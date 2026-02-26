Adio, amenzi neplătite! Permisul se suspendă automat după 105 zile. Cum funcționează noul sistem electronic
IasiTV Life, 26 februarie 2026 04:50
Guvernul a adoptat o măsură radicală pentru a crește rata de încasare a amenzilor rutiere, care în prezent este de doar 40%. De la 1 septembrie, șoferii care ignoră sancțiunile riscă suspendarea dreptului de a conduce fără a fi opriți în trafic sau somați să predea fizic documentul. Calendarul suspendării: Calculul este simplu: o zi [...]
• • •
Acum 5 minute
05:00
O vizită între prieteni s-a transformat într-o scenă de groază într-un bloc. Un bărbat a fost arestat # IasiTV Life
O vizită între prieteni s-a transformat într-o scenă de groază într-un bloc din Buhuși. Un tânăr de 29 de ani a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat după ce s-a năpustit cu un cuțit asupra fostei sale partenere și a amicului la care se aflau în vizită. Atacul a fost fulgerător: suspectul a [...]
Acum 15 minute
04:50
Adio, amenzi neplătite! Permisul se suspendă automat după 105 zile. Cum funcționează noul sistem electronic # IasiTV Life
Guvernul a adoptat o măsură radicală pentru a crește rata de încasare a amenzilor rutiere, care în prezent este de doar 40%. De la 1 septembrie, șoferii care ignoră sancțiunile riscă suspendarea dreptului de a conduce fără a fi opriți în trafic sau somați să predea fizic documentul. Calendarul suspendării: Calculul este simplu: o zi [...]
Acum o oră
04:30
Atacuri masive lângă graniță: Avioanele F-16 ale MApN, trimise în misiune de monitorizare. Alertă în Tulcea # IasiTV Life
Ministerul Apărării Naționale a activat miercuri procedurile de poliție aeriană, ridicând două aeronave F-16 de la Baza Fetești, după ce radarele au detectat o dronă în apropierea frontierei. Incidentul a avut loc în contextul noilor atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Potrivit MApN, vehiculul aerian a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian [...]
04:20
Intervenție chirurgicală la Maternitatea „Elena Doamna”: Tumoră de dimensiunile unei sarcini la termen, extrasă unei paciente de 77 de ani # IasiTV Life
Medicii de la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna" din Iași au operat cu succes o pacientă în vârstă de 77 de ani care prezenta o formațiune tumorală masivă. Tumora, dezvoltată pe parcursul a câtorva ani, ajunsese la dimensiuni comparabile cu o sarcină la termen, provocându-i femeii dificultăți respiratorii și motorii severe. Deși simptomele fuseseră [...]
04:10
Un autoturism a luat foc miercuri după amiază în zona Rond Vechi din Iași, provocând perturbări majore în trafic. Incendiul s-a manifestat violent, flăcările fiind vizibile de la distanță, ceea ce a determinat șoferii din zonă să oprească vehiculele de teamă. Din fericire, conducătorul auto s-a autoevacuat la timp și nu au fost înregistrate victime. [...]
Acum 24 ore
13:30
INVITAT / COSTEL GROJDEA – Inspector șef ITM Iași
12:00
INVITAT / Lucian Ioan – Președinte Uniunea Națională a Patronatului Român
08:30
INVITAT / Mihaela Onofrei – Apollo AI Tech Iași
06:00
Bilanțul unei zile de controale în Iași: Zeci de amenzi și numeroase permise suspendate de polițiștii rutieri # IasiTV Life
Polițiștii rutieri au descins pe principalele artere din județ, pe 23 februarie, într-o ofensivă majoră împotriva indisciplinei în trafic. În timp ce la Iași ținta principală a fost protejarea pietonilor, la Târgu Frumos radarul a fost „vedeta" zilei. Bilanțul este unul usturător pentru șoferii certați cu legea: Citiți și Atenție, șoferi! Pasajul Mitocul Maicilor se [...]
05:50
Atenție, șoferi! Pasajul Mitocul Maicilor se închide pe timp de noapte pentru reparații # IasiTV Life
Primăria Municipiului Iași anunță restricții majore în centrul orașului în perioada 26 – 28 februarie. Circulația rutieră pe Pasajul Mitocul Maicilor, pe segmentul dintre Bulevardul Independenței și strada Alexandru Lăpușneanu, va fi complet suspendată între orele 22:00 și 06:00. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare de către S.C. CITADIN S.A. Autoritățile precizează că [...]
05:40
Polițiștii de la Biroul Drumuri Naționale și Europene au depistat un bărbat de 33 de ani care punea în pericol siguranța traficului pe DE583. Acesta a fost oprit inițial pentru depășirea limitei de viteză, rulând cu 82 km/h într-o zonă de 60 km/h. Pe lângă absența centurii de siguranță și a luminilor de întâlnire, agenții [...]
Ieri
13:30
INVITAT / Dr. AURICA ICHIM – Manager Muzeul municipal "Regina Maria" Iași
10:10
Pe 24 februarie, Dragobetele – sărbătoarea tradițională a iubirii la români, reprezintă o ocazie specială pentru mulți dintre noi. În această zi, mulți aleg să organizeze o cină romantică fie acasă, fie în oraș, sau, de ce nu, să ia decizii spontane precum o masă la restaurant ori o comandă de mâncare la domiciliu. Vedeți [...]
09:30
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, face un apel către premierul Ilie Bolojan. El îi transmite acestuia că românii au ajuns în pragul disperării din cauza multiplelor tăieri financiare. Vedeți și Alegerile pentru conducerea PSD – municipiul Iași au intrat în linie dreaptă "Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, românii au ajuns la capătul puterilor! Ați discutat [...]
06:50
Destine frânte pe „Drumul Morții”: O fetiță de 7 ani a rămas orfană după un accident teribil în Brăila # IasiTV Life
O coliziune violentă între două autoturisme a curmat două vieți luni seară, pe drumul național DN2B, în județul Brăila. Bilanțul accidentului produs între localitățile Silistraru și Lacu Sărat este unul dramatic: un bărbat și o femeie au decedat pe loc, în ciuda eforturilor prelungite de resuscitare ale echipajelor medicale. La fața locului au intervenit de [...]
06:40
Intervenție salvatoare la Spitalul din Buhuși: Un bărbat de 69 de ani, recuperat după un infarct # IasiTV Life
Mobilizare exemplară la Spitalul din Buhuși pentru salvarea unui bărbat de 69 de ani. Ajuns prin mijloace proprii la urgențe, pacientul prezenta simptomele clasice ale unui infarct: dureri toracice iradiante, transpirații și dificultăți respiratorii. „Fiecare minut contează", avertizează specialiștii, iar în acest caz, viteza de reacție a echipei de la CPU a făcut diferența între [...]
06:40
Șansa la viață prin prevenție: IRO Iași oferă investigații oncologice gratuite pentru mii de moldoveni # IasiTV Life
Locuitorii din județele Iași, Botoșani, Suceava, Bacău, Neamț și Vaslui au acces, începând de anul acesta, la investigații gratuite pentru depistarea timpurie a cancerului. Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași coordonează și participă la trei mari programe de screening, destinate persoanelor din categorii vulnerabile. Cele trei axe de prevenție sunt: Citiți și Intervenție salvatoare la [...]
06:40
După aproape patru decenii de exploatare fără intervenții majore, Teatrul „Luceafărul" se pregătește de o „metamorfoză" necesară. Clădirea, care se confruntă în prezent cu degradări structurale importante, infiltrații și pierderi masive de energie, va beneficia de o finanțare record pentru modernizare. Citiți și Șansa la viață prin prevenție: IRO Iași oferă investigații oncologice gratuite pentru [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
INVITAT / Pr. LUCIAN APOPEI – Director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor
15:40
Într-un mediu fiscal ostil, firmele slabe cedează. Cele inteligente se restructurează și devin mai puternice # IasiTV Life
Advertorial susținut de Optyma Accounting, firmă econtabilitate avansată din Iași specializată în optimizare fiscală 2026 nu este un an pe care să-l parcurgi pe pilot automat. Ca antreprenor în Iași, simți asta în fiecare decizie: taxe mai apăsătoare, modificări fiscale care apar peste noapte, costuri operaționale care cresc mai repede decât veniturile și o presiune [...]
14:30
Biroul Permanent Județean a validat moțiunile depuse de doi candidați pentru conducerea Organizației municipale Iași a PSD. Astfel, membrii social-democrați din municipiul Iași vor avea de ales între programul politic și echipa propuse de Adrian Florin Boca și de Marius-Lucian Diaconu. Vedeți și Președintele PSD Iași cere premierului un ministru al Educației „Mă bucur că [...]
14:20
INVITAT / LIVIU ZANFIRESCU – Director Poliția Locală Iași
13:40
EU SĂNĂTOS / GINECOLOGIA ENDOCRINOLOGICĂ – Când devine necesară evaluarea specializată # IasiTV Life
INVITAT / Dr. RALUCA ANAMARIA MOGOȘ – Medic specialist Obstetrică-Ginecologie
06:30
Aterizare de urgență pe Otopeni: Cursă spre Egipt cu 186 de oameni la bord, întoarsă din drum după o alertă la sistemul de presurizare # IasiTV Life
Momente de tensiune pe Aeroportul „Henri Coandă", unde o aeronavă a companiei HiSky, ce decolase spre Hurghada, a solicitat revenirea la sol la doar 30 de minute după decolare. Pilotul a declarat urgență după activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Deși autoritățile au activat o celulă de criză și opt spitale din Capitală [...]
05:50
Poliția Capitalei a destructurat o grupare complexă de proxenetism care opera în două saloane de masaj erotic din zona centrală a Bucureștiului. În urma perchezițiilor efectuate pe 21 februarie 2026, opt persoane au fost reținute. Surse din anchetă relevă detalii surprinzătoare: liderul grupării ar fi o femeie în vârstă de 80 de ani, iar printre [...]
22 februarie 2026
07:20
Concert caritabil la Casa Balș: Solidaritate pentru pacientele oncologice și mamele aflate în dificultate # IasiTV Life
Miercuri, 25 februarie 2026, începând cu ora 18.00, la Casa Balș, în Sala Eduard Caudella va avea loc un concert caritabil dedicat femeilor diagnosticate cu cancer de la Institutul Regional de Oncologie din Iași, dar și femeilor care sunt sprijinite în cadrul Asociația pentru Mame și Copii Defavorizați. În fiecare an, cu ocazia venirii Primăverii, [...]
21 februarie 2026
13:10
INVITAT / Preot COSMIN BRÎNZĂ – Director platforma "fiideajutor.ro"
20 februarie 2026
20:00
Divorțul anului revine la Iași, luni, 23 februarie, la Casa de Cultură a Studenților Iași # IasiTV Life
În societatea noastră, în piese de teatru, în seriale de televiziune,în emisiuni, se vorbește tot mai mult despre căsătoria modernă și despre libertatea de a avea parteneri în afara căsătoriei, rămânând în continuare în relația de soț/soție sau chiar despre salvarea cuplului de la despărțire, prin întreținerea unor relații fugitive extraconjugale ale ambilor soți. Toate [...]
19:40
„O scrisoare pierdută” la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, 24 Februarie, ora 19:00 # IasiTV Life
„O scrisoare pierdută" de I.L. Caragiale, piatra de temelie a comediei românești, renaște pe scenă într-o montare care păstrează cu sfințenie spiritul original al capodoperei. Această premieră nu aduce modernizări, reinterpretări sau artificii contemporane: decorurile, costumele și atmosfera sunt redate cu aceeași noblețe și autenticitate care au fascinat generații întregi. Pe scenă, publicul îi va regăsi pe Trahanache și [...]
15:10
INVITAT / Preot COSMIN BRÎNZĂ – Director platforma "fiideajutor.ro"
11:50
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Anca Colibaba – Președinte executiv Fundația Euroed
09:10
Tulburătoarea poveste de iubire dintre Romeo și Julieta, transpusă de Serghei Prokofiev într-unul dintre cele mai apreciate spectacole de balet din întreaga lume, este ultimul titlu pe care Opera Națională Română din Iași îl propune spectatorilor în această lună. Ținând cont de interesul ridicat arătat de public la precedentele întâlniri cu personajele reprezentației inspirată de [...]
19 februarie 2026
13:00
Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR), în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și UNPR – Regiunea Nord Est, anunță lansarea primei ediții a Business Forum Nord Est, un eveniment strategic dedicat mediului de afaceri din Regiunea Nord-Est, ce va avea loc în data de 27 februarie 2026, la Palatul Culturii din Iași – Sala Voievozilor, începând cu ora 09.30. [...]
09:40
INVITAT / Ing. GALEA TEMNEANU – Director Direcția Județeană de Mediu Iași
18 februarie 2026
14:50
INVITAT / Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN – Prorector Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi
14:00
INVITAT / CĂTĂLIN LUPU – Primarul comunei Ciurea
12:40
Marketing în era AI: Va înlocui ChatGPT specialiștii de marketing sau îi va face mai puternici # IasiTV Life
De la apariția sa explozivă la finalul anului 2022, ChatGPT a devenit subiectul central în nenumărate discuții, de la mese de familie la
10:40
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, critică situația în care se află Educația românească. ”Două luni fără ministru plin la Educație și Cercetare. Nicio strategie într-un domeniu-cheie! Pe 22 decembrie 2025, Daniel David și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării. De-atunci și până acum au trecut 58 de zile. Premierul Ilie [...] The post Președintele PSD Iași cere premierului un ministru al Educației first appeared on IasiTV Life.
07:30
INVITAT / Prof. univ. dr. Adrian IFTENE – Prorector pentru dezvoltarea infrastructurii informaționale UAIC The post BUSINESS ROMÂNESC / UNIVERSITATEA VIITORULUI first appeared on IasiTV Life.
05:20
Studii mai scumpe în Iași din 2026: UAIC și UMF majorează taxele pentru a acoperi inflația și costurile cu utilitățile # IasiTV Life
Marile universități din Iași, UAIC și UMF „Gr. T. Popa”, au anunțat noi grile de salarizare pentru anul universitar 2026-2027. Decizia vine pe fondul unei presiuni economice constante, oficialii instituțiilor argumentând că actualele taxe nu mai acoperă costurile reale de școlarizare, utilitățile și achizițiile de materiale. La UAIC, creșterile variază semnificativ, între 11% și 87%, [...] The post Studii mai scumpe în Iași din 2026: UAIC și UMF majorează taxele pentru a acoperi inflația și costurile cu utilitățile first appeared on IasiTV Life.
05:20
Strategia de termoficare a Iașului: Licitația pentru CET I va fi reluată, în timp ce pentru CET II se caută constructori # IasiTV Life
Planurile municipalității ieșene de a retehnologiza sistemul de termoficare au suferit o amânare. Procedura de achiziție pentru instalarea de echipamente de cogenerare la CET I a fost anulată, după ce nicio companie nu s-a înscris la licitație. Contractul, estimat la 115 milioane de lei, prevedea montarea a șase motoare termice și a două cazane de [...] The post Strategia de termoficare a Iașului: Licitația pentru CET I va fi reluată, în timp ce pentru CET II se caută constructori first appeared on IasiTV Life.
05:00
Momente de panică marți seară în apropierea localității Flămânzi, unde un autoturism a părăsit carosabilul și s-a izbit violent în șanțul de pe marginea drumului. Trei persoane, printre care și un sugar, au fost rănite în urma impactului. Echipele de intervenție din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi și două ambulanțe SAJ Botoșani au sosit imediat [...] The post O familie cu un bebeluș a ajuns cu mașina în șanț la Flămânzi first appeared on IasiTV Life.
04:50
Accident cu victimă în Neamț: Un copil de 11 ani a ajuns la spital după impactul dintre un camion și un autoturism # IasiTV Life
O neatenție în trafic ar fi putut duce la o adevărată tragedie pe DN 15B, în localitatea Vânători-Neamț. Un copil de 11 ani, din județul Iași, a fost rănit după ce autoturismul în care se afla a fost lovit din spate de un autotren. Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 30 de ani din Suceava, [...] The post Accident cu victimă în Neamț: Un copil de 11 ani a ajuns la spital după impactul dintre un camion și un autoturism first appeared on IasiTV Life.
17 februarie 2026
15:50
INVITAT / LUMINIȚA MUNTEANU – Director general DAS Iași The post DEZBATEREA ZILEI / SERVICII OFERITE DE DAS first appeared on IasiTV Life.
15:00
INVITAT / ANDREI APREOTESEI – Director interimar Palatul Culturii din Iași The post DEZBATEREA ZILEI / COMOARA DIN STATUIE first appeared on IasiTV Life.
15:00
INVITAȚI / Sînziana Elena Popa – AlergătorAlin Corneliu Andrieș – Alergător Într-o nouă ediție captivantă a emisiunii „Darea de seamă”, Andreea Luca i-a adus în prim-planpe Sînziana Elena Popa și Alin Corneliu Andrieș, alergători montani și pasionați de pisicileMaine Coon, o rasă renumită pentru dimensiunile impunătoare, blana luxuriantă și personalitateablândă.Sînziana, multiplu câștigătoare la maratoane montane [...] The post DAREA DE SEAMĂ / Alergare pe munte și pisici first appeared on IasiTV Life.
16 februarie 2026
15:10
Hobby-urile spun multe despre cine suntem și despre modul în care alegem să ne petrecem timpul liber. Pentru unii, ele sunt doar o formă de relaxare. Pentru alții, devin adevărate ritualuri, momente bine definite care aduc echilibru, satisfacție și o stare de bine. În zona de lifestyle, hobby-urile sofisticate nu sunt neapărat extravagante, ci atent [...] The post Top hobby-uri sofisticate pentru pasionați de lifestyle first appeared on IasiTV Life.
15:10
Sunt seri în care te îmbraci pe fugă: ai o cină, un eveniment, poate doar o ieșire scurtă „la un pahar”. Pui pe tine ceva simplu, iar în ultimul moment alegi dintre haine de blană naturală varianta care „merge cu orice”. Problema e că seara, sub lumină artificială și în mișcare, micile diferențe devin mari: [...] The post Înainte să ieși seara, verifică 2 detalii care schimbă o haină de blană naturală first appeared on IasiTV Life.
