Rețea transfrontalieră de trafic de migranți, destructurată pe malurile Prutului. Șase cetățeni din Bangladesh, prinși după ce au traversat râul cu barca

O amplă acțiune coordonată între polițiștii de frontieră din Iași și omologii lor din Republica Moldova a dus, la finalul lunii februarie, la anihilarea unei filiere de trafic de migranți. Patru traficanți au fost reținuți după ce au facilitat trecerea ilegală a șase cetățeni din Bangladesh peste râul Prut. Grupul de migranți, cu vârste între [...] The post Rețea transfrontalieră de trafic de migranți, destructurată pe malurile Prutului. Șase cetățeni din Bangladesh, prinși după ce au traversat râul cu barca first appeared on IasiTV Life.

