VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matos deschide scorul
Primasport.ro, 1 martie 2026 19:50
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matos deschide scorul
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
20:00
VIDEO | Dinamo – FC Argeş 0-1. S-a terminat bătălia pentru play-off! Campioana FCSB e OUT! # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – FC Argeş 0-1. S-a terminat bătălia pentru play-off! Campioana FCSB e OUT!
Acum 30 minute
19:50
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matos deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matos deschide scorul
19:40
VIDEO | Fabulos! Gigi Becali a ajuns cunoscut până şi în Turcia! Vânzătorii din bazar au învăţat limba română # Primasport.ro
VIDEO | Fabulos! Gigi Becali a ajuns cunoscut până şi în Turcia! Vânzătorii din bazar au învăţat limba română
Acum o oră
19:30
”Sunt puţin supărat”. Cum a răspuns Robert Ilyes atunci când a fost întrebat despre arbitrajul de la meciul cu Petrolul # Primasport.ro
”Sunt puţin supărat”. Cum a răspuns Robert Ilyes atunci când a fost întrebat despre arbitrajul de la meciul cu Petrolul
19:10
Atalanta resimte oboseala după meciul din CL cu Dortmund şi pierde pe plan intern cu Sassuolo # Primasport.ro
Atalanta resimte oboseala după meciul din CL cu Dortmund şi pierde pe plan intern cu Sassuolo
19:10
FC Argeş, susţinută de un număr impresionant de fani la Bucureşti contra lui Dinamo! | EXCLUSIV # Primasport.ro
FC Argeş, susţinută de un număr impresionant de fani la Bucureşti contra lui Dinamo! | EXCLUSIV
Acum 2 ore
18:50
Eugen Neagoe, iureş după remiza cu Csikszereda. ”Ruşine!”
18:50
VIDEO | George Puşcaş, prezentat în faţa fanilor lui Dinamo pe Arena Naţională
18:50
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko trage în bară # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko trage în bară
18:40
Radu Drăguşin, titular pentru Tottenham în meciul pierdut cu Everton
18:40
FCSB, la un pas să mai piardă un titular! O echipă din străinătate îl doreşte cu insistenţă pe unul dintre jucătorii campioanei # Primasport.ro
FCSB, la un pas să mai piardă un titular! O echipă din străinătate îl doreşte cu insistenţă pe unul dintre jucătorii campioanei
18:30
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambii portari au parade de zile mari # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambii portari au parade de zile mari
18:20
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Epassy are o paradă de zile # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Epassy are o paradă de zile
18:20
Jucătorul lui Dinamo s-a operat de apendicita şi a ratat meciul cu FC Argeş
18:20
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:10
”Este mai bine să nu stabilim un termen”. Arbeloa oferă detalii despre durerile lui Mbappe # Primasport.ro
”Este mai bine să nu stabilim un termen”. Arbeloa oferă detalii despre durerile lui Mbappe
Acum 4 ore
17:50
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Csikszereda 1-1. Doar o repriză de fotbal
17:20
Guardiola, deranjat de huiduielile fanilor în timpul pauzei pentru jucătorii care ţin Ramadanul. ”Drum lung de parcurs în ceea ce priveşte educaţia şi acceptarea”, # Primasport.ro
Guardiola, deranjat de huiduielile fanilor în timpul pauzei pentru jucătorii care ţin Ramadanul. ”Drum lung de parcurs în ceea ce priveşte educaţia şi acceptarea”,
17:10
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Egalarea vine din penalty # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Egalarea vine din penalty
17:00
Neluţu Varga iese la atac după acuzaţiile împotriva CFR-ului în urma victoriei cu Farul! # Primasport.ro
Neluţu Varga iese la atac după acuzaţiile împotriva CFR-ului în urma victoriei cu Farul!
17:00
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol spectaculos marcat de Rareş Pop # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol spectaculos marcat de Rareş Pop
16:50
CSM Unirea Alba Iulia, calificare în premieră la Turneul Final 8 al Conference Cup la polo feminin # Primasport.ro
CSM Unirea Alba Iulia, calificare în premieră la Turneul Final 8 al Conference Cup la polo feminin
16:50
Gigi Becali a luat o decizie drastică pentru titularul de la FCSB: "20.000 de euro amendă şi pe bancă" # Primasport.ro
Gigi Becali a luat o decizie drastică pentru titularul de la FCSB: "20.000 de euro amendă şi pe bancă"
16:40
Sofia Goggia a câştigat proba de Super G de la Soldeu
16:40
Italianul Flavio Cobolli a câştigat turneul ATP 500 de la Acapulco
16:40
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
16:20
Surpriză! Ionuţ Chirilă semnează cu un club din Liga 2
16:10
Etiopianul Takele a câştigat maratonul de la Tokyo pentru a doua oară consecutiv
16:10
Trei meciuri din sferturile Cupei României la handbal feminin au fost stabilite
16:10
Craiova a reacţionat, după ce Becali a anunţat că nu mai lasă echipa să joace dacă FC Argeş merge în play-off: ”S-a supărat că nu a primit Farul penalty!” # Primasport.ro
Craiova a reacţionat, după ce Becali a anunţat că nu mai lasă echipa să joace dacă FC Argeş merge în play-off: ”S-a supărat că nu a primit Farul penalty!”
Acum 6 ore
15:50
Daniil Medvedev, blocat în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, înaintea turneului Masters 1000 de la Indian Wells # Primasport.ro
Daniil Medvedev, blocat în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, înaintea turneului Masters 1000 de la Indian Wells
15:50
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
15:40
VIDEO | Cremonese - AC Milan 0-2. Golurile s-au lăsat aşteptate până pe final
15:30
Gigi Becali lansează acuzaţii dure la adresa CFR Cluj: ”Dacă voiam să fiu hoţ, îi furam eu, tată, de erau ei mici pitici în faţa mea” # Primasport.ro
Gigi Becali lansează acuzaţii dure la adresa CFR Cluj: ”Dacă voiam să fiu hoţ, îi furam eu, tată, de erau ei mici pitici în faţa mea”
15:10
Unul dintre titularii FCSB-ului, amendat şi trecut pe bancă de Gigi Becali înainte de meciul cu UTA: „Zi mă: ‘Marţi m-am îmbătat, vin miercuri’. Dar vii tocmai joi seară? Cine suntem, proştii tăi?” # Primasport.ro
Unul dintre titularii FCSB-ului, amendat şi trecut pe bancă de Gigi Becali înainte de meciul cu UTA: „Zi mă: ‘Marţi m-am îmbătat, vin miercuri’. Dar vii tocmai joi seară? Cine suntem, proştii tăi?”
14:20
VIDEO | Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei, prima etapă a sezonului din MotoGP # Primasport.ro
VIDEO | Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei, prima etapă a sezonului din MotoGP
14:10
Costel Gâlcă a numit cele mai importante meciuri din play-off: „Vor fi decisive”
Acum 8 ore
13:50
Lamine Yamal, savuros după ce a marcat primul hat-trick din carieră: ”Mi-e foame!”
13:40
Bomba zilei! Becali rămâne fără jucător! Fotbalistul de la FCSB, la un pas de fostă echipă la lui Benzema # Primasport.ro
Bomba zilei! Becali rămâne fără jucător! Fotbalistul de la FCSB, la un pas de fostă echipă la lui Benzema
13:20
Becali dinamitează Superliga înainte de Dinamo - FC Argeş: ”E ciuca bătăilor!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Becali dinamitează Superliga înainte de Dinamo - FC Argeş: ”E ciuca bătăilor!” | VIDEO EXCLUSIV
13:20
VIDEO | Chindia - FC Bihor, 1-0! Victorie obţinută pe final de meci
13:10
VIDEO | Chindia - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor # Primasport.ro
VIDEO | Chindia - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor
13:00
VIDEO | Chindia - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele înscriu, dar golul este anulat pentru offside # Primasport.ro
VIDEO | Chindia - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele înscriu, dar golul este anulat pentru offside
12:40
Apar primele divergenţe între Daniel Pancu şi conducerea CFR-ului? Antrenorul ardelenilor a spus lucrurile cu care nu este de acord: „Suntem diferiţi aici” # Primasport.ro
Apar primele divergenţe între Daniel Pancu şi conducerea CFR-ului? Antrenorul ardelenilor a spus lucrurile cu care nu este de acord: „Suntem diferiţi aici”
12:20
VIDEO | Chindia - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză lipsită de ocazii mari # Primasport.ro
VIDEO | Chindia - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză lipsită de ocazii mari
12:10
Ana Maria Bărbosu conduce cu peste 7.500 voturi cursa pentru titlul de Gimnasta anului 2025 # Primasport.ro
Ana Maria Bărbosu conduce cu peste 7.500 voturi cursa pentru titlul de Gimnasta anului 2025
Acum 12 ore
11:50
Metaloglobus rămâne fără antrenor! Florin Bratu neagă o înţelegere cu ultima clasată din SuperLigă: „Nu m-a sunat nimeni” # Primasport.ro
Metaloglobus rămâne fără antrenor! Florin Bratu neagă o înţelegere cu ultima clasată din SuperLigă: „Nu m-a sunat nimeni”
11:40
VIDEO | Chindia - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
VIDEO | Chindia - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
11:20
Cristi Chivu le-a răspuns criticilor săi după victoria cu Genoa: „Echipei nu i se acordă niciodată credit pentru munca depusă” # Primasport.ro
Cristi Chivu le-a răspuns criticilor săi după victoria cu Genoa: „Echipei nu i se acordă niciodată credit pentru munca depusă”
11:10
Meciurile din Cupa Asiei programate în Orientul Mijlociu au fost amânate din cauza atacurilor din Iran # Primasport.ro
Meciurile din Cupa Asiei programate în Orientul Mijlociu au fost amânate din cauza atacurilor din Iran
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.