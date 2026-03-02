Armata israeliană (IDF) anunţă că a lansat un nou val de atacuri asupra unor obiective Hezbollah din Liban

02:10

Sâmbătă, 1 martie, în România este marcată sărbătoarea Mărţişorului, cel mai cunoscut simbol al primăverii. Conform unor opinii, acesta este un simbol exclusiv românesc şi nu mai există şi la alte popoare, iar alţii consideră că mărţişorul este un obicei tradiţional românesc şi că unele popoare vecine, cum sunt bulgarii, l-au adoptat, datorită frumuseţii tradiţiei. […]