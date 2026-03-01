Cartelul producătorilor de petrol Opec+ majorează producția de petrol după loviturile SUA-Israel asupra Iranului, în timp ce blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează piețele

14:30

Ai observat vreodată cum câinele tău vine imediat lângă tine când începi să cauți ceva, în timp ce pisica rămâne pe loc și doar se uită? Această situație obișnuită din viața de zi cu zi a atras acum atenția oamenilor de știință. Un nou studiu, explicat de Earth.com, arată că diferența ar putea avea rădăcini […] © G4Media.ro.