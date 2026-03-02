Primarul din Suceava care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Riscă până la 5 ani de închisoare
StirileProtv.ro, 2 martie 2026 08:00
Primarul din județul Suceava, acuzat că și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica acesteia, a fost arestat preventiv pentru violență în familie și lipsire de libertate.
Riadul, principala rută de evacuare în mijlocul conflictului din Golf. Un zbor privat către Europa ajunge la 350.000 dolari # StirileProtv.ro
Riadul a devenit principala rută de evacuare pentru persoanele foarte bogate și directorii de top blocați în statele din Golf, pe fondul intensificării conflictului regional și al atacurilor iraniene asupra orașelor Dubai, Abu Dhabi, Doha și Manama.
Fluxurile fizice de aur din Dubai, unul din nodurile majore de aprovizionare ale lumii, au fost blocate # StirileProtv.ro
Fluxurile fizice de aur din Dubai, unul dintre nodurile majore de aprovizionare ale lumii, au fost blocate în urma atacurilor declanșate de SUA și Israel asupra Iranului.
Prințul exilat al Iranului cere Europei să nu mai stea pe margine și să susțină războiul ”pentru tranziția democratică” # StirileProtv.ro
„Prințul moștenitor” al Iranului aflat în exil le cere liderilor europeni să sprijine campania militară a lui Donald Trump și eforturile de înlocuire a dictaturii religioase cu democrația.
Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în Orientul Mijlociu, din cauza conflictului din Iran # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineaţă, la Palatul Victoria, o şedinţă pe tema situaţiei cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.
Detartrajul la fiecare 6 luni, esențial pentru sănătatea dinților și gingiilor. Când este indicată albirea dentară # StirileProtv.ro
Igienizările dentare profesionale sunt obligatorii pentru țesuturile moi din cavitatea orală. Gingia nu are niciun mijloc de apărare împotriva tartrului.
Ungaria a trimis armata la Centrala Nucleară de la Paks. Pe obiectiv este arborat steagul Rusiei # StirileProtv.ro
Ungaria a trimis armata la Centrala Nucleară de la Paks, aflată la 200 de kilometri distanță de România. Ministrul maghiar al Apărării a spus că a fost întărită, de asemenea, prezența militară la infrastructura energetică de importanță critică a țării.
Primarul din Suceava care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Riscă până la 5 ani de închisoare # StirileProtv.ro
Primarul din județul Suceava, acuzat că și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica acesteia, a fost arestat preventiv pentru violență în familie și lipsire de libertate.
Sediul central al Gărzilor Revoluţionare Iraniene a fost distrus. SUA și Israel au anunțat că „au decapitat şarpele” # StirileProtv.ro
Atacurile americano-israeliene au distrus sediul central al Gărzilor Revoluţionare Iraniene, a anunţat duminică Pentagonul, în timp ce Statele Unite au înregistrat primele victime ale unui război care ameninţă să aprindă întreg Orientul Mijlociu.
Vremea azi 2 martie. Înnorări în majoritatea zonelor și ceață dimineață în sud și în ținuturile estice. # StirileProtv.ro
Ziua de luni aduce vreme schimbătoare, înnorări în majoritatea zonelor și ceață dimineață în sud și în ținuturile estice.
Un bărbat din Cluj a fost bătut și jefuit de doi indivizi în propria casă. Hoții au furat 10.000 de euro și bijuterii din aur # StirileProtv.ro
Un bărbat din județul Cluj a fost atacat în propria locuință, în plină zi, de două persoane care i-au furat banii și bijuteriile din aur.
Conflictul din Orientul Mijlociu se adâncește: marina iraniană, decimată, iar bazele americane din Golf rămân sub atac # StirileProtv.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu nu se apropie de final. Președintele american Donald Trump a anunțat că operațiunea militară va continua în Iran până la îndeplinirea tuturor obiectivelor.
Repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu a fost întârziată. Cursele speciale TAROM, amânate pentru luni seară # StirileProtv.ro
Cursele speciale pentru repatrierea celor peste 360 de români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu au fost reprogramate pentru luni seară, anunță TAROM.
SUA şi aliaţii lor arabi condamnă atacurile Iranului din Golf: Reprezintă un act de inconştienţă. Este destabilizator # StirileProtv.ro
Statele Unite şi aliaţii lor arabi au condamnat duminică Iranul pentru lansarea unui val de atacuri împotriva statelor din Golf care găzduiesc trupe americane, ca răspuns la atacurile aeriene americano-israeliene, scrie AFP.
Baza aeriană britanică din Cipru ar fi fost vizată de un „presupus” atac cu dronă. Armata, în alertă maximă # StirileProtv.ro
Armata britanică reacţionează la "un presupus atac cu dronă" care a avut loc în noaptea de duminică spre luni asupra bazei sale aeriene din Cipru, a indicat Ministerul britanic al Apărării în urma atacurilor israeliano-americane din Iran, notează AFP.
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane împotriva Iranului. Donald Trump strigă răzbunare # StirileProtv.ro
În cea de-a treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane împotriva Iranului, armata israeliană a continuat luni atacurile pe scară largă asupra Teheranului, vizând şi Hezbollah, care, pentru prima dată în conflict, a atacat Israelul dinspre Liban,
Statele UE fac apel la respectarea dreptului internațional în conflictul din Orientul Mijlociu: „Cerem maximă reţinere” # StirileProtv.ro
Statele membre ale Uniunii Europene au făcut duminică apel la ''maximă reţinere'' şi la respectarea deplină a dreptului internaţional în conflictul din Iran şi Orientul Mijlociu, a anunţat şefa diplomaţiei UE Kaja Kallas.
Trump anunță cât va dura operațiunea militară din Iran. Pregătește populația: Vor fi ”mult mai mulți” soldați americani morți # StirileProtv.ro
Donald Trump a anunțat că operațiunea militară din Iran va dura 4 săptămâni și a pregătit populația pentru știri privind pierderi de vieți, precizând că vor fi ”mult mai mulți” soldați americani morți în acest război.
Ministrul Justiției prezintă propunerile pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Cine sunt cei 19 candidați # StirileProtv.ro
Ministrul Justiției prezintă luni propunerile pentru funcțiile de procurori șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT. 19 candidați au participat la secția organizată în perioada 8 ianuarie – 2 martie.
Trump: „Am trei candidați foarte buni” pentru a conduce Iranul, dar nu îi dezvăluie încă # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică, într-un scurt interviu acordat jurnalului New York Times, că are "trei opţiuni foarte bune" de candidaţi pentru a conduce Iranul, scrie AFP.
SUA și șase state din Golf condamnă atacurile Iranului: „Escaladare periculoasă care amenință stabilitatea regională” # StirileProtv.ro
Guvernele Statelor Unite ale Americii şi Bahrainului, Iordaniei, Kuwaitului, Qatarului, Regatului Arabiei Saudite şi Emiratelor Arabe Unite condamnă, într-o declaraţie comună, atacurile Iranului din regiune.
Mobilizare a Bucureștiului: 300 de români trec din Israel în Egipt. Câți cetățeni români se află în zona de război # StirileProtv.ro
Un grup format din 300 de cetăţeni români va părăsi Israelul şi va trece în Egipt, a anunţat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, într-un briefing de presă susţinut duminică seara.
Horoscop 2 martie 2026, cu Neti Sandu. O zodie poate da astăzi peste o sursă suplimentară de bani # StirileProtv.ro
Horoscop 2 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu sare și piper. O să ne revizuim atitudinea ca să fim corecți, înțelegători față de cei care nu mai au răbdare cu noi și credem și că au dreptate.
PAOK, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins Asteras Tripoli cu 2-0 și rămâne în cursa pentru titlu în Grecia # StirileProtv.ro
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, de Asteras Tripoli, în etapa a 23-a din campionatul grec.
Partidul fostului preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad neagă că acesta ar fi fost ucis. „Relatările sunt false'' # StirileProtv.ro
Partidul iranian Dolate Bahar a anunţat că liderul său, fostul preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, nu a decedat, aşa cum anunţase anterior în cursul zilei de duminică agenţia de presă Ilna, transmite DPA.
Meci suspendat în Spania după ce un suporter s-a simțit rău în tribune. Bărbatul de 82 de ani a murit # StirileProtv.ro
Meciul dintre Sporting Gijon și Leganés a fost suspendat duminică în minutul 4, după ce un suporter s-a simțit rău în tribune.
Ursula von der Leyen, după moartea lui Khamenei: Riscul de escaladare este real. Este nevoie urgentă de o tranziţie credibilă # StirileProtv.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut duminică apel la desfăşurarea unei ''tranziţii credibile'' în Iran după moartea ghidului suprem Ali Khamenei în timpul loviturilor americano-israeliene.
MAE: Repatrierea românilor din zona de război, ”imposibilă în această etapă”. TAROM zboară de urgență la Cairo # StirileProtv.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat, duminică seară, că operaţiunile de repatriere din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt "imposibile în această etapă".
FCSB ratează play-off-ul pentru prima dată în istorie. Cea mai mare rușine din era Becali # StirileProtv.ro
FCSB a ratat pentru prima dată în istorie calificarea în play-off-ul Superligii, bifând astfel și cea mai mare rușine din epoca Gigi Becali.
Armata israeliană anunţă mobilizarea a 100.000 de rezervişti în cadrul ofensivei contra Iranului # StirileProtv.ro
Armata israeliană a anunţat că va mobiliza 100.000 de rezervişti în cadrul ofensivei împotriva Iranului, transmite duminică AFP.
Germania susţine obiectivul SUA de a pune capăt programului iranian de înarmare nucleară # StirileProtv.ro
Guvernul german împărtășește obiectivul SUA de a pune capăt programelor nuclear și balistic ale Iranului, a declarat cancelarul Friedrich Merz duminică, care a atras totuși atenția asupra riscurilor existente, transmit Reuters și AFP.
NATO își ajustează forțele pentru a proteja cele 32 de state membre de amenințări venite din Iran și alte regiuni # StirileProtv.ro
NATO a anunţat că va ajusta poziţionarea forţelor sale pentru a garanta securitatea celor 32 de state membre ale sale în faţa ”ameninţărilor potenţiale” precum rachete balistice sau drone provenind din Iran şi din regiunea sa ”sau din alte regiuni”.
Prima ieșire a Papei Leon de la izbucnirea războiului din Iran. Apel înainte ca totul ”să devină un abis iremediabil” # StirileProtv.ro
Papa Leon și-a exprimat "profunda preocupare" după două zile de bombardamente comune americane și israeliene, asupra Iranului. Și a cerut reluarea diplomației.
Expert: Pericolul nuclear din Iran e real. A fost încălcată și Carta Națiunilor Unite, dar ce mai contează în această epocă? # StirileProtv.ro
Potrivit experților, Statele Unite și Israel vor căuta să încheie cât mai rapid conflictul, pentru a nu transforma Iranul într-un nou Irak sau Afganistan.
Peste 150 de petroliere, cu marinari români la bord, blocate în Golful Persic. O cincime din țițeiul lumii trece pe aici # StirileProtv.ro
Peste 150 de petroliere cu zeci de marinari români la bord sunt ancorate în Golful Persic.
Românii blocați în Orientul Mijlociu se tem pentru viețile lor: „Nu ne-am gândit niciodată că o să atace vreodată Dubaiul” # StirileProtv.ro
Sunt ore tensionate pentru românii aflați în statele din Golf.
Haos pe Otopeni. Zeci de curse anulate și pasageri întorși din drum după 12 ore de coșmar. „Am stat fără apă și mâncare” # StirileProtv.ro
Duminică, alte 36 de zboruri de pe Otopeni au fost anulate. Sâmbătă, puținele avioane care totuși au decolat nu au mai aterizat la destinație și, în final, au făcut cale întoarsă.
Forțele islamiste păstrează puterea în Iran și atacă haotic cu rachete și drone întreaga regiune arabă. Ce va urma # StirileProtv.ro
La Teheran, a fost numită o conducere interimară, după ce liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în bombardamentele declanșate de israelieni și americani.
Autoritățile din Călărași, despre apa nepotabilă de la robinet pe care o beau oamenii: ”N-a murit niciunu’ până acum” # StirileProtv.ro
„Nesimțire până la ultima picătură”, partea a II-a. Nu știu, n-au văzut, nu sunt ei de vină. Este răspunsul pe care îl tot auzim în această emisiune atunci când mergem la autorități, la responsabili.
Dâmboviţa, râu negru al nepăsării: Staţii de epurare nefuncţionale şi controale „cu ochii închişi” # StirileProtv.ro
„Nesimțire până la ultima picătură”, partea a III-a. Pe zeci de kilometri după ce trece de Bucureşti, Dâmboviţa este neagră, poluată. Am arătat aici această situaţie în repetate rânduri.
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 1 martie 2026
Donald Trump susține că 48 de lideri iranieni au fost uciși în loviturile SUA-Israel. „Se mişcă repede” # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump declară duminică unei jurnaliste de la Fox News că „48 de lideri” iranieni au fost uciși până în prezent în Iran și subliniază că ofensiva americano-israeliană „se mișcă repede”.
Un oraș din sudul Italiei cucerește turiștii prin peisaje de neuitat. Tradiții locale într-un cadru fermecător. FOTO # StirileProtv.ro
Căutați o destinație mai puțin cunoscută pentru vacanță? Bari, un oraș fermecător din sudul Italiei, ar putea fi locul perfect pentru o escapadă liniștită și plină de farmec.
Benjamin Netanyahu avertizează: Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica. Acestea sunt zile dureroase # StirileProtv.ro
Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica în zilele următoare, a anunţat duminică premierul Benjamin Netanyahu, în a doua zi a ofensivei israeliano-americane lansate contra Iranului.
Realitatea care nu miroase deloc bine. Cum au ajuns dejecțiile să fie revărsate pe fundul Dunării, pe banii de la UE # StirileProtv.ro
„Nesimțire până la ultima picătură”, partea I. Astăzi vorbim despre o realitate care nu miroase deloc bine.
MAE: Autorităţile din Cipru au informat că insula nu a fost ţinta atacurilor lansate de Iran. Anunț pentru români # StirileProtv.ro
Ministerul român al Afacerilor Externe precizează că, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile din Cipru, insula nu a fost ținta atacurilor lansate de Iran.
Motivul pentru care nepotul ayatollahului Khamenei se bucură de moartea unchiului său. ”Sunt foarte mulțumit” # StirileProtv.ro
Moartea ayatollahului Khamenei reprezintă o speranță pentru Iran, a declarat nepotul fostului lider suprem, un medic opozant al acestuia, care trăiește în Franța.
MApN: Nu există o ameninţare militară la adresa teritoriului naţional, pe fondul situaţiei din Iran # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) informează că din datele pe care le are la acest moment, pe fondul evoluţiei situaţiei de securitate din Iran, nu rezultă o ameninţare militară la adresa teritoriului naţional.
Prima reacție a Chinei după moartea ayatollahului Ali Khamenei. „O încălcare gravă a suveranităţii şi a securităţii Iranului” # StirileProtv.ro
China a ''condamnat ferm'' duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, cerând încă o dată ''oprirea imediată a acţiunilor militare'', relatează AFP şi Reuters.
Câți soldați americani au murit în timpul atacului asupra Iranului. Anunț oficial al Armatei Statelor Unite # StirileProtv.ro
Trei soldaţi americani au fost ucişi şi alţi cinci au fost grav răniţi în cadrul operaţiunii împotriva Iranului, a anunţat duminică Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), acestea fiind primele victime americane cunoscute.
