „De ce Farul e atât de supărată că a pierdut? Probabil sunt și alte motive”. Exclusiv # Fanatik
Președintele lui CFR Cluj consideră că frustrarea Farului, după meciul pierdut cu CFR Cluj, 1-2, are și alte motive decât problemele de arbitraj
10:40
Campionatul Mondial din 2026, în pericol?! Giovanni Becali trage semnalul de alarmă: “Nici Escobar n-a ieşit să se bată cu Armata! E război şi va interveni Trump” # Fanatik
Giovanni Becali este convins că Donald Trump va interveni în Mexic înainte de Campionatul Mondial din această vară! Țara este în haos din cauza traficanților de droguri
10:10
Partidul Dianei Șoșoacă inițiază din nou anexarea Basarabiei și pune UE să achite costurile unificării. „Este momentul să primim înapoi ce am dat pentru integrare” # Fanatik
Parlamentarii SOS România au depus un proiect de lege prin care Republica Moldova ar urma să fie practic anexată de România, iar Uniunea Europeană să achite toate costurile unificării.
09:50
Legenda celor de la Dinamo, aproape de transferul la Steaua: “Dacă acceptam, eram câștigător de Cupa Campionilor şi eu!” # Fanatik
Cine este legenda clubului Dinamo care s-a aflat la un pas de transferul la marea rivală Steaua. O astfel de mutare i-ar fi adus automat în palmares și trofeul Cupei Campionilor Europeni.
09:30
Ce lovitură pentru americani! L-au ucis pe omul care a zis ca dezlănțuie Iadul și care i-a făcut pe fotbaliștii de la națională să nu își mai cânte imnul # Fanatik
Unul dintre cei mai importanți lideri militari ai Iranului a fost ucis în urma atacurilor lansate de americani și israelieni. Cine este omul care i-a amenințat pe fotbaliștii din naționala iraniană.
09:10
Au schimbat legea pentru Gică Hagi. Gino Iorgulescu și Mircea Lucescu, intervenție la nivel înalt în favoarea „Regelui” # Fanatik
Andrei Vochin a povestit la Oldies but Goldies cum s-a schimbat legea pentru ca Gică Hagi să ajungă la o echipă de tradiție din București. Gino Iorgulescu și Mircea Lucescu au intervenit asupra deciziei.
08:50
Fanii din DDB, reacţie şoc în momentul în care a venit Zeljko Kopic la Dinamo: “Dacă semnează e “wow”!” # Fanatik
Cum au reacționat membrii DDB când Dinamo l-a numit pe Zeljko Kopic antrenor principal la echipă. Cum au simțit trecerea de la mandatul lui Ovidiu Burcă la cel al tehnicianului croat.
08:40
Meciul așteptat de toată lumea fotbalului, în pericol din cauza conflictului dintre Statele Unite și Iran! „O rachetă a zburat în spațiul aerian al stadionului” # Fanatik
Un meci extrem de important programat în următoarea perioadă ar putea fi afectat de cele întâmplate în Asia. Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, iar asiaticii au răspuns.
08:20
În emisiunea ”FANATIK Dinamo”, președintele Programului DDB, o persoană cu un rol fundamental în salvarea clubului, a spus, în trei cuvinte, cum este caracterizat un fan al ”câinilor”.
08:10
Președintele Federației de Fotbal din Iran a făcut anunțul cu privire la Cupa Mondială după atacul Statelor Unite: „E puțin probabil” # Fanatik
Șeful fotbalului din Iran a oferit verdictul cu privire la participarea echipei naționale la Cupa Mondială, după ce gazda turneului, SUA, a atacat orașele importante din țara asiatică.
07:50
Zicu a răbufnit după Farul – CFR Cluj 1-2: „Rea intenție, să-l suspende 20-30 de etape. Nu suntem căzuți din cer!” # Fanatik
Farul Constanța a pierdut meciul disputat pe teren propriu, 1-2, contra celor de la CFR Cluj, iar criza se adâncește pentru trupa condusă de Ianis Zicu.
07:40
Zeljko Kopic propune un jucător pentru naţionala României la barajul cu Turcia: „Este în cea mai bună formă!” # Fanatik
Zeljko Kopic îi face o recomandare lui Mircea Lucescu pentru semifinala barajului de calificare la CM 2026, Turcia - România. Ce jucător de la Dinamo vede printre „tricolori” antrenorul croat
07:20
Daniel Pancu nu a venit la declarații după finalul tensionat de la Farul – CFR Cluj. Motivul absenței # Fanatik
CFR Cluj a reușit să câștige meciul cu Farul, 2-1, iar formația pregătită de Daniel Pancu și-a asigurat calificarea în play-off cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat.
07:10
Leo Messi, întâlnire cu Donald Trump după atacul SUA asupra Iranului. Când va avea loc vizita la Casa Albă # Fanatik
Într-o perioadă extrem de delicată din punct de vedere politic, Leo Messi va merge la Casa Albă pentru a se întâlni cu Donald Trump. Care este, de fapt, scopul vizitei.
Acum 24 ore
05:50
Ce s-a întâmplat pe vremea când Dinamo juca în Liga 2: ”Am plătit echipamentul joi ca să…” # Fanatik
Dinamo, una dintre cele mai în formă echipe din actualul sezon de SuperLiga, a trecut prin clipe extrem de delicate pe când era în Liga 2. Dezvăluiri în premieră făcute de un om cu un rol uriaș în salvarea clubului.
01:00
Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter a învins Genoa lui Dan Șucu: „Am acceptat tot timpul realitatea”. Ce a declarat despre derby-ul cu Milan și eșecul din Champions League # Fanatik
Cristi Chivu a reacționat după victoria obținută de Inter, 2-0 pe San Siro contra celor de la Genoa în Serie A. Antrenorul român a vorbit din nou despre eșecul cu Bodo/Glimt.
00:40
Gigi Becali, comparație uluitoare cu Donald Trump la scurt timp după atacul din Iran: ”Eu sunt singurul care am câștigat toate bătăliile!”” # Fanatik
Gigi Becali este aproape să rateze play-off-ul cu FCSB, dar în continuare are un discurs de lider. Care este, de fapt, motivul pentru care se compară cu Donald Trump.
