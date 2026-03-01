Obiect masiv în Centura Kuiper, detectat în premieră. Planeta 9 e istorie, bun venit Planeta Y!

13:40

Cercetătorii de la North Carolina State University au creat un compozit polimeric armat cu fibre (FRP) care se „vindecă” singur și poate avea o durată de viață de sute de ani. Noul material poate fi utilizat în diverse aplicații, de la automobile și aeronave la turbine eoline și nave spațiale. Compozitul este mai rezistent decât … The post Un material care se repară singur de peste 1.000 de ori ar putea face ca mașinile și avioanele să dureze secole appeared first on spotmedia.ro.