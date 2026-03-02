Preţul unui bitcoin astăzi, luni 2 martie 2026
ObservatorNews, 2 martie 2026 08:20
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 2 martie 2026.
Zeci de morminte romane, unele cu monede şi bijuterii au fost descoperite pe șantierul Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Însă, în loc să fie o veste de interes cultural, situația a degenerat într-un adevărat conflict între instituţii.
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională # ObservatorNews
Tradiţie, credinţă şi mai nou timp câştigat pe drum, astea sunt cuvintele care definesc un sejur în Bucovina. Cum a rămas mai puţin de o lună şi jumătate până la Paşte, mulţi dintre turişti aleg, ca în fiecare an, să îşi petreacă sărbătorile pascale pe plaiurile bucovinene. Iar gazdele din zonă îşi doresc să le ofere un sejur minunat tuturor celor care îi aleg şi vin care mai de care cu surprize sau chiar reduceri valabile în această perioadă.
Trump despre succesorul lui Khamenei: Atacul a fost atât de reuşit încât cei la care ne gândeam sunt morţi # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că atacurile în care a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, au dus, de asemenea, la moartea candidaţilor pe care Washingtonul îi avea pentru o tranziţie a puterii la Teheran.
România scrie istorie în înotul în ape înghețate: Cristian Trănulea a câștigat Cupa Mondială în Germania # ObservatorNews
Cristian Trănulea, un tânăr de 25 de ani din Constanța, a câștigat Cupa Mondială la înot în ape înghețate, în Germania, un circuit dedicat celor mai rezistenți sportivi, unde apa poate avea doar un grad Celsius. După 22 de ani de muncă, sacrificii și antrenamente dure, Cristi a adus aurul acasă. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât, la mijlocul sezonului, sportivul a trecut printr-o accidentare care i-a pus în pericol visul.
Primăvara aduce forfotă în livezi. Martie, luna ideală pentru toaletarea și plantarea pomilor # ObservatorNews
Odată cu venirea primăverii, în livezi gospodarii au început deja plantarea pomilor fructiferi din acest sezon. Oamenii verifică fiecare arbore în parte, îndepărtează crengile uscate sau afectate de ger și fac tăierile necesare pentru ca fructele să fie cât mai gustoase. Specialiștii spun că intervențiile făcute la timp ajută la o producție mai bună și reduc riscul apariției bolilor.
FCSB merge în play-out-ul Superligii, în ciuda victoriei de la Arad. Şansa de a mai prinde cupele europene # ObservatorNews
FCSB, campioana României la fotbal, a obţinut, duminică seara, una dintre cele mai categorice victorii din ultima perioadă, bucureştenii impunându-se, scor 4-2, pe terenul formaţiei UTA Arad.
Mai multe atacuri armate au avut loc în Statele Unite. 3 oameni au fost ucişi, 14 răniţi # ObservatorNews
Cel puțin trei oameni au murit și alţi 14 au fost răniți într-un atac armat într-un bar din Austin, Texas. În imaginile surprinse se observă cum oamenii încearcă disperaţi să scape de ploaia de gloanţe. Atacatorul, un senegalez naţionalizat de 53 de ani, purtând haine cu drapelul iranian, a oprit în faţa unei terasei şi a deschis focul. Poliția l-a împușcat și ucis pe atacator, iar FBI investighează cazul ca pe un potențial act de terorism. Alt atac armat a avut loc într-un club de noapte din Cincinnati, Ohio, unde 13 persoane au fost rănite, una fiind în stare gravă. Poliţia din Ohio nu are încă detalii despre atacator şi motivul acestuia.
Care sunt preţurile la carburanţi pe 2 martie. Au crescut cu până la 5 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 2 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.
Prima zi de primăvară a marcat şi sfârşitul vacanţei de schi pentru cei mici. În Bucovina, vremea superbă a ţinut cu ei, iar copiii s-au bucurat la maximum de ultimele momente de relaxare, înainte de a se întoarce în bănci. Surprinzător, aceştia s-au arătat nerăbdători să se întoarcă la şcoală.
SUA şi Israel continuă atacurile. Iranul, sfidător: "Trebuie să ne ocupăm de bazele lor din regiune" # ObservatorNews
În ultimele ore de când, Statele Unite și partenerii săi au lansat Operațiunea Epic Fury, una dintre cele mai mari, mai complexe și mai copleșitoare ofensive militare, bombardamentele au continuat, chiar şi după anunţul morţii lui Ali Kamenei. Preşedintele Donald Trump susţine că toate aceste acțiuni sunt corecte și absolut necesare. Iranul însă nu se lasă intimidat şi a răspuns nu doar către Israel, ci și către baze americane sau aliate din Bahrain, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite şi chiar Cipru. Între timp, armata israeliană a avertizat populația din Liban să se evacueze.
2 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 2 martie de-a lungul timpului.
Cursele speciale TAROM pentru repatrierea a peste 300 de români aflaţi în zona de conflict, amânate # ObservatorNews
Cei 360 de cetăţeni români care trebuiau să părăsească Israelul pentru a ajunge în România au rămas blocați la graniță pe ruta terestră din Egipt. Zborurile de repatriere programate din Cairo au fost anulate.
2 martie, Sfântul Teodot şi Sfântul Nicolae Planas. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Luni, 2 martie, sunt prăznuiţi Sfântul Teodot şi Sfântul Nicolae Planas, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Bază militară britanică, lovită: "Forţele noastre armate răspund la un presupus atac cu dronă" # ObservatorNews
Baza militară britanică RAF Akrotiri din Cipru a fost lovită de o dronă suspectă luni, la miezul nopții, a confirmat Ministerul britanic al Apărării. Autoritățile britanice au transmis că nu există victime.
Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit noi detalii despre starea traficului din România, luni, 2 martie 2026.
Ministrul Justiţiei, aşteptat să anunţe propunerile pentru conducerea Parchetului General, DNA şi DIICOT # ObservatorNews
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este aşteptat, luni, să anunţe propunerile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
Trump anunţă că se aşteaptă la un număr de victime americane "mult mai mare" în urma operaţiunii din Iran # ObservatorNews
Preşedintele Donald Trump a declarat duminică pentru The New York Times că administraţia sa se aşteaptă la un număr de victime "mult mai mare" decât cei trei militari care au fost ucişi până acum în războiul cu Iranul, invocând în acest sens estimările pe care le face Pentagonul.
Horoscop 3 martie 2026. Stare de conflict pentru o zodie, pusă să facă o alegere dificilă # ObservatorNews
Horoscop 3 martie 2026. Moment crucial pentru o zodie. Are de ales între viața personală și cea profesională.
Şeful Pentagonului ţine prima conferinţă de presă de la începerea operaţiunii din Iran # ObservatorNews
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, va susţine o conferinţă de presă luni dimineaţă, prima a unui oficial american de rang înalt de la începutul operaţiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului, notează AFP.
Vremea de mâine 2 martie. Temperaturi ridicate pentru începutul lunii martie. Maxime de 16 grade # ObservatorNews
Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi temporar noros, iar noaptea sunt așteptate ploi. Temperaturile maxime se vor situa în general între 6 şi 16 grade
Survivor România, 1 martie 2026. Războinicii vor să câștige recompensa: Pentru cineva va fi ultima # ObservatorNews
Episodul 24 din data de 1 martie 2026 al emisiunii Survivor România. Războinicii au pierdut jocul de imunitate, dar vor să câștige recompensa. Vor să câștige neapărat pentru că va fi ultima masă în această formulă.
Alina Şerban are o veritabilă poveste de eroină. În adolescenţă a trăit într-o casă de chirpici şi a fost la un pas să ajungă pe străzi. Acum este premiată la Cannes şi a fost aleasă cea mai bună actriţă din Germania. Ce moment i-a schimbat destinul, vedeţi în câteva minute.
Madonna, apariție memorabilă la spectacolul oferit de Dolce & Gabbana și Ferrari în Milano # ObservatorNews
Rafinament dus la rang de artă și colecții care dictează noile reguli în modă. La Milano, eleganța sobră a casei Dolce & Gabbana s-a întâlnit cu viziunea futuristă de la Ferrari, într-un spectacol care a tăiat respirația tuturor.
Secretele Casei Mărțișor: cum și-a construit Tudor Arghezi "cuibul de cocori albaştri" dintr-un vis # ObservatorNews
Mărţişorul nu e doar simbolul primăverii, ci şi o casă din Bucureşti. Casa Mărţişor de pe strada Mărţişor. E locul pe care l-a visat Tudor Arghezi cât timp a fost închis. De la fereastra celulei nu putea vedea decât o fâşie de pământ şi exact acolo şi-a construit casa, după ce s-a eliberat. Ca să aibă rod bogat, vecinii săi puneau pe crengile pomilor din livadă un şnur alb cu roşu. Aşa a ales Arghezi numele casei sale - Mărţişor. Şi aşa a rămas până azi. De peste jumătate de veac, Casa Mărţişor e muzeu şi păstrează şi azi intactă atmosfera din cărţile pe care le citeam cu plăcere în copilărie.
Momentul în care două tinere sunt lovite pe trecerea de pietoni de un şofer de 84 de ani din Suceava # ObservatorNews
Ziua şi accidentul. După isprava octogenarului din Brăila, care nici nu auzea ce îi spun poliţiştii după ce s-a înfipt cu maşina în două autoturisme parcate, aseară, la Suceava, un bărbat de 84 de ani nu a văzut două tinere care traversau, regulamentar, pe trecerea de pietoni. Le-a lovit în plin, iar când a călcat frâna era deja prea târziu.
Ce mărțișoare au ales să cumpere românii în acest an: "Vreau să le iau ceva deosebit" # ObservatorNews
Este 1 martie, iar odată cu începutul primăverii, piețele și târgurile au prins din nou viață. Mii de oameni au ieșit încă de la prima oră să cumpere mărțișoare pentru cele dragi. De la modele simple, de câțiva lei, până la creațiilucrate manual, transformate în adevărate bijuterii, oferta din acest an pare mai variată ca niciodată.
Recorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radical # ObservatorNews
A venit primăvara şi în calendar, dar şi în aer. Prima zi nu a dezamăgit. După ce am tremurat zdravăn, în sfârşit ne bucurăm de vreme călduroasă şi soare generos. Vestea bună e că ne răsfaţăm în continuare. Urmează zile însorite cu temperaturi de până la 19 grade Celsius.
Ce urmează pentru Iran după eliminarea liderului suprem. Țara riscă un război civil # ObservatorNews
Ayatollahul Ali Khamenei a fost găsit fără viaţă sub dărâmăturile palatului său din Teheran. Liderul suprem a condus Iranul cu o mână de fier timp de 37 de ani, o eră pe care a început-o printr-o vizită în România, la Nicolae Ceauşescu. Astăzi, regimul de la Teheran se confruntă cu un vid de putere fără precedent, iar analiştii avertizează că un război civil riscă, de la o oră la alta, să izbucnească.
Furt în 30 de secunde într-un apartament Airbnb din București. Hoțul a vrut să plece cu amintiri # ObservatorNews
În afaceri, uneori câştigi, alteori pierzi. Proprietarul unui apartament închiriat în regim hotelier ne-a împărtăşit supriza de care a avut parte când i-a închiriat casa unei femei. În doar 30 de secunde, aceasta a smuls televizorul din perete, l-a învelit într-un cearceaf şi dusă a fost. Şi cum mai avea o mână liberă, a mai luat şi un airfryer. Proprietarul a depus plângere la poliție, însă hoaţa încă nu a fost prinsă.
Cât am putea plăti la pompă în următoarele săptămâni, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu # ObservatorNews
Conflictul din Orientul Mijlociu afectează economia mondială, iar primele efecte le-am putea vedea chiar din următoarele zile la pompă. Am putea plăti chiar 10 lei pe litrul de combustibil. În centrul tensiunilor se află Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume. Pe aici trece aproximativ o treime din petrolul transportat pe mare la nivel global, adică aproape 20% din consumul mondial. Orice blocaj înseamnă un șoc major pentru piețele energetice, întârzieri în aprovizionare şi creșteri rapide ale prețului petrolului.
România pregătește repatrierea cetățenilor prinși în conflictul din Orientul Mijlociu: "A fost înfricoșător" # ObservatorNews
Peste o mie de români sunt blocați în țările arabe, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a închis spații aeriene peste noapte. Prinși între rachete, explozii și zboruri anulate, oamenii nu știu când vor ajunge acasă. Autoritățile române au activat celula de criză și caută soluții pentru repatrierea lor, imediat ce zborurile vor putea fi reluate.
Arhiepiscopul Tomisului, obligat să elibereze vila arhierească din Constanța în 23 de zile # ObservatorNews
Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, trebuie să elibereze vila arhierească din Constanța pe care o folosește ca reședință și situată vizavi de Cazinoul din Constanța în 23 de zile, după ce decretul semnat de Nicolae Ceaușescu, în urmă cu 50 de ani va expira spre sfârșitul lui martie.
Un șofer străin a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu autoutilitara într-un șanț, în localitatea vâlceană Proieni. Din fericire, bărbatul a scăpat cu viață.
China critică SUA și Israelul pentru atacurile din Iran și solicită încetarea focului: Este inacceptabil # ObservatorNews
China condamnă atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului și solicită o încetare imediată a focului, avertizând asupra riscului extinderii conflictului în regiune.
Mai multe vedete din România, aflate în vacanță în Emiratele Arabe Unite, au fost prinse fără voie în conflictul din Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israelul au lansat, sâmbătă, o operațiune împotriva regimului iranian, iar Teheran a ripostat în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit. Printre acestea se numără sorpana Irina Baianț, Anca Țurcașiu, Georgiana Lobonț și Andrei Gavril (GAMI) sau Bogdan de la Ploiești.
Germania avertizează: Posibile represalii iraniene în Europa după uciderea lui Khamenei # ObservatorNews
Șeful comisiei parlamentare germane care supraveghează serviciile secrete a declarat duminică că nu pot fi excluse represalii, inclusiv prin activarea unor celule iraniene aflate deja pe teritoriul Europei, după ce liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis în urma atacurilor SUA și Israelului, potrivit Reuters.
Fugar cu mandat european pentru droguri, prins în Târgovişte după o tentativă de fugă ca în filme # ObservatorNews
Un bărbat de 35 de ani, vizat de un mandat de arestare emis de judecătorii din Galați pentru trafic de droguri, a fost depistat de polițiștii din Târgoviște în timp ce conducea un autoturism, deși nu deținea permis de conducere, a anunțat duminică Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, potrivit Agerpres.
Nicușor Dan: România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă # ObservatorNews
România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă, anunță președintele Nicușor Dan. Șeful statului a ținut să precizeze că prioritarǎ în prezent este siguranța cetățenilor români aflați în zonele de conflict.
Români blocați în Orientul Mijlociu. MAE: Înregistrarea este esențială. Consulatele nu pot interveni direct # ObservatorNews
MAE anunță că circa 1.000 de români sunt afectați de închiderea spațiului aerian în mai multe țări. Autoritățile fac apel la înregistrare consulară și respectarea instrucțiunilor locale și spun că nu se poate interveni direct.
Strâmtoarea Ormuz, aproape blocată. FT: Exporturile de gaz încetinesc, piețele europene anticipează scumpiri # ObservatorNews
Bursele din Arabia Saudită și Egipt au deschis în scădere puternică, în timp ce traderii anticipează o explozie a prețurilor la gaze, pe fondul blocajelor din transportul de gaz și al închiderii unor câmpuri de gaze naturale din Israel.
De ce a lovit Iran Dubaiul? General: Nu a avut nicio legătură cu obiectivele militare # ObservatorNews
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, s-a pregătit pentru propria moarte încă din iunie anul trecut, în momentul în care au fost atacate siturile nucleare şi a urmat războiul cu Israel. Surse apropiate ale fostului lider de la Teheran au declarat că planul pentru succesiunea la putere a fost finalizat, în termeni mari, în urmă cu câteva zile numind inclusiv până la patru înlocuitori pentru fiecare poziţie cheie din armată şi guvern. Generalul în rezervă Cristian Barbu analizează întreaga situaţie, într-un interviu pentru Bianca Iacob, la Observator.
Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută de export de petrol, blocată de iranieni # ObservatorNews
Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută de export de petrol, blocată de iranieni.
Două tinere din Suceava, lovite de o maşină pe trecere. Un bătrân de 84 de ani era la volan # ObservatorNews
În Suceava, două tinere de 21 de ani au fost rănite după ce au fost acroşate cu maşina, chiar pe trecerea de pietoni. La volanul autoturismului se afla un şofer senior, de 84 de ani.
O româncă care a mers în Dubai pentru vacanță povestește cum, în decurs de câteva ore, sejurul de vis s-a transformat în coșmarul vieții ei. A postat fotografii cu turiștii strânși pe holurile hotelului, panicați de bubuituri și și-a povestit experiența, oră de oră, în noaptea de 28 februarie spre 1 martie.
Uciderea ayatollahului Ali Khamenei este o "crimă cinică", a încălcat toate normele moralităţii umane şi legii internaţionale, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin.
Ce pot face românii blocaţi în Dubai, după închiderea spaţiului aerian. Recomandările MAE # ObservatorNews
Aproape 1.000 de români sunt blocaţi în Dubai şi alte zone din Orientul Mijlociu, după ce conflictul din Iran a închis mai multe spaţii aeriene. Vorbim despre zboruri anulate peste noapte, aeroporturi aglomerate şi oameni care nu ştiu când vor ajunge acasă. Ministerul de Externe spune că toţi românii aflaţi în zonă sunt în siguranţă.
28 de elevi români, aflaţi în excursie cu şcoala, rămaşi blocaţi în Dubai din cauza atacurilor iraniene # ObservatorNews
În a doua zi de război în Orientul Mijlociu, Iranul a lovit din nou. Atât baze militare americane din regiune, cât şi zone turistice. Au fost explozii puternice în Dubai, Abu Dhabi, Doha. O bombă a ţintit şi un hotel de cinci stele din Manama, Bahrein. În acest infern sunt prinşi sute de români care-şi petreceau vacanţa în Emirate. Printre ei se numără şi un grup de 28 de elevi, plecaţi în excursie cu profesorii. Toţi aşteaptă soluţii de la autorităţi. Vor să se întoarcă acasă.
Şefa diplomaţiei europene: "Moartea lui Ali Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului" # ObservatorNews
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a comentat informația privitoare la eliminarea liderului spiritual iranian Ali Khamenei. Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului, a transmis Kallas care a avut un mesaj pentru poporul iranian.
Succesorul interimar al lui Ali Khamenei a fost decis. Cine este Alireza Arafi şi care sunt sarcinile lui # ObservatorNews
Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit succesor interimar al lui Khamenei, ucis în timpul atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului.
