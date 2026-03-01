Suplimentele cu electroliți sunt peste tot. Cine are cu adevărat nevoie de ele și când?
G4Media, 1 martie 2026 14:50
Rețelele sociale sunt pline de influenceri care testează suplimente cu electroliți sau le explică urmăritorilor cum să și le prepare acasă. Însă experții spun că multe dintre afirmațiile privind beneficiile acestor băuturi trebuie privite cu prudență, scrie AP News. Electroliții sunt substanțe încărcate electric care ajută la reglarea reacțiilor chimice din organism. În ceea ce […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
15:30
Un nou studiu arată cât pot câștiga, și cât pot pierde, angajații care au o relație cu superiorul direct. Relațiile romantice la locul de muncă nu mai sunt o raritate. Potrivit Society for Human Resources Management, peste 25% dintre angajații din SUA au avut o relație cu un coleg, iar 18% dintre acestea au fost […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
15:20
Situația salariilor din Bulgaria înainte de adoptarea monedei euro: venitul mediu anual brut a crescut cu 12% în 2025 # G4Media
Salariul mediu anual brut al angajaţilor cu contract de muncă sau de prestări servicii din Bulgaria a ajuns anul trecut la 31.239 leva (15.969 euro), arată datele preliminare publicate de Institutul Naţional de Statistică (NSI), informează Novinite, transmite Agerpres. Este o creştere cu 12% comparativ cu 2024, salariile în sectorul public înregistrând un avans de […] © G4Media.ro.
Acum o oră
15:00
INTERVIU | Cafeaua de specialitate din România intră într-o nouă etapă. Un barista cu 5 ani de experiență explică de ce nu mai vorbim doar despre cafea: „E un ritual” # G4Media
În urmă cu 8-10 ani, cafeaua de specialitate era, pentru mulți români, un moft. Un termen exotic, asociat cu cafenele mici, cu design minimalist și prețuri mai mari decât „espresso-ul obișnuit”. Astăzi, lucrurile s-au schimbat radical. Citește tot articolul pe G4Food © G4Media.ro.
14:50
Datoriile statului către furnizori au crescut cu aproape 18% în ianuarie față de decembrie 2025 # G4Media
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 17,66%, în ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, până la 706,1 milioane de lei, de la 600,1 milioane de lei, în decembrie 2025, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES. Creșterea valorii arieratelor (datorii neplătite către companii private) poate duce la blocaj financiar. Arieratele […] © G4Media.ro.
14:50
Rețelele sociale sunt pline de influenceri care testează suplimente cu electroliți sau le explică urmăritorilor cum să și le prepare acasă. Însă experții spun că multe dintre afirmațiile privind beneficiile acestor băuturi trebuie privite cu prudență, scrie AP News. Electroliții sunt substanțe încărcate electric care ajută la reglarea reacțiilor chimice din organism. În ceea ce […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:30
VIDEO Imaginile bucuriei: mii de iranieni au celebrat moartea dictatorului Ali Khamenei, responsabil de uciderea a mii de protestatari anti-regim # G4Media
Mii de iranieni au celebrat sâmbătă noapte și duminică moartea dictatorului Ali Khamenei în bombardamentele lansate de armatele SUA și Israel, transmite platforma de opoziție Iran International. Khamenei (87 de ani) a condus Iranul cu mână de fier timp de 37 de ani. El este responsabil de uciderea a mii de protestatari anti-regim în ultimii […] © G4Media.ro.
14:30
De ce câinii sar mereu în ajutor, iar pisicile stau doar și privesc / Ce spun specialiștii despre comportamentul lor # G4Media
Ai observat vreodată cum câinele tău vine imediat lângă tine când începi să cauți ceva, în timp ce pisica rămâne pe loc și doar se uită? Această situație obișnuită din viața de zi cu zi a atras acum atenția oamenilor de știință. Un nou studiu, explicat de Earth.com, arată că diferența ar putea avea rădăcini […] © G4Media.ro.
14:30
Fetele adolescente sunt cele mai expuse rupturii de ligament încrucișat anterior. Părinții cer măsuri urgente de prevenție # G4Media
Sofia Tepichin era la jumătatea antrenamentului echipei sale de fotbal, în octombrie, când a încercat să evite o adversară. A atins mingea, a sărit peste piciorul întins al acesteia, a aterizat greșit și a auzit un „poc”. Durerea i-a străbătut imediat genunchiul stâng. „A fost devastator. Am știut pe loc că mi-am rupt ACL-ul”, spune […] © G4Media.ro.
14:30
Conform datelor maritime, cel puțin 150 de petroliere așteaptă în afara Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume. Strâmtoare este controlată de Iran, care a amenințat că va închide calea navigabilă, relatează SkyNews, citat de Mediafax. Zeci de alte nave sunt staționate pe cealaltă parte a punctului de strangulare. Navele-tanc se […] © G4Media.ro.
14:10
Mulți oameni observă că se simt mai binedispuși după o ceașcă de cafea. Atunci când te simți epuizat, cafeaua poate funcționa ca un „restart”: îți activează creierul, îți crește nivelul de concentrare și îți poate îmbunătăți temporar dispoziția, scrie The New York Times. Mai multe analize ample au arătat că există o asociere între consumul […] © G4Media.ro.
14:10
Șefa diplomației UE: „Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului” # G4Media
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a comentat informația privitoare la eliminarea liderului spiritual iranian Ali Khamenei. Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului, a transmis Kallas care a avut un mesaj pentru poporul iranian. Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a transmis mesajul pe platforma […] © G4Media.ro.
14:00
De la plaje ascunse accesibile doar cu barca în Puerto Rico la petreceri stradale de carnaval în Cape Town, aceste destinații globale oferă o resetare binevenită de primăvară pentru trup și suflet, scrie BBC. Pe măsură ce se apropie lunile martie și aprilie, mulți călători caută o schimbare de sezon, fie că este vorba despre […] © G4Media.ro.
13:40
Iranul are șanse mici să ia parte la Campionatul Mondial de fotbal din vara acestui an. FIFA deja începe să se gândească la un plan B pentru a completa tabloul de concurs pentru CM 2026. Irak și Emiratele Arabe Unite, pe listă să înlocuiască Iranul Războiul din Iran va lăsa, cel mai probabil, naționala de […] © G4Media.ro.
13:40
VIDEO Crainicul televiziunii iraniene a plâns în direct când a anunțat moartea dictatorului Ali Khamenei # G4Media
Prezentatorul televiziunii de stat iraniene a plând în direct duminică atunci când a citit știrea morții lui Ali Khamenei, dictatorul ucis în urma atacurilor lansate de SUA și Israel asupra liderilor regimului de la Teheran. Crainicul a fost vizibil emoționat când a citit știrea care îl prezintă pe Khamenei drept un erou. Khamenei a condus […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:20
Destinații precum Portugalia, Irlanda, Thailanda sau Bali devin tot mai populare pentru relocare permanentă. Un număr tot mai mare de americani aleg să plece din Statele Unite și să își construiască o viață în afara țării, un fenomen care atinge niveluri nemaiîntâlnite de zeci de ani, scrie People. În 2025, SUA au înregistrat o perioadă […] © G4Media.ro.
13:20
Legea din România pe care foarte mulți stăpâni de animale nu o respectă. Inclusiv polițiștii o ignoră # G4Media
Mulți proprietari de animale preferă să-și plimbe câinii fără lesă în spațiul public, motivele fiind confortul personal și dorința de a-i lăsa câinelui mai multă libertate de mișcare. “Nu vă speriați, nu vă mușcă” ori “A mea e fetiță, e cuminte” sunt câteva dintre argumentele stăpânilor atunci când câinele aflat liber pe spațiul public se repede […] © G4Media.ro.
13:20
Compania Nvidia formează o alianță ca rețelele 6G să fie construite pentru inteligența artificială # G4Media
Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, vrea ca viitoarele rețele 6G să fie construite astfel încât să poată susține pe scară largă servicii și dispozitive bazate pe inteligență artificială, potrivit Mediafax. Nvidia colaborează cu un grup de companii de telecomunicații, inclusiv Nokia, SoftBank Group și T-Mobile US, care se vor angaja să construiască rețele […] © G4Media.ro.
12:50
Cum explorează Dolce & Gabbana dualitatea puterii feminine în colecția de la Milan Fashion Week # G4Media
La Milano Fashion Week, Dolce & Gabbana a prezentat o colecție care pare o declarație a dualității, între puterea tradiției siciliene și estetica contemporană a feminității. Pe un podium în care dominantele au fost negrul intens și texturile transparente, spectatorii au fost invitați într-o lume în care eleganța seducătoare se întâlnește cu solemnitatea, iar romantismul […] © G4Media.ro.
12:40
Cine e noul Lider Suprem interimar în Iran, Ayatollahul Alireza Arafi: un cleric fundamentalist, loial regimului autoritar care a înnabușit în sânge revoltele din ianuarie # G4Media
Ayatollahul Alireza Arafi (67 de ani) a fost numit duminică succesor interimar al lui Ali Khamenei, transmite Haaretz, care citează Reuters. Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit membru jurist al consiliului de conducere însărcinat cu îndeplinirea temporară a rolului de Lider Suprem. Alireza Arafi, născut în anul 1959 în localitatea Meybod, este unul dintre cei […] © G4Media.ro.
12:40
BREAKING Marea Britanie anunță că Iranul a lansat două rachete spre Cipru în ceea ce ar fi primul atac iranian cu rachete asupra Europei # G4Media
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat duminică la Sky News că două rachete iraniene au fost lansate spre Cipru, acesta fiind considerat primul atac de acest gen al Iranului împotriva Europei. Într-un interviu acordat pentru Sky News, Healey a precizat că autoritățile sunt destul de sigure că rachetele nu au vizat bazele britanice, […] © G4Media.ro.
12:30
Cum răspund primăriile după ce au primit permisiunea de a acționa independent în privința sălilor de jocuri de noroc # G4Media
În urma adoptării Ordonanței de Urgență nr.7.2026, Guvernul a mutat răspunderea privind viitorul sălilor de jocuri de noroc în competența autorităților locale. Astfel, primăriile au acum posibilitatea – prin intermediul consiliilor locale – să decidă dacă interzic complet activitatea jocurilor de noroc, dacă limitează ca număr aceste afaceri, dacă impun suprataxări ori dacă le mențin […] © G4Media.ro.
12:30
Etapă decisivă pentru candidatura „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028” / Juriul va anunța rezultatul final în urma vizitei în Banat / „Să nu vă așteptați că trebuie să-i ducem doar la mese și la restaurante” # G4Media
Titlul „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028” este un proiect strategic al județului Timiș, care vine ca o continuare a titlului de Capitală Europeană a Culturii deținut de Timișoara în 2023. De această dată nu este un concurs: Citește continuarea pe G4Food © G4Media.ro.
12:10
Liderul opoziției ungare dezvăluie o uriașă afacere ilegală cu deșeuri toxice. Conexiuni cu Antal Rogan, un fidel al premierului Viktor Orban # G4Media
Un depozit masiv de anvelope uzate, acumulat ilegal de-a lungul mai multor ani, a fost prezentat public de politicianul maghiar Magyar Péter în localitatea Nagykölked, din județul Vas. Potrivit acestuia și locuitorilor din zonă, antreprenori protejați politic ar fi transportat tone de deșeuri din Austria, conform 24.hu. Depozitul, estimat la aproximativ 50.000 de metri cubi […] © G4Media.ro.
12:10
VIDEO Premieră tehnologică în războiul din Iran: premierul Netanyahy a folosit Inteligența Artificială pentru a se adresa iranienilor în limba persană # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a postat duminică pe rețeaua X un videoclip generat cu ajutorul AI, în care le transmite iranienilor, în limba persană, să se ridice împotriva regimului, afirmând că: „în zilele următoare, vom lovi mii de ținte ale regimului terorist”. Utilizarea inteligenței artificiale ca să comunice direct cu iranienii e o premieră tehnologică […] © G4Media.ro.
12:10
Marco Bezzecchi (Aprilia), victorie clară în MP al Thailandei de MotoGP – Dezastru pentru Marc Marquez # G4Media
Marco Bezzecchi (Aprilia) a câștigat duminică Marele Premiu de MotoGP din Thailanda. Italianul a fost urmat de Pedro Acosta (KTM) şi Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Marc Marquez, campionul mondial en-titre, a abandonat în turul 21, în momentul în care se afla pe locul 4. Retragerea a survenit din cauza unei pene la roata spate a […] © G4Media.ro.
12:10
Cum să recunoști semnele cancerului la câini și pisici: Simptome pe care nu trebuie să le ignori # G4Media
Cancerul afectează milioane de oameni, iar animalele noastre de companie nu fac excepție. Unl din patru câini și una din cinci pisici poate dezvolta cancer pe parcursul vieții. În Statele Unite, numai la câini se înregistrează aproximativ șase milioane de diagnostice noi anual. Cancerul reprezintă principala cauză de deces legată de boli la animalele de […] © G4Media.ro.
12:00
EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe # G4Media
La patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, majoritatea adăposturilor civile din România continuă să fie nefuncționale sau parțial funcționale. Situația este reflectată de datele furnizate de Ministerul Afacerilor Interne, în subordinea căruia se află Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la solicitarea G4Media. Situația este confirmată și de un raport din 2025 al […] © G4Media.ro.
11:50
Președintele francez Macron anunță confiscarea în Marea Nordului a unui petrolier din flota fantomă a Rusiei # G4Media
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat confiscarea în Marea Nordului a unui petrolier din flota fantomă. Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare pentru războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina, a transmis duminică liderul francez. Anunțul a fost făcut pe platforma X. „O lovitură majoră pentru flota fantomă: în Marea Nordului, elicopterele Marinei […] © G4Media.ro.
11:50
Expert: Dacă petrolul se stabilizează la 90 – 100 dolari pe baril, e posibilă depășirea pragului de 9 – 10 lei/litru la carburanți # G4Media
Depăşirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanţi devine realistă în România, dacă preţul ţiţeiul se stabilizează la 90 – 100 de dolari/baril, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce aduce costuri mai mari pentru transport, presiune pe lanţurile logistice, scumpirea alimentelor şi inflaţie persistentă, atenţionează preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, citat de Agerpres. […] © G4Media.ro.
11:40
VIDEO Explozie masivă în centrul Teheranului la sediul grupării militare Basij după ce Israelul a lansat un nou val de atacuri aeriene # G4Media
O ”explozie gigantică” s-a înregistrat duminică în centrul Teheranului, transmite corespondentul Sky News, la puțin timp după ce Armata Israelului a anunțat noi lovituri în inima Iranului. Clădirile vizate ar fi sediul grupării militare Basij, potrivit unor experți citați de presa israeliană. Explozia a avut loc în apropierea televiziunii de stat iraniene. Armata israeliană (IDF) […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:20
Max Verstappen a precizat în mai multe rânduri că nu intenționează „să îmbătrânească” în Formula 1. Olandezul ia în considerare o retragere în următorii ani, iar analistul Martin Brundle spune că pilotul RedBull „nu va mai fi aici peste zece ani”. George Russell, despre sezonul 2026 din F1: „Vom vedea curse total diferite” Verstappen este […] © G4Media.ro.
11:20
Fiul ayatolahului Ali Khamenei, care ar fi trebuit să-i urmeze la conducerea Iranului, a fost ucis și el în loviturile americano-israeliene asupra Iranului # G4Media
Fiul lui Ali Khamenei, care ar fi trebuit să-i urmeze la conducerea Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost eliminat, potrivit presei israeliane citate de Mediafax. Războiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat după uciderea liderului Ali Khamenei. De asemenea, ministrul apărării iranian și șeful statului major al forțelor armate au fost uciși în atacurile americane și israeliene […] © G4Media.ro.
11:20
Cântăreaţa şi compozitoarea britanică Olivia Dean a triumfat sâmbătă seara la Brit Awards, câştigând patru premii la cea mai mare ceremonie muzicală anuală din Regatul Unit, transmite Agerpres. După ce a dominat topurile naţionale şi internaţionale cu hitul „Man I Need” şi albumul „The Art of Loving”, tânăra de 26 de ani a dominat ceremonia […] © G4Media.ro.
11:10
Un terorist internațional responsabil de uciderea a 85 de persoane într-un atentat din Argentina a fost numit șef al Gărzilor Patriotice Islamice din Iran # G4Media
Iranul l-a numit duminică pe generalul Ahmed Vahidi drept șef al Gărzilor Revoluționare Islamice, transmite Haaretz. Vahidi îl înlocuiește pe Moahammad Pakpour, ucis sâmbătă în atacul israeliano-american din Teheran. Ahmed Vahidi este căutat de Interpol pentru implicarea într-un atentat terorist din 1994 din Argentina, îndreptat împotriva comunității evreiești din Buenos Aires și soldat cu 85 […] © G4Media.ro.
11:10
SUA au folosit instrumentul de inteligență artificială Claude de la Anthropic, în atacul din Iran # G4Media
La câteva ore după ce a declarat că guvernul federal va înceta utilizarea instrumentelor de inteligență artificială create de compania de tehnologie Anthropic, președintele Trump a lansat un atac aerian major în Iran cu ajutorul acelorași instrumente, anunță Mediafax. Comandamentele din întreaga lume, inclusiv Comandamentul Central al SUA din Orientul Mijlociu, utilizează instrumentul Claude AI […] © G4Media.ro.
10:50
Formula 1 se îndreaptă cu pași rapizi către startul sezonului 2026. George Russell, pilotul Mercedes, avertizează că vom avea parte de curse diferite față de ceea ce știam până acum. Motivul: piloții vor încerca să descopere cel mai bun stil pentru a respecta regulamentul. Hamilton trimite un avertisment rivalilor: Pregătire fără precedent pentru noul sezon […] © G4Media.ro.
10:20
Inter a mai făcut un pas spre câștigarea campionatului din Serie A, dar Cristian Chivu îndeamnă la calm. 13 puncte sunt acum între trupa antrenorului român și AC Milan, a doua clasată. „Scudetto? Calmați-vă, mai sunt atâtea puncte puse în joc”, a transmis Chivu. După 2-0 cu Genoa, echipă patronată de românul Dan Șucu, Interul […] © G4Media.ro.
10:20
28 de elevi din Vrancea sunt blocați în Dubai. Ei au plecat împreună cu doi profesori în ciuda riscului major de securitate din Orientul Mijlociu # G4Media
28 de elevi din Vrancea sunt blocați în Dubai, potrivit presei locale. Ei s-ar afla acolo ”într-o deplasare privată, cu scop cultural”, potrivit inspectoarei școlare, Livia Marcu. Aceasta a declarat pentru Ziarul de Vrancea că elevii, însoțiți de doi profesori, sunt în siguranță și păstrează legătura cu reprezentanții Consulatului României. Nu e clar cine a […] © G4Media.ro.
10:10
SONDAJ G4Media: Cum crezi că ar trebui să procedeze primăriile în cazul sălilor de jocuri de noroc? # G4Media
După adoptarea ordonanței de urgență privind reforma administrativă, care acordă mai multe puteri autorităților locale, în multe orașe primarii au anunțat deja că vor să propună în consiliile locale interzicerea sălilor de jocuri de noroc în localitățile lor. Ploiești, Iași, Piatra Neamț, Brăila sunt doar câteva exemple. În schimb, primarul Sibiului a declarat că nu […] © G4Media.ro.
10:00
Autoritățile din Iran susțin că 148 de persoane, majoritatea eleve, au fost ucise în atacul de sâmbătă asupra unei școli de fete din regiunea Minab, în sudul țării, transmite Sky News, care citează agenția oficială de presă Mizan. Alte 95 de persoane ar fi fost rănite. Numerele nu au putut fi verificate din surse independente […] © G4Media.ro.
10:00
VIDEO Proteste anti-americane în Pakistan și Irak. Susținătorii ayatolahului ucis Ali Khamenei încearcă să intre în reprezentanțele diplomatice ale SUA # G4Media
Proteste anti-americane au izbucnit duminică în Pakistan și Irak după ce ayatolahului Ali Khamenei a fost ucis în urma bombardamentelor americano-israeliene, transmit Haaretz și Sky News. Mulțimile furioase încearcă să intre în reprezentanțele diplomatice ale SUA pentru a răzbuna uciderea dictatorului iranian. La ora 9.30, opt protestatari au fost uciși după ce au încercat să […] © G4Media.ro.
09:50
Cristiano Ronaldo a ratat un penalti în meciul pe care Al-Nassr l-a câștigat în deplasare, scor 3-1, contra celor de la Al Fayha. Portughezul a fost înlocuit în minutul 81 cu Al Hamdan din cauza unei accidentări. Nu a fost o zi fastă pentru Cristiano în tricoul celor de la Al-Nassr. Atacantul lusitan a ratat […] © G4Media.ro.
09:40
Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal, susține presa internațională, conform Mediafax. Competiția va avea loc la vară în SUA, Canada și Mexic. Partidele naționalei iraniene urmau să se joace la Los Angeles și Seattle. VIDEO A doua zi de război. Ayatolahul Khamenei a fost ucis, bucurie pe străzile din […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:20
Temeri legate de prețul petrolului: dacă Iranul închide strâmtoarea Ormuz, barilul ar putea sări de la 70 de dolari la 100 de dolari pe baril # G4Media
Autoritățile din Iran au amenințat duminică, ca parte a măsurilor de răspuns la atacul SUA-Iran, cu închiderea Strâmtorii Ormuz. Această măsură ar putea propulsa prețul petrolului la niveluri care nu au mai fost atinse de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, potrivit experților citați de Economedia. Strâmtoarea Ormuz este un punc crucial în comerțul […] © G4Media.ro.
09:10
A mai rămas un singur loc liber în play-off-ul Superligii României de fotbal după ce CFR a învins pe Farul, scor 2-1. Trupa din Gruia și-a asigurat matematic calificarea printre primele șase formații din campionat. FCSB și UTA, singurele care mai pot lua locul lui FC Argeș în play-off CFR a devenit a cincea echipă […] © G4Media.ro.
09:10
Regimul de la Teheran ar putea să se prăbușească, în special dacă se fracturează coeziunea elitelor iraniene, a declarat pentru G4Media dr. Pierre Pahlavi, profesor la Colegiul Forțelor Canadiene și un fin cunoscător al Iranului, adăugând însă că supraviețuirea în condiții de presiune intensă este ceva ce Teheranul a mai demonstrat în trecut. Comentariile expertului […] © G4Media.ro.
09:00
Surpriza tactică a unei lovituri în plină zi: spionajul israelian a găsit vulnerabilitatea regimului din Iran. Explicația alegerii momentului pentru uciderea ayatolahului Ali Khamenei # G4Media
O operațiune militară de o precizie chirurgicală, desfășurată în plină zi, a decapitat conducerea regimului de la Teheran. Ceea ce părea un scenariu imposibil a devenit realitate sâmbătă, când serviciile de informații americane și israeliene au identificat fereastra de oportunitate așteptată de decenii: prezența simultană a celor mai importanți lideri iranieni în același loc, arată […] © G4Media.ro.
08:50
Din cauza războiului din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București au fost anulate astăzi 34 de zboruri, spre/dinspre 5 destinații, potrivit Companiei Aeroporturi București: – Tel Aviv: 21 de zboruri, – Dubai: 6 zboruri, – Doha: 4 zboruri, – Beirut: 2 zboruri, – Damasc: un zbor. Traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se […] © G4Media.ro.
08:50
Finală surpriză la Welsh Open: Jack Lisowski îl învinge pe veteranul John Higgins în frame decisiv # G4Media
Jack Lisowski a produs surpriza în semifinalele Welsh Open la snooker: l-a învins în frame decisiv, scor 6-5, pe veteranul John Higgins. În marea finală, Lisowski va da peste Barry Hawkins. Jack a fost condus în permanență în prima parte a semifinalei, Higgins fiind mereu cu un pas în fața adversarului său. Lisowski a trecut […] © G4Media.ro.
08:30
Prăbușirea ayatolahului Khamenei, similară cu căderea lui Ceaușescu. O paralelă surprinzătoare între Gărzile Revoluționare din Iran și Securitatea comunistă făcută de Politico în 2020 # G4Media
Revoluția română din 1989 i-a pus într-o lumină extrem de proastă pe clericii care conduc Iranul și dă indicii despre cum s-ar putea dezlănțui o criză politică în Iran, scria Politico într-o analiză de acum 6 ani dedicată similitudinilor dintre regimul comunist al lui Ceaușescu și regimul de la Teheran, extrem de contestat în plan […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.