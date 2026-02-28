Horoscop martie 2026. Cele 4 zodii care parte de schimbări, emoții intense și noi începuturi
Click.ro, 28 februarie 2026 18:10
Martie 2026 se anunță o perioadă dinamică, marcată de transformări profunde, revelații emoționale și decizii importante. Influența planetelor aduce atât momente de confuzie, cât și oportunități de claritate și progres. Eclipsa totală de Lună din 3 martie, retrogradarea lui Mercur și intrarea Soarelu
Acum 5 minute
18:30
Panică și în Dubai! Un hotel de 5 stele, lovit de o rachetă iraniană: patru răniți! „Anulați orice aveți departe, prin lume!” # Click.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu ne afectează direct. Sute de turiști români se află zilele acestea în Dubai, Abu Dhabi, Doha. Deși inițial s-a spus că rachetele iraniene nu vor lovi Emiratele Arabe, iată că un hotel de cinci stele din Dubai a fost lovit de o astfel de rachetă, sâmbătă seara.
18:30
Clipe de panică pentru Anca Țurcașiu. Din cauza conflictului din Iran, actrița se teme că va rămâne blocată în Thailanda: „Situația este foarte gravă!” # Click.ro
Anca Țurcașiu (55 de ani) traversează momente de maximă tensiune în Thailanda. Din cauza conflictului izbucnit în Iran, actrița se teme că zborul programat pentru întoarcerea în România ar putea fi anulat.
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:40
Ce variante de întoarcere acasă au turiștii blocați în Dubai și Abu Dhabi? Companiile aeriene care au anulat zborurile i-a contactat # Click.ro
Anularea zborurilor operate de Wizz Air din și spre Dubai i-a lăsat pe zeci de turiști români în incertitudine, cu doar câteva zile înainte de întoarcerea acasă. Compania a anunțat suspendarea curselor până pe 7 martie, pe fondul conflictului din regiune, iar pasagerii afectați au primit două opțiun
Acum 2 ore
17:20
Trucul care te ajută să reduci factura la curent cu 62%. Cum este indicat să setezi mașina de spălat rufe # Click.ro
Știai că poți economisi sume importante la factura de energie doar apăsând un simplu buton al mașinii de spălat? Acest truc simplu poate deveni aliatul tău de nădejde pentru reducerea cheltuielilor lunare!
17:10
Marina Almășan, îngrijorată pentru fiul ei din cauza războiului din Iran. Ce mesaj i-a transmis Victor, aflat în Abu Dhabi: „Au fost semnalate explozii!” # Click.ro
Jurnalista și realizatoarea TV Marina Almășan a făcut public, pe Facebook, un mesaj emoționant despre momentele de tensiune și teamă trăite după ce a aflat că mai multe conflicte armate au izbucnit simultan în diferite colțuri ale lumii. Vedeta a vorbit deschis despre îngrijorarea profundă pe care o
Acum 4 ore
16:20
Parizerul, unul dintre cele mai îndrăgite mezeluri, poate fi consumat și în post. Această rețetă vegetariană include ingrediente sănătoase și reprezintă o alegere excelentă pentru gustări rapide sau un mic dejun sățios.
15:40
Zboruri anulate după declanșarea conflictului dintre Israel și Iran. Peste 1.500 de români vor fi afectați # Click.ro
Atacurile recente din Orientul Mijlociu au provocat perturbări în traficul aerian internațional. Primele efecte se văd deja la cursele către și dinspre Tel Aviv.
15:40
Oana Sîrbu, dezvăluiri inedite despre tatăl său. Cum ajutat-o celebrul actor de pantomimă, Romulus Sîrbu, în cariera ei: „Tata a iubit meseria asta mai mult decât orice pe pământ” # Click.ro
Oana Sîrbu a crescut sub influența unei moșteniri artistice impresionante, fiind fiica celebrului actor de pantomimă Romulus Sîrbu. În casa familiei, rigorile scenei și disciplina erau omniprezente, iar artista recunoaște că tatăl său a avut un rol esențial în formarea sa profesională. Recent, vedet
15:20
Surpriza neplăcută de care a avut parte Marina Almășan în escapada de la munte: „Cum e posibil?”. Mesajul vedetei pentru autoritățile din Brașov # Click.ro
Marina Almășan și-a dorit un weekend pe cinste în Brașov, însă planurile i-au fost date peste cap de o surpriză neplăcută. Prezentatoarea TV a trecut printr-o situație frustrantă și a avut un mesaj ferm pentru autoritățile locale.
15:10
Cine a fost, de fapt, proprietara Castelului Bran: „Era de o frumusețe rară”. Ultimele sale cuvinte l-au impresionat pe Dan Negru # Click.ro
Dan Negru (55 de ani), un mare promotor al valorilor românești, a profitat de escapada din acest weekend de la Castelul Bran pentru a le povesti fanilor despre cea care a fost proprietara acestui simbol național.
14:50
Testul IQ care te pune în dificultate. Găsește cele 3 diferențe din imagini în doar 85 de secunde! # Click.ro
Dacă îți place să îți testezi atenția și agilitatea mentală, o nouă provocare vizuală a început să circule online și atrage tot mai mulți participanți. Publicată pe un site de puzzle‑uri, provocarea constă în a identifica trei diferențe între două ilustrații ale unui iepure, într‑un interval de 85 d
14:50
Rămășițele mumificate ale unui călugăr, găsite într-o statuie veche de 1.000 de ani. Ce i-a uimit pe cercetători # Click.ro
O scanare modernă realizată în 2014 asupra unei statui antice de aproximativ 1.000 de ani a adus la lumină o descoperire care a surprins comunitatea arheologică. În interiorul statuii, cercetătorii au identificat rămășițele mumificate ale unui călugăr, așezat în poziția lotusului. Această revelație
14:40
Zborurile anulate după declanșarea conflictului dintre Israel și Iran. Cursele către și dinspre Tel Aviv, primele afectate # Click.ro
Atacurile recente din Orientul Mijlociu au provocat perturbări în traficul aerian internațional. Primele efecte se văd deja la cursele către și dinspre Tel Aviv.
Acum 6 ore
14:00
Cât costă ceasul de lux pe care Cătălin Bordea îl poartă la mână. Nelu Cortea l-a dat de gol în fața bunicii: „Doamne, Maica Domnului! N-ai minte.” VIDEO # Click.ro
Un clip amuzant postat de Nelu Cortea pe TikTok a devenit viral după ce actorul și-a filmat întâlnirea la masă alături de Cătălin Bordea și bunica sa, doamna Aspazia. Momentul care a captat atenția tuturor a fost ceasul purtat de Bordea, un accesoriu care a stârnit curiozitate în rândul fanilor.
13:50
Doliu în lumea filmului! Bobby J. Brown, actorul din „The Wire”, s-a stins din viață la 62 de ani în urma unui incendiu # Click.ro
Bobby J. Brown, actor recunoscut pentru apariția sa în serialul HBO „The Wire”, și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinței sale din Maryland. La 62 de ani, el devine al treilea membru al distribuției „The Wire” care moare începând din luna decembrie.
12:50
Horia Brenciu și familia sa, momente de tensiune în Malaezia. Zborul spre casă s-a anulat: „Se speculau incidente legate de Israel, de Iran și chiar de Statele Unite” # Click.ro
Horia Brenciu (53 de ani) a trecut printr-o noapte dificilă. Zborul care trebuia să-l aducă acasă din călătoria în Asia a fost anulat pe fondul unor speculații privind atacurile aeriene din Orientul Mijlociu, iar artistul a trăit momente de tensiune maximă alături de familia sa.
12:50
Val de furturi în magazinele din Marea Britanie. Englezii pun lacăte la ciocolată din cauza românilor care sustrag produse de la raft și le trimit în țară cu dubele # Click.ro
Raioanele de dulciuri din mai multe supermarketuri britanice au ajuns să semene tot mai mult cu vitrinele magazinelor de lux. Tabletele de ciocolată sunt încuiate în cutii transparente, bomboanele sunt securizate cu etichete magnetice, iar pentru accesarea anumitor produse clienții trebuie să solici
12:50
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul # Click.ro
În perioada Postului Mare, când atenția se îndreaptă atât spre sănătatea trupului, cât și spre liniștea sufletului, rețetele simple și echilibrate devin tot mai căutate. Măicuțele de la Mănăstirea Nera propun o salată hrănitoare, pe bază de năut, tofu și legume proaspete, un preparat care îmbină sav
Acum 8 ore
11:30
Neil Sedaka, celebrul cântăreț și compozitor al anilor '60, a murit. Anunțul transmis de familie: „O adevărată legendă a rock and roll-ului” # Click.ro
Neil Sedaka, cântăreț și compozitor de succes, a murit vineri, 27 februarie, la vârsta de 86 de ani. Legendarul artist a lăsat în urmă zeci de hituri care au marcat generații întregi, precum „Breaking Up Is Hard to Do”, „Laughter in the Rain” și „Oh Carol”.
11:20
Cum reușește Jean-Claude Van Damme să arate impecabil la 65 de ani. Secretul care îl ajută să fie mereu suplu și tonifiat # Click.ro
Jean-Claude Van Damme pare să sfideze trecerea timpului. La aproape 40 de ani de la momentul în care a devenit celebru la Hollywood, actorul belgian arată la fel de suplu și bine definit ca în perioada de vârf a carierei sale. Deși, la 65 de ani, apare mai rar pe marile ecrane, Van Damme continuă să
11:10
Portughezul a devenit acționar la o echipă care vrea în La Liga.
11:00
Competițiile europene și-au aflat programul.
10:50
Soluția rapidă și eficientă care îndepărtează grăsimea arsă de pe grătarul aragazului. În 10 minute vei avea un rezultat uimitor # Click.ro
Curățarea grătarului de la aragaz este, pentru mulți, una dintre cele mai incomode activități din bucătărie, mai ales atunci când grăsimea arsă și resturile alimentare se adună în timp și formează depuneri greu de îndepărtat. Totuși, o soluție simplă, rapidă și accesibilă poate transforma această co
Acum 12 ore
10:30
Moment special la Românii au talent! O tânără de 12 ani a primit Golden Buzz în doar câteva secunde: „Ceva aparte față de tot ce am văzut” # Click.ro
Moment special în sezonul 16 „Românii au talent”! Miruna Fecioru, o tânără în vârstă de 12 ani, i-a cucerit pe cei patru jurați, și în doar câteva secunde a primit Golden Buzz. Iată momentul său!
10:30
„Șepcile roșii” au consemnat un succes important în campionat.
10:20
Un avion militar care transporta bancnote s-a prăbușit. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața în accidentul din Bolivia # Click.ro
Cel puțin 15 oameni au murit vineri, în urma prăbușirii unui avion militar care transporta bancnote, în apropierea capitalei Boliviei, La Paz. Aeronava a ieșit de pe pistă în timpul aterizării pe Aeroportul Internațional El Alto, a lovit mai multe autovehicule aflate pe o arteră intens circulată și
09:50
Virgil Ianțu, mărturisiri neașteptate despre o perioadă mai puțin cunoscută din viața lui: „Au fost ani care m-au format, nu doar ca muzician, ci și ca om” # Click.ro
Virgil Ianțu (55 de ani), una dintre figurile emblematice ale televiziunii, a rememorat o perioadă importantă din viața sa, din vremea în care activa în cadrul Corului Național de Cameră Madrigal.
09:40
Israelul și Statele Unite au atacat cu rachete Iranul. Explozii puternice în capitala Teheran # Click.ro
Israelul și Statele Unite au lansat un atac „preventiv” cu rachete împotriva Iranului. În capitala Teheran s-au auzit mai multe explozii, iar nori de fum au fost văzuți ridicându-se deasupra orașului. Vezi mai jos imagini!
09:30
Anual, pe 1 martie, românii celebrează Mărțișorul, un simbol al primăverii. Alcătuit dintr-un fir roși și alb, acesta a avut o semnificație deosebită dintotdeuna, și este purtat cu mândrie de toți românii, începând cu 1 martie. Totuși, există o confuzie pe care o fac foarte multe persoane: parte pe
09:10
Insula superbă din Franța care seamănă cu cele mai spectaculoase locuri din Caraibe. Este destinația perfectă pentru vacanță în acest an # Click.ro
Mulți dintre noi poate că am visat de-a lungul timpului la o vacanță în Caraibe, însă costurile au transformat acest vis într-unul aproape imposibil. Din fericire, există o insulă în Franța, nu foarte departe de țara noastră, care ne poate oferi o experiență similară!
08:40
Semipreparatele, un risc ignorat? Pericolul din spatele meselor gata preparate încălzite la microunde # Click.ro
Mesele gata preparate, considerate o soluție practică pentru ritmul alert al vieții moderne, ar putea ascunde riscuri serioase. Un raport recent atrage atenția că încălzirea alimentelor în ambalaje din plastic poate duce la contaminarea acestora cu microplastice și substanțe chimice periculoase, cu
08:10
Ce s-a obrăznicit Anca Țurcașiu, la 55 de ani! Poze cu iubitul, în poziții demne de Kama Sutra. Stiliștii o laudă, internauții au luat foc: „Prea mult!” # Click.ro
Ce s-a obrăznicit Anca Țurcașiu, la 55 de ani! S-a pozat cu iubitul în poziții demne de Kama Sutra. Internauții au luat foc, stiliștii o laudă: „Prea mult”
07:40
Rețeta simplă și delicioasă perfectă pentru zilele de post. Cum se pregătește ușor pilaful cu ciuperci # Click.ro
Este o rețetă simplă și delicioasă, perfectă pentru zilele de post. Cu numai câteva ingrediente, veți putea pregăti un orez delicios cu ciuperci, de care nu vă veți mai sătura!
07:10
Mic dejun rapid și bogat în proteine pentru dimineți energizante. Cum să prepari clătitele cu unt de arahide. Rețeta perfectă pentru un start de zi nutritiv # Click.ro
Diminețile aglomerate nu trebuie să fie lipsite de savoare și energie. Clătitele cu unt de arahide reprezintă alegerea ideală pentru un mic dejun rapid, care combină gustul intens al arahidei cu aportul proteic necesar pentru o zi activă.
06:40
Horoscop luna martie. Cele 3 zodii care trag lozul norocos la început de primăvară. Au karma și destinul de partea lor până de Paște 2026 # Click.ro
Horoscop luna martie. Cele 3 zodii care trag lozul norocos la început de primăvară. Au karma și destinul de partea lor până de Paște 2026.
06:10
Superalimente care stimulează pasiunea și energia. Cum să-ți hrănești corpul și mintea ca să te simți minunat # Click.ro
Pasiunea și starea de bine nu țin doar de emoții sau chimia relațiilor, ci și de ceea ce consumăm zilnic. Anumite alimente au capacitatea de a influența producția de neurotransmițători precum dopamina și serotonina, crescând energia, motivația și buna dispoziție.
05:40
Ce facem cu mărțișoarele după ce au fost purtate și cum păstrăm florile proaspete mai mult timp. Sfaturi de la specialiști # Click.ro
De Mărțișor, milioane de români oferă flori și mici simboluri ale primăverii, păstrând vie una dintre cele mai îndrăgite tradiții. După emoția momentului, rămân însă gesturile mărunte care pot prelungi bucuria: ce facem cu mărțișoarele după ce au fost purtate și cum păstrăm florile?
Acum 24 ore
05:10
Sarea iodată nu este doar un condiment de masă, ci un aliat discret al tiroidei. Acest mineral esențial ajută organismul să producă hormoni tiroidieni, substanțe vitale pentru metabolism, energie și dezvoltarea celulară.
04:10
Ce să mănânci ca să ai un ficat sănătos. Alimentele pe care ar trebui să le incluzi în dieta ta # Click.ro
Detoxifierea ficatului este un subiect tot mai discutat, însă, în realitate, organismul uman dispune deja de mecanisme eficiente de eliminare a toxinelor. Ficatul joacă rolul principal în acest proces, fiind responsabil de metabolizarea substanțelor toxice, reglarea glicemiei, producerea bilei.
03:10
Pilaf călugăresc de post. Cum se prepară rețeta secretă a părintelui Dionisie de la Mănăstirea Căldărușani # Click.ro
Descoperă gustul autentic al bucătăriei mănăstirești cu această rețetă de pilaf călugăresc, pregătită cu grijă de părintele Dionisie la Mănăstirea Căldărușani.
02:10
Pe 3 martie 2026, cerul va fi martorul unui eveniment astrologic deosebit: luna plină numită „Luna Viermului” își va atinge apogeul la ora 00:37, aducând schimbări emoționale și revelatoare pentru toate zodiile.
01:10
Cândva un centru minier prosper, cu aproximativ 10.000 de locuitori și o economie în plină expansiune, Picher este astăzi considerat unul dintre cele mai contaminate locuri din lume.
01:10
Fostul mare fotbalist Adrian Mutu își încearcă norocul în televiziune și va apărea în curând în serialul „Las Fierbinți”. După ce a rămas fără echipă, Mutu face astfel primul pas în lumea actoriei, surprinzând fanii atât pe micile ecrane, cât și pe platforma de streaming VOYO.
01:00
Afacere românească într-o localitate minusculă din Spania. Cu ce preparate au dat lovitura doi români # Click.ro
În micul sat Tronchón, unde trăiesc doar 56 de oameni, liniștea a fost spartă din nou de râsetele a doi copii și de forfota din singurul bar al localității.
00:40
Un moment născut din durere a ridicat sala în picioare la Românii au talent: „Foarte emoționant” # Click.ro
Ediția din 27 februarie 2026 a adus pe scenă un moment care a îmbinat sensibilitatea teatrului cu forța dansului și a cinematografiei.
00:10
Cea mai bună plantă pentru sănătatea rinichilor. Previne cancerul de sân, colon, uter și protejează inima # Click.ro
Rucola, cu frunzele ei verzi, ușor amărui, nu este doar un ingredient savuros pentru salate, ci și un aliat de nădejde pentru sănătatea organismului. Nutriționiștii și studiile recente evidențiază beneficiile sale multiple
27 februarie 2026
23:10
Sâmbătă, 28 februarie 2026, patru semne zodiacale primesc mesaje importante de la Univers, care îi vor ghida în această zi. În timpul Lunii în Leu, starea de spirit este bună, iar nervii rămân calmi.
22:40
Ce diferență de vârstă este între Gabi Tamaș și soția lui. Ioana îi este aproape de mai bine de 20 de ani # Click.ro
Gabriel Tamaș, unul dintre cei mai vizibili concurenți din echipa Faimoșilor la Survivor România 2026, este cunoscut publicului datorită carierei sale în fotbal. În plan personal, fostul internațional preferă discreția, alegând să își țină familia departe de lumina reflectoarelor.
22:10
„Este prințesa mea!” Fetița care n-a vrut să-i mai dea drumul lui Kate! Îmbrățișarea care a topit inimile în Țara Galilor # Click.ro
Un moment desprins parcă dintr-un basm modern a făcut înconjurul lumii! În timpul unei vizite oficiale în Țara Galilor, Kate Middleton a fost protagonista unei scene care a emoționat până la lacrimi fanii Casei Regale.
