Fiul lui Cher, Elijah Blue Allman, a fost arestat. Ce acuzații i se aduc
Click.ro, 1 martie 2026 19:50
Cher trece prin momente dificile! Fiul ei, Elijah Blue Allman, a fost arestat după ce a pătruns ilegal într-o școală privată din Statele Unite ale Americii și a manifestat un comportament agresiv, anunță presa internațională.
Cum a reușit Damian Drăghici să slăbească peste 70 de kilograme în urmă cu 15 ani. La ce alimente a renunțat complet și cum se menține acum: „Mă săturasem să nu îmi mai placă de mine” # Click.ro
Damian Drăghici a trecut, în urmă cu 15 ani, printr-o transformare impresionantă, reușind să scape de peste 70 de kilograme și să-și schimbe complet stilul de viață. Artistul și-a ajustat alimentația și a renunțat la mai multe alimente care îi afectau sănătatea, menținându-se de atunci într-o formă
Cum o ține Alessandra Stoicescu pe fiica ei, Sara Maria Francesca, departe de ecrane: „Eu nu sunt de acord cu asta”. Alternativele jurnalistei # Click.ro
Alessandra Stoicescu (49 de ani) a dezvăluit regula pe care o aplică privind accesul fiicei sale, Sara Maria Francesca, la tehnologie. Ea refuză ca micuța să își petreacă timpul în fața ecranelor!
Provocarea lansată de Adela Popescu pentru părinți: „Trei sau patru ore”. Obiceiul simplu care le creează celor mici amintiri de neuitat # Click.ro
Adela Popescu (39 de ani), mamă a trei băieți, este o sursă de inspirație în ceea ce privește educația și creșterea copiilor. De curând, ea le-a lansat o provocare părinților pe rețelele sociale, menită să contribuie la bunăstarea celor mici.
Ce este spanakopita, preparatul grecesc care a cucerit TikTok-ul. Rețeta simplă, ideală pentru prânz, cină sau mese festive. VIDEO # Click.ro
Rețelele sociale au transformat un preparat tradițional grecesc într-un adevărat fenomen culinar. Spanakopita, plăcinta cu spanac și brânză, a devenit virală pe TikTok, unde o mulțime de utilizatori o pregătesc în propriile bucătării și împărtășesc rezultatul. Succesul ei se explică
Escaladare dramatică în Orientul Mijlociu: nouă victime în Israel, iar Iranul continuă atacurile cu rachete # Click.ro
Nouă persoane și-au pierdut viața duminică în localitatea Beit Shemesh, situată la aproximativ 35 de kilometri vest de Ierusalim, după ce o rachetă balistică lansată de Iran a lovit o zonă rezidențială. Atacul survine în contextul escaladării rapide a confruntărilor din Orientul Mijlociu, declanșate
Declarație-șoc! Eugen Cristea e convins că pisica primită în dar e reîncarnarea soției: „Are ochii ei.” Fenomenele paranormale din casă nu-l sperie # Click.ro
Declarația-șoc a lui Eugen Cristea: „Cred că s-a reîncarnat în pisica primită. Are ochii ei.” Fenomenele paranormale din casă nu-l sperie
Facturi uriașe la întreținere! Cât au ajuns să plătească românii la întreținere după scumpirile și iarna grea # Click.ro
Românii s-au trezit cu facturi uriașe la întreținere. Temperaturile scăzute și scumpirile au făcut ca unele sume să fie echivalente cu o rată la bancă.
Horoscop luni, 2 martie. Capricornii se bucură de experiențe noi, iar Balanțele primesc vești bune la locul de muncă # Click.ro
Horoscop luni, 2 martie. Capricornii se bucură de experiențe noi, iar Balanțele primesc vești bune la locul de muncă.
„Apocalipsa AI” se apropie? Scenariul care anunță concedieri în masă și haos economic global până în 2028 # Click.ro
Inteligența artificială ar putea remodela radical piața muncii într-un interval extrem de scurt, într-un mod pe care societatea nu este pregătită să îl absoarbă, potrivit unui scenariu prospectiv care conturează posibilele transformări până în anul 2028. Analiza, citată de Euronews, vorbește despre
Sacrificiile nevăzute ale soțiilor de fotbaliști. Ce dezvăluiri a făcut partenera lui Thomas Muller: „Sunt considerată...” # Click.ro
Din exterior, viața de soție de fotbalist pare o succesiune de evenimente exclusiviste, cadouri impresionante și vacanțe în destinații exotice. Realitatea este însă mai complexă, așa cum reiese din aceste mărturii.
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, imagini terifiante din Dubai: „Vai de capul meu, cum se aude.” VIDEO # Click.ro
Iustina Luchian și Cornel, foști participanți ai show-ului Insula Iubirii, se află momentan în imposibilitatea de a părăsi Dubaiul, după ce tensiunile din Orientul Mijlociu au dus la suspendarea zborurilor spre România. Călătoria lor, programată inițial pentru 3 martie, a fost anulată, iar autorit
A slăbit 45 de kilograme după ce a renunțat la un singur aliment: „Ceea ce am câștigat a fost totul”. În cinci ani, Emily a economisit o avere # Click.ro
O femeie a slăbit 45 de kilograme după ce a renunțat la un singur aliment. Și nu doar atât! Schimbările s-au resimțit și din punct de vedere financiar.
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro # Click.ro
O comună din județul Iași, cu aproape 5.000 de locuitori, traversează una dintre cele mai complicate perioade din existența sa, după ce o datorie uriașă a împins autoritățile locale în pragul colapsului financiar. La Bălțați, executorii judecătorești au început inventarierea bunurilor publice, au ap
Anca Serea a dezvăluit cele 12 reguli de aur pe care familia ei le respectă: „Indiferent cât de grea devine viața” # Click.ro
Anca Serea (45 de ani) a dezvăluit secretul echilibrului din familia sa numeroasă. Vedeta a stabilit 12 reguli de aur, transmise prin puterea exemplului.
La cât ar putea ajunge prețul carburanților în România. Șeful AEI, Dumitru Chisăliță, avertisment dur: „Totul este foarte puternic legat de ceea ce se întâmplă pe plan internațional” # Click.ro
Prețul combustibililor din România riscă să atingă niveluri record, în funcție de evoluția piețelor internaționale și de tensiunile militare din regiunea Golfului, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă. Acesta a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că majorările nu
A doua cea mai frumoasă plajă din lume se află în Europa. Detaliile care au făcut-o celebră la nivel mondial # Click.ro
Cea de-a doua cea mai frumoasă plajă a lumii se află chiar în Europa. Este vorba despre o locație spectaculoasă din Grecia, situată pe o insulă celebră pentru nisipul său roz.
Echipa antrenorului român conduce detașat campionatul italian.
Oltenii au avut o evoluție ștearsă în fața unei adversare slabe.
Cea mai ieftină garsonieră din București se vinde cu doar 16.000 de euro. În ce cartier se află # Click.ro
Într-un context economic tensionat, cu prețuri în creștere și taxe care continuă să influențeze costurile locuințelor, o garsonieră din Capitală a atras rapid atenția publicului prin suma incredibil de mică la care este scoasă la vânzare: 16.000 de euro. Oferta a devenit rapid subiect de discuție în
Vedetele din România, în stare de șoc! Dețin apartamente de 7 milioane de euro în Dubai. Marina Almășan: „Fiul meu a muncit 16 ore pe zi, ca să achite ratele!” # Click.ro
Vedetele din România sunt în stare de șoc! Dețin apartamente de 7 milioane de euro în Dubai. Marina Almășan: „Fiul meu a muncit 16 ore, pe zi, ca să achite ratele!”
Ardelenii au avut parte de un meci încordat în deplasare.
Motivul pentru care Dan Negru și Florin Piersic nu și-au mai vorbit: „Am fost atât de supărat”. Întâmplarea s-a petrecut în Dubai # Click.ro
Dan Negru a dezvăluit motivul pentru care nu a mai vorbit cu marele maestru Florin Piersic. Întâmplarea pe care „Regele Audiențelor” nu o poate uita s-a petrecut în urmă cu mai mulți ani, în Dubai.
Ritualul de dimineață care promite să îți ofere energie pe tot parcursul zilei. Ce este bine să faci imediat după ce te trezești # Click.ro
Un ritual simplu, practicat imediat după trezire, promite să te scape de amețeala matinală și să-ți încarce bateriile. Află cum poți să te trezești plin de vitalitate cu o metodă care durează câteva minute!
Surpriză de proporții la concertul Lidiei Buble de la Sala Palatului. Apariția incredibilă a lui Theo Rose i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Nu știam cum să reacționez” # Click.ro
Concertul susținut vineri seara, 27 februarie, de Lidia Buble pe scena Sălii Palatului a fost marcat de momente spectaculoase, emoții intense și apariții neașteptate. Publicul prezent a avut parte de un adevărat show, însă una dintre surprizele serii a fost intrarea pe scenă a Theo Rose, care a ales
Un vlogger dezvăluie cât costă viața în Thailanda și ce business i-a adus avantaje financiare: „Prețurile sunt undeva cu 10-15% mai mici ca în România” # Click.ro
Vloggerul Vlad Dumitrescu a vorbit, într-un clip publicat pe contul său de Instagram, despre schimbarea radicală care i-a transformat complet viața. Mutarea în Thailanda, dezvoltarea unui nou set de competențe și dorința de libertate financiară au fost pașii care l-au condus de la un trai mo
Tensiunile generate de conflictul din Iran sunt resimțite direct și de românii din fotbal aflați în Orientul Mijlociu. De la jucători tineri până la antrenori cu experiență, toți urmăresc cu atenție evoluția situației și admit că sentimentul de siguranță s-a schimbat radical.
Elevi din Vrancea, blocați în Dubai, după închiderea spațiului aerian: „Sperăm să revină cât mai curând în țară” # Click.ro
Un grup de elevi de la un liceu din Focșani este prins în Dubai, în urma deciziei autorităților din Emiratele Arabe Unite (EAU) de a închide spațiul aerian. Părinții așteaptă, de la o oră la alta, informații despre repatrierea copiilor.
Cum ne alegem baba în intervalul 1-9 martie. Tradiția veche care îți arată cum îți va merge tot anul # Click.ro
Intervalul cuprins între 1 și 9 martie ocupă un loc special în folclorul românesc, fiind asociat cu renașterea naturii, instabilitatea climatică și influența asupra parcursului personal din anul care începe. Aceste zile, cunoscute sub denumirea de „Babe”, sunt strâns legate de mitologia autohtonă și
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc” # Click.ro
Vacanțele de lux s-au transformat într-un coșmar pentru mai multe vedete din România. Aflate în Dubai în momentul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, acestea au povestit clipele de panică prin care au trecut.
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere # Click.ro
Săptămâna 2–8 martie 2026 aduce o serie de evenimente astrologice majore, care influențează puternic starea emoțională, deciziile și direcțiile de viață. Momentul-cheie este eclipsa totală de Lună Plină în Fecioară, pe 3 martie, un fenomen care generează energie intensă, schimbări bruște și revelați
Aeroportul Internațional Dubai a fost evacuat de urgență, după ce a fost lovit de o dronă iraniană. S-au înregistrat patru victime VIDEO # Click.ro
Aeroportul Internațional Dubai a fost evacuat de urgență, după ce a fost lovit de o dronă iraniană. Patru persoane au fost rănite, iar o sală de așteptare a fost afectată.
Haos la Teheran. Moartea lui Ali Khamenei a provocat scene de bucurie, dar și doliu la Teheran # Click.ro
Câteva mii de persoane s-au strâns duminică în zona centrală a Teheranului, în piața Enghelab, imediat după comunicarea decesului liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. În același timp, în mai multe cartiere ale metropolei au fost raportate manifestări publice de satisfacție, potriv
Trucul simplu care îți curăță pernele în profunzime de bacterii și elimină mirosurile neplăcute. Soluția naturală recomandată de specialiști pentru un somn mai sănătos # Click.ro
Pernele sunt printre obiectele cel mai des utilizate din locuință, dar și printre cele mai rar igienizate corect. Folosite zilnic, acestea ajung să rețină transpirație, particule de praf, bacterii și acarieni, factori care pot influența negativ atât calitatea somnului, cât și sănătatea pielii și a c
Horoscop 1 martie 2026. Destinul a 5 zodii se resetează complet și primesc un mesaj important din partea Universului # Click.ro
Sub influența lui Mercur tensionat și a Lunii în Rac, ziua de 1 marti aduce un mesaj clar pentru toate zodiile: retrage-te, reflectează și regăsește-ți echilibrul interior. Agitația exterioară poate fi copleșitoare, dar calmul interior devine cea mai valoroasă resursă.
Rocsana Marcu, mesaj pentru românii îngrijorați de situația din Dubai: „Nu există bombardamente, orașul este protejat” # Click.ro
Conflictul dintre Iran și Israel, sprijinit militar de Statele Unite, a tensionat puternic Orientul Mijlociu și a afectat indirect mai multe state din regiunea Golfului, inclusiv Emiratele Arabe Unite. După atacurile israeliano-americane asupra instalațiilor iraniene, Iranul a ripostat lansând rache
Realitatea dură de care s-a lovit un tânăr blocat pe aeroportul din Doha: „Suntem confuzi, nu prea știm la ce să ne așteptăm”. Ce spun românii din Dubai # Click.ro
Sute de oameni au rămas blocați în aeroporturi, după ce izbucnirea conflictului în Iran a dus la închiderea spațiului aerian. Printre ei se află și Mihnea, un tânăr român care a povestit situația sa.
Cum prepari cei mai gustoși mici de post. Ingredientele vedetă care înlocuiesc carnea cu succes # Click.ro
Odată cu venirea primăverii, se dă startul grătarelor în aer liber! Cei care își doresc să se bucure de atmosfera relaxantă a weekendului, dar în același timp să țină și post, pot opta pentru micii vegetarieni, o soluție delicioasă și sănătoasă. Iată cum se prepară!
Vești proaste pentru milioane de români. Cu cât la sută cresc facturile la gaze de la 1 aprilie 2026 # Click.ro
Începând cu 1 aprilie, facturile la gaze pentru consumatorii casnici ar putea înregistra o creștere semnificativă, de aproximativ 26%, atingând nivelul de 0,39 lei/kWh, în lipsa unei prelungiri legislative a actualului mecanism de plafonare a tarifelor, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.
Cum mențin Antonia și Alex Velea flacăra iubirii aprinsă după 14 ani de relație. Artista a dat tot din casă: „Încă vreau să îl impresionez” # Click.ro
Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, prin urmare nu e de mirare că mulți se întreabă care este secretul lor. De curând, îndrăgita artistă „a dat din casă” și a dezvăluit ce îi ține uniți de atât de mult timp.
Schimbările pe care le-a făcut o nutriționistă în alimentația sa după ce a vizitat Grecia pentru prima dată: „Din fericire, am descoperit...” # Click.ro
O nutriționistă din Statele Unite a dezvăluit ce modificări a făcut în alimentația sa după o vizită în Grecia. Ea a adoptat o parte dintre principiile dietei mediteraneene și le recomandă tuturor să facă același lucru.
Actrița Roxana Condurache, mărturii din infernul din Dubai! „Sunt blocată aici, până pe 7 martie.” VIDEO # Click.ro
Turiștii români blocați în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu se tem pentru viața lor.
Mesajul copleșitor transmis de Marcel Pavel în memoria mamei sale. Artistul încă suferă enorm: „5 ani de când nu te mai pot strânge în brațe” # Click.ro
Marcel Pavel (66 de ani) a publicat un mesaj emoționant în memoria mamei sale, care a murit în urmă cu cinci ani. Artistul încă suferă enorm din cauza acestei pierderi, iar dorul față de cea care i-a dat viață pare mai puternic ca oricând.
Panică și în Dubai! Un hotel de 5 stele, lovit de o rachetă iraniană: patru răniți! „Anulați orice aveți departe, prin lume!” # Click.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu ne afectează direct. Sute de turiști români se află zilele acestea în Dubai, Abu Dhabi, Doha. Deși inițial s-a spus că rachetele iraniene nu vor lovi Emiratele Arabe, iată că un hotel de cinci stele din Dubai a fost lovit de o astfel de rachetă, sâmbătă seara.
Clipe de panică pentru Anca Țurcașiu. Din cauza conflictului din Iran, actrița se teme că va rămâne blocată în Thailanda: „Situația este foarte gravă!” # Click.ro
Anca Țurcașiu (55 de ani) traversează momente de maximă tensiune în Thailanda. Din cauza conflictului izbucnit în Iran, actrița se teme că zborul programat pentru întoarcerea în România ar putea fi anulat.
Horoscop martie 2026. Cele 4 zodii care parte de schimbări, emoții intense și noi începuturi # Click.ro
Martie 2026 se anunță o perioadă dinamică, marcată de transformări profunde, revelații emoționale și decizii importante. Influența planetelor aduce atât momente de confuzie, cât și oportunități de claritate și progres. Eclipsa totală de Lună din 3 martie, retrogradarea lui Mercur și intrarea Soarelu
Ce variante de întoarcere acasă au turiștii blocați în Dubai și Abu Dhabi? Companiile aeriene care au anulat zborurile i-a contactat # Click.ro
Anularea zborurilor operate de Wizz Air din și spre Dubai i-a lăsat pe zeci de turiști români în incertitudine, cu doar câteva zile înainte de întoarcerea acasă. Compania a anunțat suspendarea curselor până pe 7 martie, pe fondul conflictului din regiune, iar pasagerii afectați au primit două opțiun
Trucul care te ajută să reduci factura la curent cu 62%. Cum este indicat să setezi mașina de spălat rufe # Click.ro
Știai că poți economisi sume importante la factura de energie doar apăsând un simplu buton al mașinii de spălat? Acest truc simplu poate deveni aliatul tău de nădejde pentru reducerea cheltuielilor lunare!
Marina Almășan, îngrijorată pentru fiul ei din cauza războiului din Iran. Ce mesaj i-a transmis Victor, aflat în Abu Dhabi: „Au fost semnalate explozii!” # Click.ro
Jurnalista și realizatoarea TV Marina Almășan a făcut public, pe Facebook, un mesaj emoționant despre momentele de tensiune și teamă trăite după ce a aflat că mai multe conflicte armate au izbucnit simultan în diferite colțuri ale lumii. Vedeta a vorbit deschis despre îngrijorarea profundă pe care o
Parizerul, unul dintre cele mai îndrăgite mezeluri, poate fi consumat și în post. Această rețetă vegetariană include ingrediente sănătoase și reprezintă o alegere excelentă pentru gustări rapide sau un mic dejun sățios.
