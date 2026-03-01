Vladimir Putin, marele înfrânt în războiul din Iran
SportMedia, 2 martie 2026 01:40
Președintele Rusiei obișnuiește să înoate dimineața, iar sâmbătă, 28 februarie, la ora 08.00, când a primit primele rapoarte despre faptul că forțele militare ale Israelului au bombardat Teheranul, nu a fost prea surprins. Masarea de port-avioane americane și distrugătoare în Marea Mediterană și Marea Arabiei, pregătirile făcute în bazele americane din zona Golfului Persic, precum … The post Vladimir Putin, marele înfrânt în războiul din Iran appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
01:40
Bărbații de 50 de ani ar putea îmbătrâni cel mai repede din cauza substanțelor toxice „eterne” # SportMedia
Substanțele chimice „eterne” cunoscute sub numele de PFAS par să accelereze îmbătrânirea bărbaților aflați în jurul vârstei de 50 de ani și la începutul vârstei de 60 de ani, potrivit unui nou studiu. Îmbătrânirea epigenetică, o măsură a vârstei biologice, spre deosebire de vârsta cronologică, a fost cea mai avansată la bărbați, conform studiului citat … The post Bărbații de 50 de ani ar putea îmbătrâni cel mai repede din cauza substanțelor toxice „eterne” appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Obiect masiv în Centura Kuiper, detectat în premieră. Planeta 9 e istorie, bun venit Planeta Y! # SportMedia
Ceva masiv pare să deformeze planul orbital al Centurii Kuiper, iar astronomii s-ar putea să-i fi detectat influența pentru prima dată. Ideea unei planete evazive care gonește prin zonele exterioare ale sistemului solar nu este nouă, iar teoriile referitoare la așa-numita „Planeta 9” sau „Planeta X” au abundat în ultimul deceniu. Totuși, cercetătorii spun că … The post Obiect masiv în Centura Kuiper, detectat în premieră. Planeta 9 e istorie, bun venit Planeta Y! appeared first on spotmedia.ro.
01:40
O dietă cu puțini carbohidrați este adesea promovată ca soluție pentru o inimă sănătoasă. Însă un nou studiu sugerează că lucrurile sunt mai nuanțate: nu cantitatea de carbohidrați contează cel mai mult, ci calitatea lor. Cercetarea, publicată în revista științifică Journal of the American College of Cardiology, arată că simpla reducere a carbohidraților sau a … The post Pericolul dietelor sărace în carbohidrați – studiu de amploare, pe 30 de ani appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Deși reciclarea plasticului este promovată ca o soluție importantă pentru protejarea mediului, în realitate sistemul actual este prea puțin eficient. Doar o mică parte din plastic este reciclată, iar restul ajunge să fie incinerat, depozitat sau să polueze natura, notează The Conversation într-un articol în care sunt identificate principalele cauze pentru această situație – și … The post Reciclarea plasticului, un ”eșec catastrofal”? 12 cauze. Și posibile soluții appeared first on spotmedia.ro.
01:40
Președintele Rusiei obișnuiește să înoate dimineața, iar sâmbătă, 28 februarie, la ora 08.00, când a primit primele rapoarte despre faptul că forțele militare ale Israelului au bombardat Teheranul, nu a fost prea surprins. Masarea de port-avioane americane și distrugătoare în Marea Mediterană și Marea Arabiei, pregătirile făcute în bazele americane din zona Golfului Persic, precum … The post Vladimir Putin, marele înfrânt în războiul din Iran appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
23:40
Atac armat în Texas: trei morți, 14 răniți. Atacatorul purta hanorac cu „Proprietatea lui Allah” și tricou cu steagul Iranului # SportMedia
Trei persoane au fost ucise, iar alte 14 au fost rănite într-un atac armat produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un bar din Austin, statul Texas. Suspectul, un bărbat în vârstă de 53 de ani, a fost împușcat mortal de poliție la scurt timp după declanșarea atacului. FBI investighează cazul ca posibil act de … The post Atac armat în Texas: trei morți, 14 răniți. Atacatorul purta hanorac cu „Proprietatea lui Allah” și tricou cu steagul Iranului appeared first on spotmedia.ro.
23:40
FCSB câștigă un meci spectaculos în ultima partidă a zilei de duminică din Liga 1, scor 4-2 în deplasarea de la UTA Arad, dar jocul și prestația au fost tardive. Campioana merge trist și cu capul plecat în play-out, pentru prima dată în istoria sa. Golurile au fost marcate de Lixandru o dublă, Cisotti și … The post Prea târziu! FCSB se distrează la UTA Arad, dar merge în play-out cu capul plecat appeared first on spotmedia.ro.
23:40
Zelenski: Evenimentele din Orientul Mijlociu au arătat cât de dificil este să oprești rachetele și dronele Shahed # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că recentele evenimente din Orientul Mijlociu au demonstrat cât de dificil este să asiguri protecție completă împotriva rachetelor balistice și a dronelor de tip Shahed. Potrivit liderului ucrainean, chiar și statele din Golf, care dispun de sisteme de apărare aeriană mai performante și în număr mai mare decât Ucraina, nu … The post Zelenski: Evenimentele din Orientul Mijlociu au arătat cât de dificil este să oprești rachetele și dronele Shahed appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
21:40
Horoscop pentru săptămâna 2 - 8 martie 2026. The post Horoscopul săptămânii 2 – 8 martie appeared first on spotmedia.ro.
21:40
FCSB va juca în play-out pentru prima dată în istorie. Rezultat fabulos făcut de FC Argeș cu Dinamo # SportMedia
FC Argeș s-a impus uluitor în deplasarea de la Dinamo București, scor 1-0, pe Arena Națională, consfințind calificarea în play-off, și de asemenea consfințind o premieră istorică negativă: FCSB va juca pentru prima dată în existența ei în play-out. Singurul gol a fost reușit de Ricardo Matos, același erou și din runda trecută cu Farul, … The post FCSB va juca în play-out pentru prima dată în istorie. Rezultat fabulos făcut de FC Argeș cu Dinamo appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Peste 1.000 de români cer ajutor din zonele de conflict din Orientul Mijlociu. MAE: Operațiuni de repatriere sunt în această etapă imposibile # SportMedia
Ministerul Afacerilor Externe gestionează un val masiv de solicitări de asistență consulară din partea românilor aflați în zonele de conflict din Orientul Mijlociu. Până în prezent, au fost înregistrate 1.066 de cereri, la care se adaugă „câteva sute” din Emiratele Arabe Unite. Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a precizat că cifra nu include … The post Peste 1.000 de români cer ajutor din zonele de conflict din Orientul Mijlociu. MAE: Operațiuni de repatriere sunt în această etapă imposibile appeared first on spotmedia.ro.
21:40
FCSB pierde milioane de euro după rușinea de a ajunge în play-out. Ce consecințe are cea mai slabă clasare a campioanei # SportMedia
Victoria de duminică seara a lui FC Argeș în deplasarea cu Dinamo a consfințit intrarea celor de la FCSB în play-out pentru prima dată de când s-a inventat acest sistem, din 2015, în Liga 1. Este sumum-ul unor decizii catastrofale, indiferent că vorbim despre conducere sau despre jucători, sau banca tehnică, iar consecințele se anunță … The post FCSB pierde milioane de euro după rușinea de a ajunge în play-out. Ce consecințe are cea mai slabă clasare a campioanei appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Prima reacție a conducerii celor de la FCSB după ratarea play-off-ului: „Azi e ultima zi!” # SportMedia
FCSB a ratat în premieră în istoria sa calificarea în play-off, iar conducerea a oferit o primă reacție halucinantă. Reacție venită prin vocea patronului său Gigi Becali, care anunță că azi e ultima sa intervenție în spațiul public, și asta până când echipa sa nu va câștiga play-out-ul și nu se va califica apoi și … The post Prima reacție a conducerii celor de la FCSB după ratarea play-off-ului: „Azi e ultima zi!” appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Tensiunile din Orientul Mijlociu împing petrolul spre 80 de dolari. Analiștii cred că urmează pragul de 100 de dolari # SportMedia
Preţul petrolului Brent a urcat abrupt duminică, cu aproape 10%, până în apropierea pragului de 80 de dolari pe baril, în tranzacţiile extrabursiere (OTC), pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, relatează Reuters. Atacurile lansate de SUA şi Israel asupra Iranului au amplificat temerile privind aprovizionarea globală, iar analiştii avertizează că barilul ar putea ajunge … The post Tensiunile din Orientul Mijlociu împing petrolul spre 80 de dolari. Analiștii cred că urmează pragul de 100 de dolari appeared first on spotmedia.ro.
21:40
Iranul traversează una dintre cele mai tensionate perioade din istoria sa recentă, după moartea liderului suprem, Ali Khamenei. În acest context, conducerea interimară este asigurată de un trio format din ayatollahul Alireza Arafi, președintele Masoud Pezeshkian și șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Ejei. Dintre cei trei, Arafi este considerat figura religioasă cu cel mai înalt rang … The post Cine este ayatollahul Alireza Arafi, figura-cheie a tranziției din Iran appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
19:40
Radu Drăgușin, protagonist într-o controversă uriașă, într-o nouă înfrângere pentru Spurs în Premier League # SportMedia
Fundașul central român Radu Drăgușin a fost titular într-o partidă de Premier League între Fulham și Tottenham, din runda curentă a acestui sezon competițional, iar jucătorul nostru a fost protagonistul unei faze cel puțin controversate. La doar 7 minute de la începerea partidei, Harry Wilson a deschis scorul pentru gazde, la capătul unei faze în … The post Radu Drăgușin, protagonist într-o controversă uriașă, într-o nouă înfrângere pentru Spurs în Premier League appeared first on spotmedia.ro.
19:40
Cunoscutul Ionuț Chirilă, fost antrenor la Concordia Chiajna sau Academica Clinceni, în prezent fără angajament de 4 ani, a semnat cu o nouă formație din primele 2 ligi ale României. Chirilă, fost campion de tineret cu Dinamo, a semnat acum cu CS Dinamo, grupare de ligă secundă, echipă nou-promovată în acest sezon, scrie Golazo. Gruparea … The post Ionuț Chirilă revine în fotbalul românesc appeared first on spotmedia.ro.
19:40
Washington Post: Presiunile Israelului și Arabiei Saudite l-au făcut pe Trump să atace Iranul # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat atacul de amploare asupra Iranului după săptămâni de presiuni venite din partea a doi aliați-cheie din Orientul Mijlociu – Israel și Arabia Saudită – scrie The Washington Post. Potrivit a patru surse familiarizate cu discuțiile, cele două state au făcut lobby intens pe lângă Casa Albă pentru o intervenție … The post Washington Post: Presiunile Israelului și Arabiei Saudite l-au făcut pe Trump să atace Iranul appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
17:40
Escaladarea conflictului din Iran și extinderea lui la nivel regional pot declanșa un șoc economic de amploare, cu efecte rapide asupra prețurilor la energie, transport și bunuri de consum. Experții companiei de consultanță Frames avertizează, într-o analiză privind impactul crizei din Orientul Mijlociu, că firmele românești trebuie să se pregătească pentru o perioadă de volatilitate … The post Războiul din Iran, risc major pentru economia globală. Ce ar putea urma pentru România appeared first on spotmedia.ro.
17:40
AC Milan, aproape să se facă din nou de râs în Serie A. Ce avans mai are Chivu în fruntea clasamentului # SportMedia
AC Milan era cât pe-aci să o comită din nou în Serie A, în runda curentă a stagiunii competiționale 2025/2026. Principala urmăritoare a lui Inter, care înainte de etapa aceasta era la o distanță de 13 puncte în spatele echipei lui Chivu, s-a chinuit serios cu cei de la Cremonese. Până la urmă, gruparea de … The post AC Milan, aproape să se facă din nou de râs în Serie A. Ce avans mai are Chivu în fruntea clasamentului appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Etiopianul Tadese Takele și-a păstrat titlul la maratonul de la Tokyo, pe care l-a câștigat duminică la capătul unui sprint palpitant în fața kenyenilor Geoffrey Toroitich și Alexander Mutiso, informează AFP. Takele s-a impus în 2h 03 min 37 sec, același timp oficial în care a fost înregistrat și Toroitich și cu o secundă mai … The post Etiopianul Tadese Takele a câștigat la sprint maratonul de la Tokyo appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Fundașul central Joyskim Dawa (29 de ani), de la FCSB, este pe cale să facă o mutare excepțională din punctul de vedere al carierei sale sportive. Echipa franceză Olympique Lyon, cea care a terminat pe locul 1 grupa principală de Europa League, este interesată de aducerea lui Dawa de la campioana FCSB. ”Conducerea lui OL … The post Ce sumă e dispusă să plătească Olympique Lyon pentru aducerea lui Dawa de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Cristian Pîrvulescu: „SUA au dovedit că sunt singura putere mondială”. Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran # SportMedia
Intervenția militară americano-israeliană în Iran redefinește echilibrul de putere global. Invitat la Știrile Pro TV, politologul Cristian Pîrvulescu a analizat consecințele geopolitice, economice și nucleare ale deciziei președintelui Donald Trump. Intervenția militară a Statelor Unite ale Americii în Iran, desfășurată alături de Israel, a șocat scena internațională și a declanșat o serie de reacții în … The post Cristian Pîrvulescu: „SUA au dovedit că sunt singura putere mondială”. Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Ziua 1467 Ucraina lovește depozite de muniții și combustibil în teritoriile ocupate. 19.000 de drone lansate de Rusia iarna asta # SportMedia
Ziua 1467 aduce un tablou dublu: pe de o parte, intensificarea loviturilor rusești cu drone și artilerie asupra orașelor și satelor, pe de alta, încercarea Ucrainei de a lovi „ochii” și logistica adversarului. În noaptea de 1 martie, Rusia a trimis 123 de drone, dintre care 110 au fost doborâte, însă mai multe au ajuns … The post Ziua 1467 Ucraina lovește depozite de muniții și combustibil în teritoriile ocupate. 19.000 de drone lansate de Rusia iarna asta appeared first on spotmedia.ro.
17:40
Autoritățile dau asigurări: Nu există o amenințare militară la adresa României. Rolul bazei de la Deveselu # SportMedia
În plin context tensionat în Orientul Mijlociu, autoritățile de la București transmit un mesaj ferm: România nu se află sub amenințare militară directă. Atât Ministerul Apărării Naționale, cât și președintele Nicușor Dan au dat asigurări că situația este monitorizată permanent, iar măsurile de protecție sunt adaptate evoluțiilor din regiune. MApN: Nu există o amenințare la … The post Autoritățile dau asigurări: Nu există o amenințare militară la adresa României. Rolul bazei de la Deveselu appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Liderii din Damasc, Caracas și, acum, Teheran au descoperit cu toții același lucru: sprijinul Rusiei merge doar până la un punct. Sâmbătă dimineață, în timp ce Iranul era bombardat de SUA și Israel, ministrul iranian de Externe a sunat la Moscova. La capătul firului, potrivit unui comunicat oficial rus, Sergey Lavrov i-a transmis omologului său … The post Prietenia lui Putin are limite, iar Iranul tocmai a aflat asta appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW) avertizează că Kremlinul ar putea lua în calcul provocarea unui incident nuclear sau radiologic în Ucraina, pentru a devia atenția de la „incapacitatea armatei ruse” de a-și atinge obiectivele militare. Pe măsură ce invazia la scară largă a Ucrainei intră … The post Rusia ar putea înscena un incident nuclear în Ucraina, avertizează ISW appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Netflix propune în martie noi producţii precum filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man”, o continuare a celebrului serial britanic, care îl urmăreşte pe Thomas Shelby în încercarea de a găsi alinare în timp ce se luptă cu fantomele din trecutul său, dar și sezonul 2 din seria „One Piece”, inspirată de manga cu acelaşi nume, … The post Ce vedem pe Netflix în luna martie appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Belgia a interceptat și va confisca o navă din „flota fantomă” a Rusiei, în Marea Nordului # SportMedia
O navă aparținând așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei a fost interceptată duminică în Marea Nordului de Forțele Speciale belgiene și urmează să fie confiscată, au anunțat autoritățile de la Bruxelles. Vicepremierul belgian Maxime Prévot a precizat că vasul, suspectat că ocolea sancțiunile europene pentru a transporta petrol rusesc, a fost interceptat și escortat spre port, … The post Belgia a interceptat și va confisca o navă din „flota fantomă” a Rusiei, în Marea Nordului appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Budanov susține că Rusia e dispusă să accepte garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina # SportMedia
Rusia a transmis că va fi nevoită să accepte garanțiile de securitate pentru Ucraina propuse de Statele Unite, a declarat șeful Biroului președintelui ucrainean, Kirilo Budanov, într-o intervenție la televiziunea națională a Ucrainei. Potrivit lui Budanov, poziția Moscovei a fost exprimată explicit în cadrul discuțiilor recente. „În privința garanțiilor de securitate, partea rusă a spus … The post Budanov susține că Rusia e dispusă să accepte garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite (CIA) a aflat că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, urma să participe sâmbătă dimineață la o reuniune de înalt nivel la Teheran, iar aceasta a fost informația care a permis armatelor americană și israeliană să-l lovească. Potrivit unor surse apropiate operațiunii, citate de The New York Times, … The post Informația-cheie care a dus la uciderea liderului suprem iranian appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali a hotărât o amendă usturătoare pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai săi din primul 11. Vorbim despre fundașul stânga muntenegrean Risto Radunovici, 33 de ani, om de bază la FCSB, cu peste 100 de jocuri la activ, fotbalist care tocmai a fost anunțat că a primit … The post Amendă uriașă pentru un titular de la FCSB: „20.000 de euro și pe bancă!” appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Un material care se repară singur de peste 1.000 de ori ar putea face ca mașinile și avioanele să dureze secole # SportMedia
Cercetătorii de la North Carolina State University au creat un compozit polimeric armat cu fibre (FRP) care se „vindecă” singur și poate avea o durată de viață de sute de ani. Noul material poate fi utilizat în diverse aplicații, de la automobile și aeronave la turbine eoline și nave spațiale. Compozitul este mai rezistent decât … The post Un material care se repară singur de peste 1.000 de ori ar putea face ca mașinile și avioanele să dureze secole appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Gică Hagi, legendarul jucător de fotbal al României, va fi următorul antrenor al naționalei României, după ce mandatul lui Mircea Lucescu actual se va încheia. Rămâne de văzut dacă după barajul cu Turcia, sau chiar după Campionatul Mondial de fotbal din vară, dacă vom și ajunge acolo, desigur. Gică Hagi a fost intens curtat de … The post Condiția uriașă pusă de Gică Hagi pentru a prelua acum naționala României appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că două rachete iraniene au fost lansate sâmbătă în direcția Ciprului, unde sunt staționați mii de militari britanici. Oficialul a precizat că nu există indicii că rachetele ar fi fost țintite direct asupra Ciprului, dar a avertizat că incidentul ilustrează „o amenințare reală și în creștere din … The post Două rachete iraniene au fost lansate în direcția Ciprului, anunță Marea Britanie appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Carburanții ar putea depăși 9-10 lei/litru, pe fondul escaladării din Orientul Mijlociu # SportMedia
Depășirea pragului de 9–10 lei/litru la carburanți devine un scenariu realist în România dacă prețul petrolului se stabilizează la 90–100 de dolari/baril, în urma conflictului din Orientul Mijlociu. Avertismentul vine de la Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, într-o analiză transmisă duminică. Potrivit acestuia, 28 februarie 2026 ar putea rămâne o dată de referință pentru … The post Carburanții ar putea depăși 9-10 lei/litru, pe fondul escaladării din Orientul Mijlociu appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Tenismanul italian Flavio Cobolli a câștigat turneul ATP 500 de la Acapulco (Mexic), dotat premii în valoare totală de 2.469.450 de dolari, în finala căruia l-a învins în două seturi, 7-6 (7/4), 6-4, pe americanul Frances Tiafoe. Cobolli (23 ani), numărul 20 mondial, s-a impus la cea de-a treia sa minge de meci, după două … The post Flavio Cobolli a câștigat turneul ATP 500 de la Acapulco appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:40
Atacurile lansate sâmbătă de Statele Unite și Israel asupra Iranului, care l-au ucis inclusiv pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, au amplificat tensiunile din Orientul Mijlociu și au ridicat nivelul de alertă în statele din Golful Persic. Analiștii avertizează că efectele s-ar putea propaga rapid pe piețele globale, de la energie și valute până la … The post Atacurile asupra Iranului: Ce riscuri văd analiștii pentru piețele globale appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Unele dintre cele mai proeminente voci din cadrul mişcării MAGA a lui Donald Trump s-au pronunţat sâmbătă împotriva atacului său asupra Iranului, avertizând că acesta ar putea afecta republicanii în alegerile intermediare din noiembrie, dar nu au existat semne imediate de rebeliune deschisă în rândul susţinătorilor săi. Criticii conservatori, scrie Reuters, au subliniat riscurile potenţiale … The post Miză electorală mare: Atacul lui Trump asupra Iranului pune la încercare unitatea MAGA appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Boicot al Iranului în ce privește World Cup 2026? Cosmin Olăroiu poate fi beneficiarul numărul 1 # SportMedia
Cu doar câteva luni înainte de startul Campionatului Mondial de fotbal din 2026, găzduit de SUA, Mexic și Canada, a izbucnit un amplu și violent conflict militar între SUA și Iran. Iran a bombardat baze militare americane din tot Golful Persic, din Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Iordania sau Kuweit, iar persanii ar trebui să … The post Boicot al Iranului în ce privește World Cup 2026? Cosmin Olăroiu poate fi beneficiarul numărul 1 appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Marius Șumudică, antrenorul român al celor de la Al-Okhdood, a repurtat o victorie esențială în lupta pentru salvarea de la retrogradare în Arabia Saudită. Al-Okhdood a învins cu scorul de 3-1 pe cei de la Al-Najma, sâmbătă seara, aceasta fiind doar a doua victorie a lui Șumi pe banca arabilor. Sunt 3 puncte vitale pentru … The post Victorie vitală pentru Marius Șumudică în lupta pentru salvarea de la retrogradare appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Cristi Chivu, atac dur la criticii lui Inter după ultimele rezultate: „Echipei nu i se acordă niciodată credit” # SportMedia
Antrenorul român de 44 de ani Cristian Chivu a dus-o pe Inter pe primul loc în Serie A, la o distanță imensă de principala sa urmăritoare, AC Milan, marea rivală în același timp, 13 puncte. După victoria de sâmbătă seara, scor 2-0 cu cei de la Genoa, Chivu a avut un atac virulent față de … The post Cristi Chivu, atac dur la criticii lui Inter după ultimele rezultate: „Echipei nu i se acordă niciodată credit” appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Douăzeci şi opt de elevi de la un liceu din Focşani, aflaţi într-o excursie în Dubai, nu se pot întoarce acasă, după ce autorităţile din Emiratele Arabe Unite au închis spaţiul aerian, iar zborurile au fost suspendate, ca urmare a atacurilor din Orientul Mijlociu. Elevii de clasele V – XII sunt însoţiţi de două profesoare. … The post Douăzeci și opt de elevi din Focșani sunt blocați în Dubai appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Președintele de la CFR Cluj insinuează că Farul a luptat și pentru alte motive în meciul direct: „De ce e atât de supărată că a pierdut?” # SportMedia
Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a avut o declarație interesantă sâmbătă seara, după victoria, scor 2-1, în runda curentă a Ligii 1, de la Farul Constanța. O victorie care a propulsat în mod matematic pe ceferiști pe loc de play-off, cu 11 victorii la rând în campionat. Un meci cu mult scandal … The post Președintele de la CFR Cluj insinuează că Farul a luptat și pentru alte motive în meciul direct: „De ce e atât de supărată că a pierdut?” appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Cutremur în Liga 1! Nu se mai prezintă FCSB la ultimele două meciuri? ”Sunt niște situații care te lasă mut” # SportMedia
Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali anunță o măsură fără precedent în fotbalul românesc. Vrea să impună jucătorilor să nu mai joace ultimele 2 partide, cu UTA și U Cluj, având în vedere gravele probleme de arbitraj care au împins campioana în afara play-off-ului. După ce CFR Cluj a câștigat la Ovidiu cu Farul, … The post Cutremur în Liga 1! Nu se mai prezintă FCSB la ultimele două meciuri? ”Sunt niște situații care te lasă mut” appeared first on spotmedia.ro.
09:40
FCSB mai poate spera încă la ajungerea în top 6 la finele acestui sezon regular, însă speranțele campionilor roș-albaștri mai țin de un singur fir de păr. După ce încă o echipă și-a bifat locul de play-off sâmbătă seara, e vorba de CFR Cluj, mai avem acum doar o singură necunoscută pentru top 6. Aceea … The post Singurul scenariu rămas prin care FCSB mai poate să acceadă în play-off appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Ayatollahul Ali Khamenei a condus Iranul timp de peste trei decenii, cu o combinație de paranoie, putere absolută și o credință fermă în propriul destin divin. Decretele sale au fost definitive, iar regimul construit în jurul lui s-a sprijinit pe un cult al personalității și pe loialitatea totală a instituțiilor statului, în special a Gărzilor … The post Paranoia și putere absolută: cum a condus Ali Khamenei Iranul timp de decenii appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Atacurile asupra Iranului paralizează aviația din Orientul Mijlociu. Mii de zboruri anulate, sute de mii de pasageri blocați # SportMedia
Atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului au produs o perturbare majoră a traficului aerian în Orientul Mijlociu și dincolo de regiune, după ce mai multe state și-au închis spațiul aerian, iar trei hub-uri aeriene esențiale care leagă Europa, Africa și vestul Asiei și-au întrerupt operațiunile. Spații aeriene închise, aeroporturi blocate Sute de … The post Atacurile asupra Iranului paralizează aviația din Orientul Mijlociu. Mii de zboruri anulate, sute de mii de pasageri blocați appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Chivu îl învinge pe Șucu în Serie A. Inter se duce la 13 puncte peste AC Milan și zâmbește după eliminarea din Ligă # SportMedia
Inter Milano a dispus de Genoa CFC cu 2-0 în runda curentă de Serie A și a ajuns la un avans de 13 lungimi peste marea rivală AC Milan în clasament. Un adevărat pansament această victorie din campionat pentru Chivu și ai săi după eliminarea rușinoasă și dureroasă din Champions League de acum câteva zile, … The post Chivu îl învinge pe Șucu în Serie A. Inter se duce la 13 puncte peste AC Milan și zâmbește după eliminarea din Ligă appeared first on spotmedia.ro.
09:40
O nouă ediție de titluri de stat Fidelis. Dobânzi de până la 7,10% în lei și 6% în euro # SportMedia
Ministerul Finanțelor a anunțat, sâmbătă, lansarea unei noi ediții a programului Fidelis, prin care persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot investi în titluri de stat în lei și în euro, listate la Bursa de Valori București. Cea de-a treia ediție de titluri de stat Fidelis din 2026 vine cu dobânzi … The post O nouă ediție de titluri de stat Fidelis. Dobânzi de până la 7,10% în lei și 6% în euro appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.