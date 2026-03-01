Fiul lui Cher, Elijah Blue Allman, a fost arestat. Ce acuzații i se aduc

17:40

Anularea zborurilor operate de Wizz Air din și spre Dubai i-a lăsat pe zeci de turiști români în incertitudine, cu doar câteva zile înainte de întoarcerea acasă. Compania a anunțat suspendarea curselor până pe 7 martie, pe fondul conflictului din regiune, iar pasagerii afectați au primit două opțiun