FCSB pierde o sumă fabuloasă după ratarea play-off-ului! Cât înseamnă pierderea pentru Gigi Becali
Primasport.ro, 1 martie 2026 21:50
FCSB pierde o sumă fabuloasă după ratarea play-off-ului! Cât înseamnă pierderea pentru Gigi Becali
• • •
Acum 15 minute
21:50
FCSB pierde o sumă fabuloasă după ratarea play-off-ului! Cât înseamnă pierderea pentru Gigi Becali
Acum 30 minute
21:40
VIDEO | UTA - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Dublă” pentru Lixandru
Acum o oră
21:30
VIDEO | Vin banii la FC Argeş! Dani Coman, reacţie emoţionantă. ”Cu toţii sunt foarte importanţi pentru mine”
21:30
VIDEO | UTA - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează rapid
21:20
Arsenal câştigă derby-ul Londrei şi se menţine pe primul loc
21:20
VIDEO | UTA - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşit de Lixandru
21:10
VIDEO | ”Trebuie să ieşim din situaţie”. Zeljko Kopic are motive serioase de îngrijorare
21:10
VIDEO | UTA - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 2 ore
21:00
Un spectator în vârstă de 82 de ani a murit la un meci din Spania. Partida din liga a doua a fost suspendată
21:00
VIDEO | Vin primele la FC Argeş! Dani Coman, reacţie emoţionantă. ”Cu toţii sunt foarte importanţi pentru mine”
21:00
Gigi Becali, pus la zid după ce FCSB a ratat play-off-ul: "Plăteşti preţul unor decizii slabe!" | EXCLUSIV
20:40
Anunţul lui Gigi Becali după ce FCSB a ajuns să joace în play-out. ”Vorbiţi după aia cu capii capilor”
20:40
VIDEO | UTA - FCSB, ASTĂZI, de la 21:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
Federaţia de Fotbal din Qatar a amânat toate mărcile în urma tensiunilor globale generate de atacurile asupra Iranului
20:20
Căpitanul Borussiei Dortmund, Emre Can, a suferit o ruptură de ligamente încrucişate
Acum 4 ore
20:00
VIDEO | Dinamo – FC Argeş 0-1. S-a terminat bătălia pentru play-off! Campioana FCSB e OUT!
19:50
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matos deschide scorul
19:40
VIDEO | Fabulos! Gigi Becali a ajuns cunoscut până şi în Turcia! Vânzătorii din bazar au învăţat limba română
19:30
”Sunt puţin supărat”. Cum a răspuns Robert Ilyes atunci când a fost întrebat despre arbitrajul de la meciul cu Petrolul
19:10
Atalanta resimte oboseala după meciul din CL cu Dortmund şi pierde pe plan intern cu Sassuolo
19:10
FC Argeş, susţinută de un număr impresionant de fani la Bucureşti contra lui Dinamo! | EXCLUSIV
18:50
Eugen Neagoe, iureş după remiza cu Csikszereda. ”Ruşine!”
18:50
VIDEO | George Puşcaş, prezentat în faţa fanilor lui Dinamo pe Arena Naţională
18:50
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko trage în bară
18:40
Radu Drăguşin, titular pentru Tottenham în meciul pierdut cu Everton
18:40
FCSB, la un pas să mai piardă un titular! O echipă din străinătate îl doreşte cu insistenţă pe unul dintre jucătorii campioanei
18:30
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambii portari au parade de zile mari
18:20
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Epassy are o paradă de zile
18:20
Jucătorul lui Dinamo s-a operat de apendicita şi a ratat meciul cu FC Argeş
18:20
VIDEO | Dinamo – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:10
”Este mai bine să nu stabilim un termen”. Arbeloa oferă detalii despre durerile lui Mbappe
Acum 6 ore
17:50
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Csikszereda 1-1. Doar o repriză de fotbal
17:20
Guardiola, deranjat de huiduielile fanilor în timpul pauzei pentru jucătorii care ţin Ramadanul. ”Drum lung de parcurs în ceea ce priveşte educaţia şi acceptarea”,
17:10
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Egalarea vine din penalty
17:00
Neluţu Varga iese la atac după acuzaţiile împotriva CFR-ului în urma victoriei cu Farul!
17:00
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol spectaculos marcat de Rareş Pop
16:50
CSM Unirea Alba Iulia, calificare în premieră la Turneul Final 8 al Conference Cup la polo feminin
16:50
Gigi Becali a luat o decizie drastică pentru titularul de la FCSB: "20.000 de euro amendă şi pe bancă"
16:40
Sofia Goggia a câştigat proba de Super G de la Soldeu
16:40
Italianul Flavio Cobolli a câştigat turneul ATP 500 de la Acapulco
16:40
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
16:20
Surpriză! Ionuţ Chirilă semnează cu un club din Liga 2
16:10
Etiopianul Takele a câştigat maratonul de la Tokyo pentru a doua oară consecutiv
16:10
Trei meciuri din sferturile Cupei României la handbal feminin au fost stabilite
16:10
Craiova a reacţionat, după ce Becali a anunţat că nu mai lasă echipa să joace dacă FC Argeş merge în play-off: ”S-a supărat că nu a primit Farul penalty!”
Acum 8 ore
15:50
Daniil Medvedev, blocat în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, înaintea turneului Masters 1000 de la Indian Wells
15:50
VIDEO | Petrolul – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
15:40
VIDEO | Cremonese - AC Milan 0-2. Golurile s-au lăsat aşteptate până pe final
15:30
Gigi Becali lansează acuzaţii dure la adresa CFR Cluj: ”Dacă voiam să fiu hoţ, îi furam eu, tată, de erau ei mici pitici în faţa mea”
15:10
Unul dintre titularii FCSB-ului, amendat şi trecut pe bancă de Gigi Becali înainte de meciul cu UTA: „Zi mă: ‘Marţi m-am îmbătat, vin miercuri’. Dar vii tocmai joi seară? Cine suntem, proştii tăi?”
