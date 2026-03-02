Rețea transfrontalieră de trafic de migranți, destructurată pe malurile Prutului. Șase cetățeni din Bangladesh, prinși după ce au traversat râul cu barca
IasiTV Life, 2 martie 2026 06:20
O amplă acțiune coordonată între polițiștii de frontieră din Iași și omologii lor din Republica Moldova a dus, la finalul lunii februarie, la anihilarea unei filiere de trafic de migranți. Patru traficanți au fost reținuți după ce au facilitat trecerea ilegală a șase cetățeni din Bangladesh peste râul Prut. Grupul de migranți, cu vârste între [...]
• • •
Acum 10 minute
06:40
Escaladarea tensiunilor în Strâmtoarea Ormuz pune sub presiune economia globală, cu efecte imediate prognozate pentru piața din România. Considerată „robinetul petrolier al lumii", strâmtoarea tranzitată zilnic de până la 300 de nave asigură fluxul a 20% din consumul mondial de țiței. Orice blocaj militar impus de Iran ar putea arunca prețul barilului de petrol Brent [...]
Acum 30 minute
06:20
O amplă acțiune coordonată între polițiștii de frontieră din Iași și omologii lor din Republica Moldova a dus, la finalul lunii februarie, la anihilarea unei filiere de trafic de migranți. Patru traficanți au fost reținuți după ce au facilitat trecerea ilegală a șase cetățeni din Bangladesh peste râul Prut. Grupul de migranți, cu vârste între [...]
06:20
O după-amiază obișnuită s-a transformat într-o scenă de coșmar în satul Poiana, comuna Brusturi. În jurul orei 16:10, un autoturism scăpat de sub control a părăsit carosabilul, izbindu-se violent de gardul unei gospodării. La doar câteva secunde după impact, vehiculul a fost înghițit de un incendiu generalizat. Cele trei persoane aflate în mașină au trăit [...]
Acum 24 ore
07:30
Guvernul monitorizează criza din Orientul Mijlociu. Ilie Bolojan: „Ambasadele sunt mobilizate pentru asistență” # IasiTV Life
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de susținere pentru românii afectați de tensiunile din Orientul Mijlociu, subliniind că prioritatea zero a Cabinetului său este siguranța acestora. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, premierul a dat asigurări că este informat în timp real de către MAE despre starea comunităților de români și despre siguranța personalului [...]
07:30
Un snowboarder de 27 de ani a fost recuperat sâmbătă după-amiază de jandarmii montani din Șugag, după ce s-a rătăcit în afara zonei amenajate a Domeniului Schiabil Șureanu. Incidentul a fost semnalat în jurul orei 15:10 de către prietena tânărului, care a anunțat că acesta nu mai poate înainta din cauza stratului gros de zăpadă [...]
07:20
Companiile aeriene globale suspendă rutele spre Orientul Mijlociu: Impact major asupra traficului aerian pe fondul riscurilor de securitate # IasiTV Life
Escaladarea bruscă a conflictului din Orientul Mijlociu a provocat un seism în industria aviatică. â Potrivit datelor furnizate de compania de analiză Cirium, aproape un sfert (24%) din totalul zborurilor programate sâmbătă și duminică au fost anulate pe fondul închiderii spațiilor aeriene. Cele mai severe perturbări au fost raportate în Qatar (51%) și Israel (49%), [...]
07:10
Povestea Mărțișorului, spusă pe șine: Eveniment special în Tramvaiul Turistic din Iași, duminică, 1 martie # IasiTV Life
Ieșenii sunt invitați să celebreze prima zi de primăvară într-un mod inedit, la bordul Tramvaiului Cafenea-Turistic. Duminică, 1 Martie, începând cu ora 11:30, vagonul de epocă va deveni scena unei discuții despre originile și simbolistica Mărțișorului, susținută de muzeograful Ovidiu Focșa. Evenimentul își propune să exploreze legătura dintre tradițiile străvechi și ritmul vieții contemporane. Plecarea [...]
07:10
Regimul de la Teheran recunoaște decesul lui Khamenei. Iranul intră în doliu pentru 40 de zile # IasiTV Life
După decenii de autoritate absolută, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis într-o acțiune militară coordonată de Statele Unite și Israel. Deși inițial informația a fost lansată de Washington, televiziunea de stat de la Teheran a validat ulterior vestea, folosind o retorică religioasă și naționalistă: „Acest mare savant și luptător și-a sacrificat viața [...]
07:00
Incendiu major la o pensiune din Slănic-Moldova: 500 mp din acoperișul restaurantului, mistuiți de flăcări # IasiTV Life
Un incendiu de amploare a izbucnit sâmbătă după-amiază la restaurantul unei pensiuni din stațiunea Slănic-Moldova. Flăcările s-au manifestat generalizat la nivelul acoperișului, afectând o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Pentru gestionarea situației de urgență, ISU Bacău a mobilizat cinci autospeciale de intervenție și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului Onești, beneficiind și de [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
05:50
„Curba neagră” de pe Aleea Mihail Sadoveanu lovește din nou: Accident provocat de polei # IasiTV Life
Un accident rutier produs vineri seară pe Aleea Mihail Sadoveanu trage un nou semnal de alarmă privind riscurile deplasării în condiții meteo nefavorabile. Un conducător auto a pierdut controlul direcției într-un sector de drum cu risc ridicat, ieșind în afara carosabilului. Polițiștii avertizează că, pe fondul temperaturilor scăzute, poleiul format în zonele umbrite sau în [...]
05:30
Aniversare în natură: Asociația «Codrii Iașilor» marchează 7 ani de activitate printr-o drumeție deschisă ieșenilor # IasiTV Life
Aniversare în natură: Asociația «Codrii Iașilor» marchează 7 ani de activitate printr-o drumeție deschisă ieșenilor. Grupul civic „Codrii Iașilor" marchează șapte ani de existență printr-un eveniment-manifest dedicat naturii și oamenilor locului. Pe 1 martie, asociația îi invită pe ieșeni să schimbe asfaltul orașului pe potecile de pădure, într-un weekend care îmbină mișcarea cu activitățile culturale. [...]
27 februarie 2026
16:10
INVITAT / DINA LOGHIN – Președintă al European Women’s Lobby The post POLITICA LA IAȘI / Despre feminism și drepturile femeii first appeared on IasiTV Life.
16:00
Social-democrații ieșeni critică șefia Consiliului Județean Iași, deținută de PNL, pentru că, spun reprezentanții PSD, nu au existat și nici nu există investigații de anvergură. "6 ani degeaba: Consiliul Județean Iași, condus de PNL, nu are investiții publice de anvergură nici în 2026. La Iași, din 2020 și până astăzi, conducerea liberală a Consiliului Județean [...]
14:30
INVITAȚI / Căpitan GEORGICĂ ONOFREIASA – Purtător de cuvânt ISU IașiPr. CONSTANTIN MARIUS BURGHELEA – Director Departament SSM/PSI-SU al Arhiepiscopiei Iașilor The post DEZBATEREA ZILEI / Săptămâna Protecției Civile first appeared on IasiTV Life.
10:50
Piața auto din România primește un nou jucător de calibru greu. Liderul mondial în vehicule electrificate, BYD a lansat oficial în țara noastră in 12 locatii, inclusiv la Iași, noul model Atto 2 DM-i, un SUV compact hibrid care promite să schimbe regulile jocului. Mega Auto, reprezentantul mărcii în regiunea Moldovei, a pregătit un eveniment [...]
10:40
Noul Starray EM-i, un model care redefinește eficiența și luxul accesibil, va fi prezentat oficial sâmbătă, 28 februarie, la showroom-ul Geely Iași, urmând ca duminică, 1 martie, să poată fi admirat în cadrul unui eveniment de test drive la Mall Moldova. Tehnologia EM-i: Performanță hibridă de ultimă generație Noul Geely Starray EM-i integrează sistemul avansat [...]
09:50
09:40
Programul săptămânii culturale cuprinde numeroase evenimente de interes, dintre care se remarcă premierele spectacolelor „Digul și alte povestiri", în regia lui Radu Afrim, în sala Teatrului la Cub și „Freelancer Love story", montat de regizorul Ion Sapdaru pe scena Ateneului Național Iași. Vedeți și Iașul, capitala europeană a programării! Studenții UAIC s-au calificat la Finala [...]
08:10
INVITAT / BOGDAN COJOCARU – Deputat în Parlamentul României din partea PSD The post DEZBATEREA ZILEI / România sub bisturiu! first appeared on IasiTV Life.
08:00
INVITAȚI / Dr. CĂLIN ȘERBAN POPESCU – Medic specialist chirurgie dento-alveolarăDr. TIBERIU ANDREI BĂSĂSCU – Medic specializat în protetică dentară The post EU SĂNĂTOS / SĂNĂTATEA ORALĂ – Prevenție, Implanturi și Reabilitare Modernă first appeared on IasiTV Life.
08:00
INVITAT / Pr. paroh FLORENTIN LUPAȘCU – Parohia ”Buna Vestire” – Cercu The post LUMINA ORTODOXIEI / CE ESTE VIAȚA DUHOVNICEASCĂ? first appeared on IasiTV Life.
08:00
INVITAT / ROBERT DÂNCĂ – Manager maternitatea ”Cuza-Vodă” din Iași The post DEZBATEREA ZILEI / An plin de proiecte la Maternitatea ”Cuza-Vodă” first appeared on IasiTV Life.
05:50
Iașul, capitala europeană a programării! Studenții UAIC s-au calificat la Finala Mondială din Dubai după un succes istoric în Polonia # IasiTV Life
Echipa de programatori a Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC) a marcat o performanță fără precedent în industria tech românească: prima medalie de aur din istorie la ICPC European Championship. În perioada 6–8 februarie 2026, la Varșovia, echipa „TheOnesWhoKnock" a depășit universități de elită globală, confirmând statutul Iașului de pol de excelență în IT. [...]
05:50
„Sursa” drogurilor în cazul Mario Berinde, anihilată: Patru rețineri DIICOT la vârful rețelei care alimenta dealerii de minori # IasiTV Life
Ancheta în cazul crimei care a șocat România la începutul acestui an se extinde către „rădăcinile" traficului de stupefiante din județul Timiș. Joi seară, procurorii DIICOT Timișoara au dispus reținerea a patru persoane, în urma unor percheziții de amploare desfășurate în localitatea Uivar. Aceștia sunt suspectați că furnizau substanțe interzise (canabis și „cristal") dealerilor de [...]
05:40
Amendă de 3.000 de lei și dosar penal pentru un bărbat din Răducăneni care și-a legat câinele cu sârmă de un tomberon # IasiTV Life
Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor Iași au identificat un bărbat de 88 de ani, din comuna Răducăneni, bănuit de abandonarea și rănirea unui animal. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 23 februarie, când bărbatul ar fi transportat un câine cu o căruță până în centrul localității. Potrivit anchetatorilor, acesta a legat [...]
05:30
Municipiul Iași și mai multe obiective din județul Iași se regăsesc printre destinațiile remarcate la nivel național în cadrul competiției Destinația Anului 2026, care a atras peste 250 de nominalizări din întreaga țară. Lista publicată de organizatori confirmă vizibilitatea tot mai mare a Iașului ca pol cultural, educațional, spiritual și recreativ. Vedeți și Investiție majoră [...]
05:30
05:30
Un profesor de educație fizică în vârstă de 35 de ani, de la Școala Gimnazială Moțca, este cercetat penal după ce ar fi agresat un elev de 12 ani în timpul orelor de curs. Incidentul a avut loc miercuri, 25 februarie, în timpul unui meci de fotbal. Potrivit datelor furnizate de IPJ Iași, conflictul ar [...]
26 februarie 2026
15:50
Mii de gospodării din regiunea Moldovei sunt puse la încercare. Odată cu topirea zăpezii și înmuierea solului, vulnerabilitățile gardurilor improvizate sau învechite ies la suprafață. Este perioada în care telefoanele experților în construcții de la Sigicom încep să sune, iar întrebarea de pe buzele tuturor este aceeași: „Cum fac să nu mai am grija gardului [...]
14:30
09:40
07:30
INVITAT / DAN DOBOȘ – Director Biblioteca Judeteana „Gheorghe Asachi” Iasi The post DEZBATEREA ZILEI / LECTURĂ LA SPIRALĂ first appeared on IasiTV Life.
07:30
INVITAT / DORIN MOCANU – Manager calitate SMID Iași The post DEZBATEREA ZILEI / DEȘEU SAU RESURSĂ? first appeared on IasiTV Life.
05:00
O vizită între prieteni s-a transformat într-o scenă de groază într-un bloc. Un bărbat a fost arestat # IasiTV Life
O vizită între prieteni s-a transformat într-o scenă de groază într-un bloc din Buhuși. Un tânăr de 29 de ani a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat după ce s-a năpustit cu un cuțit asupra fostei sale partenere și a amicului la care se aflau în vizită. Atacul a fost fulgerător: suspectul a [...]
04:50
Adio, amenzi neplătite! Permisul se suspendă automat după 105 zile. Cum funcționează noul sistem electronic # IasiTV Life
Guvernul a adoptat o măsură radicală pentru a crește rata de încasare a amenzilor rutiere, care în prezent este de doar 40%. De la 1 septembrie, șoferii care ignoră sancțiunile riscă suspendarea dreptului de a conduce fără a fi opriți în trafic sau somați să predea fizic documentul. Calendarul suspendării: Calculul este simplu: o zi [...]
04:30
Atacuri masive lângă graniță: Avioanele F-16 ale MApN, trimise în misiune de monitorizare. Alertă în Tulcea # IasiTV Life
Ministerul Apărării Naționale a activat miercuri procedurile de poliție aeriană, ridicând două aeronave F-16 de la Baza Fetești, după ce radarele au detectat o dronă în apropierea frontierei. Incidentul a avut loc în contextul noilor atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Potrivit MApN, vehiculul aerian a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian [...]
04:20
Intervenție chirurgicală la Maternitatea „Elena Doamna”: Tumoră de dimensiunile unei sarcini la termen, extrasă unei paciente de 77 de ani # IasiTV Life
Medicii de la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna" din Iași au operat cu succes o pacientă în vârstă de 77 de ani care prezenta o formațiune tumorală masivă. Tumora, dezvoltată pe parcursul a câtorva ani, ajunsese la dimensiuni comparabile cu o sarcină la termen, provocându-i femeii dificultăți respiratorii și motorii severe. Deși simptomele fuseseră [...]
04:10
Un autoturism a luat foc miercuri după amiază în zona Rond Vechi din Iași, provocând perturbări majore în trafic. Incendiul s-a manifestat violent, flăcările fiind vizibile de la distanță, ceea ce a determinat șoferii din zonă să oprească vehiculele de teamă. Din fericire, conducătorul auto s-a autoevacuat la timp și nu au fost înregistrate victime. [...]
25 februarie 2026
13:30
INVITAT / COSTEL GROJDEA – Inspector șef ITM Iași The post DEZBATEREA ZILEI / MUNCA LA NEGRU, O POVARĂ PENTRU TOȚI first appeared on IasiTV Life.
12:00
INVITAT / Lucian Ioan – Președinte Uniunea Națională a Patronatului Român The post DEZBATEREA ZILEI / BUSINESS FORUM NORD-EST la IAȘI first appeared on IasiTV Life.
08:30
INVITAT / Mihaela Onofrei – Apollo AI Tech Iași The post BUSINESS ROMÂNESC / Startup AI în Sănătate first appeared on IasiTV Life.
06:00
Bilanțul unei zile de controale în Iași: Zeci de amenzi și numeroase permise suspendate de polițiștii rutieri # IasiTV Life
Polițiștii rutieri au descins pe principalele artere din județ, pe 23 februarie, într-o ofensivă majoră împotriva indisciplinei în trafic. În timp ce la Iași ținta principală a fost protejarea pietonilor, la Târgu Frumos
05:50
Atenție, șoferi! Pasajul Mitocul Maicilor se închide pe timp de noapte pentru reparații # IasiTV Life
Primăria Municipiului Iași anunță restricții majore în centrul orașului în perioada 26 – 28 februarie. Circulația rutieră pe Pasajul Mitocul Maicilor, pe segmentul dintre Bulevardul Independenței și strada Alexandru Lăpușneanu, va fi complet suspendată între orele 22:00 și 06:00. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare de către S.C. CITADIN S.A. Autoritățile precizează că [...] The post Atenție, șoferi! Pasajul Mitocul Maicilor se închide pe timp de noapte pentru reparații first appeared on IasiTV Life.
05:40
Polițiștii de la Biroul Drumuri Naționale și Europene au depistat un bărbat de 33 de ani care punea în pericol siguranța traficului pe DE583. Acesta a fost oprit inițial pentru depășirea limitei de viteză, rulând cu 82 km/h într-o zonă de 60 km/h. Pe lângă absența centurii de siguranță și a luminilor de întâlnire, agenții [...] The post Șofer depistat cu o alcoolemie pe DE583: Circula cu viteză și fără centură first appeared on IasiTV Life.
24 februarie 2026
13:30
INVITAT / Dr. AURICA ICHIM – Manager Muzeul municipal ”Regina Maria” Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Vernisaj ”Nuanțele Iubirii” first appeared on IasiTV Life.
10:10
Pe 24 februarie, Dragobetele – sărbătoarea tradițională a iubirii la români, reprezintă o ocazie specială pentru mulți dintre noi. În această zi, mulți aleg să organizeze o cină romantică fie acasă, fie în oraș, sau, de ce nu, să ia decizii spontane precum o masă la restaurant ori o comandă de mâncare la domiciliu. Vedeți [...] The post Atenție! Până la 112 E-uri la masa de Dragobete first appeared on IasiTV Life.
09:30
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, face un apel către premierul Ilie Bolojan. El îi transmite acestuia că românii au ajuns în pragul disperării din cauza multiplelor tăieri financiare. Vedeți și Alegerile pentru conducerea PSD – municipiul Iași au intrat în linie dreaptă ”Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, românii au ajuns la capătul puterilor! Ați discutat [...] The post Bogdan Cojocaru: ”Românii au ajuns la capătul puterilor!” first appeared on IasiTV Life.
06:50
Destine frânte pe „Drumul Morții”: O fetiță de 7 ani a rămas orfană după un accident teribil în Brăila # IasiTV Life
O coliziune violentă între două autoturisme a curmat două vieți luni seară, pe drumul național DN2B, în județul Brăila. Bilanțul accidentului produs între localitățile Silistraru și Lacu Sărat este unul dramatic: un bărbat și o femeie au decedat pe loc, în ciuda eforturilor prelungite de resuscitare ale echipajelor medicale. La fața locului au intervenit de [...] The post Destine frânte pe „Drumul Morții”: O fetiță de 7 ani a rămas orfană după un accident teribil în Brăila first appeared on IasiTV Life.
06:40
Intervenție salvatoare la Spitalul din Buhuși: Un bărbat de 69 de ani, recuperat după un infarct # IasiTV Life
Mobilizare exemplară la Spitalul din Buhuși pentru salvarea unui bărbat de 69 de ani. Ajuns prin mijloace proprii la urgențe, pacientul prezenta simptomele clasice ale unui infarct: dureri toracice iradiante, transpirații și dificultăți respiratorii. „Fiecare minut contează”, avertizează specialiștii, iar în acest caz, viteza de reacție a echipei de la CPU a făcut diferența între [...] The post Intervenție salvatoare la Spitalul din Buhuși: Un bărbat de 69 de ani, recuperat după un infarct first appeared on IasiTV Life.
