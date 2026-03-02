SUA şi Israel continuă atacurile. Iranul, sfidător: "Trebuie să ne ocupăm de bazele lor din regiune"

20:20

Mărţişorul nu e doar simbolul primăverii, ci şi o casă din Bucureşti. Casa Mărţişor de pe strada Mărţişor. E locul pe care l-a visat Tudor Arghezi cât timp a fost închis. De la fereastra celulei nu putea vedea decât o fâşie de pământ şi exact acolo şi-a construit casa, după ce s-a eliberat. Ca să aibă rod bogat, vecinii săi puneau pe crengile pomilor din livadă un şnur alb cu roşu. Aşa a ales Arghezi numele casei sale - Mărţişor. Şi aşa a rămas până azi. De peste jumătate de veac, Casa Mărţişor e muzeu şi păstrează şi azi intactă atmosfera din cărţile pe care le citeam cu plăcere în copilărie.